Εβδομαδιαία 24 Μαΐου 2026, 13:35
Eνσωμάτωση

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [24.05 – 30.05.2026]

Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει

Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

DO’S: Yπάρχουν πολλά πράγματα στη ζωή σου τα οποία είναι άκρως σημαντικά για σένα. Πρέπει να δεις, αν τους συμπεριφέρεσαι με τον τρόπο που πρέπει. Αν όχι, κάτι πρέπει να κάνεις γι’ αυτό. Επίσης πρέπει να μπορέσεις να δεις τη μεγαλύτερη εικόνα αυτών, για να οργανωθείς σωστότερα. Βρες τρόπους να διευρύνεις τους πνευματικούς ορίζοντες.

DON’TS: Μη διστάσεις να οργανώσεις κάποιο ταξίδι ή να ασχοληθείς με οτιδήποτε σχετίζεται με την γνώση, γιατί αυτοί οι τομείς είναι που ευνοούνται αυτή την εβδομάδα. Μην αρνείσαι να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τη ζωή ή ακόμα και να ξεφύγεις εντελώς από την ρουτίνα σου. Μη μένεις χωρίς ελπίδα ή δίπλα σε οτιδήποτε σε περιορίζει.

Ταύρος

DO’S: Καλό είναι να εστιάσεις στα συναισθήματά και στις εκκρεμότητες που υπάρχουν από το παρελθόν. Γενικώς πρέπει να είσαι προσεκτικός ως προς τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεις τους παραπάνω τομείς, για να μπορέσεις να νιώσεις safe. Αυτό σχετίζεται και με τις συναισθηματικές σου ανάγκες, αλλά και με τις υλικές. Άκου με, δε θα χάσεις!

DON’TS: Μην χάνεις τις ισορροπίες σου ανάμεσα στην πολυλογία και στην σιγή ιχθύος. Κοινώς δεν μπορείς από τη μία να κάνεις oversharing κι από την άλλη να τα κρατάς όλα για την πάρτη σου. Μην αγνοείς το ένστικτό σου, όταν κάνεις ξεκαθαρίσματα. Αν θες να πάει καλά αυτή η διαδικασία! Μη βγάζεις βιαστικά συμπεράσματα. Μην είσαι ανασφαλής.

Δίδυμοι

DO’S: Τώρα υπάρχει μια Πανσέληνος που δουλεύει για σένα. Ή τέλος πάντων έχει πολλά να σου προσφέρει. Αυτό που έχεις εσύ να κάνεις είναι να βρεις τις ισορροπίες σου ανάμεσα στις προσωπικές σου ανάγκες και στις ανάγκες των δικών σου ανθρώπων. Όλα γίνονται, αρκεί να μην είναι ταυτόχρονα. Τότε; Τότε άστο! Ό,τι κατάλαβες, κατάλαβες!

DON’TS: Μην χάσεις την ενέργεια και την αυτοπεποίθησή σου, επειδή είσαι αρκετά φορτισμένος συναισθηματικά. Μη διστάσεις να εντοπίσεις και το ποιος ακριβώς είσαι, αλλά και το τι ζητάς από τους απέναντι. Να ξέρουν τι να σου δώσουν, έτσι; Μην συνεχίζεις να κουβαλάς πρόσωπα και καταστάσεις που έχουν σταματήσει πια να σε εξυπηρετούν.

Καρκίνος

DO’S: Σταμάτα να ασχολείσαι με οτιδήποτε αχρείαστο που σε βάζει στην τσίτα κι εστίασε στην αυτοφροντίδα σου. Καιρός δεν είναι; Ασχολήσου και με την καθημερινότητά σου, όμως, για να μπορέσεις να γεμίσεις και μπαταρίες και με εσωτερική ηρεμία. Κόψε κακές συνήθειες. Ή άφησε στο παρελθόν άτομα και καταστάσεις που σε πιέζουν ψυχικά.

DON’TS: Μην ασχολείσαι με υποχρεώσεις που δεν είναι πια δικές σου ή που σε αγχώνουν. Μην αγνοείς το σώμα σου. Κοινώς μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις, προκειμένου να μπορέσεις να χαλαρώσεις και να ανασυγκροτήσεις τις δυνάμεις σου. Μην τα κρατάς όλα μέσα σου, καθώς πρέπει να ξαλαφρώσεις κι αυτό θα γίνει μόνο αν ανοιχτείς, έτσι;

Λέων

DO’S: Μπορείς τώρα να κάνεις πράγματα δημιουργικά και να εκφραστείς, καθώς έτσι θα δεις ότι τελικά είσαι αποδεκτός από το κοινωνικό σύνολο που σε περιβάλλει. Αυτό, εννοείται πως θα σου φτιάξει πολύ τη διάθεση, έτσι; Πες «ναι» σε οτιδήποτε κι αν σου προτείνουν οι φίλοι ή οι ομάδες στις οποίες ανήκεις και, πίστεψέ με, θα με θυμηθείς!

DON’TS: Μη φοβάσαι να ξεδιπλώσεις τα ταλέντα σου, γιατί θα μπορέσεις να ξεχωρίσεις μέσω αυτών. Μην αγνοείς την στήριξη που υπάρχει από τους δικούς σου ανθρώπους. Υπάρχει, και όλοι αυτοί είναι εκεί, για να στο αποδείξουν. Μη διστάσεις να κλείσεις κύκλους με άτομα και καταστάσεις που δεν σε εκφράζουν πια. Θα χαλαρώσεις πολύ μετά!

Παρθένος

DO’S: Μήπως πρέπει να σταματήσεις να ασχολείσαι με οτιδήποτε δεν σου προσφέρει απολύτως τίποτα, γιατί αυτό είναι και διαρροή ενέργειας, αλλά και χάσιμο χρόνου; Αντιθέτως μπορείς να ασχοληθείς με τα θέματα που υπάρχουν και σχετίζονται με τα επαγγελματικά ή και με το σπίτι σου. Ωστόσο κάνε balance μεταξύ έρωτα και δουλειάς.

DON’TS: Μη διστάσεις να βάλεις προτεραιότητες στα όσα έχεις να κάνεις, γιατί, μεταξύ μας, δεν είναι και λίγα, έτσι; Μη διστάσεις ούτε να βάλεις όρια στους γύρω σου, ειδικά αν νιώθεις ότι οι απαιτήσεις αυτών έχουν αρχίσει και σε πνίγουν. Είπαμε! Όλα με ένα μέτρο! Μην περιμένεις να ανταποκρίνεσαι τέλεια στα πάντα, καθώς αυτό είναι ουτοπικό!

Ζυγός

DO’S: Προώθησε οτιδήποτε σε βοηθάει να ανανεωθείς, καθώς φαίνεται πως αυτό έχεις ανάγκη περισσότερο από το καθετί αυτή την στιγμή. Παράλληλα, κάνε πράγματα που σε βοηθούν να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες. Μπορείς, πάντως, να δεις το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία κι αυτό λειτουργεί ευεργετικά για σένα. Άλλαξε mindset.

DON’TS: Μην αρνείσαι να ξεφύγεις από την ρουτίνα σου με το να εστιάσεις σε αλλά σημαντικά θέματα, όπως είναι ο νόμος, η χαρτούρα ή ακόμα και οι γνώσεις. Μην πεις «όχι» σε κάποιο ταξίδι, αν αυτό προταθεί, καθώς έτσι θα μπορέσεις και να χαλαρώσεις, αλλά και να δεις νέα πράγματα. Μην επιχειρήσεις να κάνεις τα πάντα την ίδια στιγμή. Δε γίνεται!

Σκορπιός

DO’S: Δεν πιστεύω να έχεις κανονίσει να κάνεις κάτι πέρα από το να ασχοληθείς με τις αξίες σου; Υλικές και συναισθηματικές. Και να είχες βάλει κάτι άλλο στο πρόγραμμα, θα το αφήσεις στην άκρη, σαν καλό παιδάκι που είσαι, και θα με ακούσεις! Γενικώς είναι η ώρα του λογαριασμού, για να μπορέσεις να χαλαρώσεις και να νιώσεις λίγο πιο ασφαλής.

DON’TS: Μην αγνοείς τα οικονομικά, καθώς πρέπει να τα εξετάσεις προσεκτικά. Μην επιτρέπεις στις ανασφάλειες που έχεις ή και στις κτητικές συμπεριφορές που εκδηλώνεις ώρες- ώρες να συνεχίζουν να υπάρχουν, καθώς σε πηγαίνουν πίσω, χωρίς καν να το καταλαβαίνεις! Μην αδιαφορείς για αυτά που σου λέει το ένστικτό σου, καθώς κάτι ξέρει!

Τοξότης

DO’S: Υπάρχει μία ιδιαίτερη Πανσέληνος η οποία λειτουργεί κομβικά για σένα και θέλω να της δώσεις ιδιαίτερη βάση, ναι; Το μόνο σίγουρο, πάντως, είναι ότι αυτή σε καλεί να εξετάσεις τις επιθυμίες και τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Όχι μόνο αυτό, πρέπει να τα περάσεις, κυριολεκτικά, από κόσκινο! Βαριέσαι, το ξέρω, αλλά θα με ευχαριστείς μετά!

DON’TS: Μην αφήνεις την ανάγκη σου για ελευθερία να σε φορτίζει συναισθηματικά ακραία, γιατί τότε αυτό θα αρχίσει να βγαίνει περίεργα προς τα έξω. Μη διστάσεις να κάνεις έναν απολογισμό, προκειμένου να μπορέσεις να αφήσεις πίσω οτιδήποτε έχει πάψει καιρό να σε καλύπτει. Μη φοβάσαι να ξανά συστηθείς σε αυτούς που πρέπει, ναι; Ε! Ναι!

Αιγόκερως

DO’S: Μάλλον ήρθε η ώρα του λογαριασμού, φίλε μου! Για να πάει καλά αυτό και να μην το δεις σαν αγγαρεία ή σαν κάτι δυσάρεστο, θα πρέπει να έχεις κάνει σοβαρή δουλίτσα με το μέσα σου. Πάρε αποστάσεις από τα φώτα της καθημερινότητας και εστίασε στα εσωτερικά σου συναισθήματα. Όχι μόνο σε αυτά, βέβαια, αλλά και στις επιθυμίες σου.

DON’TS: Μην επιτρέπεις σε κάποιες εκκρεμότητες που υπάρχουν από το παρελθόν να συνεχίζουν να υπάρχουν, γιατί τότε θα πρέπει να αποδεχτείς ότι θα είσαι μονίμως με τα νεύρα μου. Δεν ξέρω, βέβαια, αν οι γύρω σου είναι σε θέση να το αποδεχτούν αυτό! Μην αγχώνεσαι και μην έχεις ενοχές, αν νιώθεις, ότι πρέπει να ξεκουραστείς. Απλά κάνε το!

Υδροχόος

DO’S: Αυτή την εβδομάδα μπορείς να αυξήσεις τις κοινωνικές σου εμφανίσεις. Βέβαια, προτείνω να εστιάσεις στο βολτάρισμα με τους φίλους, γιατί αυτοί ξέρουν να σε χαλαρώνουν και είναι πάντα εκεί για να σε ακούσουν και να σε συμβουλέψουν. Ασχολήσου με τα μελλοντικά σου πλάνα, γιατί μόνο αν τα οργανώσεις σωστά, θα πάρουν μπρος.

DON’TS: Μην αγνοείς τα άτομα που σε προσεγγίζουν και βλέπεις ότι σας συνδέουν οι ίδιες ιδέες, οι ίδιοι στόχοι ή ακόμα και τα ίδια ιδανικά. Πλησίασε τους και θα τη βρεις την άκρη σου εσύ! Μη διστάσεις να κάνεις ένα ξεσκαρτάρισμα ανάμεσα στα άτομα που λειτουργούν ευεργετικά για σένα και σε αυτά που σε αυτά που απλά σε κουράζουν.

Ιχθύες

DO’S: Επικεντρώσου πάνω στους στόχους και στα επαγγελματικά σου αυτή την εβδομάδα. Βέβαια δε βλάπτει να ασχοληθείς και με το να γίνεις λίγο πιο κοινωνικός, έτσι; Κοινώς σταμάτα να κλείνεσαι σπίτι και βγες έξω να σε δει λίγο ο κόσμος. Βρες τις ισορροπίες σου ανάμεσα στις επαγγελματικές φιλοδοξίες και στην ανάγκη σου για έρωτα. Βάλε τάξη!

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις κάποιες σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον και την εξέλιξή σου γενικώς. Ωστόσο, αν βλέπεις ότι αυτή η διαδικασία σου προκαλεί εκνευρισμό και μόνο, τότε μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις, προκειμένου να σκεφτείς λίγο καλύτερα το αν βαδίζεις όντως εκεί που κοιτάς ή αν έχεις ψιλοχάσει τον προσανατολισμό σου.

Τρόφιμα – ποτά
Σούπερ μάρκετ: Μήνα με το μήνα η μάχη με τα κόστη – Πάνω από χρόνο «βλέπει» η αγορά το πλαφόν

Economy
Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα – Έργο win-win ο GSI

Η μαύρη Ελένη, ο Κολοκοτρώνης και η Αφροδίτη: Τι πιστεύει ο Γιάννης Σμαραγδής για την «Οδύσσεια» του Νόλαν;
Η μαύρη Ελένη, ο Κολοκοτρώνης και η Αφροδίτη: Τι πιστεύει ο Γιάννης Σμαραγδής για την «Οδύσσεια» του Νόλαν;

«Ένας καλλιτέχνης, όπως είναι ο Νόλαν, έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει, εάν είναι αγαθή η πρόθεση», είπε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Σμαραγδής για την «Οδύσσεια» του Νόλαν

Οι Misty Route μιλούν για την αδικία και τη φωνή των «ανήσυχων πνευμάτων»
Ανάμεσα στο σκοτάδι και τη μελωδία – Οι Misty Route μιλούν για την αδικία και τη φωνή των «ανήσυχων πνευμάτων»

Οι Misty Route, με το σκοτεινό και ατμοσφαιρικό τους metal και τα βαριά riffs, χτίζουν κομμάτια που εναλλάσσονται ανάμεσα στην ένταση και τη μελωδία, με στιγμές που ανοίγουν ξαφνικά και σε τραβάνε μέσα τους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Ο Κρίστοφερ Νόλαν χαρακτήρισε «τέλεια» τη Ζεντάγια
Ο Κρίστοφερ Νόλαν χαρακτήρισε «τέλεια» τη Ζεντάγια - Και οι Ματ Ντέιμον και Τομ Χόλαντ ζήλεψαν

Ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν εξήρε τη Ζεντάγια για την ικανότητά της να προσαρμόζεται εύκολα, επιδεικνύοντας «αίσθηση πραγματικής αυτοκυριαρχίας».

Τζον Τραβόλτα – Σπουδαίος ηθοποιός και ακόμη σπουδαιότερος πατέρας
O Τζον Τραβόλτα είναι σπουδαίος ηθοποιός και ακόμη σπουδαιότερος πατέρας

Η Έλα Μπλου Τραβόλτα υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι ο πατέρας της, Τζον Τραβόλτα, πάντοτε της έδινε την ελευθερία να κυνηγήσει τα όνειρά της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
H Κέιτ Μος απέκτησε το δικό της λουλούδι- «Αιθέρια ομορφιά»
H Κέιτ Μος απέκτησε το δικό της λουλούδι, κυριολεκτικά - «Αιθέρια ομορφιά»

Η Κέιτ Μος πέρασε από το Great Pavilion για να παρουσιάσει το λουλούδι «Kate Moss» και, αν και δεν συμμετείχε στην επιλογή του τριαντάφυλλου, υποστήριξε ότι η σύνδεση ήταν «μοιραία».

Πανελλαδικές 2026: Σε εφαρμογή δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους – Τι περιλαμβάνει
Σε εφαρμογή δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης για όσους δίνουν Πανελλαδικές - Τι περιλαμβάνει

Το δίκτυο παρεμβάσεων έχει ενεργοποιηθεί στο σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας, με σκοπό τη δημιουργία ενός ασφαλούς και ενθαρρυντικού πλαισίου για όλους τους υποψηφίους στις Πανελλαδικές 2026

Ασφάλεια εναντίον ελευθερίας – Είναι το Λονδίνο η πόλη του Μεγάλου Αδελφού;
Ασφάλεια εναντίον ελευθερίας – Είναι το Λονδίνο η πόλη του Μεγάλου Αδελφού;

H αστυνομία στήνει κάμερες που σκανάρουν τα πρόσωπα των περαστικών. Λέει ότι η τεχνολογία βοηθά στη σύλληψη επικίνδυνων κακοποιών, άλλοι όμως ανησυχούν ότι οι πάντες θεωρούνται πλέον ύποπτοι.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Το φαβορί με την «γλώσσα» της στατιστικής (stats)
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Το φαβορί με την «γλώσσα» της στατιστικής (stats)

Ολα όσα πρέπει να ξέρετε για τον τελικό. Διαβάστε για τη σύγκριση των δύο ομάδων σε άμυνα κι επίθεση, για τους κορυφαίους τους και για τις 10 τελευταίες «μονομαχίες τους».

Ουκρανία: Καταστροφές στο στούντιο του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD από ρωσικούς βομβαρδισμούς
Καταστροφές στο στούντιο του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου στο Κίεβο από ρωσικούς βομβαρδισμούς

Η μαζική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία είχε σαν αποτέλεσμα και τη μερική καταστροφή του κτιρίου του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD

Ένας 39χρονος νεκρός στην Αυστραλία από επίθεση καρχαρία
Ένας 39χρονος νεκρός στην Αυστραλία από επίθεση καρχαρία

Ο άνδρας, ηλικίας 39 ετών, με καταγωγή από το Κερνς, υπέκυψε έχοντας τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι, αφού ανασύρθηκε από το νερό όπου του επιτέθηκε ο καρχαρίας, ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα στο Kennedy Shoal, έναν διάσημο αλιευτικό ύφαλο με βαθιά νερά

ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν θα μπορέσει να συγκαλύψει τον κόσμο που υποφέρει και το κεφάλαιο που υπηρετεί
ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν θα μπορέσει να συγκαλύψει τον κόσμο που υποφέρει και το κεφάλαιο που υπηρετεί

«Από τη μια ο κόσμος των εργαζομένων που υποφέρει κι από την άλλη ο κόσμος του κεφαλαίου που η κυβέρνηση του υπηρετεί», τόνισε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη το ΚΚΕ

Δύο συλλήψεις στην Καστοριά για τηλεφωνικές απάτες – Απέσπασαν πάνω από 120.000 ευρώ
Δύο συλλήψεις στην Καστοριά για τηλεφωνικές απάτες – Απέσπασαν πάνω από 120.000 ευρώ

Οι δράστες προσποιούνταν λογιστές και με το πρόσχημα της δήθεν αναγκαστικής καταγραφής χρημάτων και τιμαλφών, προκειμένου να «διασφαλιστούν», έπειθαν τα θύματα να παραδώσουν μετρητά και κοσμήματα

Ο στρατός έστησε νέα πεζογέφυρα στον Κηφισό μήκους 15 μέτρων σε μία νύχτα – Πώς έγινε η εγκατάσταση
Ο στρατός έστησε νέα πεζογέφυρα στον Κηφισό μήκους 15 μέτρων σε μία νύχτα – Πώς έγινε η εγκατάσταση

Η προηγούμενη πεζογέφυρα είχε καταστραφεί από πλημμύρες και για το λόγο αυτό ο δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας έκανε αίτημα μέσω της σχετικής πλατφόρμας κοινωνικών δραστηριοτήτων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Euroleague: Πόση είναι η αμοιβή που θα πάρουν οι διαιτητές του τελικού Ολυμπιακός-Ρεάλ
Euroleague: Πόση είναι η αμοιβή που θα πάρουν οι διαιτητές του τελικού Ολυμπιακός-Ρεάλ

Πρόκειται για τους Σρέτεν Ράντοβιτς, Ρόμπερτ Λότερμοζερ και Όλεγκς Λάτισεβς. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώτος είχε διαιτητεύσει τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε

«Τα παιδιά μας πηγαίνουν σε ακατάλληλα σχολεία» – Κινητοποίηση συλλόγων ΑμεΑ για την Ειδική Αγωγή
«Τα παιδιά μας πηγαίνουν σε ακατάλληλα σχολεία» - Κινητοποίηση συλλόγων ΑμεΑ για την Ειδική Αγωγή

Με παλμό και συμμετοχή, παρά την ισχυρή βροχή, πραγματοποιήθηκε χθες η κινητοποίηση στο Σύνταγμα για την πανελλαδική μέρα δράσης για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο
Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο

Εκτιμάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι πωλήσεις μετοχών από τις Anthropic, SpaceX και OpenAI, θα φέρει στη Wall Street περισσότερα από το ρεκόρ των 156 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021.

Νέα ρότα συγχωνεύσεων και εξαγορών στις ΗΠΑ λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης
Νέα ρότα συγχωνεύσεων και εξαγορών στις ΗΠΑ λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης

Στο φόντο βρίσκεται η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αναδιαμορφώνει την κλίμακα σύναψης ανάλογων συμφωνιών σε πολλούς τομείς, όπως στην ενέργεια και στην τεχνολογία

Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν την Ιαπωνία ότι θα καθυστερήσουν να παραδώσουν τους Tomahawk – Ελλείψεις λόγω του πολέμου στο Ιράν
Οι ΗΠΑ καθυστερούν την παράδοση Tomahawk στην Ιαπωνία, λόγω ελλείψεων μετά τον πόλεμο στο Ιράν

Η επιχείρηση Epic Fury των ΗΠΑ στο Ιράν έχει προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις σε αμερικανικά οπλικά συστήματα με την Ουάσιγκτον να ενημερώνει τους συμμάχους της ότι θα καθυστερήσει τις παραδόσεις

Ολες οι λεπτομέρειες για την ώρα συγκέντρωσης των οπαδών του Ολυμπιακού και οι δύο τρόποι μετακίνησης στο ΟΑΚΑ
Ολες οι λεπτομέρειες για την ώρα συγκέντρωσης των οπαδών του Ολυμπιακού και οι δύο τρόποι μετακίνησης στο ΟΑΚΑ

Οι οπαδοί των Πειραιωτών θα αποτελούν ξανά τη συντριπτική πλειοψηφία μεταξύ των φιλάθλων που θα βρεθούν στο γήπεδο στον τελικό με την Ρεάλ Μαδρίτης

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης δεν ζητά ούτε μισή συγγνώμη για τα κραυγαλέα σκάνδαλα, τα οποία πασχίζει να συγκαλύψει
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης δεν ζητά ούτε μισή συγγνώμη για τα κραυγαλέα σκάνδαλα, τα οποία πασχίζει να συγκαλύψει

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ απαριθμεί τις «αφωνίες» για σειρά φλεγόντων ζητημάτων του πρωθυπουργού στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. «Δεν είπε λέξη για την ακρίβεια που σπάει ρεκόρ στην Ελλάδα», τονίζει

Κάλας: Απερίσκεπτος πυρηνικός ακροβατισμός από τη Ρωσία η εκτόξευση πυραύλου Ορέσνικ
Κάλας: Απερίσκεπτος πυρηνικός ακροβατισμός από τη Ρωσία η εκτόξευση πυραύλου Ορέσνικ

Την επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο Ορέσνικ κατήγγειλε η Κάγια Κάλας που υποστήριξε ότι η Ρωσία χάνει τον πόλεμο και για αυτό τρομοκρατεί τις ουκρανικές πόλεις

Ανδρουλάκης: Εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα Μητσοτάκης και η παρέα του Μαξίμου – Τον τελικό λόγο θα τον έχει η κοινωνία
Ανδρουλάκης: Εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα Μητσοτάκης και η παρέα του Μαξίμου – Τον τελικό λόγο θα τον έχει η κοινωνία

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ένα εκτενές κείμενο θέτει το διακύβευμα των εκλογών, εξαπολύοντας πυρά κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. «Είναι μια μάχη για τη ζωή μας», τονίζει

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

