The X-files: Οι τσακωμοί των Μόλντερ και Σκάλι απείλησαν να τινάξουν τη σειρά-φαινόμενο στον αέρα

Στο podcast του Ντέιβιντ Ντουκόβνι με καλεσμένη του την συμπρωταγωνίστρια του στο τηλεοπτικό The X-Files Τζίλιαν Άντερσον ακούστηκαν αλήθειες.

Οι συμπρωταγωνιστές της εμβληματικής για τα τηλεοπτικά χορνικά X-Files Ντέιβιντ Ντουκόβνι και Τζίλιαν Άντερσον μίλησαν για τις ημέρες που καθιερώθηκαν στη μικρή οθόνη ως πράκτορες του FBI για να λύσουν τα μυστήρια της ζωής -και κάποια πολλά πέρα από αυτήν.

Μιλώντας στο podcast του Ντουκόβνι Fail Better οι δύο συμπρωταγωνιστές μίλησαν για τις πιο δύσκολες στιγμές τους στην πρώτη σεζόν της σειράς.

Οι ηθοποιοί και μακροχρόνιοι φίλοι έγιναν ένα από τα πλέον κλασικά ντουέτα της μικρής οθόνης μέσα από τους ρόλους τους ως πράκτορες του FBI Φοξ Μόλντερ και Ντέινα Σκάλι στο επιτυχημένο μεταφυσικό δράμα της Fox από το 1993 έως το 2002, τις δύο κινηματογραφικές περιπέτειες στις spin-off ταινίες The X-Files (1998) και The X-Files: I Want to Believe (2008) αλλά και του τηλεοπτικού reboot της σειράς το 2016 και το 2018 δύο κύκλους.

Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο του podcast του Ντουκόβνι οι δύο ηθοποιοί εξομολογούνται για τις δυσκολίες στη συνεργασία τους προτού εξοικειωθούν με τις ιδιοτροπίες τους στη συνέχεια.

Οι Ντουκόβνι και Άντερσον παραδέχτηκαν ότι υπήρχαν περίοδοι που δεν μιλούσαν εκτός κάμερας για εβδομάδες.

«Θυμάμαι όταν ήμασταν πραγματικά στα μαχαίρια», είπε ο Ντουκόβνι, 64, στην Άντερσον, 56. «Ήταν την επόμενη μέρα από τα βραβεία Emmy, και σε είχα προσκαλέσει για βόλτα με ένα ιδιωτικό αεροπλάνο».

«Άργησες, και ήμουν τόσο θυμωμένος, και μετά καθίσαμε στο αεροπλάνο που πετούσε στο Βανκούβερ από το Λος Άντζελες, χωρίς να μιλάμε, και μου έγραψες ένα γράμμα», θυμάται.

«Λοιπόν, κάθεσαι απέναντι μου αλλά σε απόσταση, γράφεις ένα γράμμα και μου το δίνεις. Και ήταν ένα όμορφο γράμμα. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι είχες γράψει, αλλά ήταν γεμάτο ευγνωμοσύνη, έλεγες όσα ήθελα να να ακούσω» λέει.

Αλλά ο Ντουκόβνι μίλησε και για τις εντάσεις μεταξύ τους, ειδικά τις ημέρες των γυρισμάτων της πρώτης σεζόν που είχαν προβληματίσει τον δημιουργό της σειράς Κρις Κάρτερ.

«Νομίζω ότι ήμασταν στα πρώτα επεισόδια της πρώτης σεζόν όταν ο Κρις μας ρώτησε αν θα πάμε σε συνεδρία για θεραπεία ζεύγους», λέει ο Ντουκόβνι. «Θα πηγαίναμε, δηλαδή, στο ψυχοθεραπευτή ως ζευγάρι τηλεοπτικό;» αναρωτήθηκε.

«Καθόμασταν στο γραφείο και ο Κρις λέει, ‘Χμ, ναι το εννοώ θέλετε να πάτε, σε θεραπεία ζεύγους;. Και εγώ τον ρώτησα: ‘Εννοείς ως Μόλντερ και Σκάλι’; Έχω μπερδευτεί…’»

Το ζευγάρι συνέχισε απαριθμώντας όλους τους παράγοντες που μπορεί να τους είχαν φέρει στα όρια τους.

Ανάμεσα σε αυτούς ήταν η «επιθετικά» επιτυχημένη πορεία του X-Files, πολύωρα γυρίσματα, τα ξενύχτια και, σύμφωνα με τον Ντουκόβνι, η ηλικία της Άντερσον. Η Άντερσον ήταν μόλις 25 ετών όταν η σειρά έκανε πρεμιέρα στο 1993 και έγκυος στο πρώτο της παιδί.

«Θυμάμαι υπήρχαν στιγμές που ήθελα να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο», θυμάται η Άντερσον.

«Ήταν δύσκολο κάτω από αυτές τις συνθήκες», συνέχισε. «Απαιτούσε να ενηλικιωθούμε πολύ γρήγορα. φαντάζομαι ότι κάτω από αυτές τις ακραίες συνθήκες το μόνο πράγμα που θα βγει από μέσα σου είναι ένα παιδί και καθόλου η ενήλικη εκδοχή σου» λέει.

Ακούστε το podcast show του Ντέιβιντ Ντουκόβνι εδώ.

Η αλήθεια είναι πάντα εκεί έξω

The X-Files είναι η σπουδαία για τα χρονικά της showbiz τηλεοπτική σειρά επιστημονικής φαντασίας που δημιουργήθηκε από τον Κρις Κάρτερ.

Η απίστευτη τηλεθέαση των καιρών της έκανε τη σειρά μια από τις πιο καλτ παραγωγές του 20ου αιώνα με μεγάλη επιρροή στις παραγωγές μετά από αυτήν.

Η σειρά προβαλλόταν από το 1993 μέχρι το 2002 και ολοκληρώθηκε σε εννέα κύκλους, γνωρίζοντας παγκόσμια επιτυχία.

Μεταφέρθηκε δύο φορές στον κινηματογράφο, το 1998 με την ταινία The X-Files: Fight the Future που εξελίσσει τη βασική μυθολογία της σειράς και ενώνει τον πέμπτο με τον έκτο κύκλο και το 2008, με την ταινία The X-Files: I Want to Believe, που δεν συνδέεται με τη βασική μυθολογία της σειράς, αλλά ακολουθεί ένα αυτοτελές μεταφυσικό μυστήριο και την εξέλιξη της ζωής των ηρώων.

Τον Ιανουάριο του 2016, ξεκίνησε να προβάλλεται ο 10ος κύκλος της σειράς, αποτελούμενος από 6 επεισόδια.

Συγκέντρωσε μεγάλα ποσοστά τηλεθέασης, με το πρώτο νέο επεισόδιο «My struggle» να φθάνει τους 21.4 εκατομμύρια τηλεθεατές και τη mini σεζόν συνολικά να είναι η τρίτη πιο δημοφιλής σειρά μυθοπλασίας στα νεανικά κοινά για την τηλεοπτική σεζόν 2015-16 στην αμερικάνικη τηλεόραση.

Αποτέλεσμα ήταν το Fox να εγκρίνει και νέο mini κύκλο επεισοδίων, αυτή τη φορά με περισσότερα επεισόδια. Ο 11ος κύκλος έκανε πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 2018 με ακόμη 10 νέα επεισόδια.

Τα X-Files είναι δημιουργία του Κρις Κάρτερ, ο οποίος ήθελε αρχικά να ασχοληθεί με απαγωγές από εξωγήινους και εμφανίσεις ΑΤΙΑ, σταδιακά όμως η πολυπλοκότητα, η ευρεία θεματολογία και οι μυθολογικές αναφορές του σεναρίου της σειράς οδήγησαν στη εξάπλωση της ιστορίας πολύ πιο πέρα από τους αρχικούς σχεδιασμούς.

Ανάμεσα στα στοιχεία της που θεωρούνται κλασικά είναι και το μουσικό θέμα της της σειράς που έγραψε ο συνθέτης Μαρκ Σνόου.

Τα επεισόδια διακρίνονται σε «μυθολογικά» που εξελίσσουν την κεντρική ιστορία και σε επεισόδια τύπου «τέρας της εβδομάδας», με τα τελευταία να είναι αυτοτελή με μεταφυσική θεματολογία και το ύφος τους να ποικίλει από μυστήριο και θρίλερ μέχρι σουρεαλιστική μαύρη κωμωδία.

Σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό περιοδικό TV Guide, τα X-Files τοποθετήθηκαν στη θέση 37 των 100 καλύτερων τηλεοπτικών σειρών όλων των εποχών και ψηφίστηκε η δεύτερη πιο καλτ σειρά παγκοσμίως μετά το Star Trek.

Η σειρά έχει προβληθεί τηλεοπτικά σε περισσότερες από 90 χώρες, έχει βραβευτεί με 5 Χρυσές Σφαίρες, 16 Emmy και 2 Screen Actors Guild Awards ενώ συνολικά υπήρξε υποψήφια 102 φορές για διάφορα βραβεία.

Τα σλόγκαν της σειράς -Η Αλήθεια Είναι Εκεί Έξω (The Truth Is Out There), Μην Εμπιστεύεσαι Κανέναν (Trust No One) και Θέλω Να Πιστέψω (I Want To Believe) έγιναν κομμάτι της ποπ κουλτούρας, κληροδοτήματα μιας σειράς που δίκαια θεωρείται ορόσημο της δεκαετίας του 1990.

