Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts του 2026 [Part I]

QUOTE OF THE YEAR: «Λιγότερα νεύρα, περισσότερη στρατηγική!»

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

DO: Αν θέλεις κάποτε η δουλειά σου να σε πάρει στα σοβαρά, τότε πρέπει το ίδιο να κάνεις κι εσύ!

DON’T: Κάνε μου την χάρη και μην αρπαχτείς με την οικογένειά σου για ακόμα μια φορά

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

DO: Προσπάθησε να εμπλακείς σε άκυρα κοινωνικά περιβάλλοντα, καθώς ποτέ δεν ξέρεις που θα βγει.

DON’T: Μην αρπάζεσαι με σύντροφο ή με φίλους, γιατί μετά δε νομίζω πως θα μπορείς να το μαζέψεις.

ΜΑΡΤΙΟΣ

DO: Προτείνω ένα ολικό check up και κάτι που μπορεί να βελτιώσει την υγεία σου! Άκουσέ με!

DON’T: Σε παρακαλώ πολύ, μη μοιράζεσαι όλα μα όλα σου τα εσώψυχα και όχι με τους πάντες, έτσι;

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

DO: Με ένα νέο εγχείρημα ή αλλαγή επαγγελματικής κατεύθυνσης, βγαίνεις από τη μιζέρια σου!

DON’T: Μην τσακωθείς τώρα ούτε με το ταίρι, ούτε και με τον εργοδότη σου, γιατί κάηκες!

ΜΑΪΟΣ

DO: Αποφάσισε επιτέλους τι θέλεις να κάνεις, γιατί σε λίγο θα σου τελειώσουν οι επιλογές!

DON’T: Μην ανοίγεις το στόμα σου, μην αναπαράγεις πληροφορίες και μην κουτσομπολεύεις!

ΙΟΥΝΙΟΣ

DO: Επανεξέτασε κάποια παρελθοντικά ζητήματα μεν, τα οποία εξακολουθούν να σε βασανίζουν δε.

DON’T: Μην λες τίποτα και πουθενά! Μην κάνεις, όμως, ούτε και μεγάλα ταξίδια! Όχι τώρα!