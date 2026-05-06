Στη σύλληψη του 52χρονου πλοιάρχου και του 32χρονου αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου «Corsage C», σημαίας Βανουάτου, προχώρησε το Λιμεναρχείο Ανδρου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση για το ναυάγιο που σημειώθηκε στα βόρεια του νησιού.

Σε βάρος των δύο ναυτικών σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των άρθρων 28 περί αμέλειας, 273 περί κοινώς επικίνδυνης βλάβης, 274 περί πρόκλησης κοινού κινδύνου από αμέλεια και 277 του Ποινικού Κώδικα περί πρόκλησης ναυαγίου. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση από τις λιμενικές Αρχές.

Σύμφωνα με δήλωση του ίδιου του πλοιάρχου η προσάραξη οφείλεται σε ανθρώπινο σφάλμα καθώς αποκοιμήθηκε στο πηδάλιο του πλοίου.

Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, υπό τον φόβο διαρροής καυσίμων από το βυθισμένο πλοίο.

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ενεργοποιήσει σχέδιο αντιμετώπισης ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης, προκειμένου να αποτραπεί περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Στο σημείο έχουν ήδη μεταβεί δύο ειδικά αντιρρυπαντικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής από το λιμάνι της Ραφήνας, ενώ ακόμη δύο περιπολικά σκάφη μεταφέρουν εξοπλισμό αντιρρύπανσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ξεκινήσει η ανάπτυξη πλωτού φράγματος γύρω από το σημείο της βύθισης, καθώς και η τοποθέτηση απορροφητικών υλικών για τον περιορισμό τυχόν διαρροής πετρελαιοειδών.

Το «Corsage C» είχε αποπλεύσει από λιμάνι της Αλβανίας με προορισμό την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πλοίο προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Ανδρου, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στα ύφαλα και εκτεταμένη εισροή υδάτων. Το πλοίο έχασε γρήγορα τη στεγανότητά του και τελικά βυθίστηκε.

Στο φορτηγό πλοίο επέβαιναν συνολικά εννέα μέλη πληρώματος, εκ των οποίων οκτώ ήταν Τούρκοι υπήκοοι και ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν. Όλοι διασώθηκαν με επιτυχία.

Το χρονικό

Λίγο μετά τις 04:00, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) έλαβε σήμα κινδύνου μέσω του Olympia Radio για προσάραξη και εισροή υδάτων στο πλοίο.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Λιμενικές Αρχές Άνδρου, Καρύστου και Πειραιά. Υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, απέπλευσαν τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ενώ δεσμεύτηκαν και τρία παραπλέοντα πλοία. Το επιβατηγό-οχηματαγωγό «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ» εντόπισε το πλοίο ήδη βυθισμένο.

Περιπολικό σκάφος της Άνδρου περισυνέλεξε δύο άτομα από τη θάλασσα και επτά από τη βραχώδη ακτή. Στην επιχείρηση συμμετείχε και ελικόπτερο Super Puma για την επιτήρηση της περιοχής.

Οι εννέα διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Γαυρίου και στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας Άνδρου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, για προληπτικούς λόγους.