«Δεν θυμάμαι αν κάναμε σεξ»: Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ για τη σχέση της με τον Γουόρεν Μπίτι

Ηθοποιός, μουσικός, στιχουργός, παραγωγός, σκηνοθέτης. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Μπάρμπρα Στρέιζαντ είναι μια πραγματική σούπερ σταρ στον χώρο του θεάματος, έχοντας «χαρίσει» στην πορεία της ερμηνείες που έχουν μείνει αξέχαστες. Ενώ είναι από τους λίγους με έχουν κερδίσει βραβείο Emmy, Grammy Όσκαρ και Tony – το απόλυτο όνειρο κάθε καλλιτέχνη.

Όσο πλούσια είναι η καριέρα της, άλλο τόσο είναι και η προσωπική της ζωή, καθώς είχε σχέση με ουκ ολίγους A-listers. Και μπορεί από το 1998 να έχει έναν ευτυχισμένο γάμο με τον ηθοποιό Τζέιμς Μπρόλιν, ωστόσο συχνά πυκνά το παρελθόν της έρχεται στην επικαιρότητα.

Κάπως έτσι, κατά την διάρκεια της συνέντευξής της στο New Yorker, η Μπάρμπρα Στρέιζαντ ρωτήθηκε για τη σχέση της με τον Γουόρεν Μπίτι – με αφορμή τα απομνημονεύματά της «My Name is Barbra», όπου είχε γράψει ότι δεν θυμάται αν είχαν κάνει σεξ κάποια στιγμή.

Και, όπως φαίνεται, ούτε τώρα η μνήμη της μπορούσε να τη βοηθήσει. «Ξέρω ότι μια φορά κοιμηθήκαμε μαζί στο ίδιο κρεβάτι, αλλά δεν θυμάμαι αν είχαμε σεξουαλική επαφή» θα πει η 83χρονη σταρ.

«Στο ορκίζομαι στον Θεό, δεν θυμάμαι καθόλου. Υπάρχουν κάποια πράγματα της ζωής μου που τα έχω μπλοκάρει από το μυαλό μου» θα πει η Μπάρμπρα Στρέιζαντ, όσο κι αν ο δημοσιογράφος επέμενε.

«Ωστόσο ξέρω ότι είμαστε καλοί φίλοι» τόνισε και συμπλήρωσε: «Κάθε φορά στα γενέθλιά μου με παίρνει τηλέφωνο και έχουμε μια υπέροχη συζήτηση για τις ζωές μας, τα παιδιά μας και όλα αυτά που λένε οι φίλοι μεταξύ τους».

Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ και ο Γουόρεν Μπίτι γνωρίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του ’50, όταν εκείνη ήταν 16 ετών και εκείνος 21. «Από τότε είχε το στυλ του σταρ του κινηματογράφου. Οι γυναίκες τον έβλεπαν και έλιωναν» είχε πει παλιότερα στο περιοδικό People.