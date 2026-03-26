Το X-Files επιστρέφει: Θα συμμετέχει η Τζίλιαν Άντερσον;

Η επιστροφή του The X-Files δεν είναι πια θεωρία, αλλά ένα project που προχωρά κανονικά. Το Hulu έχει ήδη εγκρίνει το πρώτο επεισόδιο της νέας σειράς, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για το εμβληματικό sci-fi franchise. Στον βασικό ρόλο τοποθετείται η Ντανιέλ Ντέντγουάιλερ, γνωστή από το Station Eleven, κάτι που δείχνει ξεκάθαρα ότι η παραγωγή στοχεύει σε φρέσκια κατεύθυνση.

Παρά το νέο ξεκίνημα, η Τζίλιαν Άντερσον μόνο αποστασιοποιημένη δεν εμφανίζεται. Αντίθετα, αποκάλυψε ότι έχει ήδη συνομιλήσει με τον Ράιαν Κούγκλερ, ο οποίος έχει αναλάβει το reboot, και μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια τόσο για τον ίδιο όσο και για το υλικό που έχει δει μέχρι στιγμής.

«Έχουμε κάνει μερικές συζητήσεις», είπε πρόσφατα η Άντερσον για τον Κούγκλερ, μιλώντας στο Awesome Con. «Είναι απίστευτα κουλ τύπος και πολύ ταλαντούχος. Το σενάριο του πιλότου είναι πολύ καλό. Θα έλεγα να το δείτε με ανοιχτό μυαλό και να του δώσετε μια ευκαιρία, γιατί θα είναι γ@μάτο. Πραγματικά».

Όπως ανέφερε, το σενάριο του πρώτου επεισοδίου είναι «πολύ καλό», ενώ χαρακτήρισε το project «διαφορετικό» και «ξεχωριστό», καλώντας τους φαν να το προσεγγίσουν με ανοιχτό μυαλό.

Ο Κούγκλερ, που έχει συνδέσει το όνομά του με επιτυχημένες και δυναμικές παραγωγές, θέλει να δώσει στο X-Files μια πιο σκοτεινή και σύγχρονη ταυτότητα, χωρίς όμως να αποκόπτεται από τη φιλοσοφία της αρχικής σειράς. Στόχος είναι να δημιουργηθεί κάτι που θα λειτουργεί ταυτόχρονα ως φόρος τιμής αλλά και ως νέα αρχή.

Ανοιχτή η πόρτα για επιστροφή

Η αρχική σειρά, δημιούργημα του Κρις Κάρτερ, έκανε πρεμιέρα το 1993 στο Fox και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τηλεοπτικά brand της εποχής της. Οι Τζίλιαν Άντερσον και Ντέιβιντ Ντουκόβνι, ως Σκάλι και Μόλντερ, δημιούργησαν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δίδυμα της τηλεόρασης, ισορροπώντας ανάμεσα στη λογική και την πίστη στο ανεξήγητο.



Το reboot καλείται τώρα να ισορροπήσει ανάμεσα σε αυτή την κληρονομιά και την ανάγκη ανανέωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η πιθανή επιστροφή της Άντερσον αποκτά ιδιαίτερο βάρος. Η ίδια δεν έχει δεσμευτεί, ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι δεν κλείνει την πόρτα: αν το σενάριο είναι σωστό και η στιγμή κατάλληλη, τότε το ενδεχόμενο επιστροφής της στον ρόλο της Σκάλι παραμένει απολύτως ανοιχτό.

*Με πληροφορίες από: Entertainment Weekly