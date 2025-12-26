Όταν το στυλ γίνεται άμυνα: Πώς ο Λάκης Γαβαλάς κέρδισε τον σεβασμό μέσα στη φυλακή

Μια σπάνια και απολύτως προσωπική αναδρομή στην περίοδο της κράτησής του έκανε ο Λάκης Γαβαλάς, περιγράφοντας πώς κατάφερε να σταθεί όρθιος μέσα στη φυλακή και να κερδίσει τον σεβασμό των συγκρατουμένων του χωρίς συγκρούσεις ή ρόλους επίδειξης ισχύος.

Όπως εξηγεί, το βασικό του μέλημα ήταν από την πρώτη στιγμή να μη χάσει την αξιοπρέπειά του. Για τον ίδιο, η έννοια του «ανδρισμού» δεν έχει να κάνει ούτε με επιβολή ούτε με μικροεξυπνάδες που αποσκοπούν σε προνόμια. Αντίθετα, συνδέεται με το να παραμένει κανείς πιστός στον εαυτό του – ακόμη και σε συνθήκες εγκλεισμού.

Ο γνωστός σχεδιαστής τονίζει ότι το στυλ, με την ευρύτερη έννοια, λειτούργησε για εκείνον σαν εσωτερική πυξίδα. «Τιμώ ό,τι έχει στυλ», σημειώνει, υπογραμμίζοντας πως αυτός ο τρόπος σκέψης τον βοήθησε να διατηρήσει μια στάση ζωής που τελικά αναγνωρίστηκε και από τους υπόλοιπους κρατούμενους. Με τον καιρό, όπως περιγράφει, οι άλλοι κρατούμενοι άρχισαν αυθόρμητα να του ανοίγουν δρόμο στον προαύλιο χώρο — μια σιωπηρή χειρονομία σεβασμού.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και το χιούμορ, το οποίο ο ίδιος θεωρεί απαραίτητο για την επιβίωση σε δύσκολες συνθήκες. Με αυτοσαρκασμό και θεατρικότητα, αντιμετώπιζε την καθημερινότητα, μετατρέποντας την ένταση σε στιγμές αποσυμπίεσης.

Αναλυτικά η απάντηση του Λάκη Γαβαλά

«Ο ανδρισμός δεν βρίσκεται ούτε πίσω από μια ασπίδα σε έναν πόλεμο ούτε στην ικανότητα στο «τσατσιλίκι» που μπορεί να δείχνει ένας φυλακισμένος για να έχει καλύτερη μεταχείριση. Σκέφτηκα ότι τα παντελόνια που φοράω τα τιμώ – και τις φούστες βέβαια τις τιμώ, είτε στενές είτε φαρδιές, είτε πλισέ είτε εβαζέ. Βασικά, εγώ τιμώ ό,τι είναι στυλ.

»Αυτό λοιπόν που με δίδαξε η φυλακή είναι ότι πρέπει να έχω την αξιοπρέπειά μου, και το πέτυχα γιατί, όταν έβγαινα από το κελί για να προαυλιστώ, υπήρχαν διάσπαρτα άλλοι κρατούμενοι που κάθονταν έξω στον κοινό χώρο και έκαναν στην άκρη για να περάσω. Μάλιστα, μετά από λίγο καιρό –επειδή εγώ το χιούμορ το έχω πάντα στη ζωή μου, αλλιώς πεθαίνω–, πήγαινα ως Βουγιουκλάκη και τους έλεγα «ακρίστε, χωριανοί!»», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Grace.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λάκης Γαβαλάς συνελήφθη το 2012 για φορολογικές οφειλές προς το Δημόσιο που ξεπερνούσαν τα 2,2 εκατ. ευρώ και αποφυλακίστηκε τον Ιούνιο του 2013, έπειτα από περίπου 14 μήνες κράτησης.