Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια - Πληροφορίες για έναν νεκρό
Μπάρμπρα Στρέιζαντ: Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας στις Κάννες για τη recordwoman του Χόλιγουντ
The Good Life 12 Μαρτίου 2026, 19:00

Μπάρμπρα Στρέιζαντ: Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας στις Κάννες για τη recordwoman του Χόλιγουντ

Μια ιστορική βράβευση για μια αξεπέραστη καριέρα. Oι Κάννες τιμούν την Μπάρμπρα Στρέιζαντ ως «ενσάρκωση του αμερικανικού ονείρου»

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Φυτικές ίνες: Πέρα από την πέψη, το «μυστικό» τους που οι περισσότεροι αγνοούν

Φυτικές ίνες: Πέρα από την πέψη, το «μυστικό» τους που οι περισσότεροι αγνοούν

Spotlight

Το 79ο Φεστιβάλ Καννών ετοιμάζεται να υποδεχθεί μια από τις τελευταίες μεγάλες ζωντανές θρύλους της ψυχαγωγίας, την Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η οποία θα τιμηθεί με τον Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα για τη συνολική προσφορά της στις τέχνες.

Η κάτοχος του σπάνιου τίτλου EGOT —έχοντας κερδίσει βραβεία Emmy, Grammy, Oscar και Tony— θα πατήσει για πρώτη φορά στην ιστορία της το κόκκινο χαλί της Κρουαζέτ στις 23 Μαΐου, σε μια τελετή που θέλει να είναι «απόλυτη αναγνώριση μιας ασυμβίβαστης δημιουργού».

Η ανακοίνωση της βράβευσης από τη διοίκηση του φεστιβάλ χαρακτηρίζει τη Στρέιζαντ ως την «εμβληματική καλλιτέχνιδα που ενσαρκώνει το αμερικανικό όνειρο σε όλη του την αίγλη», υπογραμμίζοντας όχι μόνο το αστείρευτο ταλέντο της στην υποκριτική και το τραγούδι, αλλά και το θάρρος της ως σκηνοθέτιδα και παραγωγός.

Παρά τη κυριαρχία δεκαετιών της στη βιομηχανία του θεάματος, η Μπάρμπρα Στρέιζαντ δεν είχε συμμετάσχει ποτέ στο παρελθόν με ταινία της στο Φεστιβάλ των Καννών. Η φετινή της εμφάνιση, λοιπόν, αποκτά χαρακτήρα ιστορικού γεγονότος.

Η διοργάνωση επέλεξε να τιμήσει την 79η έκδοσή της με τη λάμψη μιας γυναίκας που άλλαξε τους κανόνες του παιχνιδιού.

«Είναι με αίσθημα υπερηφάνειας και βαθιάς ταπεινοφροσύνης που δέχομαι την τιμή να ενταχθώ στην παρέα των προηγούμενων αποδεκτών του Τιμητικού Χρυσού Φοίνικα, των οποίων το έργο με εμπνέει εδώ και καιρό», δήλωσε η ίδια, τονίζοντας ότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, οι ταινίες έχουν την ικανότητα να ανοίγουν τις καρδιές και το μυαλό μας.

Η Μπάρμπρα των μεγάλων ρεκόρ

Η πορεία της Στρέιζαντ είναι μια ανελέητη διαδοχή από πρωτιές και καταρρίψεις στερεοτύπων. Δύο φορές νικήτρια Όσκαρ —για την ερμηνεία της στο «Ένα αστείο κορίτσι» το 1968 και για το τραγούδι «Evergreen» το 1976— έγινε η πρώτη γυναίκα στην ιστορία που κέρδισε το βραβείο καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού.

Στην κατοχή της έχει επίσης 11 Χρυσές Σφαίρες, συμπεριλαμβανομένης εκείνης για τη σκηνοθεσία του «Yentl» το 1983, γεγονός που την κατέστησε την πρώτη γυναίκα σκηνοθέτιδα που απέσπασε ποτέ αυτή τη διάκριση.

Με 37 στούντιο άλμπουμ και 10 βραβεία Grammy, η Στρέιζαντ κατάφερε να έχει νούμερο ένα δίσκους σε έξι συνεχόμενες δεκαετίες, μια επίδοση που μοιάζει εξωφρενική.

YouTube thumbnail

Ενσάρκωση ελευθερίας

Η πρόεδρος του Φεστιβάλ, Ίρις Κνόμπλοκ, εξέφρασε τον θαυμασμό της για μια δημιουργό που αποτελεί παράδειγμα θάρρους και πολίτη του κόσμου. Από το ξεκίνημά της στο Μπρόντγουεϊ σε ηλικία μόλις 19 ετών μέχρι τις μεγάλες σκηνοθετικές της επιτυχίες όπως «Ο πρίγκιπας της παλίρροιας» και «Ο καθρέφτης έχει δύο πρόσωπα», η Στρέιζαντ παρέμεινε πάντα μια καλλιτέχνιδα που ξεκινούσε έργα που αντανακλούσαν την προσωπικότητά της.

Ο διευθυντής του φεστιβάλ, Τιερί Φρεμό, συμπλήρωσε πως η Στρέιζαντ είναι η απόλυτη σύνθεση μεταξύ της σκηνής του μιούζικ χολ και της μεγάλης οθόνης, μια παγκόσμια σταρ που μοιράζεται το όραμά της με όλο τον κόσμο χωρίς συμβιβασμούς.

YouTube thumbnail

Η απονομή θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης στις 23 Μαΐου.

Το φετινό φεστιβάλ, που ξεκινά στις 12 Μαΐου, αναμένεται να ανακοινώσει την επίσημη επιλογή των ταινιών του στις 9 Απριλίου, όμως η είδηση για τη Στρέιζαντ έχει ήδη κλέψει την παράσταση.

Business
Aegean: Μόλις το 4-5% της χωρητικότητας επηρεάζεται από την πολεμική σύγκρουση

Aegean: Μόλις το 4-5% της χωρητικότητας επηρεάζεται από την πολεμική σύγκρουση

Vita.gr
Φυτικές ίνες: Πέρα από την πέψη, το «μυστικό» τους που οι περισσότεροι αγνοούν

Φυτικές ίνες: Πέρα από την πέψη, το «μυστικό» τους που οι περισσότεροι αγνοούν

Κόσμος
Ιράν: «Θα εκδικηθούμε για το αίμα που έχει χυθεί – Να κλείσουν οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή», λέει σε διάγγελμά του ο Χαμενεΐ

Ιράν: «Θα εκδικηθούμε για το αίμα που έχει χυθεί – Να κλείσουν οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή», λέει σε διάγγελμά του ο Χαμενεΐ

inWellness
inTown
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Ο Γιώργος Λάνθιμος βρέθηκε στα Σχολεία Γυναικείων Φυλακών Ελεώνα – Όχι στο στίγμα, ναι στην έκφραση
«Σχεδόν αόρατος» 12.03.26

Ο Γιώργος Λάνθιμος βρέθηκε στα Σχολεία Γυναικείων Φυλακών Ελεώνα – Όχι στο στίγμα, ναι στην έκφραση

Ο Γιώργος Λάνθιμος παρακολούθησε την πρόβα των μαθητριών στα Σχολεία Γυναικείων Φυλακών Ελεώνα βιντεοσκοπώντας τη διαδικασία, ενώ φωτογραφήθηκε μαζί με τις γυναίκες που συμμετείχαν στο εργαστήριο.

Σύνταξη
Οι εκστρατείες για τα Όσκαρ συνήθιζαν να είναι σοβαρές – Μετά εμφανίστηκε ο Τιμοτέ Σαλαμέ
Αλγοριθμικός 12.03.26

Οι εκστρατείες για τα Όσκαρ συνήθιζαν να είναι σοβαρές – Μετά εμφανίστηκε ο Τιμοτέ Σαλαμέ

Είναι ο πιο αμφιλεγόμενος χαρακτήρας της φετινής σεζόν βραβείων, ειδικά μετά τις δηλώσεις του περί μπαλέτου, όπερας και «ετοιμοθάνατων τεχνών». Τι άλλο να περιμένεις από τον μεγαλύτερο σταρ της κινηματογραφικής γενιάς των Zillennials, το Τιμοτέ Σαλαμέ;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δεν έχουμε μάθει τίποτα από το Βιετνάμ: Ο Όλιβερ Στόουν για τα 40 χρόνια από την κυκλοφορία του Platoon
Αντιπολεμικός ύμνος 12.03.26

Δεν έχουμε μάθει τίποτα από το Βιετνάμ: Ο Όλιβερ Στόουν για τα 40 χρόνια από την κυκλοφορία του Platoon

Πέρασαν τέσσερις δεκαετίες από τότε που ο δημιουργός Όλιβερ Στόουν κυκλοφόρησε το Platoon - μια ταινία - αντιπολεμικός ύμνος, που τα έβαζε με τον πόλεμο του Βιετνάμ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το Vanity Fair Όσκαρ πάρτι ξεθωριάζει – Κάποτε ήταν μια άγρια νύχτα που κανείς δε θυμόταν τίποτα την επομένη
Ω καιροί, ω ήθη! 12.03.26

Το Vanity Fair Όσκαρ πάρτι ξεθωριάζει – Κάποτε ήταν μια άγρια νύχτα που κανείς δε θυμόταν τίποτα την επομένη

Μέσα στα πάρτι των Όσκαρ του Vanity Fair, όπου η Μαντόνα ψιθύριζε στο αυτί του Μπραντ Πιτ και ο μάνατζερ της Κόρτνεϊ Λοβ έφαγε πόρτα όλα αλλάζουν –για την ακρίβεια αρχίζουν και μοιάζουν όλο και περισσότερο «μη πάρτι».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς γίνεται τα 1.5 δισ. του Avatar: Fire and Ash να μην θεωρούνται επιτυχία; Τι βλέπει ο Τζέιμς Κάμερον για το μέλλον του franchise
Πρόβλημα; 12.03.26

Πώς γίνεται τα 1.5 δισ. του Avatar: Fire and Ash να μην θεωρούνται επιτυχία; Τι βλέπει ο Τζέιμς Κάμερον για το μέλλον του franchise

Ο γνωστός δημιουργός Τζέιμς Κάμερον έχει σχεδιάσει δύο ακόμα φιλμ για το franchise του Avatar, όμως τα 1.5 δισ του Fire and Ash δεν άφησαν πολλούς ικανοποιημένους.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Όταν ο οραματιστής αρχιτέκτονας της Μεγάλης Αψίδας της Ντεφάνς «συνεθλίβη» από τη γραφειοκρατία
The Great Arch 12.03.26

Όταν ο οραματιστής αρχιτέκτονας της Μεγάλης Αψίδας της Ντεφάνς «συνεθλίβη» από τη γραφειοκρατία

1983. Ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν αποφασίζει να προκηρύξει διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για ένα εμβληματικό έργο: τη Μεγάλη Αψίδα της Ντεφάνς (The Great Arch) που θα τοποθετηθεί στην ίδια ευθεία με τον Λούβρο και την Αψίδα του Θριάμβου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Dynasty: The Murdochs – Στο νέο ντοκιμαντέρ για την οικογένεια Μέρντοχ όλο το δράμα ορίζεται από την εξουσία του χρήματος
$$$$$$$$$$$$ 11.03.26

Dynasty: The Murdochs – Στο νέο ντοκιμαντέρ για την οικογένεια Μέρντοχ όλο το δράμα ορίζεται από την εξουσία του χρήματος

Η ζωή μιμείται την τέχνη στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix για την οικογένεια Μέρντοχ, η οπόια διαλύθηκε επειδή ακριβώς έμοιαζε στη σειρά Succession, την οποία και ενέπνευσε όπως είναι γνωστό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το νέο θεατρικό έργο του Ταραντίνο με τίτλο «The Popinjay Cavalier» είναι μια αυθάδης κωμωδία με φόντο την Ευρώπη
Όσα γνωρίζουμε 11.03.26

Το νέο θεατρικό έργο του Ταραντίνο με τίτλο «The Popinjay Cavalier» είναι μια αυθάδης κωμωδία με φόντο την Ευρώπη

Ο Ταραντίνο, ο οποίος τον τελευταίο καιρό απασχολεί τον Τύπο για λόγους όπως οι κοινές φωτογραφίες με Ισραηλινούς στρατιώτες, ανακοίνωσε ότι το 2027 θα παρουσιάσει το θεατρικό έργο «The Popinjay Cavalier».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μια βιογραφία του Χάνιμπαλ Λέκτερ -Kανίβαλος και «θαυμαστής του Τραμπ»;
Βιβλίο 11.03.26

Μια βιογραφία του Χάνιμπαλ Λέκτερ -Kανίβαλος και «θαυμαστής του Τραμπ»;

Ο κριτικός κινηματογράφου Μπράιαν Ράφτερι εξερευνά πώς ο Τόμας Χάρις δημιούργησε έναν από τους πιο ανατριχιαστικούς και αντιφατικούς κατά συρροή δολοφόνους του κινηματογράφου, τον Χάνιμπαλ Λέκτερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ένα αντίο στον Γιώργο Μαρίνο – Διώξε τη λύπη παλικάρι, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι
Κοσμοπολίτης από τον Άρη 11.03.26

Ένα αντίο στον Γιώργο Μαρίνο – Διώξε τη λύπη παλικάρι, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι

«Θέλω να φύγω με αξιοπρέπεια. Δε θέλω να γίνω σούργελο» είχε πει ο Γιώργος Μαρίνος πριν εξαφανιστεί από τη σκηνή αφού πρώτα τη γέμισε με το μεγαλείο της προσωπικότητάς του. Και το τήρησε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χόλιγουντ τέλος! Στον Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν αρέσει η περίπλοκη κινηματογραφική ζωή στις ΗΠΑ
Επιστροφή στην απλότητα 11.03.26

Χόλιγουντ τέλος! Στον Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν αρέσει η περίπλοκη κινηματογραφική ζωή στις ΗΠΑ

Ο γνωστός δημιουργός Πέδρο Αλμοδόβαρ, μετά από μια πενταετία «περιπλάνησης» στο Χόλιγουντ και τις αγγλόφωνες ταινίες, αποφάσισε ότι η απλότητα του ισπανικού κινηματογράφου του ταιριάζει καλύτερα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τζορτζ Μάικλ: Ταινία-ντοκουμέντο, νέο live άλμπουμ και ένα λεύκωμα υπενθυμίζουν τον μύθο του Γιογκ Παναγιώτου – «Faith για πάντα»
Careless whispers 10.03.26

Τζορτζ Μάικλ: Ταινία-ντοκουμέντο, νέο live άλμπουμ και ένα λεύκωμα υπενθυμίζουν τον μύθο του Γιογκ Παναγιώτου – «Faith για πάντα»

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατο του Τζορτζ Μάικλ, η κληρονομιά του Γιώργου-Κυριάκου Παναγιώτου επιστρέφει θριαμβευτικά -και παντού

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από τον Κόναν τον Βάρβαρο στον Κυνηγό: Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ επιστρέφει στις ρίζες του και στη δεκαετία του ’80
Λεφτά υπάρχουν 10.03.26

Από τον Κόναν τον Βάρβαρο στον Κυνηγό: Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ επιστρέφει στις ρίζες του και στη δεκαετία του ’80

Τι κι αν είναι 78 ετών και δεν χρειάζεται να αποδείξει σε κανέναν τίποτα; Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ ονειρεύεται να επιστρέψει στους τρεις ρόλους που απογείωσαν την καριέρα του και έχουν άρωμα 80s.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
O πόλεμος του Ιράν πλησιάζει τα σύνορα της Ευρώπης – Μπορεί η γηραιά ήπειρος να κοιμάται ήσυχη;
Προς τη Μεσόγειο 12.03.26

O πόλεμος του Ιράν πλησιάζει τα σύνορα της Ευρώπης – Μπορεί η γηραιά ήπειρος να κοιμάται ήσυχη;

Καθώς ο πόλεμος με το Ιράν κλιμακώνεται, πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, όπως η Αθήνα, η Σόφια και το Βουκουρέστι, βρίσκονται πλέον εντός της εμβέλειας του οπλοστασίου της Τεχεράνης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μετά την «πτήση» στα 6,17μ. ο Καραλής αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής για τον Φεβρουάριο (vid)
Άλλα Αθλήματα 12.03.26

Μετά την «πτήση» στα 6,17μ. ο Καραλής αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής για τον Φεβρουάριο (vid)

Κορυφαίος αθλητής για τον μήνα Φεβρουάριο ο αθλητής του Ολυμπιακού, Εμμανουήλ Καραλής μετά το σπουδαίο άλμα του στα 6,17μ. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου και η αντίδραση του «Μανόλο».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Frontex: Ο αριθμός των παράτυπων εισόδων στην ΕΕ μειώθηκε κατά 52% τους δύο πρώτους μήνες του 2026
Κόσμος 12.03.26

Frontex: Ο αριθμός των παράτυπων εισόδων στην ΕΕ μειώθηκε κατά 52% τους δύο πρώτους μήνες του 2026

Την ίδια περίοδο, ωστόσο, το «ανθρώπινο κόστος» συνέχισε να αυξάνεται. Με βάση στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης που επικαλείται ο Frontex, περίπου 660 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Μεσόγειο τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο

Σύνταξη
Ο Γιώργος Λάνθιμος βρέθηκε στα Σχολεία Γυναικείων Φυλακών Ελεώνα – Όχι στο στίγμα, ναι στην έκφραση
«Σχεδόν αόρατος» 12.03.26

Ο Γιώργος Λάνθιμος βρέθηκε στα Σχολεία Γυναικείων Φυλακών Ελεώνα – Όχι στο στίγμα, ναι στην έκφραση

Ο Γιώργος Λάνθιμος παρακολούθησε την πρόβα των μαθητριών στα Σχολεία Γυναικείων Φυλακών Ελεώνα βιντεοσκοπώντας τη διαδικασία, ενώ φωτογραφήθηκε μαζί με τις γυναίκες που συμμετείχαν στο εργαστήριο.

Σύνταξη
Βρετανία: Η κυβέρνηση εξετάζει τις επιλογές της για ανάπτυξη ναρκαλιευτικών στον Κόλπο
Μέση Ανατολή 12.03.26

Βρετανία: Η κυβέρνηση εξετάζει τις επιλογές της για ανάπτυξη ναρκαλιευτικών στον Κόλπο

Το Βασιλικό Ναυτικό ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το τελευταίο ναρκαλιευτικό του, το HMS Middleton, που έδρευε στο Μπαχρέιν, επέστρεψε στην Βρετανία την 1η Μαρτίου

Σύνταξη
Νίκος Ζήσης: «Δεν υπήρχαν εγωισμοί στην Εθνική του 2005 – Γι’ αυτό κερδίζαμε» (vid)
Τα Νέα της Αγοράς 12.03.26

Νίκος Ζήσης: «Δεν υπήρχαν εγωισμοί στην Εθνική του 2005 – Γι’ αυτό κερδίζαμε» (vid)

Μια συζήτηση γεμάτη αναμνήσεις, παρασκήνιο και σκέψεις για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, μέσα από την οπτική ενός ανθρώπου που υπήρξε πρωταγωνιστής σε μία από τις πιο χρυσές εποχές της Εθνικής

Σύνταξη
ΠΑΟΚ: Έπεσαν οι υπογραφές για το Καυτανζόγλειο – Αυτά προβλέπει η συμφωνία
Αθλητισμός & Σπορ 12.03.26

ΠΑΟΚ: Έπεσαν οι υπογραφές για το Καυτανζόγλειο – Αυτά προβλέπει η συμφωνία

Παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, το Καυτανζόγλειο παραχωρήθηκε προς χρήση στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα επόμενα πέντε χρόνια. Οι δηλώσεις που έγιναν.

Σύνταξη
Κατέθεσε ο λογιστής του Έπσταϊν: Ποιοι πλήρωναν τον χρηματιστή, τι είπε για Τραμπ και τι ήξερε για τα θύματα
«Δεν ήξερα» 12.03.26

Κατέθεσε ο λογιστής του Έπσταϊν: Ποιοι πλήρωναν τον χρηματιστή, τι είπε για Τραμπ και τι ήξερε για τα θύματα

Ο επί χρόνια λογιστής του Τζέφρι Έπσταϊν, Ρίτσαρντ Καν, κατέθεσε στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε τα εγκλήματα του χρηματιστή, ενώ στην κατάθεση αναφέρθηκαν ισχυροί επιχειρηματίες και αποζημιώσεις θυμάτων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κ. Μητσοτάκης: «Πουλάει» ασφάλεια και «πλαφόν» – Ενεργοποιεί δεξιά αντανακλαστικά, σε έναν κόσμο που «βράζει»
Συνέντευξη 12.03.26

Κ. Μητσοτάκης: «Πουλάει» ασφάλεια και «πλαφόν» – Ενεργοποιεί δεξιά αντανακλαστικά, σε έναν κόσμο που «βράζει»

Το «χαρτί» της ασφάλειας «παίζει» ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια εποχή που η γειτονιά μας έχει πάρει «φωτιά». Τους κλυδωνισμούς στην οικονομία δεν τους αξιολογεί ως πρώτη προτεραιότητα. Ενθαρρυμένος από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις «αποκηρύσσει» τον Πέδρο Σάντσεθ στέλνοντας μήνυμα στο δεξιό ακροατήριο και ελπίζει ακόμα στην αυτοδυναμία αν και ο δρόμος «είναι δύσκολος».

Σύνταξη
Finalissima 2026: Από το Κατάρ και το Λονδίνο, στο «Μπερναμπέου» οδεύει το Ισπανία – Αργεντινή
Ποδόσφαιρο 12.03.26

Finalissima 2026: Από το Κατάρ και το Λονδίνο, στο «Μπερναμπέου» οδεύει το Ισπανία – Αργεντινή

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επί της ουσίας απαγορεύει τη διεξαγωγή του Finalissima 2026 ανάμεσα σε Ισπανία, Αργεντινή στο Κατάρ και το «στέλνει» στην έδρα της Ρεάλ το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους 22χρονος που κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας
Ελλάδα 12.03.26

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους 22χρονος που κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας

Ο 22χρονος από την Θεσσαλονίκη φέρεται να ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι το επίμαχο υλικό παιδικής πορνογραφίας αποθηκεύτηκε εν αγνοία του, όταν ήταν 18 ετών, κατά την πλοήγησή του στο Ίντερνετ

Σύνταξη
Οι εκστρατείες για τα Όσκαρ συνήθιζαν να είναι σοβαρές – Μετά εμφανίστηκε ο Τιμοτέ Σαλαμέ
Αλγοριθμικός 12.03.26

Οι εκστρατείες για τα Όσκαρ συνήθιζαν να είναι σοβαρές – Μετά εμφανίστηκε ο Τιμοτέ Σαλαμέ

Είναι ο πιο αμφιλεγόμενος χαρακτήρας της φετινής σεζόν βραβείων, ειδικά μετά τις δηλώσεις του περί μπαλέτου, όπερας και «ετοιμοθάνατων τεχνών». Τι άλλο να περιμένεις από τον μεγαλύτερο σταρ της κινηματογραφικής γενιάς των Zillennials, το Τιμοτέ Σαλαμέ;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καταναλωτές σε survival mode: Ψωνίζουν μόνο τα απαραίτητα – κόβουν από παντού
Έρευνα Circana 12.03.26

Καταναλωτές σε survival mode: Ψωνίζουν μόνο τα απαραίτητα – κόβουν από παντού

Οι Έλληνες καταναλωτές λειτουργούν σε μόνιμο καθεστώς εκτάκτου ανάγκης, περιορίζοντας τις λιγότερο αναγκαίες δαπάνες και αναζητώντας πάντα τη φθηνότερη επιλογή. Τι δείχνει νέα έρευνα της Circana.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόσο θα ακριβύνει το χρήμα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή;
Επιτόκια 12.03.26

Πόσο θα ακριβύνει το χρήμα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή;

Οι αγορές ήδη προσαρμόζουν τις εκτιμήσεις τους με αποτέλεσμα τα κρατικά ομόλογα στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ κινούνται ανοδικά, ενώ οι επενδυτές έχουν αισθητά περιορίσει τις προσδοκίες τους για άμεσες μειώσεις

Αλέξανδρος Κλώσσας
Επαναπατρισμοί από τη Μέση Ανατολή: Τι εμποδίζει την επιστροφή των πολιτών μαζί με τα κατοικίδια τους
Πολιτική 12.03.26

Επαναπατρισμοί από τη Μέση Ανατολή: Τι εμποδίζει την επιστροφή των πολιτών μαζί με τα κατοικίδια τους

Το Υπουργείο Εξωτερικών επεξεργάζεται το ενδεχόμενο να οργανωθεί ειδική πτήση που θα αλλάζει τους ισχύοντες κανόνες περί επαναπατρισμού, ώστε να επιτραπούν και τα κατοικίδια στα αεροσκάφη.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οδηγεί τα ΕΛΤΑ σε απαξίωση – Λουκέτα και εγκατάλειψη της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας
Επικαιρότητα 12.03.26

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οδηγεί τα ΕΛΤΑ σε απαξίωση – Λουκέτα και εγκατάλειψη της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας

«Η εγκατάλειψη του δημόσιου ταχυδρομικού δικτύου δεν αποτελεί εκσυγχρονισμό. Αποτελεί πολιτική επιλογή που οδηγεί στην αποδυνάμωση της περιφέρειας και στην απαξίωση μιας κρίσιμης δημόσιας υπηρεσίας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Μετά το έγγραφο Βάρρα μονόδρομος η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Σκάνδαλο 12.03.26

Νέα Αριστερά: Μετά το έγγραφο Βάρρα μονόδρομος η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Καταρρίπτεται στο σύνολο της η υπερασπιστική γραμμή του κ. Βορίδη, της κυβέρνησης και του ανεκδιήγητου πορίσματος της πλειοψηφίας της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Τσουκαλάς για ακρίβεια: Δεν αρκούν μέτρα για το θεαθήναι – Δεν μπορεί να σβήσεις την πυρκαγιά με ένα μπουκάλι νερό
Πολιτική Γραμματεία 12.03.26

Τσουκαλάς για ακρίβεια: Δεν αρκούν μέτρα για το θεαθήναι – Δεν μπορεί να σβήσεις την πυρκαγιά με ένα μπουκάλι νερό

«Χρειάζεται ρύθμιση των ενδο-ομιλικών συναλλαγών και στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

