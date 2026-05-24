Η Μύκονος, οι φυλακές και η ευτυχία: Ο Λάκης Γαβαλάς εξηγεί γιατί «όλα είναι δώρο» για τον ίδιο

Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε για την περίοδο μετά τη φυλακή, την οικονομική του κατάρρευση, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ξαναβρήκε ισορροπία στη ζωή του.

Ο γνωστός σχεδιαστής παραδέχτηκε έχασε τα πάντα, όταν η περιουσία του πέρασε στο Δημόσιο. Παρ’ όλα αυτά, όπως είπε, δεν αντιμετωπίζει πια τη ζωή με τον ίδιο τρόπο. Επιστρέφει συχνά στη Μύκονο, όχι όπως παλιά ως οικοδεσπότης μεγάλων παραγωγών, αλλά ως φιλοξενούμενος φίλων και συνεργατών.

«Μετά τις φυλακές, έχασα τα πάντα»

«Μετά τις φυλακές, που έζησα άσχημες στιγμές, έχασα τα πάντα, μου τα πήρανε από το Δημόσιο. Βέβαια καλά κάνανε γιατί τώρα που πήγα στη Μύκονο και είδα εκείνες τις παραγωγές, θυμάμαι εμένα, πόσο κόσμο τάισα και πόσα λεφτά έδινα… Καλύτερα έτσι, πάω τώρα και είμαι φιλοξενούμενος. Πολλές φορές δεν πληρώνω», δήλωσε ο Λάκης Γαβαλάς στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» όπου βρέθηκε καλεσμένος.

Στη συνέχεια, ο Λάκης Γαβαλάς περιέγραψε μια πιο λιτή καθημερινότητα, λέγοντας πως μετά από όσα πέρασε βλέπει πολλά πράγματα ως «δώρο».

«Μετά από αυτό, ζούσα ταπεινά και φτωχά, όλα είναι δώρο από εδώ και πέρα. Το ότι έχω να φάω περισσότερο φαγητό, ακόμη και κάτι απλό, όπως μια χειραψία, είναι ανταλλαγή με όσα είναι περιττά στη ζωή.

»Κοσμήματα και ρούχα έχω, το στυλ μου δεν έχει αλλάξει, δουλεύω για τους ξένους οίκους. Είμαι ευτυχής», σημείωσε ο Λάκης Γαβαλάς.