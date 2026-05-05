Κάννες 2026: Ντέμι Μουρ, Κλόι Ζάο και Στέλαν Σκάρσγκαρντ στην κριτική επιτροπή του Παρκ Τσαν-γουκ

Οι Κάννες θέλουν να φέρουν περισσότερη λάμψη στην Κρουαζέτ με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου να μην κρύβει τις φιλοδοξίες του αλλά και την τόλμη του να συνδυάσει τη χουλιγουντιανή λάμψη με τη σινεφίλ δημιουργικότητα.

Το Φεστιβάλ ανακοίνωσε τα μέλη της κριτικής επιτροπής που προεδρεύει ο Παρκ Τσαν-γουκ. Ανάμεσα στα ονόματα είναι και αυτό της Ντέμι Μουρ η οποία το 2024 εντυπωσίασε το κοινό με την ερμηνεία της στο The Substance.

Τώρα η Μουρ επιστρέφει στο Φεστιβάλ Καννών όχι για να διεκδικήσει κάποιο τρόπαιο αλλά για να αναδείξει τους επόμενους ισχυρούς στην έβδομη τέχνη.

Δίπλα της θα βρεθεί η βραβευμένη με Όσκαρ σκηνοθέτιδα Κλόι Ζάο, η οποία μετά την επιτυχία του Nomadland και του πρόσφατου Hamnet, θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές φωνές του σύγχρονου κινηματογράφου.

Την τριάδα των μεγάλων ονομάτων συμπληρώνει ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ, ο οποίος πέρυσι συγκίνησε τις Κάννες με τη συμμετοχή του στο οικογενειακό δράμα Συναισθηματική Αξία (Sentimental Value) -μια ερμηνεία που του έφερε Χρυσή Σφαίρα και υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Η επιτροπή του Νοτικοκορεάτη κινηματογραφιστή Παρκ Τσαν-γουκ χαρακτηρίζεται από μια εντυπωσιακή γεωγραφική και καλλιτεχνική πολυφωνία.

Η ηθοποιός με ρίζες σε Ιρλανδία και Αιθιοπία Ρουθ Νέγκα, η Βελγίδα Λόρα Γουάντελ και ο Χιλιανός Ντιέγο Σεσπέδες φέρνουν μια φρέσκια ματιά στη διαδικασία σχολιάζει το Variety, ενώ ο έμπειρος σεναριογράφος Πολ Λάβερτι, μόνιμος συνεργάτης του Κεν Λόουτς, φέρνει στην κριτική επιτροπή κύρος και εμπειρία έχοντας κερδίσει ο ίδιο δύο Χρυσούς Φοίνικες.

Η πρόκληση είναι μεγάλη, καθώς φέτος διαγωνίζονται δημιουργοί όπως ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, ο Ασγκάρ Φαραντί και ο Τζέιμς Γκρέι.

Μετά την περσινή νίκη του Τζαφάρ Παναχί, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην απόφαση της επιτροπής, η οποία θα καθορίσει την πορεία της κινηματογραφικής βιομηχανίας για την επόμενη χρονιά.

Το 79 Φεστιβάλ των Καννών θα πραγματοποιηθεί από τη 12η έως την 23η Μαΐου.