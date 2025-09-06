Μύκονος: Ο Λάκης Γαβαλάς αποθέωσε την Έφη Θώδη, ενώ ζήτησε να μάθει τι φίλτρα χρησιμοποιεί η Ιωάννα Τούνη

Ο Λάκης Γαβαλάς βρέθηκε στα σοκάκια της Μυκόνου, μια ανάσα πριν την «επίσημη λήξη» της καλοκαιρινής περιόδου, όπου και έδωσε μια συνέντευξη σχολιάζοντας καυτά θέματα της τοπικής επικαιρότητας.

Ο σχεδιαστής αρχικά είπε χαριτολογώντας στην κάμερα του Mykonos Live Tv: «Η Μύκονος είναι αυτή;» κάνοντας μια νύξη στο γεγονός ότι το νησί έχει αρχίσει να αδιάζει λόγω της λήξης της σεζόν. «Ευχαριστώ πολύ που αδειάσατε το δρόμο για εμένα» πρόσθεσε, γελώντας.

Μετέπειτα αναφέρθηκε στην μουσική εμφάνιση της Έφης Θώδη στo χωριό Άνω Μερά, όπου και παρευρέθηκε, αναφέροντας: «Αγάπησα την Έφη Θώδη. Αυτή είναι η αυθεντική Μύκονος, η υπέροχη[…] Μου άρεσε επίσης και η [Μαρίνα] Σάττι, που ήταν λίγο πιο πέρα και όπως έμαθα έσκισε, πήγε πάρα πολύ καλά».

Τα μελλοντικά σχέδια και οι influencers

Συζητώντας περαιτέρω με τον ρεπόρτερ, ο Λάκης Γαβαλάς απάντησε στην θέση ότι «η κάμερα βγάζει ότι βλέπει», λέγοντας ότι θέλει να ρωτήσει την influencer Ιωάννα Τούνη τι φίλτρο βάζει στις φωτογραφίες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να ενσωματωθεί στην κάμερα, υπονοώντας αστειευόμενος ότι έτσι θα βγαίνει πιο όμορφος.

Αυτό το σχόλιο αντικατοπτρίζει τις συζητήσεις που γίνονται συχνά πυκνά γύρω από τα φίλτρα που χρησιμοποιούν οι influencer που δραστηροποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης -μια κουβέντα που πολλές φορές γίνεται με τοξικό και σεξιστικό τρόπο.

Στην συνέχεια, ο σχεδιαστής ανέφερε ότι θα αποχωρήσει από το νησί, καθώς πρόκειται να παρευρεθεί σε γάμους αγαπημένων του φίλων, τόσο στην Άνδρο όσο και στην Αθήνα.

*Πηγή: Mykonos LiveTv