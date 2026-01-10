magazin
Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
10.01.2026 | 10:14
Δεμένα πλοία στον Πειραιά λόγω των ισχυρών ανέμων
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts του 2026 [Part I]
Ετήσια 10 Ιανουαρίου 2026 | 14:00

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts του 2026 [Part I]

Τα Do's και τα Don'ts του 2026 από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Σάκχαρο: Ρυθμίζεται καλύτερα στο φυσικό φως;

Σάκχαρο: Ρυθμίζεται καλύτερα στο φυσικό φως;

Spotlight

Τα πάρτι των γιορτών τελείωσαν, «αποχαιρετήσαμε» το 2025 και σταδιακά επιστρέφουμε στους καθημερινούς ρυθμούς μας. Κι αφού πήραμε μια πρώτη γεύση από το νέο έτος, τα Do’s και τα Don’ts του 2026 [Part Ι] έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Τα Do’s και τα Don’ts του 2026 [Part II] έρχονται.

Κριός

Κριός

QUOTE OF THE YEAR: «Λιγότερα νεύρα, περισσότερη στρατηγική!»

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

DO: Αν θέλεις κάποτε η δουλειά σου να σε πάρει στα σοβαρά, τότε πρέπει το ίδιο να κάνεις κι εσύ!

DON’T: Κάνε μου την χάρη και μην αρπαχτείς με την οικογένειά σου για ακόμα μια φορά

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

DO: Προσπάθησε να εμπλακείς σε άκυρα κοινωνικά περιβάλλοντα, καθώς ποτέ δεν ξέρεις που θα βγει.

DON’T: Μην αρπάζεσαι με σύντροφο ή με φίλους, γιατί μετά δε νομίζω πως θα μπορείς να το μαζέψεις.

ΜΑΡΤΙΟΣ

DO: Προτείνω ένα ολικό check up και κάτι που μπορεί να βελτιώσει την υγεία σου! Άκουσέ με!

DON’T: Σε παρακαλώ πολύ, μη μοιράζεσαι όλα μα όλα σου τα εσώψυχα και όχι με τους πάντες, έτσι;

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

DO: Με ένα νέο εγχείρημα ή αλλαγή επαγγελματικής κατεύθυνσης, βγαίνεις από τη μιζέρια σου!

DON’T: Μην τσακωθείς τώρα ούτε με το ταίρι, ούτε και με τον εργοδότη σου, γιατί κάηκες!

ΜΑΪΟΣ

DO: Αποφάσισε επιτέλους τι θέλεις να κάνεις, γιατί σε λίγο θα σου τελειώσουν οι επιλογές!

DON’T: Μην ανοίγεις το στόμα σου, μην αναπαράγεις πληροφορίες και μην κουτσομπολεύεις!

ΙΟΥΝΙΟΣ

DO: Επανεξέτασε κάποια παρελθοντικά ζητήματα μεν, τα οποία εξακολουθούν να σε βασανίζουν δε.

DON’T: Μην λες τίποτα και πουθενά! Μην κάνεις, όμως, ούτε και μεγάλα ταξίδια! Όχι τώρα!

Ταύρος

Ταύρος

QUOTE OF THE YEAR: «Ό,τι δεν εξελίσσεται, παρακαλώ να αποχωρεί!»

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

DO: Υπάρχει πολλή τύχη, υπάρχουν και πολλές ευκαιρίες. Θα τα αφήσεις να πάνε χαμένα;

DON’T: Δε μας νοιάζει το συναισθηματικό σου τραύμα. Ό, τι θυμάσαι, χαίρεσαι, όμως, έτσι;

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

DO: Πολλά τα έντονα σκηνικά, άρα κράτησε την ψυχραιμία σου. Δες το σαν challenge.

DON’T: Μην κρατάς δίπλα σου ό,τι πρέπει να φύγει. Κοινώς διώξε ό,τι δεν σε εξυπηρετεί.

ΜΑΡΤΙΟΣ

DO: Εκφράσου, δημιούργησε κι επικοινώνησε ουσιαστικά. Είναι καλός μήνας να ανοιχτείς.

DON’T: Μην αρπαχτείς με τους φίλους σου. Δεν σου χρωστάμε όλοι, ρίξε τις απαιτήσεις σου!

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

DO: Κάνε κάτι καλό για την ψυχολογία σου – κοιμήσου παραπάνω. Μείνε μακριά από το παρασκήνιο.

DON’T: Μην αμελήσεις την υγεία και τα της καθημερινότητάς σου ( π.χ. λογαριασμούς κλπ.)

ΜΑΪΟΣ

DO: Επειδή σχέσεις και συνεργασίες δοκιμάζονται, θα σου πω πως πρέπει να προσέχεις λίγο!

DON’T: Μην παίρνεις χαλαρά και αψήφιστα τα συμβάντα, γιατί θα γίνουν χειρότερα.

ΙΟΥΝΙΟΣ

DO: Προβλέπεται αποκάλυψη- ανατροπή ενός παρελθοντικούς ζητήματος, που καιρό σε τρώει.

DON’T: Γενικώς δεν πρέπει να τραβάς τα πράγματα από τα μαλλιά. Ό,τι είναι να φύγει, ας φύγει.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

QUOTE OF THE YEAR: «Σκέψου πριν μιλήσεις (και πριν υπογράψεις)!»

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

DO: Έχεις καταλάβει πως τελείωσαν οι διακοπές; Μήπως, λοιπόν, να οργανωθείς λίγο;

DON’T: Έξοδα, έξοδα και πάλι έξοδα! Άρα μην κάνεις κι εσύ από μόνος σου έξτρα σπατάλες!

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

DO: Δέξου τις αποκαλύψεις που σου έρχονται και καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα τομέων.

DON’T: Δεν σου συνιστώ με τίποτα ούτε τις επικοινωνίες, ούτε τις μετακινήσεις. Απλά όχι!

ΜΑΡΤΙΟΣ

DO: Χορηγήσου ψυχοφάρμακα, γιατί δεν σε βλέπω και πολύ καλά. Γενικώς απαιτείται ψυχραιμία!

DON’T: Μην αρνηθείς τα πράγματα όπως θα έρθουν, γιατί είναι για καλό – κυρίως στη δουλειά.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

DO: Νέα περιβάλλοντα και νέοι φίλοι που σου δίνουν ευκαιρίες και σου ανοίγουν νέους ορίζοντες.

DON’T: Μην είσαι απόλυτος και μη βγάζεις τοξικότητα, εσύ που έχεις σχέση. Εσύ που δεν έχεις, μη βγάζεις τοξικότητα!

ΜΑΪΟΣ

DO: Κάνε επιτέλους τη μεγάλη αλλαγή που εδώ και πολύ καιρό σκέφτεσαι να κάνεις!

DON’T: Μην έχεις δεδομένες τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Spoiler alert: δεν είναι!

ΙΟΥΝΙΟΣ

DO: Κάνε back up τα αρχεία σου, check στο αμάξι σου και κοίτα δύο φορές το σπίτι, πριν φύγεις!

DON’T: Μην συμφωνήσεις τίποτα, μην υπογράψεις τίποτα και μην πάρεις σημαντική απόφαση ζωής!

Καρκίνος

Καρκίνος

QUOTE OF THE YEAR: «Σταθερότητα ή ολικό reset!»

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

DO: Θα ήθελα να δώσεις μεγαλύτερη έμφαση και προσοχή στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου.

DON’T: Καλύτερα να μασάς, παρά να μιλάς! Άρα μη μιλάς! Κλείνουν κύκλοι, αλλά για καλό!

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

DO: Πες «ναι» στις υπογραφές, στις νέες επικοινωνείς και στις ευκαιρίες για δουλειά.

DON’T: Πες, όμως, «όχι» στα περιττά έξοδα (εκτός αν έχει να κάνει με του Αγίου Βαλεντίνου).

ΜΑΡΤΙΟΣ

DO: Είναι μία καλή περίοδος να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο είτε σε χόμπι, είτε σε δουλειά.

DON’T: Είναι κακή περίοδος για θέματα που αφορούν την υγεία ή τα κατοικίδια. Μην τα αμελείς.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

DO: Άρπαξε την ευκαιρία που θα σου δοθεί για μία νέα και εντελώς διαφορετική πορεία!

DON’T: Μην τα βάζεις με την οικογένεια και μην αφήνεις τα θέματα του σπιτιού στον αέρα.

ΜΑΪΟΣ

DO: Καλό θα ήταν να επανεξετάσεις λίγο την σταθερότητά σου. Είναι ακόμα εκεί or left the chat?

DON’T: Μην παίρνεις τοις μετρητοίς συμπεριφορές και λόγια του αέρα, γιατί θα μείνουν στον αέρα.

ΙΟΥΝΙΟΣ

DO: Λύσε μία παρελθοντική υπόθεση που σχετίζεται με κάποια παλιά σχέση ή συνεργασία.

DON’T: Μην κλείσεις καμία οικονομική συνεργασία και μην συζητήσεις για τα οικονομικά σου.

Λέων

Λέων

QUOTE OF THE YEAR: «Εξέλιξη και λάμψη, χωρίς δράμα!»

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

DO: Τόλμησε κάτι καινούργιο, καθώς δεν πειράζει και να βγεις λίγο από το comfort zone!

DON’T: Μην επηρεάζεσαι πια από τα παρελθοντικά σου τραύματα. Ό,τι έγινε, έγινε!

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

DO: Προσπάθησε να δεχτείς τα γεγονότα, όπως θα έρθουν. Μάθε επιτέλους να συγχωρείς!

DON’T: Μη βγάζεις συνεχώς βιαστικά συμπεράσματα. Δεν μπορείς να επηρεάζεις τα πάντα!

ΜΑΡΤΙΟΣ

DO: Προτείνω να προετοιμαστείς για κάποιο οικονομικό πακέτο – και δεν εννοώ συμφέρον!

DON’T: Μην είσαι τόσο αρνητικός στο να εξετάσεις εναλλακτικούς τρόπους για νέο εισόδημα.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

DO: Μία νέα δραστηριότητα ή γνώση σου ανοίγει επαγγελματικές και πνευματικές πόρτες.

DON’T: Μην κάνεις άσκοπες μετακινήσεις ή επικοινωνίες με ανθρώπους που είναι διαρροή ενέργειας!

ΜΑΪΟΣ

DO: Προσπάθησε να διεκδικήσεις όσα περισσότερα μπορείς, για να ανταμειφθείς.

DON’T: Μην είσαι τόσο αυστηρός με τον εαυτό σου! Ακόμα δεν πήρες το μάθημά σου;

ΙΟΥΝΙΟΣ

DO: Μπορείς να επανεξετάσεις μία φιλία που είχε παγώσει και να την αναθερμάνεις!

DON’T: Μην ασχοληθείς με κάποιον παρελθοντικό έρωτα. Θα κοπανάς το κεφάλι σου στον τοίχο!

Παρθένος

Παρθένος

QUOTE OF THE YEAR: «Less control, more life!»

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

DO: Μάζευε κι ας είναι και ρώγες, που λέμε. Και ό,τι κατάλαβες, κατάλαβες με αυτό.

DON’T: Μην είσαι συναισθηματικά διακείμενος, όταν πρόκειται για φανερές καταστάσεις.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

DO: Αν εσύ έχεις τα νεύρα σου, δεν είναι κάτι που φταίμε εμείς, εντάξει; Μαζέψου λοιπόν!

DON’T: Μην επιχειρήσεις κάποιο καινούργιο sport. Μην εκπλαγείς, αν αρρωστήσεις.

ΜΑΡΤΙΟΣ

DO: Ό,τι έκρυψες, έκρυψες. Τώρα δέξου τα πράγματα, όπως έρχονται. Πες «όχι» στις αλλαγές.

DON’T: Μην αρνηθείς μια νέα γνωριμία ή συνεργασία που γεννιέται στα συντρίμμια της καταστροφής!

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

DO: Θα σε παρακαλέσω με ευγενικό τρόπο, να σταματήσεις να τα κάνεις σκατά στα οικονομικά!

DON’T: Μη διστάσεις να βρεις νέους τρόπους επίλυσης των ψυχολογικών σου ζητημάτων.

ΜΑΪΟΣ

DO: Πάρε απόσταση από υποσχέσεις και λόγια που δεν το βλέπεις και πολύ να υλοποιούνται.

DON’T: Μη φοβηθείς κάποιο νέο προσωπικό εγχείρημα, γιατί αυτό θα σε απογειώσει!

ΙΟΥΝΙΟΣ

DO: Πες «ναι» στην επανεξέταση μιας παρελθοντικής πρότασης για δουλειά ή συνεργασία.

DON’T: Μην πεις «ναι» στο να αναλάβεις πολλές υποχρεώσεις, γιατί δεν θα τις φέρεις εις πέρας.

Ζυγός

Ζυγός

QUOTE OF THE YEAR: «Breakdown μεν, make it cute δε!»

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

DO: Καλό θα ήταν να δώσεις λίγη παραπάνω έμφαση στο οικογενειακό σου περιβάλλον.

DON’T: Μη λούζεις τόσο πολύ με τη δουλειά, γιατί θα το βρεις μπροστά σου μετά αυτό.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

DO: Πρόσεχε τις αποκαλύψεις τόσο στον φιλικό σου κύκλο, όσο και στα κοινωνικά σύνολα.

DON’T: Μην παίρνεις αποφάσεις όταν είσαι θυμωμένος ή ενθουσιασμένος (ούτε και πεινασμένος).

ΜΑΡΤΙΟΣ

DO: Δεν το γλιτώνεις το mental breakdown, οπότε απλά δέξου το! It is what it is!

DON’T: Μην αμελείς τα θέματα που αφορούν την υγεία σου και κυρίως ορθοπεδικά θέματα.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

DO: Ξέχνα ό,τι ήξερες, καθώς κλείνουν κάποια κεφαλαία, αλλά ανοίγουν κάποια καινούργια.

DON’T: Μην πεις «όχι» σε νέα συνεργασία ή σχέση που μοιάζει γρήγορη ή επιπόλαιη, γιατί είναι top!

ΜΑΪΟΣ

DO: Μόνο αν κάνεις ένα καλύτερο οικονομικό control, θα μπορέσεις να βγεις κερδισμένος.

DON’T: Μην επηρεάζεσαι από τη γνώμη των άλλων, γιατί τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται.

ΙΟΥΝΙΟΣ

DO: Πιάσε ξανά ένα παλιό χόμπι, μεταπτυχιακό ή κάποιου είδους μετεκπαίδευσης που είχες παγώσει.

DON’T: Μην αμελείς τα θέματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια, γιατί σε έχουν ανάγκη.

Σκορπιός

Σκορπιός

QUOTE OF THE YEAR: «Άλλαξε εσύ ή κάτσε και παιδέψου!»

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

DO: Τόλμησε νέο οικονομικό άνοιγμα ή κοινό ταμείο με άλλο άτομο. Καλές οικονομικές ευκαιρίες.

DON’T: Μην κάνεις ούτε την τρίχα, τριχιά, αλλά ούτε και το τόσο, τόσο! Αν θες, με ακούς!

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

DO: Εξέτασε ή ακόμα και επανεξέτασε κάποια ευκαιρία στα επαγγελματικά. Γιατί όχι;

DON’T: Γίνονται σούσουρα στη δουλειά; Ε και; Αποφάσισε πως δεν πρέπει να ασχοληθείς!

ΜΑΡΤΙΟΣ

DO: Πες «ναι» στο να τελειώσει κάτι, γιατί μόνο έτσι θα ξεκινήσει κάτι καλύτερο, στα ερωτικά.

DON’T: Μην εκτίθεσαι και μην εκθέτεις τη δημόσια εικόνα σου, γιατί διπλασιάζονται – με αρνητικό πρόσημο.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

DO: Κλείσου σπίτι, κλείσε τα παράθυρα, κλείσε και το φως και περίμενε να σου φύγουν τα νεύρα!

DON’T: Μη φοβάσαι να βγεις από το comfort zone και να κάνεις κάτι καινούργιο στην καθημερινότητα.

ΜΑΪΟΣ

DO: Όταν όλα γύρω σου αλλάζουν, αυτό πρέπει να κάνεις κι εσύ. Το να μείνεις ίδιος, δεν παίζει!

DON’T: Μην κρατάς άλλο πια μέσα σου οτιδήποτε σε τρώει, γιατί αυτό όλο και θα διογκώνεται.

ΙΟΥΝΙΟΣ

DO: Βάλε ωφέλιμα όρια σε παρελθοντικά ζητήματα που αφορούν τα θέματα της ρουτίνας σου.

DON’T: Μην επενδύσεις χρήματα και μη δανείσεις ούτε μισό ευρώ. Δεν θα τα δεις ούτε με κυάλια!

Τοξότης

Τοξότης

QUOTE OF THE YEAR: «Από τα λόγια πάμε στις πράξεις, ναι;»

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

DO: Ο μήνας αυτός είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να κάνεις ξεκαθαρισματικές! Άντε να δούμε!

DON’T: Μην είσαι τόσο απόλυτος πια! Λες και σε έβγαλε κάπου καλά όλο αυτό, ξέρω ‘γώ!

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

DO: Ετοιμάσου για νέες ευκαιρίες αυτοβελτίωσης μέσω της γυμναστικής ή της εκπαίδευσης.

DON’T: Μη βάλεις καμία υπογραφή και μη δώσεις τον λόγο σου για τίποτα απολύτως!

ΜΑΡΤΙΟΣ

DO: Αποκαλύψεις, αλλαγές δουλειάς ή κατοικίας. Τα πάνω κάτω δηλαδή! Αλλά ουδέν κακό αμιγές καλού!

DON’T: Μην πεις «όχι» σε μετακόμιση, ανακαίνιση ή κάποια γενική αλλαγή στο σπίτι σου.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

DO: Πες «ναι» σε έναν νέο έρωτα που γεννιέται ή σε ένα νέο πάθος που ξεκλειδώνεται.

DON’T: Μην παίρνεις τόσο τοις μετρητοίς τα «σου’ πα», «μου πες» της παρέας σου, εντάξει;

ΜΑΪΟΣ

DO: Πέρασε επιτέλους από την σκέψη στην πράξη. Δεν θα πάθεις και κάτι, το ξέρεις, έτσι;

DON’T: Μην πνίγεσαι σε μία κουταλιά νερό! Έλεος! Πότε θα το μάθεις το μάθημά σου;

ΙΟΥΝΙΟΣ

DO: Δέξου μια νέα γνωριμία χωρίς να βάλεις τίτλο στο πρόσημό της, είτε είναι φιλία είτε ερωτικό.

DON’T: Μην ρισκάρεις την σταθερότητα και τις οικονομικές σου απολαβές, γιατί θα χάσεις κι αυτά που έχεις.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

QUOTE OF THE YEAR: «Τέλος τα σενάρια- μόνο πράξη και ουσία!»

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

DO: Να ξέρεις πως η μεγάλη ώρα είναι τώρα. Ή όλα ή τίποτα, η φάση. Άρα σταμάτα να βαριέσαι.

DON’T: Μην παρασύρεσαι από τις εμμονές και τα σενάρια συνωμοσίας που κάνεις. Ώχου πια!

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

DO: Πες «ναι» στη δημιουργικότητα ή γλύκανε λίγο. Μην είσαι σαν κακό ψόφο να’ χεις στην σχέση σου!

DON’T: Όταν κάτι είναι hot, δεν σημαίνει πως πρέπει να το ξεφτιλίσεις και να καείς κι εσύ, έτσι;

ΜΑΡΤΙΟΣ

DO: Είναι η μεγάλη ώρα που πρέπει να τελειώσεις κάτι που έχεις αφήσει στη μέση. Ξέρεις εσύ!

DON’T: Σε παρακαλώ πολύ, μην πεις «όχι» σε ένα απρόσμενο ταξίδι! Λες και παίζει αυτό!

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

DO: Απόφυγε τις συγκρούσεις σε επαγγελματικό και οικογενειακό περιβάλλον. Δεν σε βλέπω καλά!

DON’T: Μην υποτιμάς τόσο τον περίγυρό σου, γιατί υπάρχουν αρκετά θετικά Easter eggs!

ΜΑΪΟΣ

DO: Αποδέξου το mental breakdown που σου έρχεται και πήγαινε παρακάτω! That’s life!

DON’T: Κάνε μου μία χάρη και μην χάνεις το δάσος, για το δέντρο, καλέ μου άνθρωπε!

ΙΟΥΝΙΟΣ

DO: Επανεξέτασε ένα παλιό χόμπι, γιατί τώρα μπορεί να το πάρεις λίγο πιο στα σοβαρά!

DON’T: Μη δίνεις τόση σημασία και μη βγεις εκτός ορίων για θέματα που έχουν ήδη λήξει.

Υδροχόος

Υδροχόος

QUOTE OF THE YEAR: «Βάλε όρια και φίλτρο, όχι mute!»

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

DO: Προσπάθησε να πιεις και καμιά βαλεριάνα, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα νεύρα σου!

DON’T: Να ξέρεις πως οτιδήποτε δεν λύνεται, μπορεί και να κόβεται στην τελική!

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

DO: Το ξέρεις αυτό που λέει ο λαός, το «όπως έστρωσες, θα κοιμηθείς»; Κράτα το!

DON’T: Μην αποφεύγεις την κρεβατομουρμούρα, ούτε και τις αποκαλύψεις που έρχονται!

ΜΑΡΤΙΟΣ

DO: Σου το λέω από τώρα, δύσκολος μήνας για τα οικονομικά. Κάνε το κουμάντο σου!

DON’T: Μην παρασύρεσαι άλλο πια από εφήμερες απολαύσεις. Πότε θα μεγαλώσεις;

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

DO: Πες «όχι» στον ανταγωνισμό, γιατί δεν είναι αυτό που θα σου εξασφαλίσει την πρωτιά!

DON’T: Μην αφήνεις στη μέση, ό,τι είχες ξεκινήσει και σου άρεσε, επειδή απλά βαριέσαι!

ΜΑΪΟΣ

DO: Βάλε φίλτρο σε όλες τις αχρείαστες πληροφορίες, για να σου μείνουν μόνο τα ουσιώδη.

DON’T: Μην αποφεύγεις να κάνεις συζητήσεις που αφορούν είτε το σπίτι είτε τη δουλειά σου.

ΙΟΥΝΙΟΣ

DO: Δέξου να συζητήσεις για ένα ταξίδι που είχε ειπωθεί, αλλά δεν συνέβη (έρχεται στο προσκήνιο).

DON’T: Μη φοβάσαι να μιλήσεις για όλα αυτά που σε βαραίνουν εδώ και αρκετό καιρό.

Ιχθύες

Ιχθύες

QUOTE OF THE YEAR: «Συναίσθημα με φίλτρο και pause στο χάος!»

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

DO: Βγες έξω να γνωρίσεις καινούργιο κόσμο και ποτέ δεν ξέρεις, θα προτείνω εγώ!

DON’T: Μην παίρνεις στην πλάκα κάποιες καταστάσεις που είναι πολύ σοβαρές. Έλεος!

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

DO: Μία ανανέωση σε οποιονδήποτε τομέα δεν κάνει κακό! If you know what I mean!

DON’T: Αν δεν είσαι εκατομμυριούχος, θα σε παρακαλούσα να μην συμπεριφέρεσαι, σα να είσαι!

ΜΑΡΤΙΟΣ

DO: (Πάρε να’ χεις κι άλλη μια έκλειψη, στα ερωτικά σου). Δέξου το! Come as you are, λέμε!

DON’T: Μην παρασυρθείς από τα συναισθήματά σου και μη δικαιολογήσεις τα αδικαιολόγητα!

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

DO: Πάρε απόσταση από τα θέματα τα οποία δεν σου εμπνέουν καθόλου εγγύτητα!

DON’T: Μην υποτιμάς τις επικοινωνίες, γιατί έχουν θετική επαγγελματική ή ερωτική έκβαση.

ΜΑΪΟΣ

DO: Πάρε λίγο πιο στα σοβαρά τόσο τις προτάσεις, όσο και τις συμβουλές των γύρω σου.

DON’T: Μην συμμετάσχεις σε συζητήσεις που μπορούν και να σε μπλέξουν σε καυγάδες.

ΙΟΥΝΙΟΣ

DO: Πάρε απόσταση ή κόψε μαχαίρι άτομα από το παρελθόν που βλέπεις να σε πλησιάζουν ξανά!

DON’T: Μη δεχθείς μία νέα πρόταση για δουλειά, γιατί και το λάδι θα σου βγει και θα έχει ασυνεννοησία!

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Πληροφορική: Από το RRF στις στοχευμένες εξαγορές

Πληροφορική: Από το RRF στις στοχευμένες εξαγορές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σάκχαρο: Ρυθμίζεται καλύτερα στο φυσικό φως;

Σάκχαρο: Ρυθμίζεται καλύτερα στο φυσικό φως;

Ακίνητα
Airbnb: Επεκτείνεται το «μπλόκο» στη βραχυχρόνια μίσθωση [πίνακας]

Airbnb: Επεκτείνεται το «μπλόκο» στη βραχυχρόνια μίσθωση [πίνακας]

inWellness
inTown
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
Stream magazin
«Το κρύβω;» – Η Κένταλ Τζένερ απαντάει στη μακροχρόνια φήμη που τη θέλει να είναι λεσβία
Καινούργιο αυτό; 10.01.26

«Το κρύβω;» - Η Κένταλ Τζένερ απαντάει στη μακροχρόνια φήμη που τη θέλει να είναι λεσβία

«Υπάρχει όλη αυτή η ιστορία ότι κρύβω αυτό το πράγμα» είπε το διεθνές μοντέλο, Κένταλ Τζένερ, στο podcast «In Your Dreams» διαψεύδοντας τις φήμες του διαδικτύου ότι είναι «κρυφή λεσβία».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φραν Ντρέσερ – Η «Νταντά» μιλάει για τον καρκίνο, τη λάθος διάγνωση και το «πικρό χάπι» της μη τεκνοποίησης
Η φωνή της 10.01.26

Φραν Ντρέσερ – Η «Νταντά» μιλάει για τον καρκίνο, τη λάθος διάγνωση και το «πικρό χάπι» της μη τεκνοποίησης

Η ηθοποιός της θρυλικής σειρά των 80s, «Νταντά», η Φραν Ντρέσερ, λέει στο People ότι το να της πουν ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει παιδιά μετά τον καρκίνο ήταν «ένα πικρό χάπι που έπρεπε να καταπιεί».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο κόσμος μου όλος» – Το πατρικό σπίτι του εφήβου Ντέιβιντ Μπόουι ανοιχτό στο κοινό από το 2027
Προσκύνημα 10.01.26

«Ο κόσμος μου όλος» – Το πατρικό σπίτι του εφήβου Ντέιβιντ Μπόουι ανοιχτό στο κοινό από το 2027

Το δωμάτιο του έφηβου Ντέιβιντ Μπόουι, εκεί όπου γεννήθηκε η φιλοδοξία του να γίνει φαινόμενο, θα είναι ένας χώρος έμπνευσης για τους νέους που θέλουν να κυνηγήσουν τα όνειρα τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η νέα αισθησιακή καμπάνια της Μαντόνα για την Dolce & Gabbana – «Η μόνη γυναίκα που με φοβίζει»
Φιλία χρόνων 09.01.26

Η νέα αισθησιακή καμπάνια της Μαντόνα για την Dolce & Gabbana – «Η μόνη γυναίκα που με φοβίζει»

«Η διαφήμιση είναι αναμφισβήτητα αισθησιακή», εξήγησε ο σχεδιαστής Domenico Dolce σε συνέντευξη του EL PAIS, αναφορικά με τη νέα καμπάνια του οίκου που έχει ως πρωταγωνίστρια την Μαντόνα, στο πλευρό του Αλμπέρτο Γκέρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η καριέρα της Τζέιν Σέιμουρ πήρε την κάτω βόλτα όταν απέκτησε τη φήμη του «κοριτσιού του Τζέιμς Μποντ»
«Δεν το γνώριζες;» 09.01.26

Η καριέρα της Τζέιν Σέιμουρ πήρε την κάτω βόλτα όταν απέκτησε τη φήμη του «κοριτσιού του Τζέιμς Μποντ»

Το 1973, η Τζέιν Σέιμουρ κέρδισε τον πολυπόθητο ρόλο της Solitaire στην πρώτη ταινία του Ρότζερ Μουρ «Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Ζήσε κι άσε τους άλλους να πεθάνουν» - και οι συνέπειες ήταν καταστροφικές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες τις μαμάδες»: Η Ιωάννα Τούνη για τα γενέθλια του γιου της μακριά του
Instagram Stories 09.01.26

«Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες τις μαμάδες»: Η Ιωάννα Τούνη για τα γενέθλια του γιου της μακριά του

Μακριά από τον γιο της, Πάρη, θα περάσει φέτος τα γενέθλιά του η Ιωάννα Τούνη, με την influencer να μην κρύβει τη συγκίνησή της για την πρώτη φορά που δεν θα βρίσκεται δίπλα του σε μια τόσο σημαντική στιγμή

Σύνταξη
Κέιτ Μίντλετον: Γιορτάζει τα 44α γενέθλια της με λυτρωτικό βίντεο ευγνωμοσύνης – «Αληθινά ζωντανή»
Ίαση 09.01.26

Κέιτ Μίντλετον: Γιορτάζει τα 44α γενέθλια της με λυτρωτικό βίντεο ευγνωμοσύνης – «Αληθινά ζωντανή»

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον επιλέγει την ημέρα των 44ων γενεθλίων της για να μοιραστεί με τον κόσμο το τελευταίο κεφάλαιο μιας οδυνηρής αλλά λυτρωτικής διαδρομής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κάνε παιδιά να δεις καλό: Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ ζήτησε από τους γονείς του να επικοινωνούν μαζί του μόνο μέσω του δικηγόρου του
Στα άκρα 09.01.26

Κάνε παιδιά να δεις καλό: Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ ζήτησε από τους γονείς του να επικοινωνούν μαζί του μόνο μέσω του δικηγόρου του

Στα άκρα έχει φτάσει η σχέση του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια, καθώς η μόνη επικοινωνία που έχουν οι δύο πλευρές είναι μέσω δικηγόρων.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνέλευση στη Νίκαια – Ανοιχτό αν πρέπει να πάνε σε διάλογο
Agro-in 10.01.26

Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια - Ανοιχτό αν πρέπει να πάνε σε διάλογο

Οργή κυριαρχεί στη πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια με εκπροσώπους αγροτών να αμφισβητούν ακόμα και το εάν πρέπει να κατέβουν σε διάλογο - «Υποτίθεται συζητάμε και ψήφισαν τη Mercosur»

Σύνταξη
25 πόντους με 1 ντρίμπλα και… MVP: O… οικονομικός Σάσα Βεζένκοφ και ένα αδιανόητο στατιστικό (vid)
Euroleague 10.01.26

25 πόντους με 1 ντρίμπλα και… MVP: O… οικονομικός Σάσα Βεζένκοφ και ένα αδιανόητο στατιστικό (vid)

Ο Σάσα Βεζένκοφ είναι ο βασιλιάς του off-ball και το απέδειξε άλλη μια φορά, αυτή τη φορά κόντρα στην Μπάγερν, ολοκληρώνοντας το ματς με 25 πόντους, μόλις μία ντρίμπλα και το βραβείο του MVP της αγωνιστικής στην… τσέπη του.

Σύνταξη
Φρένο της Κομισιόν στον έλεγχο αποδόσεων των εργαζομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη
Εργασιακά 10.01.26

Φρένο της Κομισιόν στον έλεγχο αποδόσεων των εργαζομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η «επανάσταση» της Κοινοτικής οδηγίας είναι ότι μεταφέρει το κέντρο βάρους από τις μισθολογικές διεκδικήσεις, στην ποιότητα της εργασίας, επικεντρώνοντας τις παρεμβάσεις της στα εργασιακά δικαιώματα

Αλέξανδρος Κλώσσας
«Το κρύβω;» – Η Κένταλ Τζένερ απαντάει στη μακροχρόνια φήμη που τη θέλει να είναι λεσβία
Καινούργιο αυτό; 10.01.26

«Το κρύβω;» - Η Κένταλ Τζένερ απαντάει στη μακροχρόνια φήμη που τη θέλει να είναι λεσβία

«Υπάρχει όλη αυτή η ιστορία ότι κρύβω αυτό το πράγμα» είπε το διεθνές μοντέλο, Κένταλ Τζένερ, στο podcast «In Your Dreams» διαψεύδοντας τις φήμες του διαδικτύου ότι είναι «κρυφή λεσβία».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μινεάπολη: «Είχαμε σφυρίχτρες, είχαν όπλα» – Η συγκλονιστική επιστολή της συζύγου της δολοφονημένης από την ICE, Ρενέ Γκουντ
Κόσμος 10.01.26

«Είχαμε σφυρίχτρες, είχαν όπλα» - Η συγκλονιστική επιστολή της συζύγου της δολοφονημένης από την ICE, Ρενέ Γκουντ

Η δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ στη Μινεάπολη από πράκτορες της ICE συνταράσσει τις ΗΠΑ - Η σύζυγός της σε μία συγκινητική επιστολή ευχαριστεί τον κόσμο που βγαίνει στους δρόμους

Σύνταξη
Outsourcing: Απώλεια 150.000 θέσεων εργασίας σε μία διετία στην ΕΕ – Κερδισμένοι και χαμένοι
Στοιχεία Eurostat 10.01.26

Απώλεια 150.000 θέσεων εργασίας σε μία διετία στην ΕΕ λόγω του outsourcing - Κερδισμένοι και χαμένοι

H εξωτερική ανάθεση (outsourcing) προκαλεί σημαντικές απώλειες σε θέσεις εργασίας και ως εκ τούτου μεγάλες ανισότητες στις περισσότερες χώρες της ΕΕ - Πώς βγήκαν μπροστά Ιρλανδία, Τσεχία και Ισπανία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος
Volley League 10.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος

LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Πανιώνιος για τη 10η αγωνιστική της Volley League. Διαδικτυακά από το ΕΡΤ Sports 1.

Σύνταξη
Νέα πολιτική παρέμβαση της Καρυστιανού: Η διαπλοκή ρουφάει το οξυγόνο
«Δεν θα παίζετε» 10.01.26

Νέα πολιτική παρέμβαση της Καρυστιανού: Η διαπλοκή ρουφάει το οξυγόνο

Η Μαρία Καρυστιανού επισημαίνει πως «η καταστροφική διαπλοκή ρουφάει τη ζωή και το οξυγόνο μας», προσθέτοντας ότι «το Σύνταγμα της χώρας έχει μετατραπεί σε κουρελόχαρτο»

Σύνταξη
«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα – Ποιες περιοχές θα δουν χιόνι
Καιρός 10.01.26

«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Ποιες περιοχές θα δουν χιόνι

Το νέο κύμα κακοκαιρίας θα ολοκληρώσει τη δράση του μέσα στην Τρίτη, αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης - «Σχεδόν βέβαιο ότι η Αττική θα επηρεαστεί από το χιόνι»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Με βίντεο AI εκθειάζει τον εαυτό του για τα δέκα χρόνια… επιτυχιών στο τιμόνι της ΝΔ
Μόνο... επιτυχίες 10.01.26

Μητσοτάκης εκθειάζει Μητσοτάκη για τα 10 χρόνια στο τιμόνι της ΝΔ με ένα βίντεο AI

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν περίμενε να του θυμίσουν άλλοι τις επιτυχίες του, ούτε να τον ευχαριστήσουν για την προσφορά του στη ΝΔ. Φρόντισε να θυμίσει σε όλους μας τις στιγμές που τον σημάδεψαν με μία αναδρομή μέσω AI

Σύνταξη
Υποκλοπές: Πως ο μάρτυρας Σωτήρης Ντάλλας επιβεβαίωσε την αποκάλυψη του in για την Media Naranja
Πολιτική 10.01.26

Υποκλοπές: Πως ο μάρτυρας Σωτήρης Ντάλλας επιβεβαίωσε την αποκάλυψη του in για την Media Naranja

Το δεξί χέρι του Γιάννη Λαβράνου μπορεί να έπεσε σε σωρεία αντιφάσεων καταθέτοντας στη δίκη για τις υποκλοπές, επιβεβαίωσε ωστόσο περίτρανα τις αποκαλύψεις του in για τους νέους συνεργάτες του επιχειρηματία Γ. Λαβράνου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τρομερή στιγμή: Ο Ελ Κααμπί πανηγύρισε την πρόκριση του Μαρόκο με τα παιδιά του (vid)
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Τρομερή στιγμή: Ο Ελ Κααμπί πανηγύρισε την πρόκριση του Μαρόκο με τα παιδιά του (vid)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πανηγύρισε με την ψυχή του την πρόκριση του Μαρόκο στα ημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και δεν γινόταν να μην το κάνει μαζί με τα παιδιά του…

Σύνταξη
Ισχυροί άνεμοι: Κλειστή η πορθμειακή γραμμή Ρίου Αντιρρίου – Προβλήματα στο λιμάνι της Γλύφας
Κακοκαιρία 10.01.26

Κλειστή η πορθμειακή γραμμή Ρίου - Αντιρρίου λόγω ισχυρών ανέμων - Προβλήματα στο λιμάνι της Γλύφας

Η μετακίνηση των αυτοκινήτων στο Ρίο Αντίρριο γίνεται μέσω της ομώνυμης γέφυρας - Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι μεγέθους δοκιμάζουν το νέο λιμάνι της Γλύφας

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η μεγάλη πλειοψηφία δηλώνει ότι δεν αντέχει άλλο Κυριάκο Μητσοτάκη, θέλει να φύγει η κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ 10.01.26

Τσουκαλάς: Η μεγάλη πλειοψηφία δηλώνει ότι δεν αντέχει άλλο Κυριάκο Μητσοτάκη, θέλει να φύγει η κυβέρνηση

Πυρά κατά της κυβέρνησης από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων προεδρίας Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία

Σύνταξη
Φραν Ντρέσερ – Η «Νταντά» μιλάει για τον καρκίνο, τη λάθος διάγνωση και το «πικρό χάπι» της μη τεκνοποίησης
Η φωνή της 10.01.26

Φραν Ντρέσερ – Η «Νταντά» μιλάει για τον καρκίνο, τη λάθος διάγνωση και το «πικρό χάπι» της μη τεκνοποίησης

Η ηθοποιός της θρυλικής σειρά των 80s, «Νταντά», η Φραν Ντρέσερ, λέει στο People ότι το να της πουν ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει παιδιά μετά τον καρκίνο ήταν «ένα πικρό χάπι που έπρεπε να καταπιεί».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο