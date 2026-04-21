Το Netflix ενδιαφέρεται να κάνει τη ζωή του Σέρχιο Κόκε ταινία

Αναμφίβολα ο Σέρχιο Κόκε έχει ζήσει μια ζωή που είχε και τα πολύ πάνω της και τα πολύ κάτω της. Από το ενδιαφέρον της μεγάλης Γιουβέντους, όταν άρχισε να δείχνει το πλούσιο ποδοσφαιρικό του ταλέντο ως παίκτης της Μαρσέιγ, έως τη φυλάκισή του πριν από λίγα χρόνια λόγω της εμπλοκής του σε υπόθεση ναρκωτικών.Ο 42χρονος σήμερα Κόκε έμελλε να περάσει και από την χώρα μας, γράφοντας το μεγαλύτερο κεφάλαιο της καριέρας του με τα κιτρινόμαυρα του Άρη, τη φανέλα του οποίου φόρεσε 176 φορές, πετυχαίνοντας 39 γκολ και μοιράζοντας 25 ασίστ από το 2006 έως και το 2011.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, ο οποίος πλέον αποφυλακίστηκε μίλησε στην ισπανική εκπομπή «Deportes COPE Málaga» και τόνισε πόσο μετάνιωσε για όσα έκανε και τον οδήγησαν στη φυλακή. Μάλιστα αποκάλυψε πως το Netflix στη γαλλική έκδοσή του του εκδήλωσε ενδιαφέρον να κάνει τη ζωή του ταινία, ενώ μιλώντας για τον Άρη, τον χαρακτήρισε δεύτερο σπίτι του.

«Το Netflix, πιστέψτε το ή όχι, είναι κάτι που μου έχει προταθεί από τη Γαλλία, από άλλα μέρη, και, λοιπόν, είναι κάτι που έχει μελετηθεί», είπε ο Σέρχιο Κόκε, στον οποίο έχει χορηγηθεί αναστολή μέχρι το 2028.

Επίσης ο γεννημένος στη Μάλαγα πρώην ποδοσφαιριστής εξηγεί ότι τα εύκολα χρήματα και οι κακές αποφάσεις τον οδήγησαν σε λάθος δρόμο. «Δεν εκτιμάς αυτό που κάνεις μέχρι να σε χτυπήσουν προβλήματα. Νομίζω ότι όλα ξεκίνησαν με λίγη απερισκεψία, και είναι κάτι που είναι δύσκολο να σταματήσεις όταν ζεις άνετα έτσι. Και, όπως είπα, πριν το καταλάβεις, βρίσκεσαι σε ένα χάος που σου στερεί την ελευθερία σου και δυστυχώς, παρασύρεις πολλούς ανθρώπους γύρω σου μαζί σου, όπως την οικογένεια και τους φίλους μου, που ίσως δεν άξιζαν να περάσουν αυτό που πέρασαν, ούτε θα έπρεπε να περάσουν».

Παρά τη σοβαρότητα των γεγονότων, ο Κόκε ήθελε να διευκρινίσει τη φύση της εμπλοκής του. «Έχω καταδικαστεί, το πληρώνω, αλλά δεν είμαι ο Πάμπλο Εσκομπάρ», δήλωσε με έμφαση. Ο ίδιος αυτοπροσδιορίζεται ως μη βίαιο άτομο: «Δεν είμαι επικίνδυνο άτομο, δεν είμαι επιθετικός, δεν είχα ποτέ όπλο στη ζωή μου. Απλώς έκανα πράγματα που δεν ήταν σωστά, αλλά σαν επιχειρηματίας, όπως λένε, έκανα πράγματα που δεν είναι σωστά, αλλά χωρίς να δημιουργήσω κανενός είδους βία, αν και η διακίνηση ναρκωτικών συνδέεται προφανώς με τη βία, αλλά δεν είναι αυτή η περίπτωσή μου. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Απλώς έκανα ένα λάθος, κερδίζοντας τα προς το ζην με τρόπο που δεν ήταν νόμιμος.

«Δεύτερο σπίτι μου ο Άρης»

Προφανώς το μετανιώνω, γιατί κανείς δεν αξίζει να πάει φυλακή. Θα ήθελα να το σβήσω αυτό από τη ζωή μου. Εχω μπλέξει πολλούς αθώους ανθρώπους όπως τον αδερφό μου. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν αναμεμειγμένος, αλλά επειδή ήταν μαζί μου όλη μέρα, έπρεπε να πληρώσει για κάτι που δεν έκανε.», δήλωσε. Ο Κόκε παραδέχεται την εσφαλμένη αντίληψή του εκείνη την εποχή: «Νόμιζα ότι δεν ήταν τίποτα, το έβλεπα σαν παιχνίδι και δεν του έδωσα τη σημασία που δίνω τώρα, έχοντας πάει φυλακή. Το μετανιώνω γιατί δεν είναι κάτι που αξίζουμε ούτε εγώ ούτε η οικογένειά μου».

Κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του, την οποία μοιράστηκε εν μέρει με τον αδελφό του, βρήκε έναν σκοπό. «Έχω αντιμετωπίσει την καθημερινή μου ζωή στη φυλακή ως προσωπική προπόνηση, ψυχική δύναμη. Ήμουν πολύ υπέρβαρος, εντελώς εκτός φόρμας, και το είδα ως ένα μέρος για να αλλάξω τον τρόπο σκέψης μου», αφηγείται. Καταλήγοντας, ο Κόκε τόνισε ότι το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν τα βάσανα της οικογένειάς του και το κοινωνικό στίγμα που αντιμετωπίζει τώρα: «Οι άνθρωποι κοιτάζουν το πρόσωπό σου και αμέσως κοιτάζουν το πόδι σου. Η κοινωνία, δυστυχώς, δείχνει με το δάχτυλο».

Οσον αφορά για τη θητεία του στον Άρη, ο Κόκε τόνισε: «Είναι το δεύτερο σπίτι μου. Οσον αφορά το μέλλον μου; Θα ήθελα πολύ να γίνω αθλητικός διευθυντής, γιατί νομίζω ότι θα ήμουν πολύ καλός σε αυτό. Έχω οξύ μάτι για το ταλέντο».