Σε βάθος περίπου 40 μέτρων εντοπίζεται το ναυάγιο του φορτηγού πλοίου «Corsage C», σημαίας Βανουάτου, στα βόρεια της Άνδρου, το οποίο είχε αποπλεύσει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία, μεταφέροντας 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας.

Η ποσότητα ντίζελ που παραμένει στις δεξαμενές χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη από τα αντιρρυπαντικά μέσα

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, στις δεξαμενές του πλοίου παραμένουν περίπου 6 έως 7 κυβικά μέτρα ντίζελ, ποσότητα που – σύμφωνα με πηγές με γνώση της επιχείρησης – χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη από τα αντιρρυπαντικά μέσα που επιχειρούν στο σημείο.

Σήμερα, Πέμπτη, αναμένεται να πραγματοποιηθούν καταδύσεις από ειδικά συνεργεία δυτών, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση του κύτους. Παράλληλα, αναμένεται να ενημερωθεί και η ασφαλιστική εταιρεία του πλοίου σχετικά με την πορεία των επιχειρήσεων και τις απαιτούμενες ενέργειες.

Το φορτηγό πλοίο προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στα ύφαλα και εκτεταμένη εισροή υδάτων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσει γρήγορα τη στεγανότητά του και τελικά να βυθιστεί.

Τα εννέα μέλη του πληρώματος (οκτώ Τούρκοι υπήκοοι και ένας από το Αζερμπαϊτζάν) διασώθηκαν, ενώ η επιχείρηση αντιρρύπανσης για την προστασία της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής ξεκίνησε άμεσα. Οι έρευνες των λιμενικών Αρχών για τα αίτια του περιστατικού συνεχίζονται.

Ναυάγιο «Corsage C»: Δύο συλλήψεις

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε στη βραχώδη περιοχή παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση. Σύμφωνα με δήλωση του 52χρονου πλοιάρχου, η προσάραξη οφείλεται σε ανθρώπινο σφάλμα καθώς ο ίδιος αποκοιμήθηκε στο πηδάλιο.

Το Λιμεναρχείο Άνδρου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, έχει προχωρήσει στη σύλληψη του πλοιάρχου καθώς και του 32χρονου αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου.

Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των άρθρων 28 περί αμέλειας, 273 περί κοινώς επικίνδυνης βλάβης, 274 περί πρόκλησης κοινού κινδύνου από αμέλεια και 277 του Ποινικού Κώδικα περί πρόκλησης ναυαγίου.

