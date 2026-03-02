O Γούντι Χάρελσον έγινε φίλος με τον Χάρισον Φορντ εξαιτίας ενός τρίλεπτου ασταμάτητου γέλιου

Λένε πως το μίσος ενώνει τους ανθρώπους, αλλά στην περίπτωση των Γούντι Χάρελσον και Χάρισον Φορντ, το γέλιο ήταν ο λόγος που ενώθηκαν οι δρόμοι τους.

Στην 32η ετήσια τελετή απονομής των Actors Awards, την Κυριακή 1 Μαρτίου, ο Φορντ έλαβε το SAG Life Achievement Award και ο Γούντι Χάρελσον, ο οποίος προλόγισε τη βράβευση του ηθοποιού, άδραξε την ευκαιρία για να μιλήσει για τη μακροχρόνια (πλέον) φιλία τους.

Έφτασε στο βάθρο;

«Ο Χάρισον μου έστειλε ένα email πριν από ένα μήνα και με ρώτησε αν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Ήξερα ότι ήταν σημαντικό, γιατί ο Χάρισον δεν στέλνει ποτέ email. Στέλνει μόνο μηνύματα», είπε αρχικά ο Γούντι Χάρελσον.

«Ήθελε να του απονείμω αυτό το βραβείο και τον πήρα τηλέφωνο λίγες μέρες αργότερα και του είπα ότι θα το έκανα. Μου είπε: ‘Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, το ζήτησα από την Έλεν Μίρεν, αλλά με απέρριψε. Μετά το ζήτησα από την Καμάλα Χάρις, αλλά δεν μπορούσε’. Του είπα: ‘Φίλε, άσε με να σε διακόψω εδώ. Είμαι στην πρώτη δεκάδα;’ Μου απάντησε: ‘Είσαι στην πρώτη πεντάδα’, το οποίο [εγώ] ερμήνευσα ως τριάδα. Είμαι χαρούμενος που παίρνω το χάλκινο και τελικά, ανέβηκα στο βάθρο’».

Ο Γούντι Χάρελσον είπε στη συνέχεια ότι, αν και είχε συναντήσει τον Φορντ στο παρελθόν, η φιλία τους ξεκίνησε πραγματικά όταν είδε τον Φορντ «να μπαίνει σε ένα ιαπωνικό εστιατόριο στο Σαν Βισέντε, όπου και τον ακολούθησε για να τον προσκαλέσει να δειπνήσουν μαζί».

«Είχαμε μια απίστευτη συζήτηση. Ξέρει να αφηγείται ιστορίες— και όχι μόνο [στον κινηματογράφο]. Σε κάποιο σημείο γελούσαμε για τρία λεπτά συνεχόμενα, και αυτό σφράγισε τη φιλία μας».

Χιούμορ, με λίγη σοβαρότητα

Προς το τέλος της ομιλίας του, ο Γούντι Χάρελσον θέλησε να κάνει ένα αστείο, υιοθετώντας το κλασικό του, κάπως παιχνιδιάρικο, ύφος: «Είμαι εδώ για να τιμήσω έναν από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών, που έχει κάνει τόσες πολλές κλασικές ταινίες. Είναι ένας από τους πιο αγαπητούς συναδέλφους. Κύριες και κύριοι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Ωχ, συγγνώμη, εννοούσα ο Χάρισον Φορντ!».

Σε πιο σοβαρό τόνο, όμως, πριν από την προβολή ενός βίντεο που παρουσίαζε σημαντικές στιγμές από την καριέρα του Φορντ, ο Χάρελσον περιέγραψε τον ηθοποιό ως «έναν Αναγεννησιακό, εμβληματικό ηθοποιό, διακεκριμένο πιλότο και καλό ξυλουργό».

Από την πλευρά του, ο Φορντ είπε ότι «νιώθει μεγάλη τιμή που επιλέχθηκε ως φετινός νικητής του βραβείου SAG-AFTRA Life Achievement Award».

«Η αναγνώριση από τους συναδέλφους μου ηθοποιούς σημαίνει πολλά για μένα», είπε ο Φορντ. «Έχω περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου σε κινηματογραφικά πλατό, δουλεύοντας μαζί με απίστευτους ηθοποιούς και συνεργεία, και πάντα ένιωθα ευγνώμων που ήμουν μέλος αυτής της κοινότητας», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: People