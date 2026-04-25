Ο Λάκης Γαβαλάς ετοιμάζεται για την σύνταξη: Όταν άκουσα 850 ευρώ, ρώτησα αν πρόκειται για ημερήσιο ποσό
«Αυτή την περίοδο ετοιμάζω τα χαρτιά μου. Η κουμπάρα μου, η Αγνή, τα συγκεντρώνει ώστε να πάρω 850 ευρώ», είπε ο Λάκης Γαβαλάς σε πρόσφατη συνέντευξή του
Ο Λάκης Γαβαλάς περιγράφει μια καθημερινότητα πολύ διαφορετική από εκείνη που τον είχε καθιερώσει ως συνώνυμο της χλιδής, μιλώντας στο περιοδικό OK! για τα βήματα προς τη συνταξιοδότηση, αλλά και για το πώς βίωσε ο ίδιος αυτή τη μετάβαση.
Όπως εξήγησε ο ίδιος, έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία συγκέντρωσης των απαραίτητων εγγράφων, με τη βοήθεια ανθρώπων από το κοντινό του περιβάλλον.
«Αυτή την περίοδο ετοιμάζω τα χαρτιά μου. Η κουμπάρα μου, η Αγνή, τα συγκεντρώνει ώστε να πάρω 850 ευρώ», είπε ο Λάκης Γαβαλάς.
«Όταν το άκουσα, τη ρώτησα αν πρόκειται για ημερήσιο ποσό και μου απάντησε πως αφορά τρίμηνο», συμπλήρωσε.
Τα μεγάλα events
Στην ίδια συνέντευξη, ο Λάκης Γαβαλάς θυμήθηκε μια εποχή όπου οι εκδηλώσεις του είχαν ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια μιας απλής φιλοξενίας.
«Αρχικά τα διοργάνωνα για να ευχαριστήσω φίλους και συνεργάτες, όμως με τον καιρό πήραν τεράστιες διαστάσεις. Έκανα εκδηλώσεις και στο σπίτι μου στην Κηφισιά, αλλά στη Μύκονο έφτανα να μεταφέρω είκοσι φορτηγά με φαγητά και εξοπλισμό», δήλωσε ο Λάκης Γαβαλάς.
View this post on Instagram
«Ήμουν κάτι σαν το σημερινό Scorpios»
Ο Λάκης Γαβαλάς δίνει και το μέτρο της τότε ζωής του, μέσα από τα πρόσωπα και τα μέρη που πρωταγωνιστούσαν στα πάρτι του: «Έφερνα καλλιτέχνες όπως ο Ντέιβιντ Μοράλες και ο Τσιλιχρήστος για να παίξουν μουσική, ο Μοράλες συνέχιζε μετά στο Cavo Paradiso. Θα έλεγα πως ήμουν κάτι σαν το σημερινό Scorpios και το Alemagou».
Ακόμη και μετά το τέλος των εκδηλώσεων, η ρουτίνα παρέμενε ιδιαίτερη: «Δεν κατανάλωνα αλκοόλ και όταν κουραζόμουν, γύρω στις 3 τα ξημερώματα, κοιμόμουν για τρεις ώρες. Στις 6 το πρωί ξυπνούσα και μαζί με περίπου 20 στενούς φίλους τρώγαμε σούπα που είχα φροντίσει να έχουν ετοιμάσει οι μάγειρές μου».
