«Η Ελλάδα καλύτερα να το βουλώνει»: Ο Λάκης Γαβαλάς θεωρεί ότι ο Akylas «είναι πάρα πολύ μπροστά»

Ο Λάκης Γαβαλάς πήρε θέση για τη φετινή εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision, υπερασπιζόμενος ανοιχτά τον Akyla και εξαπολύοντας αιχμές κατά όσων τον επικρίνουν.

Ο σχεδιαστής μόδας μίλησε για «ανθρώπους πολύ μπροστά από την εποχή τους», σχολίασε τις εμφανίσεις των διαγωνιζόμενων και δεν δίστασε να συγκρίνει τον Akyla με τον Good Job Nicky, εξηγώντας τι θεωρεί πως έκανε τη διαφορά.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Λάκης Γαβαλάς

«Η Ελλάδα καλύτερα να το βουλώνει και να μην κάνει κριτικές για ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ μπροστά. Κάποιοι από αυτούς δηλαδή. Ο Akylas είναι μία προσωπικότητα και καλά έκανε και πήγε στην Eurovision. Για τα δικά μου μάτια τουλάχιστον είναι φανταστικός. Είναι σωστός στην εποχή που ζούμε. Η θλίψη πρέπει να φεύγει μακριά από τους καλλιτέχνες», είπε αρχικά ο Λάκης Γαβαλάς στην εκπομπή Breakfast@Star την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου.

«Οι καλλιτέχνες πρέπει να δίνουν χαρά, ζωντάνια και αυτός το κάνει πάρα πολύ καλά. Τα ρούχα του τα βρήκα και πάρα πολύ απλά. Το στυλ του θα το χαρακτήριζα happy visual. Δηλαδή μία ευτυχισμένη παρουσία. Αυτό το παιδί έκανε άρτια τη δουλειά του και θα πω ποιος αδίκησε τη φωνή του και το look του. Είναι ο Good Job Nicky. Έκανε ένα πολύ φορτωμένο look, έβαλε πολύ δυνατά τη φωνή του, όλα στο μάξιμουμ και δεν άφησε το σασπένς. Ενώ ο Akylas μίλησε για τη μαμά του, έκανε πράγματα και ήταν ξύπνιο», συμπλήρωσε.