Μπάρμπρα Στρέιζαντ: Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας στις Κάννες για τη recordwoman του Χόλιγουντ

Το 79ο Φεστιβάλ Καννών ετοιμάζεται να υποδεχθεί μια από τις τελευταίες μεγάλες ζωντανές θρύλους της ψυχαγωγίας, την Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η οποία θα τιμηθεί με τον Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα για τη συνολική προσφορά της στις τέχνες.

Η κάτοχος του σπάνιου τίτλου EGOT —έχοντας κερδίσει βραβεία Emmy, Grammy, Oscar και Tony— θα πατήσει για πρώτη φορά στην ιστορία της το κόκκινο χαλί της Κρουαζέτ στις 23 Μαΐου, σε μια τελετή που θέλει να είναι «απόλυτη αναγνώριση μιας ασυμβίβαστης δημιουργού».

Η ανακοίνωση της βράβευσης από τη διοίκηση του φεστιβάλ χαρακτηρίζει τη Στρέιζαντ ως την «εμβληματική καλλιτέχνιδα που ενσαρκώνει το αμερικανικό όνειρο σε όλη του την αίγλη», υπογραμμίζοντας όχι μόνο το αστείρευτο ταλέντο της στην υποκριτική και το τραγούδι, αλλά και το θάρρος της ως σκηνοθέτιδα και παραγωγός.

Παρά τη κυριαρχία δεκαετιών της στη βιομηχανία του θεάματος, η Μπάρμπρα Στρέιζαντ δεν είχε συμμετάσχει ποτέ στο παρελθόν με ταινία της στο Φεστιβάλ των Καννών. Η φετινή της εμφάνιση, λοιπόν, αποκτά χαρακτήρα ιστορικού γεγονότος.

Η διοργάνωση επέλεξε να τιμήσει την 79η έκδοσή της με τη λάμψη μιας γυναίκας που άλλαξε τους κανόνες του παιχνιδιού.

«Είναι με αίσθημα υπερηφάνειας και βαθιάς ταπεινοφροσύνης που δέχομαι την τιμή να ενταχθώ στην παρέα των προηγούμενων αποδεκτών του Τιμητικού Χρυσού Φοίνικα, των οποίων το έργο με εμπνέει εδώ και καιρό», δήλωσε η ίδια, τονίζοντας ότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, οι ταινίες έχουν την ικανότητα να ανοίγουν τις καρδιές και το μυαλό μας.

Η Μπάρμπρα των μεγάλων ρεκόρ

Η πορεία της Στρέιζαντ είναι μια ανελέητη διαδοχή από πρωτιές και καταρρίψεις στερεοτύπων. Δύο φορές νικήτρια Όσκαρ —για την ερμηνεία της στο «Ένα αστείο κορίτσι» το 1968 και για το τραγούδι «Evergreen» το 1976— έγινε η πρώτη γυναίκα στην ιστορία που κέρδισε το βραβείο καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού.

Στην κατοχή της έχει επίσης 11 Χρυσές Σφαίρες, συμπεριλαμβανομένης εκείνης για τη σκηνοθεσία του «Yentl» το 1983, γεγονός που την κατέστησε την πρώτη γυναίκα σκηνοθέτιδα που απέσπασε ποτέ αυτή τη διάκριση.

Με 37 στούντιο άλμπουμ και 10 βραβεία Grammy, η Στρέιζαντ κατάφερε να έχει νούμερο ένα δίσκους σε έξι συνεχόμενες δεκαετίες, μια επίδοση που μοιάζει εξωφρενική.

Ενσάρκωση ελευθερίας

Η πρόεδρος του Φεστιβάλ, Ίρις Κνόμπλοκ, εξέφρασε τον θαυμασμό της για μια δημιουργό που αποτελεί παράδειγμα θάρρους και πολίτη του κόσμου. Από το ξεκίνημά της στο Μπρόντγουεϊ σε ηλικία μόλις 19 ετών μέχρι τις μεγάλες σκηνοθετικές της επιτυχίες όπως «Ο πρίγκιπας της παλίρροιας» και «Ο καθρέφτης έχει δύο πρόσωπα», η Στρέιζαντ παρέμεινε πάντα μια καλλιτέχνιδα που ξεκινούσε έργα που αντανακλούσαν την προσωπικότητά της.

Ο διευθυντής του φεστιβάλ, Τιερί Φρεμό, συμπλήρωσε πως η Στρέιζαντ είναι η απόλυτη σύνθεση μεταξύ της σκηνής του μιούζικ χολ και της μεγάλης οθόνης, μια παγκόσμια σταρ που μοιράζεται το όραμά της με όλο τον κόσμο χωρίς συμβιβασμούς.

Η απονομή θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης στις 23 Μαΐου.

Το φετινό φεστιβάλ, που ξεκινά στις 12 Μαΐου, αναμένεται να ανακοινώσει την επίσημη επιλογή των ταινιών του στις 9 Απριλίου, όμως η είδηση για τη Στρέιζαντ έχει ήδη κλέψει την παράσταση.