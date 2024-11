Το λάθος στα «Φιλαράκια» που σχεδόν κανείς μας δεν είχε προσέξει αλλά τρελαίνει τους φανατικούς της σειράς ακόμα και σήμερα

Το ημερολόγιο έγραφε 6 Μαΐου 2004 όταν, μέσα σε ένα κλίμα συγκίνησης, παιζόταν στη μικρή οθόνη το τελευταίο επεισόδιο από τα «Φιλαράκια». Από τότε έχουν περάσει κάτι περισσότερο από δύο δεκαετίες και το δημιούργημα των Κέβιν Μπράιτ, Μάρτα Κάουφμαν και Ντέιβιντ Κρέιν έχει κερδίσει δικαίως τον τίτλο «σειρά φαινόμενο».

Ενώ, στις μέρες μας, συνεχίζει να βρίσκεται στην επικαιρότητα συχνά πυκνά, χάρη και στους σωστούς και τους λάθος λόγους, όπως τον θάνατου του Μάθιου Πέρι πριν από περίπου έναν χρόνο.

Ωστόσο τις τελευταίες ημέρες, οι φανατικοί θαυμαστές της σειράς, αποφάσισαν να επαναφέρουν τα «Φιλαράκια» στα φώτα της social media δημοσιότητας, καθώς δεν μπορούν να «χωνέψουν» ένα λάθος που έγινε πριν από περίπου 26 χρόνια και τους τρελαίνει μέχρι και σήμερα.

Όλοι θυμόμαστε τη πρώτο επεισόδιο, όπου η Ρέιτσελ (που υποδύεται η Τζένιφερ Άνιστον) μπαίνει τρέχοντας μέσα στο Central Perk φορώντας το νυφικό της, ψάχνοντας τη Μόνικα, αφού πρώτα έχει αφήσει στα σκαλοπάτια της εκκλησίας τον Μπάρι.

Το νυφικό, κάνει ξανά την εμφάνισή του, στον 4ο κύκλο της σειράς και στο επεισόδιο «The One with the Wedding Dresses», όπου η Ρέιτσελ το φοράει για μια ακόμα φορά, θέλοντας έτσι να πνίξει τη στεναχώρια της που ο Ρος θα παντρευόταν στο Λονδίνο την Έμιλι.

Ωστόσο, όπως παρατήρησαν κάποιοι σκληροπυρηνικοί οπαδοί από τα «Φιλαράκια» το φόρεμα του πρώτου επεισοδίου με εκείνο της 4ης σεζόν ΔΕΝ είναι ίδιο. Έχει ελάχιστες διαφορές, αλλά δεν είναι το ίδιο νυφικό.

Και φυσικά, δεν θα μπορούσαν να το αφήσουν να πέσει κάτω αυτό το λάθος, βγάζοντάς το στα μανταλάκια του ίντερνετ.

Ένας χρήστης πόσταρε τις δύο φωτογραφίες, επισημένοντας τις διαφορές και αμέσως η ανάρτηση είχε περισσότερες από 1.500 αντιδράσεις και παραπάνω από 100 comments. Μάλιστα, ορισμένοι εξέφρασαν την προδοσία που ένιωσαν στα σχόλιά τους.

«Πάντα πίστευα ότι η Ρέιτσελ το είχε κρατήσει το νυφικό και ήταν το ίδιο», «ποτέ δεν είχα παρατηρήσει ότι είναι διαφορετικά φορέματα», «πρώτη φορά βλέπω τις διαφορές», «μάλλον περίμεναν ότι κανείς δεν θα το καταλάβει» ήταν μερικά από τα σχόλια.

Την ίδια ώρα έκαναν την εμφάνισή τους και εκείνοι που υποστήριζαν ότι μάλλον το νοίκιασε το νυφικό, όπως είχε κάνει και η Φοίβη στο συγκεκριμένο επεισόδιο. Ενώ, υπήρχε και η κατηγορία των ατόμων εκείνων που όσο κι αν έβλεπαν τις ίδιες φωτογραφίες, δεν καταλάβαιναν τις μικρές διαφορές.