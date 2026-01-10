Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts του 2026 [Part I]
Τα Do's και τα Don'ts του 2026 από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Τα πάρτι των γιορτών τελείωσαν, «αποχαιρετήσαμε» το 2025 και σταδιακά επιστρέφουμε στους καθημερινούς ρυθμούς μας. Κι αφού πήραμε μια πρώτη γεύση από το νέο έτος, τα Do’s και τα Don’ts του 2026 [Part Ι] έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Τα Do’s και τα Don’ts του 2026 [Part II] έρχονται.
Κριός
QUOTE OF THE YEAR: «Λιγότερα νεύρα, περισσότερη στρατηγική!»
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
DO: Αν θέλεις κάποτε η δουλειά σου να σε πάρει στα σοβαρά, τότε πρέπει το ίδιο να κάνεις κι εσύ!
DON’T: Κάνε μου την χάρη και μην αρπαχτείς με την οικογένειά σου για ακόμα μια φορά
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
DO: Προσπάθησε να εμπλακείς σε άκυρα κοινωνικά περιβάλλοντα, καθώς ποτέ δεν ξέρεις που θα βγει.
DON’T: Μην αρπάζεσαι με σύντροφο ή με φίλους, γιατί μετά δε νομίζω πως θα μπορείς να το μαζέψεις.
ΜΑΡΤΙΟΣ
DO: Προτείνω ένα ολικό check up και κάτι που μπορεί να βελτιώσει την υγεία σου! Άκουσέ με!
DON’T: Σε παρακαλώ πολύ, μη μοιράζεσαι όλα μα όλα σου τα εσώψυχα και όχι με τους πάντες, έτσι;
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
DO: Με ένα νέο εγχείρημα ή αλλαγή επαγγελματικής κατεύθυνσης, βγαίνεις από τη μιζέρια σου!
DON’T: Μην τσακωθείς τώρα ούτε με το ταίρι, ούτε και με τον εργοδότη σου, γιατί κάηκες!
ΜΑΪΟΣ
DO: Αποφάσισε επιτέλους τι θέλεις να κάνεις, γιατί σε λίγο θα σου τελειώσουν οι επιλογές!
DON’T: Μην ανοίγεις το στόμα σου, μην αναπαράγεις πληροφορίες και μην κουτσομπολεύεις!
ΙΟΥΝΙΟΣ
DO: Επανεξέτασε κάποια παρελθοντικά ζητήματα μεν, τα οποία εξακολουθούν να σε βασανίζουν δε.
DON’T: Μην λες τίποτα και πουθενά! Μην κάνεις, όμως, ούτε και μεγάλα ταξίδια! Όχι τώρα!
Ταύρος
QUOTE OF THE YEAR: «Ό,τι δεν εξελίσσεται, παρακαλώ να αποχωρεί!»
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ
DO: Υπάρχει πολλή τύχη, υπάρχουν και πολλές ευκαιρίες. Θα τα αφήσεις να πάνε χαμένα;
DON’T: Δε μας νοιάζει το συναισθηματικό σου τραύμα. Ό, τι θυμάσαι, χαίρεσαι, όμως, έτσι;
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
DO: Πολλά τα έντονα σκηνικά, άρα κράτησε την ψυχραιμία σου. Δες το σαν challenge.
DON’T: Μην κρατάς δίπλα σου ό,τι πρέπει να φύγει. Κοινώς διώξε ό,τι δεν σε εξυπηρετεί.
ΜΑΡΤΙΟΣ
DO: Εκφράσου, δημιούργησε κι επικοινώνησε ουσιαστικά. Είναι καλός μήνας να ανοιχτείς.
DON’T: Μην αρπαχτείς με τους φίλους σου. Δεν σου χρωστάμε όλοι, ρίξε τις απαιτήσεις σου!
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
DO: Κάνε κάτι καλό για την ψυχολογία σου – κοιμήσου παραπάνω. Μείνε μακριά από το παρασκήνιο.
DON’T: Μην αμελήσεις την υγεία και τα της καθημερινότητάς σου ( π.χ. λογαριασμούς κλπ.)
ΜΑΪΟΣ
DO: Επειδή σχέσεις και συνεργασίες δοκιμάζονται, θα σου πω πως πρέπει να προσέχεις λίγο!
DON’T: Μην παίρνεις χαλαρά και αψήφιστα τα συμβάντα, γιατί θα γίνουν χειρότερα.
ΙΟΥΝΙΟΣ
DO: Προβλέπεται αποκάλυψη- ανατροπή ενός παρελθοντικούς ζητήματος, που καιρό σε τρώει.
DON’T: Γενικώς δεν πρέπει να τραβάς τα πράγματα από τα μαλλιά. Ό,τι είναι να φύγει, ας φύγει.
Δίδυμοι
QUOTE OF THE YEAR: «Σκέψου πριν μιλήσεις (και πριν υπογράψεις)!»
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
DO: Έχεις καταλάβει πως τελείωσαν οι διακοπές; Μήπως, λοιπόν, να οργανωθείς λίγο;
DON’T: Έξοδα, έξοδα και πάλι έξοδα! Άρα μην κάνεις κι εσύ από μόνος σου έξτρα σπατάλες!
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
DO: Δέξου τις αποκαλύψεις που σου έρχονται και καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα τομέων.
DON’T: Δεν σου συνιστώ με τίποτα ούτε τις επικοινωνίες, ούτε τις μετακινήσεις. Απλά όχι!
ΜΑΡΤΙΟΣ
DO: Χορηγήσου ψυχοφάρμακα, γιατί δεν σε βλέπω και πολύ καλά. Γενικώς απαιτείται ψυχραιμία!
DON’T: Μην αρνηθείς τα πράγματα όπως θα έρθουν, γιατί είναι για καλό – κυρίως στη δουλειά.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
DO: Νέα περιβάλλοντα και νέοι φίλοι που σου δίνουν ευκαιρίες και σου ανοίγουν νέους ορίζοντες.
DON’T: Μην είσαι απόλυτος και μη βγάζεις τοξικότητα, εσύ που έχεις σχέση. Εσύ που δεν έχεις, μη βγάζεις τοξικότητα!
ΜΑΪΟΣ
DO: Κάνε επιτέλους τη μεγάλη αλλαγή που εδώ και πολύ καιρό σκέφτεσαι να κάνεις!
DON’T: Μην έχεις δεδομένες τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Spoiler alert: δεν είναι!
ΙΟΥΝΙΟΣ
DO: Κάνε back up τα αρχεία σου, check στο αμάξι σου και κοίτα δύο φορές το σπίτι, πριν φύγεις!
DON’T: Μην συμφωνήσεις τίποτα, μην υπογράψεις τίποτα και μην πάρεις σημαντική απόφαση ζωής!
Καρκίνος
QUOTE OF THE YEAR: «Σταθερότητα ή ολικό reset!»
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
DO: Θα ήθελα να δώσεις μεγαλύτερη έμφαση και προσοχή στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου.
DON’T: Καλύτερα να μασάς, παρά να μιλάς! Άρα μη μιλάς! Κλείνουν κύκλοι, αλλά για καλό!
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
DO: Πες «ναι» στις υπογραφές, στις νέες επικοινωνείς και στις ευκαιρίες για δουλειά.
DON’T: Πες, όμως, «όχι» στα περιττά έξοδα (εκτός αν έχει να κάνει με του Αγίου Βαλεντίνου).
ΜΑΡΤΙΟΣ
DO: Είναι μία καλή περίοδος να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο είτε σε χόμπι, είτε σε δουλειά.
DON’T: Είναι κακή περίοδος για θέματα που αφορούν την υγεία ή τα κατοικίδια. Μην τα αμελείς.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
DO: Άρπαξε την ευκαιρία που θα σου δοθεί για μία νέα και εντελώς διαφορετική πορεία!
DON’T: Μην τα βάζεις με την οικογένεια και μην αφήνεις τα θέματα του σπιτιού στον αέρα.
ΜΑΪΟΣ
DO: Καλό θα ήταν να επανεξετάσεις λίγο την σταθερότητά σου. Είναι ακόμα εκεί or left the chat?
DON’T: Μην παίρνεις τοις μετρητοίς συμπεριφορές και λόγια του αέρα, γιατί θα μείνουν στον αέρα.
ΙΟΥΝΙΟΣ
DO: Λύσε μία παρελθοντική υπόθεση που σχετίζεται με κάποια παλιά σχέση ή συνεργασία.
DON’T: Μην κλείσεις καμία οικονομική συνεργασία και μην συζητήσεις για τα οικονομικά σου.
Λέων
QUOTE OF THE YEAR: «Εξέλιξη και λάμψη, χωρίς δράμα!»
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
DO: Τόλμησε κάτι καινούργιο, καθώς δεν πειράζει και να βγεις λίγο από το comfort zone!
DON’T: Μην επηρεάζεσαι πια από τα παρελθοντικά σου τραύματα. Ό,τι έγινε, έγινε!
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
DO: Προσπάθησε να δεχτείς τα γεγονότα, όπως θα έρθουν. Μάθε επιτέλους να συγχωρείς!
DON’T: Μη βγάζεις συνεχώς βιαστικά συμπεράσματα. Δεν μπορείς να επηρεάζεις τα πάντα!
ΜΑΡΤΙΟΣ
DO: Προτείνω να προετοιμαστείς για κάποιο οικονομικό πακέτο – και δεν εννοώ συμφέρον!
DON’T: Μην είσαι τόσο αρνητικός στο να εξετάσεις εναλλακτικούς τρόπους για νέο εισόδημα.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
DO: Μία νέα δραστηριότητα ή γνώση σου ανοίγει επαγγελματικές και πνευματικές πόρτες.
DON’T: Μην κάνεις άσκοπες μετακινήσεις ή επικοινωνίες με ανθρώπους που είναι διαρροή ενέργειας!
ΜΑΪΟΣ
DO: Προσπάθησε να διεκδικήσεις όσα περισσότερα μπορείς, για να ανταμειφθείς.
DON’T: Μην είσαι τόσο αυστηρός με τον εαυτό σου! Ακόμα δεν πήρες το μάθημά σου;
ΙΟΥΝΙΟΣ
DO: Μπορείς να επανεξετάσεις μία φιλία που είχε παγώσει και να την αναθερμάνεις!
DON’T: Μην ασχοληθείς με κάποιον παρελθοντικό έρωτα. Θα κοπανάς το κεφάλι σου στον τοίχο!
Παρθένος
QUOTE OF THE YEAR: «Less control, more life!»
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
DO: Μάζευε κι ας είναι και ρώγες, που λέμε. Και ό,τι κατάλαβες, κατάλαβες με αυτό.
DON’T: Μην είσαι συναισθηματικά διακείμενος, όταν πρόκειται για φανερές καταστάσεις.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
DO: Αν εσύ έχεις τα νεύρα σου, δεν είναι κάτι που φταίμε εμείς, εντάξει; Μαζέψου λοιπόν!
DON’T: Μην επιχειρήσεις κάποιο καινούργιο sport. Μην εκπλαγείς, αν αρρωστήσεις.
ΜΑΡΤΙΟΣ
DO: Ό,τι έκρυψες, έκρυψες. Τώρα δέξου τα πράγματα, όπως έρχονται. Πες «όχι» στις αλλαγές.
DON’T: Μην αρνηθείς μια νέα γνωριμία ή συνεργασία που γεννιέται στα συντρίμμια της καταστροφής!
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
DO: Θα σε παρακαλέσω με ευγενικό τρόπο, να σταματήσεις να τα κάνεις σκατά στα οικονομικά!
DON’T: Μη διστάσεις να βρεις νέους τρόπους επίλυσης των ψυχολογικών σου ζητημάτων.
ΜΑΪΟΣ
DO: Πάρε απόσταση από υποσχέσεις και λόγια που δεν το βλέπεις και πολύ να υλοποιούνται.
DON’T: Μη φοβηθείς κάποιο νέο προσωπικό εγχείρημα, γιατί αυτό θα σε απογειώσει!
ΙΟΥΝΙΟΣ
DO: Πες «ναι» στην επανεξέταση μιας παρελθοντικής πρότασης για δουλειά ή συνεργασία.
DON’T: Μην πεις «ναι» στο να αναλάβεις πολλές υποχρεώσεις, γιατί δεν θα τις φέρεις εις πέρας.
Ζυγός
QUOTE OF THE YEAR: «Breakdown μεν, make it cute δε!»
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
DO: Καλό θα ήταν να δώσεις λίγη παραπάνω έμφαση στο οικογενειακό σου περιβάλλον.
DON’T: Μη λούζεις τόσο πολύ με τη δουλειά, γιατί θα το βρεις μπροστά σου μετά αυτό.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
DO: Πρόσεχε τις αποκαλύψεις τόσο στον φιλικό σου κύκλο, όσο και στα κοινωνικά σύνολα.
DON’T: Μην παίρνεις αποφάσεις όταν είσαι θυμωμένος ή ενθουσιασμένος (ούτε και πεινασμένος).
ΜΑΡΤΙΟΣ
DO: Δεν το γλιτώνεις το mental breakdown, οπότε απλά δέξου το! It is what it is!
DON’T: Μην αμελείς τα θέματα που αφορούν την υγεία σου και κυρίως ορθοπεδικά θέματα.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
DO: Ξέχνα ό,τι ήξερες, καθώς κλείνουν κάποια κεφαλαία, αλλά ανοίγουν κάποια καινούργια.
DON’T: Μην πεις «όχι» σε νέα συνεργασία ή σχέση που μοιάζει γρήγορη ή επιπόλαιη, γιατί είναι top!
ΜΑΪΟΣ
DO: Μόνο αν κάνεις ένα καλύτερο οικονομικό control, θα μπορέσεις να βγεις κερδισμένος.
DON’T: Μην επηρεάζεσαι από τη γνώμη των άλλων, γιατί τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται.
ΙΟΥΝΙΟΣ
DO: Πιάσε ξανά ένα παλιό χόμπι, μεταπτυχιακό ή κάποιου είδους μετεκπαίδευσης που είχες παγώσει.
DON’T: Μην αμελείς τα θέματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια, γιατί σε έχουν ανάγκη.
Σκορπιός
QUOTE OF THE YEAR: «Άλλαξε εσύ ή κάτσε και παιδέψου!»
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
DO: Τόλμησε νέο οικονομικό άνοιγμα ή κοινό ταμείο με άλλο άτομο. Καλές οικονομικές ευκαιρίες.
DON’T: Μην κάνεις ούτε την τρίχα, τριχιά, αλλά ούτε και το τόσο, τόσο! Αν θες, με ακούς!
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
DO: Εξέτασε ή ακόμα και επανεξέτασε κάποια ευκαιρία στα επαγγελματικά. Γιατί όχι;
DON’T: Γίνονται σούσουρα στη δουλειά; Ε και; Αποφάσισε πως δεν πρέπει να ασχοληθείς!
ΜΑΡΤΙΟΣ
DO: Πες «ναι» στο να τελειώσει κάτι, γιατί μόνο έτσι θα ξεκινήσει κάτι καλύτερο, στα ερωτικά.
DON’T: Μην εκτίθεσαι και μην εκθέτεις τη δημόσια εικόνα σου, γιατί διπλασιάζονται – με αρνητικό πρόσημο.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
DO: Κλείσου σπίτι, κλείσε τα παράθυρα, κλείσε και το φως και περίμενε να σου φύγουν τα νεύρα!
DON’T: Μη φοβάσαι να βγεις από το comfort zone και να κάνεις κάτι καινούργιο στην καθημερινότητα.
ΜΑΪΟΣ
DO: Όταν όλα γύρω σου αλλάζουν, αυτό πρέπει να κάνεις κι εσύ. Το να μείνεις ίδιος, δεν παίζει!
DON’T: Μην κρατάς άλλο πια μέσα σου οτιδήποτε σε τρώει, γιατί αυτό όλο και θα διογκώνεται.
ΙΟΥΝΙΟΣ
DO: Βάλε ωφέλιμα όρια σε παρελθοντικά ζητήματα που αφορούν τα θέματα της ρουτίνας σου.
DON’T: Μην επενδύσεις χρήματα και μη δανείσεις ούτε μισό ευρώ. Δεν θα τα δεις ούτε με κυάλια!
Τοξότης
QUOTE OF THE YEAR: «Από τα λόγια πάμε στις πράξεις, ναι;»
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
DO: Ο μήνας αυτός είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να κάνεις ξεκαθαρισματικές! Άντε να δούμε!
DON’T: Μην είσαι τόσο απόλυτος πια! Λες και σε έβγαλε κάπου καλά όλο αυτό, ξέρω ‘γώ!
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
DO: Ετοιμάσου για νέες ευκαιρίες αυτοβελτίωσης μέσω της γυμναστικής ή της εκπαίδευσης.
DON’T: Μη βάλεις καμία υπογραφή και μη δώσεις τον λόγο σου για τίποτα απολύτως!
ΜΑΡΤΙΟΣ
DO: Αποκαλύψεις, αλλαγές δουλειάς ή κατοικίας. Τα πάνω κάτω δηλαδή! Αλλά ουδέν κακό αμιγές καλού!
DON’T: Μην πεις «όχι» σε μετακόμιση, ανακαίνιση ή κάποια γενική αλλαγή στο σπίτι σου.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
DO: Πες «ναι» σε έναν νέο έρωτα που γεννιέται ή σε ένα νέο πάθος που ξεκλειδώνεται.
DON’T: Μην παίρνεις τόσο τοις μετρητοίς τα «σου’ πα», «μου πες» της παρέας σου, εντάξει;
ΜΑΪΟΣ
DO: Πέρασε επιτέλους από την σκέψη στην πράξη. Δεν θα πάθεις και κάτι, το ξέρεις, έτσι;
DON’T: Μην πνίγεσαι σε μία κουταλιά νερό! Έλεος! Πότε θα το μάθεις το μάθημά σου;
ΙΟΥΝΙΟΣ
DO: Δέξου μια νέα γνωριμία χωρίς να βάλεις τίτλο στο πρόσημό της, είτε είναι φιλία είτε ερωτικό.
DON’T: Μην ρισκάρεις την σταθερότητα και τις οικονομικές σου απολαβές, γιατί θα χάσεις κι αυτά που έχεις.
Αιγόκερως
QUOTE OF THE YEAR: «Τέλος τα σενάρια- μόνο πράξη και ουσία!»
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
DO: Να ξέρεις πως η μεγάλη ώρα είναι τώρα. Ή όλα ή τίποτα, η φάση. Άρα σταμάτα να βαριέσαι.
DON’T: Μην παρασύρεσαι από τις εμμονές και τα σενάρια συνωμοσίας που κάνεις. Ώχου πια!
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
DO: Πες «ναι» στη δημιουργικότητα ή γλύκανε λίγο. Μην είσαι σαν κακό ψόφο να’ χεις στην σχέση σου!
DON’T: Όταν κάτι είναι hot, δεν σημαίνει πως πρέπει να το ξεφτιλίσεις και να καείς κι εσύ, έτσι;
ΜΑΡΤΙΟΣ
DO: Είναι η μεγάλη ώρα που πρέπει να τελειώσεις κάτι που έχεις αφήσει στη μέση. Ξέρεις εσύ!
DON’T: Σε παρακαλώ πολύ, μην πεις «όχι» σε ένα απρόσμενο ταξίδι! Λες και παίζει αυτό!
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
DO: Απόφυγε τις συγκρούσεις σε επαγγελματικό και οικογενειακό περιβάλλον. Δεν σε βλέπω καλά!
DON’T: Μην υποτιμάς τόσο τον περίγυρό σου, γιατί υπάρχουν αρκετά θετικά Easter eggs!
ΜΑΪΟΣ
DO: Αποδέξου το mental breakdown που σου έρχεται και πήγαινε παρακάτω! That’s life!
DON’T: Κάνε μου μία χάρη και μην χάνεις το δάσος, για το δέντρο, καλέ μου άνθρωπε!
ΙΟΥΝΙΟΣ
DO: Επανεξέτασε ένα παλιό χόμπι, γιατί τώρα μπορεί να το πάρεις λίγο πιο στα σοβαρά!
DON’T: Μη δίνεις τόση σημασία και μη βγεις εκτός ορίων για θέματα που έχουν ήδη λήξει.
Υδροχόος
QUOTE OF THE YEAR: «Βάλε όρια και φίλτρο, όχι mute!»
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
DO: Προσπάθησε να πιεις και καμιά βαλεριάνα, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα νεύρα σου!
DON’T: Να ξέρεις πως οτιδήποτε δεν λύνεται, μπορεί και να κόβεται στην τελική!
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
DO: Το ξέρεις αυτό που λέει ο λαός, το «όπως έστρωσες, θα κοιμηθείς»; Κράτα το!
DON’T: Μην αποφεύγεις την κρεβατομουρμούρα, ούτε και τις αποκαλύψεις που έρχονται!
ΜΑΡΤΙΟΣ
DO: Σου το λέω από τώρα, δύσκολος μήνας για τα οικονομικά. Κάνε το κουμάντο σου!
DON’T: Μην παρασύρεσαι άλλο πια από εφήμερες απολαύσεις. Πότε θα μεγαλώσεις;
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
DO: Πες «όχι» στον ανταγωνισμό, γιατί δεν είναι αυτό που θα σου εξασφαλίσει την πρωτιά!
DON’T: Μην αφήνεις στη μέση, ό,τι είχες ξεκινήσει και σου άρεσε, επειδή απλά βαριέσαι!
ΜΑΪΟΣ
DO: Βάλε φίλτρο σε όλες τις αχρείαστες πληροφορίες, για να σου μείνουν μόνο τα ουσιώδη.
DON’T: Μην αποφεύγεις να κάνεις συζητήσεις που αφορούν είτε το σπίτι είτε τη δουλειά σου.
ΙΟΥΝΙΟΣ
DO: Δέξου να συζητήσεις για ένα ταξίδι που είχε ειπωθεί, αλλά δεν συνέβη (έρχεται στο προσκήνιο).
DON’T: Μη φοβάσαι να μιλήσεις για όλα αυτά που σε βαραίνουν εδώ και αρκετό καιρό.
Ιχθύες
QUOTE OF THE YEAR: «Συναίσθημα με φίλτρο και pause στο χάος!»
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
DO: Βγες έξω να γνωρίσεις καινούργιο κόσμο και ποτέ δεν ξέρεις, θα προτείνω εγώ!
DON’T: Μην παίρνεις στην πλάκα κάποιες καταστάσεις που είναι πολύ σοβαρές. Έλεος!
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
DO: Μία ανανέωση σε οποιονδήποτε τομέα δεν κάνει κακό! If you know what I mean!
DON’T: Αν δεν είσαι εκατομμυριούχος, θα σε παρακαλούσα να μην συμπεριφέρεσαι, σα να είσαι!
ΜΑΡΤΙΟΣ
DO: (Πάρε να’ χεις κι άλλη μια έκλειψη, στα ερωτικά σου). Δέξου το! Come as you are, λέμε!
DON’T: Μην παρασυρθείς από τα συναισθήματά σου και μη δικαιολογήσεις τα αδικαιολόγητα!
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
DO: Πάρε απόσταση από τα θέματα τα οποία δεν σου εμπνέουν καθόλου εγγύτητα!
DON’T: Μην υποτιμάς τις επικοινωνίες, γιατί έχουν θετική επαγγελματική ή ερωτική έκβαση.
ΜΑΪΟΣ
DO: Πάρε λίγο πιο στα σοβαρά τόσο τις προτάσεις, όσο και τις συμβουλές των γύρω σου.
DON’T: Μην συμμετάσχεις σε συζητήσεις που μπορούν και να σε μπλέξουν σε καυγάδες.
ΙΟΥΝΙΟΣ
DO: Πάρε απόσταση ή κόψε μαχαίρι άτομα από το παρελθόν που βλέπεις να σε πλησιάζουν ξανά!
DON’T: Μη δεχθείς μία νέα πρόταση για δουλειά, γιατί και το λάδι θα σου βγει και θα έχει ασυνεννοησία!
