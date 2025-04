Το μήνυμα του Μέσι για τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου (pic)

Το δικό του μήνυμα για τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου έστειλε ο Λιονέλ Μέσι με σχετική του ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

O «πούλγκα» τόνισε πως ήταν ένας ξεχωριστός Πάπας, ενώ τον ευχαρίστησε που μπόρεσε να κάνει τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος.

«Ένας ξεχωριστός Πάπας, από την Αργεντινή…. Αναπαύσου εν ειρήνη Πάπα Φραγκίσκο. Ευχαριστούμε που έκανες τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος. Θα μας λείψεις»

Leo Messi on IG: «A different Pope, close, Argentine…RIP Pope Francis. Thank you for making the world a better place. We will miss you.» 📲❤ pic.twitter.com/k8SDuE7xle

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) April 21, 2025