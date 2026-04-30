Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026: Τι θα δούμε σε Ηρώδειο, Επίδαυρο, Μικρή Επίδαυρο και Πειραιώς 260

Την Τετάρτη 29 Απριλίου, στην Πειραιώς 260 ανακοινώθηκε το πλούσιο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου 2026.

Στις φετινές εκδηλώσεις και δράσεις έμφαση θα δοθεί στην Πειραιώς 260, που συμπληρώνει 20 χρόνια λειτουργίας ως βασικός πυρήνας της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας του θεσμού.

Το πρόγραμμα στον συγκεκριμένο χώρο ανοίγει στις 29 Μαΐου, με μια συμβολική έναρξη – έκπληξη, ενώ στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 20 χρόνια της θα πραγματοποιηθεί ειδικό αφιέρωμα στον πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ, Γιώργο Λούκο, εμπνευστή και ιδρυτή του προγράμματος της Πειραιώς 260.

Ο Μιχαήλ Μαρμαρινός τόνισε ότι το Φεστιβάλ είναι ένας εθνικός θεσμός που προσφέρει και ανανεώνει κάθε χρόνο μία μοναδική δυνατότητα: να φέρνει σε επαφή το ελληνικό κοινό με την πιο τρέχουσα ταραχή της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας σε διεθνές επίπεδο.

Τι θα δούμε φέτος

38 παραστάσεις στην Πειραιώς 260, Εορτασμούς Αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο που θα ανοίξει τις πόρτες του μόνο για τον Ιούνιο, παραστάσεις που ήδη έχουν ανακοινωθεί στην Επίδαυρο, αλλά και 7 παραγωγές, στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου.

Στο φετινό, ολόφρεσκο πρόγραμμα το οποίο υπογραμμίζει τον σεβασμό στο Αρχαίο Θέατρο και στους αρχαίους μύθους, ξεχωρίζουν επίσης οι νέες ενότητες όπως το Άφτερ με τα μεταμεσονύκτια πάρτι που μετατρέπουν την Πειραιώς 260 σε ένα micro-συναυλιακό χώρο, οι μεταμεσονύχτιες κινηματογραφημένες παραστάσεις, η εισαγωγή Αραβικών φωνών και δημιουργών, κ.ά.

Πειραιώς 260: είκοσι χρόνια – Εορτασμοί

Ανάμεσα στους εξέχοντες διεθνούς φήμης προσκεκλημένους που λαμπρύνουν την Πειραιώς 260, θα δούμε τον Γερμανό Χάινερ Γκέμπελς σε την πολυεπίπεδη σκηνική σύνθεση «Σλήμαν ΙΙΙ», την Ισπανίδα, γνώριμη πια στη φεστιβαλική κοινότητα, Ανχέλικα Λίντελ, το Βέλγο Μίλο Ράου, την αγαπημένη Βραζιλιάνα Κριστιάν Ζαταϊ, τη διάσημη Κινέζικη ομάδα χορού Tao Dance Theater, τον Ιρλανδό χορογράφο Μάικλ Κίγκαν-Ντόλαν, τον Κορεάτη Τζάχα Κουμ, τον Ιάπωνα Κούρο Τανίνο, τη Σουηδή Τζέμα Χάνσον Καρμπόνε, τον Βέλγο Γιαν Λάουερς, την Ιταλίδα χορογράφο Γκλόρια Ντορλιγκούτσο και την Αμερικανίδα συνάδερφό της Ντέμπορα Χέι.

Αναλυτικά:

Heiner Goebbels

Σλήμαν III

29 – 31 Μαΐου & 1 Ιουνίου

Ictus Ensemble – Suzanne Vega – Collegium Vocale Gent

Einstein on the Beach

Βασισμένο σε μια ιδέα του Robert Wilson και του Philip Glass

30 Μαΐου

Afsaneh Mahian

The Child

της Ναγκμέ Σαμινί

1 & 2 Ιουνίου

Γιάννης Μαυριτσάκης

GRAUTS

6 & 7 Ιουνίου

Αλεξία Παραμύθα

CARCOMA

Βασισμένο στη νουβέλα Σαράκι

της Λάιλα Μαρτίνεθ

5 Ιουνίου

Γιάννης Διδασκάλου

όμικρονγιώτα

6 Ιουνίου

Άρης Κακλέας

Η αγωνία του τερματοφύλακα πριν από το πέναλτι

Διασκευή του ομώνυμου έργου του Πέτερ Χάντκε

7 Ιουνίου

Αρίστη Τσέλου

Πώς κατοικώ

8 Ιουνίου

Πάνος Ηλιόπουλος

Τούνελ

Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα

του Φρίντριχ Ντύρενματ

9 Ιουνίου

Δημήτρης Τσικούρας (Τσικ)

Το παραμύθι των λύκων

10 Ιουνίου

Στεφανία Γουλιώτη

Το φονικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ

Βασισμένο στο διήγημα του Δημήτρη Χατζή

8 – 11 Ιουνίου

Teaċ Daṁsa – Michael Keegan Dolan

MÁM

10 & 11 Ιουνίου

Ηλίας Γιαννακάκης

2005-2015. Στα χρόνια του Λούκου

13 Ιουνίου

Τροχόσπιτο

Καλλιτεχνική επιμέλεια Όλια Λαζαρίδου

13 Ιουνίου

Γιώργος Βαλαής

Stores

Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία

14 & 15 Ιουνίου

Nicoline van Harskamp

Προσωδία

14 & 15 Ιουνίου

Ορέστης Καραμανλής

TEMPI

57 καρδιακοί παλμοί & ηλεκτρονικά

16 Ιουνίου

Jaha Koo

Haribo Kimchi

16 & 17 Ιουνίου

Nadar Ensemble – Michael Beil

Hide to show

20 & 21 Ιουνίου

Amir Sabra – Ata Khatab

Badke(remix)

20 & 21 Ιουνίου

6ο Athens Festival Urban Dance Contest

Hip Hop & All Style Battles

20 & 21 Ιουνίου

Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου

NOD

21 & 22 Ιουνίου

Αλέξανδρος Μιστριώτης

Η Ζ’ Επιστολή ή ο απογοητευμένος Πλάτωνας

22 – 24 Ιουνίου

Εύα Στεφανή

Πρόγονοι

23 Ιουνίου

Frauke Aulbert

Voice Lab – Post Internet Dance Edition

Μια μετα-ψηφιακή περφόρμανς για τη φωνή,

τον εαυτό και τα ψηφιακά ίχνη στην αναλογική ζωή.

24 Ιουνίου

Kurō Tanino

Sleeping Fires

27 & 28 Ιουνίου

Angélica Liddell

Seppuku. The Funeral of Mishima or the Pleasure of Dying

28 – 30 Ιουνίου

Manos Tsangaris

Reinventing the wheel

28 Ιουνίου

Quatuor Diotima

Έργα Απέργη, Τζώρτζη και Λίγκετι

Αφιέρωμα στον Γιώργο Απέργη

28 Ιουνίου

Θέμης Πάνου – Βίλια Χατζοπούλου

Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα

30 Ιουνίου – 2 Ιουλίου

Armin Hokmi

Shiraz

1 & 2 Ιουλίου

Milo Rau – NTGent

Medea’s Children

4 & 5 Ιουλίου

Gemma Hansson Carbone

Ο Ευαγγελισμός της Κασσάνδρας

του Δημήτρη Δημητριάδη

4 & 5 Ιουλίου

Galan Trio

Raw Portraits

5 Ιουλίου

Needcompany – Jan Lauwers – Maarten Seghers

Lee Miller in Hitler’s Bathtub

Μια τραγική καντάτα

7 & 8 Ιουλίου

Φώτης Νικολάου

Ο διάδρομος

8 & 9 Ιουλίου

Lina Majdalanie – Rabih Mroué

Four Walls and a Roof

12 & 13 Ιουλίου

Gloria Dorliguzzo

Butchers

12 & 13 Ιουλίου

TAO Dance Theater

16 & 17

12 & 13 Ιουλίου

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης – Γεωργία Μαυραγάνη

Γη της Επαγγελίας

14 & 15 Ιουλίου

Mohamed El Khatib

Ending in Beauty

17 & 18 Ιουλίου

Deborah Hay

σημείο Deborah Hay

No Time to Fly / As Holy Sites Go

17 & 18 Ιουλίου

Λένα Κιτσοπούλου

Βάκχες

20 – 22 Ιουλίου

Maria Hassabi

Us

22 & 23 Ιουλίου

Ζωή Ευσταθίου

When Did Silence Get This Loud?

22 – 24 Ιουλίου

Πάνος Μαλακτός

Brightest Heroine

22 – 24 Ιουλίου

Χριστιάνα Κοσιάρη

Τα κόλλυβα

22 – 24 Ιουλίου

Christiane Jatahy

A TRIAL

Βασισμένο στο έργο Ένας εχθρός του λαού

του Χένρικ Ίψεν

26 & 27 Ιουλίου

Objects of Common Interest

Εικαστική εγκατάσταση

29 Μαΐου – 27 Ιουλίου

Sergey Khismatov

Video Ensemble

13 – 30 Ιουνίου

Calla Henkel – Max Pitegoff

THEATER

‘Εναστρος Ουρανός – Έναστρες νύχτες

16, 24 & 28 Ιουνίου

4, 8, 13, 21 & 24 Ιουλίου

Μεταμεσονύκτιες προβολές του εφήμερου της σκηνικής πράξης

Άφτερ

Επιμέλεια Δημήτρης Τσάκας, Ηρώ Νικολάου

Lecture – Performances

Πυγολαμπίδες

Κύκλος ανοιχτών παρουσιάσεων και συζητήσεων με επιτελεστικό χαρακτήρα

Επιμέλεια Δημήτρης Παπανικολάου

Άλλοι Χώροι

‘ΕΞΟΔΟΣ’ (εκτός των Τειχών)

Γιώργος Βουρδαμής

Νοχαβελάνδη

Μαριλένα Κατρανίδου

Η Φαλακρή Τραγουδίστρια

–Συμβαίνουν αυτά καμιά φορά–

Βασισμένο στο έργο του Ευγένιου Ιονέσκο

Θανάσης Κριτσάκης

Michel: Ασκήσεις θνητότητας

Αρχαία Αγορά

Γιώργος Δρίβας

Συνομιλία με ένα λογισμικό – Ένας AI περίπατος στην Αρχαία Αγορά

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Εορτές Αποχαιρετισμού

Víkingur Ólafsson

Έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ

The Avex Ensemble

Blade Runner Live

Σταύρος Ξαρχάκος

Στο παρόν

Επίλεκτο Ηπειρωτικό Ensemble – Βασίλης Κώστας

Ήπειρος

Συμμετέχουν οι Κώστας Τζίμας, Αντώνης Κυρίτσης και Πέτρος Χαλκιάς

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών – Λουκάς Καρυτινός

Η Αμερική του Μάνου Χ – Μέρος Α΄

Σταμάτης Κραουνάκης

Λυσιστράτη

Μια ξεκαρδιστική όπερα

Estonian Philharmonic Chamber Choir – Tallinn Chamber Orchestra – Tõnu Kaljuste

Έργα Arvo Pärt

Γιώργος-Εμμανουήλ Λαζαρίδης – Raining Pleasure

Η Αμερική του Μάνου Χ – Μέρος B΄

Einstürzende Neubauten

Ωδή στην Avant Garde

Λένα Πλάτωνος – Μαρία Φαραντούρη

Μοίρες

Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ – Μιχάλης Οικονόμου

Λεωνίδας Καβάκος – Ηλίας Λιβιεράτος

Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής

Έργα Μπετόβεν, Μότσαρτ

Lykke Li

Στάθης Λιβαθινός

Ευριπίδη Εκάβη

Στη σκιά της Πολιτείας

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών – Μιχάλ Νεστερόβιτς

Όγδοη συμφωνία του Γκούσταφ Μάλερ

John Legend

Evening of Songs & Stories

Αρχαιολογικός Χώρος Επιδαύρου – Ασκληπείο

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

Εθνική Λυρική Σκηνή

Κερουμπίνι Μήδεια

Χρήστος Θεοδωρίδης

Αισχύλου Πέρσες

Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας «Ιβάν Βάζοφ» – Γιάβορ Γκάρντεφ

Ευριπίδη Βάκχες

Με τους The Tiger Lillies

Εθνικό Θέατρο – Δημήτρης Καραντζάς

Ευριπίδη Άλκηστις

Νίκος Καραθάνος

Ειρήνη

Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη

Εθνικό Θέατρο – Ελένη Ευθυμίου

Ευριπίδη Τρωάδες

Alan Lucien Øyen

Αντιγόνη

Εμπνευσμένο από το έργο του Σοφοκλή

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος – Αστέριος Πελτέκης

Αριστοφάνη Λυσιστράτη

Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου – Θωμάς Μοσχόπουλος

Ευριπίδη Ίων

Δημιουργική απασχόληση παιδιών στην Επίδαυρο

Μικροί Ιχνευτές

Εκθεσιακός Χώρος Φεστιβάλ

Περιοδική έκθεση

ΧΟΡΩΝ ΧΩΡΟΣ

Στάδιο

Δημήτρης Καμαρωτός

(Άλκηστις) Τοπίο μετά την Υπόσχεση

Μια σκηνική εμπειρία σε αρχαιολογικό χώρο με μία ερμηνεύτρια και κουιντέτο εγχόρδων

Ζήσης Σέγκλιας

Oedipus Steps

Ασκληπείο

Αφηγηματική Αρχαιολογία

Πάροδος

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ – Τα Μαθήματα

Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

Απ’ τη Μικρή Επίδαυρο στον κόσμο όλο

Ευριπίδης Λασκαρίδης

ΤΟΥΡΝΕ

Marta Górnicka

Mothers – A Song for Wartime

Κ. Βήτα

Εννιά νούφαρα από τη νεκρή όχθη

Θοδωρής Γκόνης

Τα πορτοκάλια της Παλαιάς Επιδαύρου

Κορνήλιος Σελαμσής – Χάρης Φραγκούλης

1961

Χαράλαμπος Γωγιός

CHOREKA

Galin Stoev

I-ONE

του Ιβάν Βιριπάγεφ

Οι παραγωγές που θα ξεχωρίσουν από τον καλοκαιρινό σχεδιασμό σε επίπεδο προσέλευσης και γενικότερης αποδοχής θα επαναληφθούν το φθινόπωρο από τις 15 Οκτωβρίου και για ένα δίμηνο, επεκτείνοντας την εμβέλεια και την επίδραση της φεστιβαλικής περιόδου.