Οδηγός επιβίωσης: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τη μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Τα ψέματα τελείωσαν. Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία των Metallica έχει ξεκινήσει – άλλωστε οι νταλίκες με τον εξοπλισμό έχουν φτάσει ήδη στο Μαρούσι και από το βράδυ της Πέμπτης η ομάδα παραγωγής του συγκροτήματος πραγματοποίησε τα πρώτα sound checks στο ΟΑΚΑ.

Πλέον το μυαλό όλων είναι στο setlist που θα παρουσιάσουν οι Τζέιμς Χέτφιλντ και η παρέα του το βράδυ του Σαββάτου, στο πόσο headbanging αντέχουν οι 40 plus πλέον και ποιος θα ανεβάσει την καλύτερη φωτογραφία – βίντεο στο Instagram, προκαλώντας FOMO σε όσους έμειναν στον καναπέ τους.

Καλά όλα αυτά, αλλά ας πάμε και στα πιο πρακτικά ζητήματα – όπως πότε ανοίγουν οι πύλες, τι μέτρα ασφαλείας υπάρχουν, τι ώρα βγαίνουν οι Metallica (πάνω κάτω) και, το σημαντικότερο, πως φεύγεις από το ΟΑΚΑ ενώ δεν σε κρατάνε τα πόδια σου.

Οδηγός επιβίωσης

Σύμφωνα με τους διοργανωτές οι πόρτες ανοίγουν στις 16.00. Οι Knocked Loose βγαίνουν στις 18.00, οι Gojira στις 19.00, ενώ οι Metallica υπολογίζεται να κάνουν την εμφάνισή τους στη σκηνή του ΟΑΚΑ στις 20.30 (περίπου).

Η συναυλία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 23.00.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη High Priority Promotions (@highprioritygr)

Πως φτάνεις στο ΟΑΚΑ:

Ηλεκτρικός / Μετρό (Γραμμή 1): Στάση «Ειρήνη» ή «Νερατζιώτισσα»

Προαστιακός: Στάση «Νερατζιώτισσα»

Αμάξι (αρκεί να πας από πολύ νωρίς)

Από που μπαίνεις (ανάλογα το εισιτήριο που έχεις):

Αρένα: Οι κάτοχοι εισιτηρίων Αρένας μπορούν να εισέλθουν από όλες τις βασικές εισόδους του ΟΑΚΑ (Κύμης, Ειρήνης, Αρτέμιδος, Ιασώ, Πεζογέφυρα), καθώς και από την Πύλη ΣΤ στη Λεωφόρο Σπύρου Λούη. Μέσω ειδικής σήμανσης θα οδηγηθούν στον χώρο μπροστά από τη σκηνή. Διατίθεται δωρεάν parking με πρόσβαση από τη Λεωφόρο Κύμης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη High Priority Promotions (@highprioritygr)

Καθήμενοι: Οι θεατές με εισιτήρια για καθήμενους έχουν πρόσβαση από όλες τις εισόδους εκτός από εκείνες της Λεωφόρου Σπύρου Λούη. Η είσοδος γίνεται από τις θύρες 1, 2, 8, 12 και 17, με σαφή καθοδήγηση εντός του χώρου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη High Priority Promotions (@highprioritygr)

Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ): Οι κάτοχοι εισιτηρίων ΑμεΑ και οι συνοδοί τους έχουν πρόσβαση με όχημα από την Πύλη Β της Λεωφόρου Σπύρου Λούη. Προβλέπονται θέσεις στάθμευσης στα parking P2 και P3.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη High Priority Promotions (@highprioritygr)

Τα Do’s and Don’ts:

Οι θεατές μπορούν να έχουν μαζί τους μικρές τσάντες σε μέγεθος 21cm x 30cm.

Την ίδια ώρα απαγορεύονται:

Όπλα, αιχμηρά αντικείμενα, σπρέι πιπεριού, εύφλεκτα υλικά

Επαγγελματικές κάμερες και εξοπλισμός ηχογράφησης/βιντεοσκόπησης

Drones

Ζώα (εκτός από ζώα βοηθείας)

Μεγάλες ομπρέλες

Καρέκλες, σκαμπό, φορητά καθίσματα

Αιχμηρά κοσμήματα, βαριές αλυσίδες

Κουτάκια, μεταλλικά ή γυάλινα δοχεία

Πανό, σημαίες με κοντάρια, μπάλες

Λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνες

Αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη High Priority Promotions (@highprioritygr)

Όσο για τη μεγάλη έξοδο; Όσοι δεν καίγονται να δουν το uncore θα φύγουν λίγο πριν το τέλος για να αποφύγουν το… μακελειό.

Όσοι θέλουν να το ζήσουν μέχρι την τελευταία νότα, να είναι προετοιμασμένοι και γεμάτοι υπομονή. Είναι αναμενόμενο ότι τόσο οι σταθμοί του ηλεκτρικού, όσο και τα λεωφορεία θα είναι γεμάτα, ενώ δεν θα αποφύγετε το μποτιλιάρισμα στους δρόμους γύρω από το ΟΑΚΑ. Είπαμε, υπομονή.

* Κεντρική φωτογραφία: metallica.com / Brett Murray