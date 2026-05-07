Καλοκαίρι στο ΚΠΙΣΝ: Όλες οι εκδηλώσεις του φετινού προγράμματος

Και αυτό το καλοκαίρι, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) λειτουργεί ως ένας καλοκαιρινός προορισμός σημείο αναφοράς στην Αθήνα, ένας τόπος συνάντησης και κοινής εμπειρίας, και προσκαλεί το κοινό σε ένα δυναμικό πρόγραμμα εκδηλώσεων.

Προβολές ταινιών και συναυλίες στο Πάρκο, DJ sets στο ηλιοβασίλεμα, sleepovers κάτω από το φως της πανσελήνου, αλλά και ευκαιρίες για άθληση και χαλάρωση, όλα μαζί συνθέτουν ένα καθημερινό ραντεβού με τον πολιτισμό, την ψυχαγωγία, την εκπαίδευση και την ευεξία που απευθύνεται σε κάθε ηλικία και κάθε ενδιαφέρον.

Με ελεύθερη είσοδο και πλήθος επιλογών, το καλοκαίρι στο ΚΠΙΣΝ είναι εδώ και είναι για όλες και όλους.

Park Your Cinema

Μιούζικαλ κάτω από τα αστέρια

Μάιος – Σεπτέμβριος

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Επιμέλεια προγράμματος: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Είσοδος ελεύθερη

Από το Singin’ in the Rain μέχρι το Fame και το Mamma Mia!, ένα είναι βέβαιο: όταν τα λόγια δεν φτάνουν, αρχίζει η μουσική.

Park Your Cinema Kids

Ohana στο Πάρκο: Καλοκαιρινές ιστορίες για όλη την οικογένεια

Μάιος – Σεπτέμβριος

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Επιμέλεια προγράμματος: Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας

Είσοδος ελεύθερη

Το φετινό Park Your Cinema Kids αντλεί την έμπνευσή του από το καλοκαιρινό σύμπαν του Lilo & Stitch, μιας ιστορίας για τη φιλία, την οικογένεια (ohana) και το πώς βρίσκουμε τη θέση μας στον κόσμο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ταινίες που διαδραματίζονται σε καλοκαιρινά σκηνικά: νησιά, παραλίες, βυθούς, κατασκηνώσεις και γειτονιές που αδειάζουν από σχολικές υποχρεώσεις και γεμίζουν ελευθερία.

Full Moon Sleepover

29 Ιουλίου, 21.00

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Είσοδος ελεύθερη

Μια κινηματογραφική εμπειρία αφιερωμένη στον Steven Spielberg.

Από την αδρεναλίνη του Jaws και το δέος του Jurassic Park, έως την παιγνιώδη περιπέτεια του Hook, τη σκοτεινή ατμόσφαιρα του Poltergeist και τη χαρισματική αφήγηση του Catch Me Ιf You Can, ο Spielberg αποδεικνύει τη μοναδική του ικανότητα να συνδυάζει τεχνική δεξιοτεχνία με καθαρή κινηματογραφική απόλαυση.

Η βραδιά συμπληρώνεται με πλήθος παράλληλων δράσεων για μικρούς και μεγάλους.

Full Moon Film Marathon

28 Αυγούστου, 21.00

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Είσοδος ελεύθερη

Κάτω από το φως της πανσελήνου του Αυγούστου, το ΚΠΙΣΝ αποτίνει κινηματογραφικό φόρο τιμής στον Stanley Kubrick.

Barbara Kruger: Άτιτλο (Περηφάνια και Περιφρόνηση) –

Untitled (Pride and Contempt)

Έως 1 Νοεμβρίου

Κανάλι & Εσπλανάδα

Είσοδος ελεύθερη

Επιμέλεια έκθεσης: Κατερίνα Σταθοπούλου

Έκθεση φωτογραφίας Μαζί, Ορατές

σε συνεργασία με το MOMUS-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Έως 30 Ιουνίου

Περίμετρος Πάρκου Σταύρος Νιάρχος

Είσοδος ελεύθερη

Μουσική

Lullaby Project: Μουσική Πράξη

18 Μαΐου, 20.00

Εναλλακτική Σκηνή

Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονική προεγγραφή στο snfcc.org

In Orbit | Οφ δε ρέκορντ

10-11-12 Ιουλίου, 20.00

Θόλος

Είσοδος ελεύθερη

Sunset Frequencies

Ιούλιος-Σεπτέμβριος, 20.00

Κανάλι

Είσοδος ελεύθερη

Parklife: Beatles Symphonic

6 Σεπτεμβρίου, 21.00

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Είσοδος ελεύθερη

Συμμετοχικές εκδηλώσεις: Άτομο, Κοινωνία, Περιβάλλον

Φεστιβάλ Κοινοτικών Χορωδιών

22-24 Μαΐου

Αγορά

Είσοδος ελεύθερη

Το Φεστιβάλ Κοινοτικών Χορωδιών είναι ένα διήμερο αφιερωμένο στη χορωδία ως μέσο συλλογικής έκφρασης, συνεργασίας και κοινής μουσικής εμπειρίας. Αναδεικνύει τη συλλογική φωνή και τη χορωδία ως ζωντανή κοινότητα ανθρώπων που συναντιούνται μέσα από τη μουσική.

Φέτος, πραγματοποιείται για πρώτη φορά και φιλοδοξεί να φέρει κοντά χορωδίες από όλη την Ελλάδα.

Common Grounds

15-17 Ιουλίου, 18:00-23:00

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Είσοδος ελεύθερη

Υποστηρικτής φεστιβάλ: Ben & Jerry’s

Για δεύτερη χρονιά, το διαπολιτισμικό φεστιβάλ του ΚΠΙΣΝ φέρνει κοντά κοινότητες, οργανισμούς και δημιουργούς από διαφορετικές χώρες που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Μέσα από ένα ανοιχτό και συμμετοχικό πρόγραμμα, δημιουργεί έναν χώρο συνάντησης, έκφρασης και συνεργασίας, όπου το κοινό γνωρίζει διαφορετικές κουλτούρες και συμμετέχει ενεργά σε κοινές εμπειρίες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδραστικά εργαστήρια, μουσικές και χορευτικές performances, αφηγήσεις, καθώς και pop-up δράσεις στον δημόσιο χώρο.

SNFCC Green Weekend

19 και 20 Σεπτεμβρίου

Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Είσοδος ελεύθερη

Εργαστήρια

Με επίκεντρο το Πάρκο, τη φύση και τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις, το πρόγραμμα των εργαστηρίων περιλαμβάνει ανανεωμένες προτάσεις, καινοτόμες πρακτικές και νέες συνεργασίες με καταξιωμένους πολιτιστικούς φορείς.

Τα εργαστήρια στοχεύουν στην ενίσχυση της δημιουργικότητας και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης καθώς και στην ουσιαστική συμμετοχή σε συλλογικές εμπειρίες μάθησης και ψυχαγωγίας. Το αναλυτικό πρόγραμμα των δράσεων θα ανακοινωθεί σύντομα.

Παράλληλα, τα εκπαιδευτικά εργαστήρια που πλαισιώνουν την έκθεση της Barbara Kruger και απευθύνονται τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες, συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα.

Αθλητισμός και Ευεξία

Από το καλοκαιρινό πρόγραμμα δεν λείπουν οι δημοφιλείς υπαίθριες δραστηριότητες, όπως το καγιάκ στο Κανάλι, η γιόγκα, το pilates και το Tai Chi στο Πάρκο, τα μαθήματα mini volley και mini basket για τα παιδιά και πολλές άλλες, που στοχεύουν στην ευεξία και την ενίσχυση της φυσικής κατάστασης.

Με ελεύθερη συμμετοχή και με φόντο το πανέμορφο τοπίο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, οι ενήλικες έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν την άσκηση στην καθημερινότητα τους και τα παιδιά να χαρούν το παιχνίδι και να έρθουν σε επαφή με πολλά διαφορετικά αθλήματα.