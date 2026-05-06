Ο Τζον Μάλκοβιτς έλαβε την κροατική υπηκοότητα
Την κροατική υπηκοότητα έλαβε ο χολιγουντιανός ηθοποιός Τζον Μάλκοβιτς, η προγιαγιά και ο προπάππους του οποίου είχαν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ από το Οζάλι της κεντρικής Κροατίας.
Ο αμερικανός ηθοποιός Τζον Μάλκοβιτς, πρόγονοι του οποίου κατάγονταν από την Κροατία, έλαβε χθες Τρίτη την υπηκοότητα της χώρας αυτής, ανακοίνωσε η κυβέρνηση (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).
Danas smo u kratkoj, ali važnoj ceremoniji, uručili rješenje o hrvatskom državljanstvu Johnu Malkovichu. Svjetski poznati glumac, koji je obilježio kinematografiju brojnim ulogama, preuzeo je novu ulogu i postao hrvatski državljanin.
Čestitam i dobrodošli. 🎭 🇭🇷 pic.twitter.com/MuduIl4y1a
— Davor Božinović (@DavorBozinovic) May 5, 2026
«Ο παγκοσμίως γνωστός ηθοποιός, που σημάδεψε τον κινηματογράφο με πολλούς ρόλους του, ανέλαβε έναν νέο ρόλο, υιοθετώντας την κροατική υπηκοότητα» ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ ο υπουργός Εσωτερικών Ντάβορ Μποζίνοβιτς.
Σε ειδική τελετή, ο 72χρονος ηθοποιός έγινε δεκτός από τον πρωθυπουργό Αντρέι Πλένκοβιτς.
«Η μακρά καριέρα του Τζον και η καλλιτεχνική επιτυχία του είναι μεγάλη πηγή έμπνευσης για τις νεότερες γενιές και είμαστε ευτυχείς που καλλιεργεί με υπερηφάνεια τις κροατικές ρίζες του», είπε ο Πλένκοβιτς.
Ταξίδια στα Βαλκάνια
Η προγιαγιά και ο προπάππους του Τζον Μάλκοβιτς μετανάστευσαν στις ΗΠΑ από το Οζάλι της κεντρικής Κροατίας.
Ο χολιγουντιανός ηθοποιός έχει επισκεφθεί πολλές φορές τα Βαλκάνια, είτε για ιδιωτικά ταξίδια, είτε συμμετέχοντας σε θεατρικές παραγωγές.
Πηγή: ΑΠΕ
