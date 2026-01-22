Ήθελα να του ρίξω γροθιά στο πρόσωπο: Η περίεργη χημεία των Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον στο True Detective

Ήταν Ιανουάριος του 2014 όταν μια νέα σειρά έκανε την εμφάνισή της και κατάφερε να κρατήσει καθηλωμένους μπροστά από τις μικρές οθόνες εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Το True Detective κατάφερε μέσα σε 8 επεισόδια να παρουσιάσει μια σκοτεινή, γεμάτη ένταση και ανατροπές ιστορία, με τους Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον να γίνονται ένα από τα πλέον αγαπημένα τηλεοπτικά δίδυμα ever.

Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν περάσει περισσότερα από δέκα χρόνια από τότε και έχουν κυκλοφορήσει δύο ακόμα σεζόν (κάθε φορά και νέοι ηθοποιοί), ωστόσο εκείνος ο πρώτος κύκλος θεωρείται ο καλύτερος. Ενώ βρίσκεται συνεχώς στις λίστες με τις πιο επιτυχημένες σειρές του HBO.

Πριν από λίγο καιρό οι δύο σταρ του Χόλιγουντ συναντήθηκαν και πάλι, αυτή τη φορά στο podcast Where Everybody Knows Your Name και μίλησαν λίγο για την τότε συνεργασία τους.

Και ο Γούντι Χάρελσον δεν είχε κανένα πρόβλημα να παραδεχτεί ότι πολλές φορές ήθελε να δώσει μια γροθιά στα μούτρα του Μάθιου ΜακΚόναχι!

«Ο Μάθιου ακολουθεί την τεχνική του method acting (μεθοδική υποκριτική» είπε ο 64χρονος ηθοποιός και συνέχισε: «Όταν ήμασταν στο πλατό ήταν συνεχώς ο Ράστιν Κόουλ. Ήταν τόσες πολλές οι φορές που ήθελα να τον χτυπήσω τον παλιομ@λακα στο πρόσωπο Νευρίαζα πάρα πολύ που ήταν συνεχώς μέσα στον χαρακτήρα του ρόλου του».

Ο ΜακΚόναχι υπερασπίστηκε τον εαυτό του λέγοντας ότι έπρεπε να μείνει στωικός κατά την διάρκεια των γυρισμάτων ώστε να μείνει πιστός στον χαρακτήρα του Ράστιν.

«Λέω μια φορά στον Μάθιου ότι η σειρά είναι πάρα πολύ σκοτεινή και ίσως ο κόσμος περιμένει να γελάσει λίγο με εμάς, άρα μήπως πετάγαμε κανένα αστείο που και που. Και περιμένω να απαντήσει, να πει κάτι και αυτός καθόταν, με κοιτούσε και έκανε ‘Χμ, ναι. Χμ’» θυμήθηκε ο Γούντι Χάρελσον.

Η πρώτη σεζόν του True Detective κέρδισε πέντε βραβεία Emmy, η βαθμολογία του στο Rotten Tomatoes άγγιξε το 92%, ενώ περίπου 12 εκατ. θεατές παρακολούθησαν το κάθε επεισόδιο. Ωστόσο ο Χάρελσον είναι ξεκάθαρος.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσουμε με τον Μάθιου στη σειρά, επειδή ήταν καταπληκτική. Λατρέψαμε το πως έγιναν όλα τότε κι αν επιστρέψουμε ίσως το καταστρέψουμε αυτό».