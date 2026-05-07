Η…. ενδέκατη εντολή: Η Ζαλγκίρις έκοψε το… σεξ για να πάει Final-4! (pic)

Η Ζαλγκίρις Κάουνας μείωσε τη σειρά των play offs της Euroleague σε 2-1 με τη Φενέρμπαχτσε, καθώς επικράτησε με σκορ 81-78 στο Game 3.

Αξίζει να σημειωθεί πως το σταφ των Λιθουανών έχει τοιχοκολλήσει στα αποδυτήρια τους κανόνες που θα οδηγήσουν την ομάδα στο Final Four, με 10 κανόνες που συμπεριλαμβάνουν τον ύπνο ως προτεραιότητα, την ενυδάτωση και τη σωστή διατροφή. Παράλληλα, αναφέρεται η πνευματική προετοιμασία, η αποχή από το αλκοόλ και τις βραδινές εξόδους, θέτοντας ως προτεραιότητα τη συλλογική και ομαδική νοοτροπία.

Αλλά από τους δέκα κανόνες ο κορυφαίος είναι ο… 11ος! Αυτός που απαγορεύει το… σεξ για τους αθλητές ή καλύτερα το επιτρέπει υπό χιουμοριστικές προϋποθέσεις, ώστε όλοι οι παίκτες να μείνουν προσηλωμένοι στον στόχο του Final Four.

One extra team rule from the Zalgiris staff to keep everybody fully locked in for the playoffs 😅 pic.twitter.com/XDC8XQ0FXR — BasketNews (@BasketNews_com) May 6, 2026

Αναλυτικά οι κανόνες της Ζαλγκίρις