Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοινώνοντας το τέλος της πασχαλινής εκεχειρίας, δήλωσε ότι η Ρωσία «θα αναλύσει» την πρόταση του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι για παράταση για 30 ημέρες της εκεχειρίας στις επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά των μη στρατιωτικών υποδομών.

«Όλο αυτό αξίζει να μελετηθεί προσεκτικά. Ίσως διμερώς, έπειτα από συνομιλίες. Δεν το αποκλείουμε αυτό. Θα αναλύσουμε λοιπόν όλα αυτά και θα λάβουμε τις κατάλληλες αποφάσεις», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος σε δημοσιογράφους.

Ταυτόχρονα κατηγόρησε το Κίεβο ότι κρύβει στρατιωτικούς στόχους πίσω από μη στρατιωτικές υποδομές.

Δείτε σχετικό βίντεο:

‘We always have a positive attitude toward a ceasefire’

Putin reiterates the ceasefire’s special status, as both Catholic & Orthodox Easter fell on the same day this year.@IntelRepublic pic.twitter.com/POt7bsoOan

— Roberto Botella (@botella_roberto) April 21, 2025