Οδηγός επιβίωσης: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τη μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ
Survivor για μέταλλα 07 Μαΐου 2026, 09:52

Ώρα έναρξης, μέτρα ασφαλείας και πως φεύγεις, ενώ μένουν λίγα 24ωρα για τη στιγμή που οι Metallica θα «γκρεμίσουν» το ΟΑΚΑ

Φροίξος Φυντανίδης
Τα ψέματα τελείωσαν. Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία των Metallica έχει ξεκινήσει – άλλωστε οι νταλίκες με τον εξοπλισμό έχουν φτάσει ήδη στο Μαρούσι και από το βράδυ της Πέμπτης η ομάδα παραγωγής του συγκροτήματος πραγματοποίησε τα πρώτα sound checks στο ΟΑΚΑ.

Πλέον το μυαλό όλων είναι στο setlist που θα παρουσιάσουν οι Τζέιμς Χέτφιλντ και η παρέα του το βράδυ του Σαββάτου, στο πόσο headbanging αντέχουν οι 40 plus πλέον και ποιος θα ανεβάσει την καλύτερη φωτογραφία – βίντεο στο Instagram, προκαλώντας FOMO σε όσους έμειναν στον καναπέ τους.

Καλά όλα αυτά, αλλά ας πάμε και στα πιο πρακτικά ζητήματα – όπως πότε ανοίγουν οι πύλες, τι μέτρα ασφαλείας υπάρχουν, τι ώρα βγαίνουν οι Metallica (πάνω κάτω) και, το σημαντικότερο, πως φεύγεις από το ΟΑΚΑ ενώ δεν σε κρατάνε τα πόδια σου.

Οδηγός επιβίωσης

Σύμφωνα με τους διοργανωτές οι πόρτες ανοίγουν στις 16.00. Οι Knocked Loose  βγαίνουν στις 18.00, οι Gojira στις 19.00, ενώ οι Metallica υπολογίζεται να κάνουν την εμφάνισή τους στη σκηνή του ΟΑΚΑ στις 20.30 (περίπου).

Η συναυλία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 23.00.

Πως φτάνεις στο ΟΑΚΑ:

Ηλεκτρικός / Μετρό (Γραμμή 1): Στάση «Ειρήνη» ή «Νερατζιώτισσα»
Προαστιακός: Στάση «Νερατζιώτισσα»
Αμάξι (αρκεί να πας από πολύ νωρίς)

Από που μπαίνεις (ανάλογα το εισιτήριο που έχεις):

Αρένα: Οι κάτοχοι εισιτηρίων Αρένας μπορούν να εισέλθουν από όλες τις βασικές εισόδους του ΟΑΚΑ (Κύμης, Ειρήνης, Αρτέμιδος, Ιασώ, Πεζογέφυρα), καθώς και από την Πύλη ΣΤ στη Λεωφόρο Σπύρου Λούη. Μέσω ειδικής σήμανσης θα οδηγηθούν στον χώρο μπροστά από τη σκηνή. Διατίθεται δωρεάν parking με πρόσβαση από τη Λεωφόρο Κύμης.

Καθήμενοι: Οι θεατές με εισιτήρια για καθήμενους έχουν πρόσβαση από όλες τις εισόδους εκτός από εκείνες της Λεωφόρου Σπύρου Λούη. Η είσοδος γίνεται από τις θύρες 1, 2, 8, 12 και 17, με σαφή καθοδήγηση εντός του χώρου.

Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ): Οι κάτοχοι εισιτηρίων ΑμεΑ και οι συνοδοί τους έχουν πρόσβαση με όχημα από την Πύλη Β της Λεωφόρου Σπύρου Λούη. Προβλέπονται θέσεις στάθμευσης στα parking P2 και P3.

Τα Do’s and Don’ts:

Οι θεατές μπορούν να έχουν μαζί τους μικρές τσάντες σε μέγεθος 21cm x 30cm.

Την ίδια ώρα απαγορεύονται:
Όπλα, αιχμηρά αντικείμενα, σπρέι πιπεριού, εύφλεκτα υλικά
Επαγγελματικές κάμερες και εξοπλισμός ηχογράφησης/βιντεοσκόπησης
Drones
Ζώα (εκτός από ζώα βοηθείας)
Μεγάλες ομπρέλες
Καρέκλες, σκαμπό, φορητά καθίσματα
Αιχμηρά κοσμήματα, βαριές αλυσίδες
Κουτάκια, μεταλλικά ή γυάλινα δοχεία
Πανό, σημαίες με κοντάρια, μπάλες
Λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνες
Αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες

Όσο για τη μεγάλη έξοδο; Όσοι δεν καίγονται να δουν το uncore θα φύγουν λίγο πριν το τέλος για να αποφύγουν το… μακελειό.

Όσοι θέλουν να το ζήσουν μέχρι την τελευταία νότα, να είναι προετοιμασμένοι και γεμάτοι υπομονή. Είναι αναμενόμενο ότι τόσο οι σταθμοί του ηλεκτρικού, όσο και τα λεωφορεία θα είναι γεμάτα, ενώ δεν θα αποφύγετε το μποτιλιάρισμα στους δρόμους γύρω από το ΟΑΚΑ. Είπαμε, υπομονή.

* Κεντρική φωτογραφία: metallica.com / Brett Murray

Δημόσιο Χρέος: Τι κέρδισε η Ελλάδα από το αγγλικό δικαστήριο;

Αναφορές ότι το Ιράν θα απαντήσει σήμερα στην πρόταση των ΗΠΑ

Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Σαν σήμερα η Σφαγή του Kεντ – Ο Νιλ Γιάνγκ, το Ohio και μια προδομένη, ματωμένη επανάσταση
Στις 4 Μαΐου 1970, η Αμερική συγκλονίστηκε από τη Σφαγή του Κεντ. Η δολοφονία των φοιτητών έγινε αφορμή για το πιο οργισμένο ροκ κομμάτι διαμαρτυρίας στην ιστορία της μουσικής

Υπόθεση D4vd: Τα «φρικιαστικά» βήματα του διαμελισμού της 14χρονης
Δορυφορικές εικόνες εκθέτουν τις ΗΠΑ: Το Ιράν έπληξε πολύ περισσότερους στόχους απ' όσους είχαν ανακοινωθεί
Κβίτσα Κβαρατσέλια: Santa… Kvaradona
Ο Τσίπρας αρχίζει τις πολιτικές συγκεντρώσεις: Το οργανωτικό στην πρώτη γραμμή – με το νέο κόμμα ανοίγει και το μητρώο μελών
Η επιτομή του κουλ, αυτοσαρκασμός κι ευφυΐα – Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έγινε 65
ΠΑΣΟΚ: Όλο το παρασκήνιο του Πολιτικού Συμβουλίου – Η στρατηγική Ανδρουλάκη, η «μάχη» της διεύρυνσης και τα στιγμιότυπα
Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα
Από τον Άιχμαν στους «νέους Nαζί»: Η συζήτηση για τη θανατική ποινή στο Ισραήλ παίρνει νέα τροπή
Συνεδρίαση ΚΟ ΝΔ: Πίσω από το «παραβάν» της συνταγματικής αναθεώρησης επιχειρεί ο Μητσοτάκης να κρύψει τη δυσαρέσκεια των βουλευτών
Τετραήμερη εργασία: Ανεδαφική ιδέα ή εφικτή πρόταση;
Υπόθεση Έπσταϊν: Στο στόχαστρο ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ – «Είναι παθολογικός ψεύτης» λένε οι Δημοκρατικοί
Αναφορές ότι το Ιράν θα απαντήσει σήμερα στην πρόταση των ΗΠΑ – Συνεχίζονται οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

