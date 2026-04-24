24.04.2026 | 13:13
Ένταση στο Εφετείο μετά την αθώωση Ρωμανού – Δακρυγόνα από την ΕΛ.ΑΣ.
«Τιτανικός Ωκεανός» – Στις Κάννες με την πρώτη της ταινία η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη
Culture Live 24 Απριλίου 2026, 12:42

«Τιτανικός Ωκεανός» – Στις Κάννες με την πρώτη της ταινία η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της πολυβραβευμένης σκηνοθέτριας, Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη, θα κάνει επίσημη πρώτη στο Ένα Κάποιο Βλέμμα του 79ου Διεθνούς Φεστιβάλ Καννών.

Παγκόσμια πρεμιέρα στο περίφημο διαγωνιστικό τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα» του 79ου Φεστιβάλ των Καννών, θα κάνει η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη “Τιτανικός Ωκεανός” (Titanic Ocean).

Η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της στα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ του κόσμου, μετά τα Αυτό που δεν ήξερε η Μαίρη (What Mary Didn’t Know) (Φεστιβάλ Λοκάρνο 2024), Ηλεκτρικός Κύκνος (Electric Swan) (Φεστιβάλ Βενετίας 2019), Limbo (Εβδομάδα Κριτικής Φεστιβάλ Καννών 2016), Washingtonia (Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα Μικρού Μήκους ταινιών Φεστιβάλ Βερολίνου 2014) και Yellow Fieber (Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα Μικρού Μήκους ταινιών του Φεστιβάλ Λοκάρνο 2015).

Η ταινία, μια συμπαραγωγή Ελλάδας, Γερμανίας, Ρουμανίας, Ισπανίας και Ιαπωνίας συγκαταλέγεται στο φετινό διαγωνιστικό πρόγραμμα του Ένα Κάποιο Βλέμμα που λειτουργεί ως χώρος ανακάλυψης τολμηρών αφηγηματικών φωνών, προβάλλοντας ταινίες που ξεφεύγουν από τις συμβάσεις και δοκιμάζουν τα όρια της κινηματογραφικής γραφής.

Η Ακάμε είναι 17 χρονών και θέλει να γίνει γοργόνα. Aνάμεσα στο άγρια ανταγωνιστικό περιβάλλον της σχολής και τον εκθαμβωτικό υποβρύχιο κόσμο των ενυδρείων, η Ακάμε μαθαίνει να κρατά την ανάσα της υπό τα βλέμματα χιλιάδων θεατών, κολυμπώντας ανάμεσα σε αληθινούς καρχαρίες. Μεταξύ άπνοιας και εξαντλητικής χορογραφίας, η Ακάμε ανακαλύπτει τον πρώτο έρωτα και απελευθερώνει την κρυμμένη της φωνή, δυνατή όσο εκείνη της μυθικής σειρήνας, μεταλλάσσοντας το κυνήγι της επιτυχίας σε βαθιά προσωπική μεταμόρφωση.

Η ταινία είναι μια παραγωγή της Homemade Films, σε συμπαραγωγή με τις εταιρείες Wunderlust, deFilm, Frida Films, Mam Film, Happinet Phantom Studios, Bayerischer Rundfunk, ERT S.A., Vodafone TV και Onassis Culture, και σε συνεργασία με τις Quiddity, Finite Films, Felony, Arte και Avanpost Media.


Βιογραφικό σκηνοθέτριας

Οι ταινίες μικρού και μεσαίου μήκους της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη έχουν προβληθεί σε μεγάλα φεστιβάλ όπως των Καννών, της Μπερλινάλε, της Βενετίας και του Λοκάρνο, αποσπώντας πολυάριθμα διεθνή βραβεία. Για τις ταινίες της Washingtonia (2014), Limbo (2016), Electric Swan (2019) και What Mary Didn’t Know (2024), έχει τιμηθεί με το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, ενώ έχει προταθεί δύο φορές από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου για το βραβείο καλύτερης ταινίας μικρού μήκους της χρονιάς (EFA).

Οι ταινίες της έχουν προβληθεί σε ευρωπαϊκά τηλεοπτικά δίκτυα όπως τα ARTE και FRANCE TV, καθώς και στην Ασία και τις ΗΠΑ, ενώ έχουν διανεμηθεί σε πλατφόρμες arthouse όπως Criterion, MUBI, Cinobo κ.ά. Ο Τιτανικός Ωκεανός είναι η πρώτη της ταινία μεγάλου μήκους.

Hθοποιοί: Arisa Sasaki, Melina Mardini, Haruna Matsui, Kotone Hanase, Hanna Muro, Riku Nakamura, Aki Kigoshi, Sei Matobu, Masahiro Higashide

Σενάριο – σκηνοθεσία: Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη | Παραγωγοί: Μαρία Δρανδάκη, Nina Frese, Radu Stancu, Luisa Romeo, Keisuke Konishi, Hiroto Ogi | Συμπαραγωγοί: Κυβέλη Short, Ioana Lascăr, Ανδρέας Γεωργιάδης | Εxecutive producers: Emily Morgan, Amy Gardner, Dana Høegh, Στέλιος Καμμίτσης, Emilie Georges, Sata Cissokho, Alexandre Moreau, Mathieu Delaunay | Διεύθυνση φωτογραφίας: Raphaël Vandebussche | μοντάζ: Λίβια Νερουτσοπούλου, Vincent Tricon, Julie Wuillai | production designer: Sebastian Vogler | Πρωτότυπη μουσική: Patricia Ferragud | cover songs: Kid Moxie | σχεδιασμός ήχου, re-recording mixer, music editor: Marius Leftărache | color grading: Claudiu Doagă | casting director: Mai Sugiyama | ηχοληψία: Liviu Lupșa CAS | σχεδιασμός μακιγιάζ: Bianca Simion | σχεδιασμός κομμώσεων: George Negrișan | κοστούμια: Azuna Saito | line producer: Λήδα Μπουζούκου | A’ βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα Μπαρμπατσάλου | creative associate: Χρήστος Πασσαλής | συμπληρωματικό μοντάζ: Andreea Nedelcu | VFX supervisors: Thomas Loeder, Ramón Cervera | post-production supervisor: Carmen Rizac | technical workflow supervisor: Sebastian Pămădeala | music supervisor: Thibault Deboaisne (Sound Division) | post-production consultant: Marie Krommes | script consultant: Marie-Gabrielle Peaucelle

Μια παραγωγή της Homemade Films σε συμπαραγωγή με: Wunderlust, deFilm, Frida Films, Mam Film, Happinet Phantom Studios, Bayerischer Rundfunk, ERT S.A., Vodafone TV και Onassis Culture, σε συνεργασία με Quiddity, Finite Films, Felony, Arte και Avanpost Media.

Mε την πολύτιμη στήριξη των: Eurimages, Romanian Film Centre, FFA, Film- Und Medienstiftung NRW, Aide aux Cinémas du Monde – Centre National du Cinéma et de l’Image Animée – Institut Français, Région Île-de-France / Paris Région, the CNC and the GFC – French-Greek Co-Production Fund, Romanian Government – Office for Films and Investments in Culture, Media Investment Communication, Institut Català de les Empreses Culturals – Generalitat de Catalunya, Creative Europe – MEDIA Programme of the European Union και Romanian Television.

Με την χρηματοδότηση των: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), Instituto de la Cinematografía, Ministerio de Cultura, Gobierno de España και Torino Filmlab with the support of Creative Europe MEDIA Programme of the European Union

Εταιρία πωλήσεων: Paradise City Sales

*Info: Το Φεστιβάλ των Καννών θα διεξαχθεί από τις 12 έως τις 23 Μαΐου 2026.

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Μουσική ιστορία 24.04.26

Από την κιθάρα του Slash στο τελευταίο αυτόγραφο του Τζον Λένον: Είναι αυτή η πιο rock δημοπρασία της άνοιξης;

Στις 30 Απριλίου, ο οίκος Propstore βγάζει στο «σφυρί» αντικείμενα που έχουν συνδεθεί με τη rock ιστορία - και καλλιτέχνες όπως οι Τζον Λένον, Φρέντι Μέρκιουρι και Slash

Επιτυχίες, πόνος 23.04.26

Ο εμβληματικός Γάλλος σεφ Μπερνάρ Λουαζό που ενέπνευσε τον «Ratatouille» αποκτά τη δική του βιογραφία

Ο Μπερνάρ Λουάζο ήταν ένας από τους πιο διάσημους σεφ της Γαλλίας κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Τον Φεβρουάριο του 2003, έβαλε τέλος στη ζωή του.

Για να δούμε 23.04.26

Το «Miami Vice» του Τζόζεφ Κοσίνσκι με φόντο το Μαϊάμι του '80 - Οι «σκληροί» Μπάτλερ και Τζόρνταν

Το «Miami Vice '85» θα τοποθετείται χρονικά στη δεκαετία του '80, σε αντίθεση με την ταινία «Miami Vice» (2006) του Μάικλ Μαν, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι Τζέιμι Φοξ και Κόλιν Φάρελ.

Συνέντευξη 22.04.26

Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»

Η πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας του Νικόλα Δημητρόπουλου, Μη Γελάτε, θα σας Δει ο Κόσμος, Μαρία Αποστολακέα, καλείται να δώσει μια σοβαρή απάντηση στον ίδιο της τον εαυτό –αλλά, έλα που υπάρχει και η κοινωνία;

Media 24.04.26

Η Μεγάλη Εικόνα έβαλε στο μικροσκόπιο τη σχέση παιδιών και social media - «Το πιο επικίνδυνο πείραμα πάνω στον ανθρώπινο εγκέφαλο»

Ο διαδικτυακός εθισμός και ο ολοένα αυξανόμενος αντίκτυπος των social media και της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή των παιδιών βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής Μεγάλη Εικόνα στο MEGA

Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Σε εμπόλεμη εσωκομματική ζώνη το Μαξίμου – Το «γαλάζιο» αντάρτικο ξεκίνησε

Σε κλοιό το Μαξίμου, το οποίο βρίσκεται στο στόχαστρο των πυρών πολλών βουλευτών της ΝΔ, με αφορμή την ανάρτηση Σκέρτσου και με κεντρικό ζήτημα το θέμα της απαξίωσης των βουλευτών από το πρωθυπουργικό Κέντρο. Στην επιφάνεια η συσσωρευμένη οργή της «γαλάζιας» Κ.Ο. Τα «καρφιά» Κατσανιώτη, Βορίδη, Πέτσα. Αιχμές ακόμα και από τον υφυπουργό Γ. Μπούγα.

Φαμίλια 24.04.26

Η ιστορία των 4 παιδιών της Κέιτ Μπλάνσετ και του Άντριου Άπτον - Η Έντιθ, ο Ντάσιελ, ο Ρόμαν και ο Ιγνάτιους

Η βραβευμένη με Όσκαρ, Κέιτ Μπλάνσετ, έχει τρεις γιους -τον Ντάσιελ, 24 ετών, τον Ρόμαν, 22 ετών, τον Ιγνάτιους, 18 ετών- και μια κόρη, την Έντιθ, 11 ετών, με τον σύζυγό της Άντριου Άπτον.

Opinion 24.04.26

Εξοργισμένες

Κάποιοι ισχυρίζονται πως «ποινικοποιήθηκε το φλερτ», άλλοι μοιράζουν με το αζημίωτο συμβουλές για το πως θα μεταμορφωθεί κάποιος σε «κυρίαρχο αρσενικό», την ώρα που οι γυναίκες κυρίως... κινδυνεύουν ή φοβούνται.

English edition 24.04.26

Wiretapping: Intellexa of Dillian, based in Athens, advertised spyware to "Law Enforcement Authorities"

In.gr presented two promotional brochures attributed to the company at the center of the wiretapping scandal, Intellexa, which are addressed to "law enforcement authorities" and security and intelligence agencies. These materials confirm the claims of Tal Dillian that the company works only with governments and law enforcement authorities, while increasing the incriminating evidence concerning Kyriakos Mitsotakis and his then right-hand man, nephew and secretary-general of the Prime Minister's office, Grigoris Dimitriadis.

Τα Νέα της Αγοράς 24.04.26

Betsson: Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, έρχεται με σούπερ αποδόσεις και κορυφαίες αγορές

Όλα δείχνουν ότι ο αυριανός τελικός έχει όλα τα στοιχεία για να προσφέρει ένταση, ρυθμό και δυνατές στιγμές, σε ένα παιχνίδι που θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Σε ένα γήπεδο με τον κόσμο και των δύο ομάδων και τον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ να παλεύουν για την κούπα του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Μουσική ιστορία 24.04.26

Από την κιθάρα του Slash στο τελευταίο αυτόγραφο του Τζον Λένον: Είναι αυτή η πιο rock δημοπρασία της άνοιξης;

Στις 30 Απριλίου, ο οίκος Propstore βγάζει στο «σφυρί» αντικείμενα που έχουν συνδεθεί με τη rock ιστορία - και καλλιτέχνες όπως οι Τζον Λένον, Φρέντι Μέρκιουρι και Slash

Τέμπη 24.04.26

Διεκόπη η δίκη για τη «Σύμβαση 717» προκειμένου να προσκομιστεί η ληξιαρχική πράξη θανάτου του ελεγκτή

«Tο δικαστήριο δεν μπορεί να παύσει τη δίωξη χωρίς ληξιαρχική πράξη θανάτου», λέει η δικηγόρος της οικογένειας Ασλανίδη εκφράζοντας φόβους για «μεθόδευση αναβολής ή διακοπής» της δίκης για τη «Σύμβαση 717»

Γαλλία 24.04.26

Διήμερη επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα – «Έχουμε μια υποδειγματική αμυντική συνεργασία», λέει ο Γάλλος πρόεδρος

Ο Εμάνουελ Μακρόν σε δήλωσή του εν όψει της επίσκεψης υπογράμμισε πως «μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας, ο διάλογός μας δεν είναι μόνο καρπός μιας μακράς

