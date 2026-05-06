Άνδρος: Το χρονικό της βύθισης του «CORSAGE C» – Ο πλοίαρχος αποκοιμήθηκε στο πηδάλιο – Τι ισχυρίζεται ο ίδιος
Ελλάδα 06 Μαΐου 2026, 13:42

Άνδρος: Το χρονικό της βύθισης του «CORSAGE C» – Ο πλοίαρχος αποκοιμήθηκε στο πηδάλιο – Τι ισχυρίζεται ο ίδιος

Το πλοίο «CORSAGE C» είχε αποπλεύσει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία - Προσάραξε και στη συνέχεια βυθίστηκε στις βόρειες ακτές της Άνδρου - Και τα εννέα μέλη του πληρώματος διασώθηκαν

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία επιχείρηση διάσωσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, που στήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (6/5), στις βόρειες ακτές της Άνδρου, μετά τη βύθιση του φορτηγού πλοίου «CORSAGE C», σημαίας Βανουάτου.

Και τα εννέα μέλη του πληρώματος (οκτώ Τούρκοι υπήκοοι και ένας από το Αζερμπαϊτζάν) διασώθηκαν, ενώ οι αρχές προχώρησαν άμεσα και σε επιχείρηση αντιρρύπανσης για την προστασία της θαλάσσιας περιοχής.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία, μεταφέροντας 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας. Προσάραξε και στη συνέχεια βυθίστηκε στις βόρειες ακτές της Άνδρου.

Το χρονικό

Λίγο μετά τις 04:00, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) έλαβε σήμα κινδύνου μέσω του Olympia Radio για προσάραξη και εισροή υδάτων στο πλοίο.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Λιμενικές Αρχές Άνδρου, Καρύστου και Πειραιά. Υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, απέπλευσαν τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ενώ δεσμεύτηκαν και τρία παραπλέοντα πλοία. Το επιβατηγό-οχηματαγωγό «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ» εντόπισε το πλοίο ήδη βυθισμένο.

Περιπολικό σκάφος της Άνδρου περισυνέλεξε δύο άτομα από τη θάλασσα και επτά από τη βραχώδη ακτή. Στην επιχείρηση συμμετείχε και ελικόπτερο Super Puma για την επιτήρηση της περιοχής.

Οι εννέα διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Γαυρίου και στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας Άνδρου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, για προληπτικούς λόγους.

Η δεύτερη φάση της επιχείρησης

Με εντολή του Κέντρου Επιχειρήσεων, ξεκίνησε η δεύτερη φάση της επιχείρησης με ευρεία κινητοποίηση μέσων.

Απέπλευσαν περιπολικά σκάφη του Λιμενικού από τον Πειραιά, τη Σύρο και τη Σέριφο, καθώς και δύο εξειδικευμένα αντιρρυπαντικά σκάφη από τη Σύρο και το Λαύριο.

Στην περιοχή επιχείρησαν δύο περιπολικά σκάφη, τα οποία προχώρησαν στην πόντιση πλωτού φράγματος και στη χρήση απορροφητικών υλικών.

Οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται προληπτικά, με στόχο την αποτροπή θαλάσσιας ρύπανσης.

Τι δήλωσε ο πλοίαρχος

Σύμφωνα με την πρώτη δήλωσή του, η προσάραξη οφείλεται σε ανθρώπινο σφάλμα, καθώς αποκοιμήθηκε στο πηδάλιο του πλοίου.

Επισημαίνεται ότι, μέχρι στιγμής, η συνεννόηση με την πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν ήταν αποτελεσματική, με το Λιμενικό Σώμα να ενεργεί αυτόνομα και άμεσα.

Παράλληλα, η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα της κινητοποίησης των αντιρρυπαντικών μέσων ανέδειξαν το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας. Σύμφωνα με τις αρχές, η επιτυχία της επιχείρησης συνδέεται και με την εμπειρία που αποκτήθηκε από πρόσφατη άσκηση αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ελευσίνα στα τέλη Μαρτίου.

Ryanair: Ανακοίνωσε στους εργαζομένους ότι κλείνει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη – Το «παράθυρο» που αφήνει
Αρνητική εξέλιξη 06.05.26

Η Ryanair ανακοίνωσε στους εργαζομένους ότι κλείνει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη - Το «παράθυρο» που αφήνει

Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ανακοινωθεί ποια - λίγα - δρομολόγια θα διατηρήσει η Ryanair για την ερχόμενη χειμερινή σεζόν στη Θεσσαλονίκη - Στις14:30 σύσκεψη με φορείς στο δημαρχείο

Δυναμική παρέμβαση φοιτητών στο Μέγαρο Μαξίμου – «Τα σχέδια για αναθεώρηση του άρθρου 16 δεν θα περάσουν»
Ελλάδα 06.05.26

Δυναμική παρέμβαση φοιτητών στο Μέγαρο Μαξίμου – «Τα σχέδια για αναθεώρηση του άρθρου 16 δεν θα περάσουν»

Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου επικράτησε για λίγα λεπτά ένταση, όταν οι φοιτητές στην προσπάθειά τους ανοίξουν πανό δέχθηκαν επίθεση από αστυνομικούς με αποτέλεσμα για λίγα λεπτά να κλείσει η Ηρώδου Αττικού

Κρήτη: «Φύγε, θα γίνει το κακό» – Οι εκκλήσεις της οικογένειας στον 20χρονο μετά το θανατηφόρο τροχαίο το 2023
Ελλάδα 06.05.26

«Φύγε από την Κρήτη, θα γίνει το κακό» - Οι εκκλήσεις της οικογένειας στον 20χρονο μετά το θανατηφόρο τροχαίο το 2023

Η οικογένεια του 20χρονου στην Κρήτη τού ζητούσε επί χρόνια να φύγει από το νησί μετά το τροχαίο δυστύχημα το 2023 - Το σπαρακτικό μήνυμα της αδερφής του

Κως: Δικαιώθηκε Γερμανός που είχε πληρώσει 7.186 ευρώ για οργανωμένο ταξίδι και δεν έβρισκε ξαπλώστρα
Έκανε μήνυση 06.05.26

Δικαιώθηκε Γερμανός που είχε πληρώσει 7.186 ευρώ για οργανωμένο ταξίδι στην Κω και δεν έβρισκε ξαπλώστρα

Ο Γερμανός πήγε στην Κω τον Αύγουστο του 2024 με την οικογένειά του και όταν επέστρεψε στη χώρα του έκανε μήνυση στον ταξιδιωτικό πράκτορα για τις «συστηματικά δεσμευμένες» ξαπλώστρες του ξενοδοχείου

Ηλεκτρικά πατίνια: «Μπήκαν αδόμητα, μας αιφνιδίασαν» – Τι λένε οι ειδικοί για τους κινδύνους
«Σύγχρονες σκοτώστρες» 06.05.26

«Μπήκαν αδόμητα, μας αιφνιδίασαν» - Τι λένε οι ειδικοί για την επικινδυνότητα των ηλεκτρικών πατινιών

Το 2025 τραυματίστηκαν 400 παιδιά, εκ των οποίων τα 200 στα δύο μεγάλα νοσοκομεία Παίδων όπου μεταφέρονται οι πιο σοβαρές περιπτώσεις, τονίζει ο Μιχάλης Γιαννάκος για τους τραυματισμούς με πατίνια

Οικοτροφείο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης: Πόρισμα κόλαφος – Πλημμελής φροντίδα ασθενών και «χέρι» στις συντάξεις τους
Δυτική Ελλάδα 06.05.26

Πόρισμα κόλαφος για οικοτροφείο: Πλημμελής φροντίδα ασθενών και «χέρι» στις συντάξεις τους

Ευρήματα που σοκάρουν από τον έλεγχο σε οικοτροφείο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στη Δυτική Ελλάδα - Κακομεταχείριση, παραβιάσεις, και «χέρι» σε συντάξεις ασθενών

Ινστιτούτο Τσίπρα: Ελλάδα και Βουλγαρία στις πρώτες θέσεις ενεργειακής φτώχειας στην ΕΕ
Οι λύσεις 06.05.26

Ινστιτούτο Τσίπρα: Πρωταθλήτρια στην ενεργειακή φτώχεια η Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία

Τη θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά με σταθερή τιμή προτείνει το «Ινστιτούτο Τσίπρα» - Ο στόχος αφορά μείωση 40% στον τελικό λογαριασμό

Σαλαμίνα: Περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από σχολείο τραυματίζοντάς την σοβαρά στο πόδι
Στη Σαλαμίνα 06.05.26

Περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από σχολείο τραυματίζοντάς την σοβαρά στο πόδι

Το ανήλικο κορίτσι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της - Την ώρα του τροχαίου φέρεται να διέσχιζε τη διάβαση πεζών έξω από το σχολείο στη Σαλαμίνα

To Ντουμπάι κλείνει και Οκόμπο!
Euroleague 06.05.26

To Ντουμπάι κλείνει και Οκόμπο!

Το φιλόδοξο project των Εμιράτων προσελκύει κορυφαία ονόματα, εκμεταλλευόμενο την οικονομική αστάθεια στη Μονακό και ένα από αυτά είναι και ο Έλι Οκόμπο.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

