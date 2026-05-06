Ολοκληρώθηκε με επιτυχία επιχείρηση διάσωσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, που στήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (6/5), στις βόρειες ακτές της Άνδρου, μετά τη βύθιση του φορτηγού πλοίου «CORSAGE C», σημαίας Βανουάτου.

Και τα εννέα μέλη του πληρώματος (οκτώ Τούρκοι υπήκοοι και ένας από το Αζερμπαϊτζάν) διασώθηκαν, ενώ οι αρχές προχώρησαν άμεσα και σε επιχείρηση αντιρρύπανσης για την προστασία της θαλάσσιας περιοχής.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία, μεταφέροντας 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας. Προσάραξε και στη συνέχεια βυθίστηκε στις βόρειες ακτές της Άνδρου.

Το χρονικό Λίγο μετά τις 04:00, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) έλαβε σήμα κινδύνου μέσω του Olympia Radio για προσάραξη και εισροή υδάτων στο πλοίο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Λιμενικές Αρχές Άνδρου, Καρύστου και Πειραιά. Υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, απέπλευσαν τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ενώ δεσμεύτηκαν και τρία παραπλέοντα πλοία. Το επιβατηγό-οχηματαγωγό «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ» εντόπισε το πλοίο ήδη βυθισμένο. Περιπολικό σκάφος της Άνδρου περισυνέλεξε δύο άτομα από τη θάλασσα και επτά από τη βραχώδη ακτή. Στην επιχείρηση συμμετείχε και ελικόπτερο Super Puma για την επιτήρηση της περιοχής. Οι εννέα διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Γαυρίου και στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας Άνδρου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, για προληπτικούς λόγους.

Η δεύτερη φάση της επιχείρησης

Με εντολή του Κέντρου Επιχειρήσεων, ξεκίνησε η δεύτερη φάση της επιχείρησης με ευρεία κινητοποίηση μέσων.

Απέπλευσαν περιπολικά σκάφη του Λιμενικού από τον Πειραιά, τη Σύρο και τη Σέριφο, καθώς και δύο εξειδικευμένα αντιρρυπαντικά σκάφη από τη Σύρο και το Λαύριο.

Στην περιοχή επιχείρησαν δύο περιπολικά σκάφη, τα οποία προχώρησαν στην πόντιση πλωτού φράγματος και στη χρήση απορροφητικών υλικών.

Οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται προληπτικά, με στόχο την αποτροπή θαλάσσιας ρύπανσης.

Τι δήλωσε ο πλοίαρχος

Σύμφωνα με την πρώτη δήλωσή του, η προσάραξη οφείλεται σε ανθρώπινο σφάλμα, καθώς αποκοιμήθηκε στο πηδάλιο του πλοίου.

Επισημαίνεται ότι, μέχρι στιγμής, η συνεννόηση με την πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν ήταν αποτελεσματική, με το Λιμενικό Σώμα να ενεργεί αυτόνομα και άμεσα.

Παράλληλα, η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα της κινητοποίησης των αντιρρυπαντικών μέσων ανέδειξαν το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας. Σύμφωνα με τις αρχές, η επιτυχία της επιχείρησης συνδέεται και με την εμπειρία που αποκτήθηκε από πρόσφατη άσκηση αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ελευσίνα στα τέλη Μαρτίου.