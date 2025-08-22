Θα πρωταγωνιστήσει τελικά ο Νίκολας Κέιτζ στη νέα σεζόν του «True Detective»;

Ο Νίκολας Κέιτζ βρίσκεται ένα βήμα πριν κλείσει συμφωνία για να πρωταγωνιστήσει στην 5η σεζόν της σειράς «True Detective» του HBO, σύμφωνα με πληροφορίες του Variety.

Οι λεπτομέρειες για τη νέα σεζόν κρατούνται απόρρητες, αλλά νωρίτερα φέτος αποκαλύφθηκε ότι η 5η σεζόν θα διαδραματίζεται στην περιοχή Jamaica Bay της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Deadline, o Κέιτζ βρίσκεται σε συζητήσεις για να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Χένρι Λόγκαν, ενός ντετέκτιβ που αναλαμβάνει την υπόθεση που βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας σεζόν.

Ο ηθοποιός ασχολείται με τον ρόλο εδώ και αρκετό καιρό, αλλά δεν είναι σαφές αν η συμφωνία θα ολοκληρωθεί. Μια άλλη νικήτρια Όσκαρ, η Τζόντι Φόστερ, επίσης χρειάστηκε πολύ χρόνο για να κλείσει τη συμφωνία της για την 4η σεζόν του «True Detective».

Θα αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο;

Αν η συμφωνία τελικά κλείσει, ο Νίκολας Κέιτζ θα είναι ο τελευταίος Α-lister που θα αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στο «True Detective».

Στο τιμόνι των προηγούμενων σεζόν έχουν βρεθεί -μεταξύ άλλων- οι Μάθιου Μακόναχι, Γούντι Χάρελσον, Κόλιν Φάρελ, Ρέιτσελ ΜακΆνταμς και Μαχέρσαλα Άλι. Οι Χάρελσον, Μακόναχι, Άλι και Φόστερ κέρδισαν όλοι υποψηφιότητες για τα βραβεία Emmy για τις αντίστοιχες σεζόν.

View this post on Instagram A post shared by Deadline (@deadline)

Αυτό θα είναι επίσης ο δεύτερος πρωταγωνιστικός ρόλος σε σειρά που αναλαμβάνει ο Κέιτζ στην πολυετή καριέρα του. Το 2024 αποκαλύφθηκε ότι ο Κέιτζ θα υποδυθεί τον Spider-Man Noir σε μια σειρά live-action για τα MGM+ και Amazon Prime Video.

Η σειρά δεν έχει επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας κατά τη στιγμή της δημοσίευσης αυτού του άρθρου, αλλά η πρεμιέρα της έχει προγραμματιστεί για το 2026.

«Τα πάντα είναι καινούργια»

Ο Νίκολας Κέιτζ, ένας από τους πιο διάσημους ηθοποιούς της γενιάς του έχει ένα πλούσιο κινηματογραφικό ιστορικό: έχει κερδίσει το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Αφήνοντας το Λας Βέγκας» (1995) και έχει υπάρξει υποψήφιος στην ίδια κατηγορία για την ταινία «Adaptation» (2002).

Είναι επίσης γνωστός για τους πρωταγωνιστικούς του ρόλους σε ταινίες όπως «Κάτω από τη λάμψη του φεγγαριού» (1987), «Raising Arizona»( 1987), «Στα ίχνη του χαμένου θησαυρού» (2004) και «Ghost Rider» (2007).

Η σειρά «True Detective» ανανεώθηκε για πέμπτη σεζόν τον Φεβρουάριο του 2024, μετά την επιτυχία της τέταρτης σεζόν, γνωστής και ως «True Detective: Night Country». Η Ίσα Λόπεζ επιστρέφει ως σεναριογράφος και showrunner στο πλαίσιο της συνολικής της συμφωνίας με το HBO.

Σύμφωνα με το HBO, η τέταρτη σεζόν ήταν η πιο δημοφιλής μέχρι σήμερα, με 12,7 εκατομμύρια θεατές σε όλες τις πλατφόρμες.

Τον Δεκέμβριο, η Λόπεζ δήλωσε στην εφημερίδα New York Post ότι «θα υπάρχουν σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ όλων όσων συμβαίνουν στο Ennis της Αλάσκας, των χαρακτήρων στο Ennis της Αλάσκας και όσων συμβαίνουν στη νέα [σεζόν]. Ωστόσο, πρόκειται για μια νέα ιστορία, με νέους χαρακτήρες, τα πάντα είναι καινούργια».

*Με πληροφορίες από: Deadline & Variety