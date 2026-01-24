Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts του 2026 [Part IΙ]

ΙΟΥΛΙΟΣ

DO: Παίζει μια καινούργια κατάσταση στο ήδη υπάρχον επαγγελματικό πλαίσιο. Είναι καλή, δες το!

DON’T: Μην το ξεφτυλίσεις με τους τσακωμούς γενικώς. Πιο ειδικώς, εννοώ με τους φίλους σου!

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

DO: Στα κόκκινα τόσο η δημιουργικότητα, όσο και ο έρωτας. Άρα ξέρεις εσύ, ε; Δώστου να καταλάβει!

DON’T: Μην εκπλαγείς με αποκαλύψεις κρυφών εχθρών κοντά σου. Απλά σου σκάβουν τον λάκκο!

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

DO: Πρόσεχε την υγεία σου. Εκρήξεις και ξεσπάσματα είναι περιττά, γιατί έχεις και Πανσέληνο.

DON’T: Αν θέλεις να ξεμπλοκάρεις την ρουτίνα σου, μην λες «όχι» σε νέα χόμπι ή συνήθειες.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

DO: Μία νέα σχέση ή και συνεργασία σε φέρνει πιο κοντά στην υλοποίηση των σχεδίων σου.

DON’T: Μην αφήνεις τίποτα να ταράζει την σταθερότητα – οικονομική ή ερωτική. Ας πρόσεχες!

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

DO: Μήπως – λέω μήπως – έχεις αφήσει ανοιχτές πολλές εκκρεμότητες; Διευθέτησέ τες!

DON’T: Μην το φοβηθείς το συναισθηματικό ξεκαθάρισμα. Πρέπει να γίνει και γρήγορα!

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

DO: Υπάρχει κάποια νέα επαγγελματική προοπτική. Πρέπει απλά να ψάξεις καλά να την βρεις!

DON’T: Αν εκεί που βρίσκεσαι τώρα δεν σου αρέσει, τότε μη φοβάσαι να φύγεις! Είναι τόσο απλό!