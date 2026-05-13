Ο Γούντι Χάρελσον βρισκόταν στην Ελλάδα με τον Μάθιου ΜακΚόναχι και συνέβη κάτι παράλογο

Εδώ και χρόνια κυκλοφορεί η φήμη ότι οι Γούντι Χάρελσον και Μάθιου ΜακΚόναχι ενδέχεται να είναι στενοί συγγενείς. Βασικά, αδέρφια. Αλλά τι ισχύει τελικά;

Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης στο Deadline, ο Χάρελσον αποκάλυψε (στο περίπου) την πλοκή της επερχόμενης σειράς με τον ΜακΚόναχι, με τίτλο «Brothers», στην οποία θα υποδύονται τους εαυτούς τους, αλλά με μια ανατροπή.

«Έκανα μια άλλη σειρά με τον Μάθιου ΜακΚόναχι που θα βγει αυτό το φθινόπωρο», είπε ο Χάρελσον. «Παίζουμε τους εαυτούς μας, και είναι μυθοπλασία, όπως το Curb [Your Enthusiasm], κατά κάποιον τρόπο. Υποδυόμαστε ουσιαστικά εμάς τους ίδιους».

Αν και ο ηθοποιός δεν αποκάλυψε πολλές λεπτομέρειες, μοιράστηκε ότι η σειρά ξεκινά με τον ίδιο να «επισκέπτεται το Τέξας για να περάσει καλά» με τον ηθοποιό του «Interstellar».

«Και φέρνω το βαν μου. Και μόλις το βαν περάσει τις πύλες του ράντσου του, δεν πρόκειται να πάει πουθενά», εξήγησε. «Αυτή ήταν η ιδέα, και αυτό κάναμε στα πρώτα οκτώ επεισόδια».

Όταν ρωτήθηκε αν η σειρά, που έχει τον τίτλο Brothers, θα καταπιαστεί με τη φήμη ότι αυτός και ο ΜακΚόναχι είναι συγγενείς — κάτι που οι δύο ηθοποιοί έχουν αφήσει να εννοηθεί στο παρελθόν — ο Χάρελσον παραδέχτηκε: «Αυτό θα είναι σίγουρα μια παράμετρος».

«Τον γνωρίζω από το ’97», είπε ο Χάρελσον για τη φιλία τους. «Τον αγαπώ σαν αδελφό, σίγουρα».

«Γεμάτη υπονοούμενα»

Ο Γούντι Χάρελσον αναφέρθηκε για πρώτη φορά σε πιθανό οικογενειακό δεσμό με τον Μάθιου ΜακΚόναχι το 2023 κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στην εκπομπή The Late Show with Stephen Colbert.

«Μιλήσαμε με τη Ma’ Mac, τη μητέρα του Μάθιου, και κάποτε μας είπε… Εννοώ, είναι τρελό. Ήμασταν στην Ελλάδα, βλέπαμε την εθνική ομάδα των ΗΠΑ να κερδίζει το Παγκόσμιο Κύπελλο και, δεν ξέρω, ανέφερα κάτι για τύψεις», είπε ο Χάρελσον στον παρουσιαστή Στίβεν Κόλμπερτ.

«Είπα: ‘Ξέρεις, είναι περίεργο που ο πατέρας μου δεν έχει τύψεις’. Και γνωρίζω τη Ma’ Mac εδώ και χρόνια, και αυτή μου λέει: ‘Ήξερα τον πατέρα σου’ Και ήταν αυτή η παύση που βρήκα λίγο ανησυχητική, ή ενδιαφέρουσα».

Συνέχισε περιγράφοντας την παύση ως «γεμάτη υπονοούμενα», προσθέτοντας: «Την χρονιά που γεννήθηκε, εννέα μήνες πριν, εκείνη βρισκόταν σε διάσταση από τον πατέρα του, τον Τζιμ».

Προφανώς, ο Χάρελσον και ο Μακόναχι έκαναν μερικούς υπολογισμούς και συνειδητοποίησαν ότι θα ήταν εφικτό η μητέρα του ΜακKόναχι να είχε κάνει σεξ με τον πατέρα του Χάρελσον (ο οποίος ήταν πληρωμένος δολοφόνος), καθώς και οι δύο βρίσκονταν στο Τέξας την ίδια περίοδο.

Ωστόσο, ο Χάρελσον ανέφερε ότι ο ΜακΚόναχι, με τον οποίο είχε συμπρωταγωνιστήσει στις ταινίες «EDtv» του 1999 και «Surfer, Dude» του 2008, δεν είναι πρόθυμος να υποβληθεί σε τεστ DNA, καθώς «για εκείνον, είναι πολύ πιο σοβαρή υπόθεση», αφού θα μπορούσε να «χάσει έναν πατέρα».

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Mud» εξέφρασε παρόμοια συναισθήματα κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο podcast της Κέλι Ρίπα, εξηγώντας: «Είναι λίγο πιο εύκολο για τον Γουντ να πει ‘έλα, ας το κάνουμε’, γιατί τι έχει να χάσει;».

«Είναι λίγο πιο δύσκολο για μένα, γιατί μου ζητάει να πάρω το ρίσκο να πω ‘μια στιγμή, μου λες ότι ο πατέρας μου μπορεί να μην είναι ο πατέρας μου’ και να το πιστέψω; Έχω λίγα περισσότερα να χάσω», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από: People