Ο Μαρκ Ράφαλο έσωσε τον Γούντι Χάρελσον από έναν καβγά σε μπαρ μετά τα γυρίσματα της ταινίας «Now You See Me»

Ο Μαρκ Ράφαλο αποκάλυψε στο podcast «Where Everybody Knows Your Name» ότι έσωσε τον συμπρωταγωνιστή του Γούντι Χάρελσον από έναν καβγά σε μπαρ, όταν οι δύο τους βρισκόταν στη Νέα Ορλεάνη για τα γυρίσματα της ταινίας «Now You See Me» του 2013, ενός θρίλερ σε σκηνοθεσία Λουί Λετεριέ.

«Γυρίζαμε το Now You See Me στη Νέα Ορλεάνη, εξ ολοκλήρου στους δρόμους. Ήταν εντελώς τρελό», είπε ο Ράφαλο, ο οποίος στην ταινία υποδυόταν ένα πράκτορα του FBI που προσπαθεί να πιάσει μια ομάδα ταχυδακτυλουργών που πραγματοποιεί ληστείες.

«Μας έσερναν σε μπαρ στη μέση μιας σκηνής, σαν να ήμασταν στη μέση του Καρναβαλιού», πρόσθεσε.

Ποιο είναι το σωστό τελικά, Μαρκ Ράφαλο;

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ράφαλο και ο Ντάνσον αποφάσισαν μετά το τέλος των γυρισμάτων να επισκεφτούν «ένα κατάμεστο μέρος» για να πιουν ένα ποτό.

«Μια γυναίκα πλησίασε τον [Γούντι] και του είπε: ‘Θεέ μου, σε αγαπώ τόσο πολύ’», είπε ο Ράφαλο. «Ο Γούντι έβαλε το χέρι του στον ώμο της και της είπε: ‘Ω, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, γλυκιά μου’. Και τότε έρχεται ένας τύπος, την σπρώχνει στην άκρη και χτυπάει τον Γούντι. Και τότε η κατάσταση ξέφυγε. Γιατί η πρώτη αντίδραση του Γούντι δεν ήταν απλά να τον απομακρύνει, αλλά να τον χτυπήσει στο πρόσωπο. Το οποίο, παρεμπιπτόντως, είναι το σωστό. Αλλά τότε ξέσπασε μια ολόκληρη συμπλοκή σε αυτό το μπαρ. Και επειδή εξελίχθηκε σε τεράστια φασαρία, απλά τράβηξα τον [Γούντι]».

«Άρπαξα τον [Γούντι] και τον έβγαλα έξω», συνέχισε ο Ράφαλο. «Γιατί σκέφτηκα: ‘Αυτό μπορεί να είναι έχει πλάκα, αλλά μπορεί και να καταλήξει σε καταστροφή, γιατί εσύ και εγώ μπορεί να τα καταφέρουμε, αλλά οι υπόλοιποι που είναι μαζί μας… δεν νομίζω’».

Ο Ράφαλο και ο Χάρελσον πρωταγωνίστησαν στην ταινία «Now You See Me» μαζί με τους Τζέσι Άιζενμπεργκ, Μελανί Λοράν, Ίσλα Φίσερ, Ντέιβ Φράνκο και Μόργκαν Φρίμαν.

Η ταινία, η οποία συγκέντρωσε 351 εκατομμύρια δολάρια στο box office, οδήγησε στο «Now You See Me 2» του 2016 και στο επερχόμενο «Now You See Me: Now You Don’t», που θα βγει στις αίθουσες στις 14 Νοεμβρίου.

*Με πληροφορίες από: Variety | Kεντρική φωτογραφία θέματος: Barry Wetcher, SMPSP – © 2013 Summit Entertainment, LLC