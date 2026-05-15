Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Τζίλιαν Άντερσον προετοιμάζει το κοινό για μια συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία με τη νέα της ταινία τρόμου «Teenage Sex and Death at Camp Miasma».

Η Άντερσον δήλωσε στο Variety στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών του 2026, την Τετάρτη 13 Μαΐου, πριν από την πρεμιέρα της ταινίας, ότι υπέστη «κρίση πανικού» όταν είδε για πρώτη φορά μια συγκεκριμένη, αιματηρή σκηνή.

«Εκείνη η μέρα [που κυριαρχούσε το] αίμα [στα γυρίσματα] ήταν αρκετά σοβαρή. Απλά θυμάμαι την ποσότητα του υγρού και το ότι προσπαθούσα να μην πνιγώ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σκηνής» είπε στο μέσο ενημέρωσης, χωρίς να αποκαλύψει τίποτα από την ταινία.

Η Τζίλιαν Άντερσον συμπρωταγωνιστεί με την Χάνα Αϊνμπίντερ στην ταινία Teenage Sex and Death at Camp Miasma, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει η Τζέιν Σένμπρουν.

Η ταινία ακολουθεί την παραγωγή μιας σειράς ταινιών τρόμου με τίτλο «Camp Miasma».

View this post on Instagram A post shared by W Spotlight (@wsptlight)

«Έντονο, αξιοθαύμαστο και τρομακτικό»

«Η περιβόητη σειρά ταινιών τρόμου Camp Miasma επανέρχεται για άλλη μια φορά», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της ταινίας στις Κάννες. «Όταν όμως η σκηνοθέτις της νέας ταινίας αρχίζει να έχει εμμονή με τη μυστηριώδη και απομονωμένη ηθοποιό που υποδύθηκε το ρόλο της τελευταίας επιζώσας στην αρχική ταινία, ένα εντελώς νέο είδος ταινίας τρόμου αναδύεται από τα βάθη της λίμνης».

«Η Χάνα πήγε κυριολεκτικά σε εκείνο το μέρος του τρόμου — 100% — και αυτό είναι απολύτως ορατό, μεταφέρεται», δήλωσε η Άντερσον στο Variety για την ερμηνεία της Αϊνμπίντερ στην ταινία.

«Ως κάποιος που παρατηρούσε, ήταν έντονο, αξιοθαύμαστο και τρομακτικό».

Σύμφωνα με το Variety, η Αϊνμπίντερ υποδύεται μια σκηνοθέτιδα που βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας ταινίας, η οποία αρχίζει να ενδιαφέρεται για τον χαρακτήρα της Άντερσον, Μπίλι. Η Άντερσον, γνωστή για τον μακροχρόνιο ρόλο της στη σειρά «The X-Files», δήλωσε ότι ο ρόλος της στην ταινία ως ηθοποιού μιας σειράς ταινιών τρόμου με φανατικό κοινό συμπίπτει απόλυτα με την πραγματική της εμπειρία.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Άρθουρ Κόντι, Έβα Βίκτορ, Ζακ Τσέρι, Αμάντα Φιξ, Σάρα Σέρμαν, Πάτρικ Φίσλερ, Τζάσμιν Σαβόι Μπράουν, Κουιντέσα Σουίντελ και Κέβιν ΜακΝτόναλντ.

*Mε πληροφορίες από: People & Variety