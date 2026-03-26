magazin
Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
26.03.2026 | 18:23
Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ – Κάηκε ολοσχερώς
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το X-Files επιστρέφει: Θα συμμετέχει η Τζίλιαν Άντερσον;
Fizz 26 Μαρτίου 2026, 19:50

Το X-Files επιστρέφει: Θα συμμετέχει η Τζίλιαν Άντερσον;

Η Τζίλιαν Άντερσον μιλά για το νέο The X-Files του Ράιαν Κούγκλερ και δεν αποκλείει επιστροφή.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Κι όμως η τύχη είναι θέμα νοοτροπίας

Κι όμως η τύχη είναι θέμα νοοτροπίας

Spotlight

Η επιστροφή του The X-Files δεν είναι πια θεωρία, αλλά ένα project που προχωρά κανονικά. Το Hulu έχει ήδη εγκρίνει το πρώτο επεισόδιο της νέας σειράς, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για το εμβληματικό sci-fi franchise. Στον βασικό ρόλο τοποθετείται η Ντανιέλ Ντέντγουάιλερ, γνωστή από το Station Eleven, κάτι που δείχνει ξεκάθαρα ότι η παραγωγή στοχεύει σε φρέσκια κατεύθυνση.

Παρά το νέο ξεκίνημα, η Τζίλιαν Άντερσον μόνο αποστασιοποιημένη δεν εμφανίζεται. Αντίθετα, αποκάλυψε ότι έχει ήδη συνομιλήσει με τον Ράιαν Κούγκλερ, ο οποίος έχει αναλάβει το reboot, και μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια τόσο για τον ίδιο όσο και για το υλικό που έχει δει μέχρι στιγμής.

«Έχουμε κάνει μερικές συζητήσεις», είπε πρόσφατα η Άντερσον για τον Κούγκλερ, μιλώντας στο Awesome Con. «Είναι απίστευτα κουλ τύπος και πολύ ταλαντούχος. Το σενάριο του πιλότου είναι πολύ καλό. Θα έλεγα να το δείτε με ανοιχτό μυαλό και να του δώσετε μια ευκαιρία, γιατί θα είναι γ@μάτο. Πραγματικά».

Όπως ανέφερε, το σενάριο του πρώτου επεισοδίου είναι «πολύ καλό», ενώ χαρακτήρισε το project «διαφορετικό» και «ξεχωριστό», καλώντας τους φαν να το προσεγγίσουν με ανοιχτό μυαλό.


Ο Κούγκλερ, που έχει συνδέσει το όνομά του με επιτυχημένες και δυναμικές παραγωγές, θέλει να δώσει στο X-Files μια πιο σκοτεινή και σύγχρονη ταυτότητα, χωρίς όμως να αποκόπτεται από τη φιλοσοφία της αρχικής σειράς. Στόχος είναι να δημιουργηθεί κάτι που θα λειτουργεί ταυτόχρονα ως φόρος τιμής αλλά και ως νέα αρχή.

YouTube thumbnail

Ανοιχτή η πόρτα για επιστροφή

Η αρχική σειρά, δημιούργημα του Κρις Κάρτερ, έκανε πρεμιέρα το 1993 στο Fox και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τηλεοπτικά brand της εποχής της. Οι Τζίλιαν Άντερσον και Ντέιβιντ Ντουκόβνι, ως Σκάλι και Μόλντερ, δημιούργησαν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δίδυμα της τηλεόρασης, ισορροπώντας ανάμεσα στη λογική και την πίστη στο ανεξήγητο.


Το reboot καλείται τώρα να ισορροπήσει ανάμεσα σε αυτή την κληρονομιά και την ανάγκη ανανέωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η πιθανή επιστροφή της Άντερσον αποκτά ιδιαίτερο βάρος. Η ίδια δεν έχει δεσμευτεί, ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι δεν κλείνει την πόρτα: αν το σενάριο είναι σωστό και η στιγμή κατάλληλη, τότε το ενδεχόμενο επιστροφής της στον ρόλο της Σκάλι παραμένει απολύτως ανοιχτό.

*Με πληροφορίες από: Entertainment Weekly 

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακά θετικά κατάφερε και έκλεισε η αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακά θετικά κατάφερε και έκλεισε η αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κι όμως η τύχη είναι θέμα νοοτροπίας

Κι όμως η τύχη είναι θέμα νοοτροπίας

Κόσμος
Ιράν: «Μονομερής και άδικη» η πρόταση 15 σημείων των ΗΠΑ

Ιράν: «Μονομερής και άδικη» η πρόταση 15 σημείων των ΗΠΑ

inWellness
inTown
Stream magazin
Θάνατος Έπσταϊν: «Νεκρές» κάμερες, αδιάφοροι φρουροί
Ανοιχτή υπόθεση 26.03.26

Τι έγινε τη νύχτα που πέθανε ο Έπσταϊν; «Νεκρές» κάμερες, αδιάφοροι φρουροί και ύποπτες κινήσεις

Νέα έγγραφα για τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν φωτίζουν παραλείψεις, ύποπτες κινήσεις και κενά ασφαλείας που κρατούν ανοιχτή την υπόθεση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της σειράς «Χάρι Πότερ» – Δείτε το βίντεο
Χόγκουαρτς 26.03.26

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της σειράς «Χάρι Πότερ» – Δείτε το βίντεο

Η νέα τηλεοπτική σειρά βασίζεται στα επτά βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ με την πρώτη σεζόν, που αποτελείται από οκτώ επεισόδια, να έχει τίτλο «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος».

Σύνταξη
Πώς είναι να είσαι η κόρη της Κέιτ Μος; – Η Λίλα, το πάρτι των 50ων γενεθλίων, οι αδυναμίες και τα μυστικά
Mama 25.03.26

Πώς είναι να είσαι η κόρη της Κέιτ Μος; - Η Λίλα, το πάρτι των 50ων γενεθλίων, οι αδυναμίες και τα μυστικά

Η Λίλα Μος δίνει πληροφορίες εκ των έσω -Τι έκανε στο πάρτι των 50ων γενεθλίων της μητέρας της, ποια είναι η μοναδική της αδυναμία και τι κρύβει το μοντέλο από το μοναδικό της παιδί;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το μυστικό ημερολόγιο, το ποτό και οι Κένεντι: Τελικά η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε;
64 χρόνια μετά 25.03.26

Το μυστικό ημερολόγιο, το ποτό και οι Κένεντι: Τελικά η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε;

Ο Μάικ Ροθμίλερ, πρώην ντετέκτιβ του LAPD και νυν συγγραφέας, ζητάει να ανοίξει ξανά ο φάκελος του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε - βασισμένος στα στοιχεία του βιβλίου του Bombshell από το 2021

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Λόρα Ντερν αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη σεξουαλικότητα μετά τα 50 της
Αλήθειες 25.03.26

Η Λόρα Ντερν αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη σεξουαλικότητα μετά τα 50 της

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Λόρα Ντερν αποκάλυψε τι σημαίνει για εκείνη η έννοια «σέξι», αλλά και πως το Χόλιγουντ δεν μπορεί να δείξει με σωστό τρόπο τους ανθρώπους που γερνούν

Σύνταξη
O 19χρονος γιος της Σάρον Στόουν αποκαλύπτεται – Χαλαρές στιγμές για τη μαμά, τον Κουίν και τον σκύλο
Φαμίλια 25.03.26

O 19χρονος γιος της Σάρον Στόουν αποκαλύπτεται – Χαλαρές στιγμές για τη μαμά, τον Κουίν και τον σκύλο

Η Σάρον Στόουν δημοσιεύει μια σπάνια φωτογραφία του 19χρονου γιου της Κουίν, ο οποίος ποζάρει με τον σκύλο της οικογένειας τυλιγμένο με μια πετσέτα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όσα είπε ο Jay-Z σε μια νέα, εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη
«Θυμός» 24.03.26

Ο Jay-Z μιλά για τις κατηγορίες περί σεξουαλικής κακοποίησης, τα beef της σκηνής και την ατζέντα της Δεξιάς

Σε μια νέα συνέντευξή με το περιοδικό GQ, ο Jay-Z αναφέρθηκε στις κατηγορίες περί κακοποίησης, στο beef μεταξύ Drake και Kendrick Lamar αλλά και στο «αντι-χιπ χοπ» κίνημα της Δεξιάς.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αύξηση κατώτατου μισθού: «Ασπιρίνη» 40 ευρώ σε σοβαρά νοσούντες – Τα εκμηδενίζει η ακρίβεια
Σταγόνα στον ωκεανό 26.03.26

Αύξηση κατώτατου μισθού: «Ασπιρίνη» 40 ευρώ σε σοβαρά νοσούντες – Τα εκμηδενίζει η ακρίβεια

Η ονομαστική αύξηση των 40 ευρώ στον κατώτατο μισθό εξανεμίζεται άμεσα από τη στεγαστική κρίση και τον επίμονο πληθωρισμό τροφίμων.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε» – Πώς περιγράφει τη δολοφονία του Κλεομένη ο 19χρονος που ήταν μαζί του
Ελλάδα 26.03.26

«Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε» – Πώς περιγράφει τη δολοφονία του Κλεομένη ο 19χρονος που ήταν μαζί του

Για τη διαδρομή που ακολούθησαν από τις Συκιές μέχρι την Καλαμαριά και τη γνωριμία του Κλεομένη με τον καθ'ομολογία δράστη μίλησε ο 19χρονος στην απολογία του.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Η διάγνωση για τον τραυματισμό του Ρογκαβόπουλου – Ποια παιχνίδια θα χάσει
Μπάσκετ 26.03.26

Η διάγνωση για τον τραυματισμό του Ρογκαβόπουλου - Ποια παιχνίδια θα χάσει

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στους οπίσθιους μηριαίους του αριστερού του ποδιού και δεν υπολογίζεται για το ματς με την Μονακό (27/3, 21:15). Αμφίβολος για το ντέρμπι με Ολυμπιακό

Σύνταξη
Αλεξάντερ Κλούγκε: Πέθανε ο σκηνοθέτης που άλλαξε το γερμανικό σινεμά
Πένθος 26.03.26

Αλεξάντερ Κλούγκε: Πέθανε ο σκηνοθέτης που άλλαξε το γερμανικό σινεμά

Ο Αλεξάντερ Κλούγκε, εμβληματική μορφή του Νέου Γερμανικού Κινηματογράφου, που συνέδεσε το σινεμά με τη φιλοσοφία και την ιστορία, άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Μαρτίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΟΦΗ: Τα 4.700 εισιτήρια που βρήκαν ήδη κάτοχο και τι ισχύει με τα υπόλοιπα
Τελικός Κυπέλλου 26.03.26

ΟΦΗ: Τα 4.700 εισιτήρια που βρήκαν ήδη κάτοχο και τι ισχύει με τα υπόλοιπα

Σε έντονους ρυθμούς «φεύγουν» τα εισιτήρια που έχει στη διάθεσή τής η ΠΑΕ ΟΦΗ για τον τελικό του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 4.700 «κομμάτια» που έχουν ήδη βρει κατόχους

Σύνταξη
Κώστας Τσουκαλάς: Να απαντήσει η κυβέρνηση αν ο κ. Ντίλιαν λέει την αλήθεια;
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Κώστας Τσουκαλάς: Να απαντήσει η κυβέρνηση αν ο κ. Ντίλιαν λέει την αλήθεια;

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις που πυροδότησαν στο ζήτημα των υποκλοπών οι δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa Ταλ Ντίλιαν, το ΠΑΣΟΚ, μέσω του Κώστα Τσουκαλά, ρωτά: «Γιατί η κυβέρνηση δεν μας απαντά με ένα “ναι” ή ένα “όχι” για το αν ο κ. Ντίλιαν λέει την αλήθεια;».

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Τα δύο «πρέπει» του Μπενίτεθ στα Play Off
Super League 26.03.26

Τα δύο «πρέπει» του Ράφα Μπενίτεθ στα Play Off

Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να διεκδικήσει τουλάχιστον την 3η θέση στα Play Off, αλλά και ο Ράφα Μπενίτεθ έχει τους δικούς του στόχους για να ενισχύσει τη δουλειά του.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Μήπως τελικά οι εξωγήινοι διαμόρφωσαν τους αρχαίους πολιτισμούς; Κάποιοι πιστεύουν στο κοσμικό δράμα
Ψευδοεπιστήμη 26.03.26

Μήπως τελικά οι εξωγήινοι διαμόρφωσαν τους αρχαίους πολιτισμούς; Κάποιοι πιστεύουν στο κοσμικό δράμα

Η ιδέα ότι εξωγήινοι βοήθησαν τους κατασκευαστές των αρχαίων μνημείων προωθήθηκε από τον Ελβετό συγγραφέα Έριχ φον Ντάνικεν στο best-seller του «Το Άρμα των Θεών», που εκδόθηκε το 1968

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θάνατος Έπσταϊν: «Νεκρές» κάμερες, αδιάφοροι φρουροί
Ανοιχτή υπόθεση 26.03.26

Τι έγινε τη νύχτα που πέθανε ο Έπσταϊν; «Νεκρές» κάμερες, αδιάφοροι φρουροί και ύποπτες κινήσεις

Νέα έγγραφα για τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν φωτίζουν παραλείψεις, ύποπτες κινήσεις και κενά ασφαλείας που κρατούν ανοιχτή την υπόθεση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολυμπιακοί Αγώνες: Η ΔΟΕ απέκλεισε τις τρανς αθλήτριες από τις γυναικείες κατηγορίες
Άλλα Αθλήματα 26.03.26

Ολυμπιακοί Αγώνες: Η ΔΟΕ απέκλεισε τις τρανς αθλήτριες από τις γυναικείες κατηγορίες

Σε επαναφορά του χρωμοσομικού ελέγχου προχώρησε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028, αποκλείοντας έτσι τις τρανς αθλήτριες από τις γυναικείες κατηγορίες.

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026
Απόρρητο