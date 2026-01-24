Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts του 2026 [Part IΙ]
Τα Do's και τα Don'ts του 2026 από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
- Άτακτη γάτα κατάπιε... 11 λαστιχάκια για τα μαλλιά - Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση
- Αγωνία για την 6χρονη που διασωληνώθηκε μετά από επιπλοκές της γρίπης - Επιδεινώθηκε η κατάστασή της
- Στις φλόγες οι δύο τελευταίοι όροφοι πολυκατοικίας στη Νέα Υόρκη - Φόβοι για θύματα
- Πώς αλλάζει ο χάρτης της κατοικίας το 2026 - Ακριβά ακίνητα, χαμηλή διαθεσιμότητα και επενδύσεις υψηλού ρίσκου
Τα πάρτι των γιορτών τελείωσαν, «αποχαιρετήσαμε» το 2025 και σταδιακά επιστρέφουμε στους καθημερινούς ρυθμούς μας. Κι αφού πήραμε μια πρώτη γεύση από το νέο έτος, τα Do’s και τα Don’ts του 2026 [Part ΙΙ] έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Διαβάστε τα Do’s και τα Don’ts του 2026 [Part I] εδώ.
Κριός
ΙΟΥΛΙΟΣ
DO: Παίζει μια καινούργια κατάσταση στο ήδη υπάρχον επαγγελματικό πλαίσιο. Είναι καλή, δες το!
DON’T: Μην το ξεφτυλίσεις με τους τσακωμούς γενικώς. Πιο ειδικώς, εννοώ με τους φίλους σου!
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
DO: Στα κόκκινα τόσο η δημιουργικότητα, όσο και ο έρωτας. Άρα ξέρεις εσύ, ε; Δώστου να καταλάβει!
DON’T: Μην εκπλαγείς με αποκαλύψεις κρυφών εχθρών κοντά σου. Απλά σου σκάβουν τον λάκκο!
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
DO: Πρόσεχε την υγεία σου. Εκρήξεις και ξεσπάσματα είναι περιττά, γιατί έχεις και Πανσέληνο.
DON’T: Αν θέλεις να ξεμπλοκάρεις την ρουτίνα σου, μην λες «όχι» σε νέα χόμπι ή συνήθειες.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
DO: Μία νέα σχέση ή και συνεργασία σε φέρνει πιο κοντά στην υλοποίηση των σχεδίων σου.
DON’T: Μην αφήνεις τίποτα να ταράζει την σταθερότητα – οικονομική ή ερωτική. Ας πρόσεχες!
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
DO: Μήπως – λέω μήπως – έχεις αφήσει ανοιχτές πολλές εκκρεμότητες; Διευθέτησέ τες!
DON’T: Μην το φοβηθείς το συναισθηματικό ξεκαθάρισμα. Πρέπει να γίνει και γρήγορα!
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
DO: Υπάρχει κάποια νέα επαγγελματική προοπτική. Πρέπει απλά να ψάξεις καλά να την βρεις!
DON’T: Αν εκεί που βρίσκεσαι τώρα δεν σου αρέσει, τότε μη φοβάσαι να φύγεις! Είναι τόσο απλό!
Ταύρος
ΙΟΥΛΙΟΣ
DO: Νέες μετακινήσεις και νέες επικοινωνίες. Α και βελτίωση σχέσεων- κυρίως με τα αδέρφια σου!
DON’T: Μην κάνεις τώρα επαγγελματικά ανοίγματα και μην πιστεύεις τις (ψεύτικες) υποσχέσεις!
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
DO: Λέω «ναι» στη μεταμορφωτική σου στάση απέναντι στο οικογενειακό σου περιβάλλον. Πες το κι εσύ!
DON’T: Λέω ένα (μεγάλο) «όχι» στο να αφήνεις πίσω σου τα θέματα της υγείας ή και της καθημερινότητας.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
DO: Προσπάθησε να διακρίνεις τις νέες ευκαιρίες που υπάρχουν στον έρωτα και στη δημιουργικότητα.
DON’T: Η ψυχολογία σου είναι ολίγον τι σκατά, σωστά; Μήπως να κάνεις κάτι γι’αυτό; Λέω τώρα εγώ!
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
DO: Να ξέρεις πως τώρα όλα αλλάζουν – είτε το θέλεις είτε όχι! Αποδέξου το να τελειώνουμε!
DON’T: Μην χάσεις κάποια καινούργια ευκαιρία ή και κάποια δικαίωση στα οικονομικά σου.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
DO: Τώρα καλείσαι να πάρεις σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου.
DON’T: Μην αφήσεις την ένταση να χαλάσει τις διαπροσωπικές ή επαγγελματικές σχέσεις σου.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
DO: Μπορείς να σταθεροποιήσεις μία ήδη υπάρχουσα ερωτική σου σχέση – φλερτ. Γιατί όχι, δηλαδή;
DON’T: Μην κωλώνεις τόσο στο να πάρεις σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τις σχέσεις σου.
Δίδυμοι
ΙΟΥΛΙΟΣ
DO: Είτε που θα κάνεις κάποιο οικονομικό άνοιγμα είτε που θα λάβεις βοήθεια από το πουθενά!
DON’T: Μην κουράζεσαι υπερβολικά από την υπέρ- πληροφορία που παίζει. Ή που εσύ σκαλίζεις!
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
DO: Βγες και κοινωνικοποιήσου. Ή εξέλιξε κάποιες φιλικές σου σχέσεις- γιατί όχι;- σε ερωτικές!
DON’T: Μην κάνεις επαγγελματικά ανοίγματα. Μη δώσεις υποσχέσεις. Μην υπογράψεις τίποτα!
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
DO: Για καλή σου τύχη, ανοίγονται αρκετοί νέοι επαγγελματικοί δρόμοι. Αρκεί να τους εντοπίσεις!
DON’T: Κράτησε τις απόψεις σου για σένα. Κοινώς μη μιλάς πολύ. Μην τα λες όλα κι όχι παντού!
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
DO: Κανόνισε επιτέλους αυτό το ταξίδι που θέλεις εδώ και πάρα πολύ καιρό να κάνεις! Τι περιμένεις;
DON’T: Αν υπάρχει κάποια εσωτερική φωνούλα που σου λέει «όχι», εγώ λέω να μην την ακούσεις!
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
DO: Άσε ό,τι κάνεις και ασχολήσου με την υγεία σου. Θες check up; Θες γυμναστήριο ή διατροφή;
DON’T: Δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά ενδέχεται να υπάρχει μια κάποια πίεση στη δουλειά!
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
DO: Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για ένα γερό restart. Ε κάντο και θα με θυμηθείς! (Pretty please!)
DON’T: Υπάρχει μια καλύτερη ροή στην καθημερινότητα, αρκεί να μην το χαλάσεις από μόνος σου!
Καρκίνος
ΙΟΥΛΙΟΣ
DO: Προβλέπεται ένας νέος έρωτας; Ίσως και μια νέα προοπτική που θα σου αλλάξει τη ζωή εντελώς!
DON’T: Μην κάνεις πολλές άσκοπες σπατάλες. Μη δέχεσαι να λαμβάνεις υπερβολική πληροφορία!
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
DO: Μπορείς να προβείς σε μεγάλες οικονομικές συμφωνίες ή, εναλλακτικά, σε σταθερές καταστάσεις.
DON’T: Μην παίρνεις στα σοβαρά επαγγελματικές προτάσεις που γίνονται πάνω στον «χαβαλέ».
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
DO: Προσοχή τόσο στο επαγγελματικό, όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον για τυχόν παρεξηγήσεις.
DON’T: Υπάρχουν νέες ευκαιρίες στον κοινωνικό περίγυρο ή και στα ερωτικά. Μην τις χάσεις λοιπόν!
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
DO: Νέες επαγγελματικές βλέψεις σε τομέα που είναι διαφορετικός από αυτόν που ήδη δραστηριοποιείσαι.
DON’T: Κάποιες επικοινωνίες που κάνεις μυρίζουν μπαρούτι; Απλά τα πράγματα! Μην εμπλακείς καν!
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
DO: Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για χαρά. Άρα εγώ θα σου προτείνω να φλερτάρεις δίχως αύριο! Τι καλύτερο;
DON’T: Μην αγνοείς καμία λεπτομέρεια, γιατί ίσως είναι αυτή που θα σου δώσει την έμπνευση που ψάχνεις.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
DO: Κατακλύζεσαι από ευχάριστα νέα. Θυμήσου, όμως, πως πρέπει να βάλεις κι εσύ λίγο το χεράκι σου!
DON’T: Μην είσαι τόσο ξινός, γιατί τότε θα χάσεις και τον έρωτα και τη ζεστασιά που σου προσφέρονται.
Λέων
ΙΟΥΛΙΟΣ
DO: Έχεις καλύτερη ψυχολογία, έχεις και ευνοϊκές μέρες, άρα οργάνωσε καλύτερα τα νέα σου πλάνα!
DON’T: Μην εκπλαγείς, εάν αποκαλυφθούν οι αληθινές προθέσεις συντρόφων ή και συνεργατών. Ωχ!
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
DO: Μεγάλη αλλαγή! Βελτιώνεσαι και εξελίσσεσαι! Κάνε εξετάσεις, όμως, και κάνα check up- καλού κακού.
DON’T: Μη φοβάσαι ούτε να αλλάξεις εσύ ούτε τις εξωτερικές κι ακραίες αλλαγές, γιατί είναι για (πολύ) καλό!
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
DO: Προβλέπονται νέα οικονομικά ανοίγματα; Νέες οικονομικές ευκαιρίες; Κάτι καλό, το μόνο σίγουρο!
DON’T: Μην πεις «όχι» σε κάποια γνωριμία που δεν σου κάνει κούκου από την αρχή, γιατί είναι καλή!
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
DO: Μπορώ να σου πω πως ένας επαγγελματικός κύκλος φαίνεται να κλείνει οριστικά. It is what it is!
DON’T: Ανοίγεται μια νέα προοπτική πορείας και αυτοβελτίωσης μπροστά σου. Μην την αγνοήσεις!
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
DO: Υπάρχουν πολλά θέματα που ζητούν λύση, αλλά εσύ κάνεις τον Κινέζο. Ε σταμάτα το αυτό!
DON’T: Μην αγνοείς τα θέματα που υπάρχουν με την οικογένεια, γιατί πρέπει να τα διορθώσεις.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
DO: Αν δώσεις λίγο παραπάνω σημασία στα ερωτικά σου, θα έχεις και συναισθηματική ασφάλεια!
DON’T: Επειδή επικρατεί αρκετή ηρεμία στο σπίτι – επιτέλους! – μην το χαλάσεις εσύ, σε παρακαλώ!
Παρθένος
ΙΟΥΛΙΟΣ
DO: Μπορείς να προβείς σε νέα ξεκινήματα είτε στα ενδιαφέροντα είτε και στην εργασία σου.
DON’T: Επανεμφανίζονται άτομα από το παρελθόν; Ε και; Σημαίνει ότι πρέπει να τσακωθείτε; ΝΟΤ!
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
DO: Αξιοποίησε τόσο τις καινούργιες πηγές έμπνευσης, όσο και την εσωτερική σου φωνούλα!
DON’T: Μη φοβάσαι να αποδεσμευτείς από μια συνεργασία ή από μια επαγγελματική σχέση.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
DO: Νέες ευκαιρίες κατεύθυνσης μέσω των οποίων μπορείς να υλοποιήσεις τους στόχους σου.
DON’T: Δεν θέλω να είσαι καθόλου απρόσεκτος στα μικροατυχήματα ή στα θέματα υγείας.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
DO: Με σωστή διαχείριση και προσοχή δεν αποκλείεται να έχεις μεγάλες οικονομικές απολαβές.
DON’T: Αναγκαστική αλλαγή καθημερινότητας. Δεν μπορείς να πεις «όχι». Αυτό είναι τώρα!
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
DO: Αν βρίσκεις το τοπίο γύρω σου αρκετά θολό, τότε κάνε κάποιες ξεκαθαριστικές συζητήσεις.
DON’T: Μη φοβάσαι να πεις αυτό που θέλεις, καθώς πώς αλλιώς πιστεύεις ότι θα το αποκτήσεις;
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
DO: Άνοιξε καλά τα αυτιά σου, γιατί πρόκειται να υπάρξουν αρκετά και άκρως ευχάριστα νέα!
DON’T: Στα επαγγελματικά ή στα οικονομικά σου, μπορείς να κάνεις συμφέρουσες συμφωνίες.
Ζυγός
ΙΟΥΛΙΟΣ
DO: Μήπως ήρθε η ώρα να φορτσάρεις λίγο στο επαγγελματικό κομμάτι; Λέω τώρα εγώ, έτσι;
DON’T: Μην πιέζεις τις καταστάσεις με τους φίλους σου. Με το ζόρι παντρειά γίνεται; Δε γίνεται!
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
DO: Έρχεται νέο ερωτικο πάθος; Νέα σχέση; Εγκυμοσύνη ή δημιουργικότητα; Πολλά και διάφορα!
DON’T: Μην πιστεύεις ό,τι σου πουλάνε. Τσέκαρε τις συμφωνίες και τα επαγγελματικά καλύτερα!
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
DO: Σχέσεις και συνεργασίες κλείνουν οριστικά τον κύκλο τους (ε κούρασαν, είναι η αλήθεια).
DON’T: Υπάρχει συναισθηματική ανακούφιση και χαλάρωση, αρκεί, φυσικά, να μην το χαλάσεις εσύ.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
DO: Το σύμπαν σου ανοίγει πόρτες. Άρα μπορείς να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα!
DON’T: Ένα ερωτικό παράπονο βγαίνει στη φόρα. Θέλει επίλυση. Κοίτα να μην το αγνοήσεις!
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
DO: Καλείσαι να πάρεις σημαντικές αποφάσεις με κέντρο βάρους τα οικονομικά σου. Κάντο!
DON’T: Μην είσαι τόσο ανοιχτοχέρης. Κοινώς μην κάνεις αλόγιστα έξοδα. Ήμαρτον πια!
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
DO: Καλό θα ήταν να εστιάσεις περισσότερο στα επαγγελματικά. Μπας και σταματήσει η γκρίνια!
DON’T: Μην πεις «όχι» σε κάποιο εξτραδάκι, γιατί είναι αυτό που θα σου δώσει οικονομική ανάσα.
Σκορπιός
ΙΟΥΛΙΟΣ
DO: Κάνε και κάνα οικονομικό άνοιγμα. Άρπαξε και καμία ευκαιρία για αύξηση εισοδήματος.
DON’T: Ταλαίπα με γονείς και σπίτι προβλέπεται! Εσύ κοίταξε μη τυχόν και χαωθείς, ναι;
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
DO: Άσε να εξελιχθεί η υπάρχουσα επαγγελματική σου πορεία. Βελτίωσε τις σχέσεις με την οικογένεια.
DON’T: Μην υπεραναλύεις τα πάντα και μην το ρίξεις στο drama! Ίσως είναι ό,τι βλέπεις κι όχι ό,τι νομίζεις!
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
DO: Υπάρχουν νέες ευκαιρίες στην γνώση, στα χόμπι ή – γιατί όχι;- και στην καθημερινότητα!
DON’T: Μην είσαι καθόλου απρόσεκτος στις τραπεζικές συναλλαγές σου ή ακόμα και στην εφορία.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
DO: Μία καινούργια συναισθηματική κατεύθυνση σου ανοίγει τις πύλες του υποσυνείδητού σου.
DON’T: Αναγκαστικές συνειδητοποιήσεις ή αποκαλύψεις σε επαγγελματικό – συναισθηματικό επίπεδο. Μη το φοβηθείς!
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
DO: Σταμάτα να έρχεσαι σε κόντρα με τον ίδιο σου τον εαυτό, γιατί σου προκαλείς αχρείαστη ένταση.
DON’T: Μην αγνοείς τα έντονα συναισθήματα που σε κατακλύζουν. Ίσως έχουν να σου μάθουν κάτι!
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
DO: Ευτυχώς που υπάρχουν αρκετές νέες ευκαιρίες σχεδόν σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας.
DON’T: Να ξέρεις πως η αυτοπεποίθηση αποτελεί μαγνήτη. Μην την περιορίζεις λοιπόν! What?
Τοξότης
ΙΟΥΛΙΟΣ
DO: Νέα ξεκινήματα σχετικά με την καθημερινότητα ή τη γυμναστική. (Ό,τι να’ ναι καλοκαιριάτικα!).
DON’T: Άμα βλέπεις ότι ένα ταξίδι ή μια επικοινωνία δεν σου βγαίνουν, ε τότε μην τα πιέζεις!
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
DO: Καλά ε! Υπάρχει τρομερή διαύγεια και αυτοβελτίωση! Κοίτα μόνο να τα αφήσεις ανεκμετάλλευτα!
DON’T: Στα επαγγελματικά, μην επιμένεις σε κύκλους που έχουν ήδη κλείσει! Εσύ τους έκλεισες!
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
DO: Δεν αποκλείεται αλλαγή δουλειάς ή κατοικίας. Ή έστω απλές συζητήσεις γύρω από αυτά τα δυο.
DON’T: Μην απογοητευτείς από το κλείσιμο κύκλων από άτομα που σου ήταν έτσι κι αλλιώς ψυχοφθόρα.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
DO: Αν τα ερωτικά σου δεν πάνε καλά, τότε ήρθε η ώρα να πάρεις την κατάσταση στα χέρια σου.
DON’T: Μη διστάσεις να επανεξετάσεις ή και να δρομολογήσεις καινούργιες γνωριμίες και ταξίδια.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
DO: Επειδή έχεις μεγάλη ανάγκη από ξεκούραση, εγώ θα σου πω πως πρέπει να πάρεις αποστάσεις.
DON’T: Μην αναλαμβάνεις παραπάνω ευθύνες από όσες μπορείς να υλοποιήσεις, γιατί κουράζεσαι άδικα.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
DO: Ενδέχεται να υπάρξει ένα νέο και μεγάλο ξεκίνημα, αρκεί να έχεις πάντα τα μάτια σου ανοιχτά, έτσι;
DON’T: Ξέρω πως βαριέσαι γενικώς, αλλά δεν πρέπει να μπαίνεις σε νέα πράγματα όντας απροετοίμαστος!
Αιγόκερως
ΙΟΥΛΙΟΣ
DO: Δεν αποκλείεται να γίνει κάποιο νέο ξεκίνημα σε συνεργασίες, στα επαγγελματικά ή και στον έρωτα!
DON’T: Μη ρισκάρεις μεγάλα χρηματικά ποσά. Γενικώς μην επενδύσεις τώρα, γιατί δεν είναι η στιγμή σου!
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
DO: Νέος έρωτας έρχεται. Ίσως πρόκειται και για νέα πηγή δημιουργικής έμπνευσης. Ή και τα δυο!
DON’T: Πρέπει να κάνεις ένα γερό ξεσκαρτάρισμα στους φίλους σου. Μην το φοβηθείς!
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
DO: Υπάρχουν νέες σχέσεις με άτομα βοηθητικά για την καθημερινότητα και τη δουλειά σου.
DON’T: Μην αφήνεις εκκρεμότητες σχετικά με το οικογενειακό περιβάλλον ή με το στεγαστικό.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
DO: Υπάρχουν νέες προοπτικές για αλλαγή κατοικίας ή και βελτίωση οικογενειακής κατάστασης.
DON’T: Θα σε παρακαλούσα να μην είσαι απρόσεκτος και να μην ξεκατινιαστείς με τους φίλους σου.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
DO: Πέρασε από κόσκινο το φιλικό σου περιβάλλον, γιατί κάτι εκεί πέρα χρήζει αλλαγής ή βελτίωσης.
DON’T: Επειδή κάποτε έθεσες στόχους δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνεις εκεί. Κοινώς ξεκουνήσου!
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
DO: Μπορείς από τώρα να προγραμματίσεις και να σχεδιάσεις καινούργια πράγματα για το 2027!
DON’T: Αν δεν κάνεις κάποια χοντρή βλακεία, να ξέρεις πως ενδέχεται να υπάρξει κοινωνική άνοδος!
Υδροχόος
ΙΟΥΛΙΟΣ
DO: Καλή περίοδος και για αποταμίευση και για οικονομικό προγραμματισμό. Απλά κάντο, ναι;
DON’T: Μην κρατάς με το ζόρι τα άτομα που δεν θέλουν (με τίποτα) να μείνουν κοντά σου!
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
DO: Μια νέα σχέση ή μια νέα συνεργασία; Αλίμονο! Λες και δεν έχεις χορτάσει κι από τα δυο!
DON’T: Μη ζορίζεσαι ψυχολογικά να κάνεις πράγματα που δεν θέλεις! Ήμαρτον Αυγουστιάτικα!
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
DO: Δεν αποκλείεται να φας φρίκες σχετικά με αδέρφια, επικοινωνίες ή και μετακινήσεις.
DON’T: Νέες ευκαιρίες σε έρωτα και χρήμα από τη δουλειά, αρκεί να μην είσαι μουντρούχος!
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
DO: Γιατί δεν ψάχνεις τον έρωτα μέσα από καινούργιες συναναστροφές και άτομα; Αναρωτιέμαι!
DON’T: Μεγάλη προσοχή απαιτούν τα επαγγελματικά ξεσπάσματα, γιατί ίσως προβούν μοιραία!
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
DO: Μήπως προσπαθείς να χωρέσεις πολλά καρπούζια κάτω από την μία σου μασχάλη; Not possible!
DON’T: Μην αναλαμβάνεις ευθύνες που δεν σου αναλογούν, γιατί δεν θα πάει καλά το πράγμα! Λογικό!
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
DO: Στα επαγγελματικά, υπάρχει αναγνώριση και, άρα, άνοδος- πρόοδος! Μπορείς να ανασάνεις!
DON’T: Μην περιμένεις κανέναν και τίποτα να αλλάξει τη ζωή σου. Εσύ είσαι ο υπεύθυνος γι’ αυτό!
Ιχθύες
ΙΟΥΛΙΟΣ
DO: Πάρε έμπνευση μέσα από τις νέες εικόνες που βλέπεις και μέσα από τις νέες εμπειρίες που ζεις!
DON’T: Μην ταραχτείς συναισθηματικά εξαιτίας του (γνωστού) overthinking σου. Αμφιβάλλω, αλλά λέμε…
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
DO: Πάρε ένα πακέτο ηρεμιστικά, γιατί δεν σε βλέπω καλά με σεληνιακή έκλειψη πάνω από το κεφάλι σου!
DON’T: Μην αρνηθείς συζητήσεις με εκπαιδευτικό χαρακτήρα ή μετακινήσεις στο εξωτερικό. Γιατί να το κάνεις αυτό;
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
DO: Μία νέα σχέση ή νέα συνεργασία σε βοηθάει να βελτιώσεις κάπως τη ζωή σου. Έρχεται για να μείνει!
DON’T: Μην είσαι τόσο απρόσεκτος ούτε στα έξοδα, αλλά ούτε και στις οικονομικές απώλειες γενικά.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
DO: Μπορείς να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου με καινούργιες ασχολίες, χόμπι ή τη γυμναστική.
DON’T: Θες δε θες πρέπει να καταλάβεις πως μία φιλική σχέση είναι περιττή διαρροή ενέργειας. Μην ασχολείσαι!
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
DO: Αν δεν μπορείς να σταματήσεις να σκέφτεσαι κάποιο ταξίδι, τότε βάλτο στο πρόγραμμα επιτέλους!
DON’T: Μη διστάσεις να αλλάξεις εντελώς κατεύθυνση, αν δεν σου αρέσει πια το εκεί που βαδίζεις.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
DO: Επιδίωξε να κάνεις πολλές επικοινωνίες, για να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες.
DON’T: Αφού η ατμόσφαιρα μυρίζει αισιοδοξία, εσύ γιατί προσπαθείς ντε και καλά να το χαλάσεις αυτό;.
- Ικαρία: Ανετράπη λέμβος με 80 μετανάστες – Αγνοούνται τέσσερις
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts του 2026 [Part IΙ]
- ΗΠΑ: Η ICE συνέλαβε 2χρονο κορίτσι και τον πατέρα του – Οι προσπάθειες να απελευθερωθεί και να επανενωθεί με τη μητέρα της
- Σέρρες: «Θα σε κάνω μούμια» απειλούσε τον 13χρονο η καθηγήτρια που τον φίμωσε
- Μινεσότα: Χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους την ημέρα της απεργίας απέναντι στην ICE – 100 συλλήψεις ιερέων
- Στην Άνω Γλυφάδα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ – «Πλημμυρισμένη η ανασφάλεια των πολιτών»
- Ο Καρέτσας αποθεώνεται (και) από τους Γερμανούς: Η Ντόρτμουντ για το «διαμάντι των 35 εκατ. ευρώ»
- TikTok Seals US Joint Venture Deal to Avert Nationwide Ban
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις