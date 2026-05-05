Πούλιτζερ 2026: Τραμπ, άγγελος, σπάραγμος και η δύναμη της Τέταρτης Εξουσίας – Όλοι οι νικητές
Πούλιτζερ 2026: Τραμπ, άγγελος, σπάραγμος και η δύναμη της Τέταρτης Εξουσίας – Όλοι οι νικητές

Τα βραβεία Πούλιτζερ 2026 επιβραβεύουν δημοσιογράφους και δημιουργούς που απαιτούν αφύπνιση, καλλιεργούν ενσυναίσθηση, βελτιώνουν τα πάντα

Σε μια  τελετή που αναγνώρισε τη δύναμη της «ατρόμητης δημοσιογραφίας», τα Βραβεία Πούλιτζερ για το 2026 τίμησαν τους ανθρώπους που φωτίζουν τις σκοτεινές γωνιές της πολιτικής και κοινωνικής ζωής σε μια σειρά από βραβεύσεις που  αποδεικνύουν ότι η ερευνητική ματιά παραμένει ο ισχυρότερος πυλώνας της δημοκρατίας.

Η λογοτεχνική και δημοσιογραφική αριστεία βρέθηκε στο επίκεντρο της ανακοίνωσης των Πούλιτζερ 2026, με έργα που κυμαίνονται από τολμηρά μυθιστορήματα μιας μοναδικής πρότασης μέχρι βαθιές έρευνες για τη διαφθορά.

Σε ένα κλίμα έντασης, η επιτροπή επέλεξε να επιβραβεύσει την επιμονή και το ταλέντο των επαγγελματιών και δημιουργών που «προσφέρουν με το έργο τους μια λεπτομερή καταγραφή των προκλήσεων των καιρών μας».

Τα φετινά βραβεία Πούλιτζερ έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο της κρατικής εξουσίας από την κυβέρνηση Τραμπ.

«Υπερασπιζόμαστε τον πολιτισμένο δημόσιο διάλογο και αντιτασσόμαστε στη λογοκρισία», δήλωσε η διευθύντρια των Βραβείων Πούλιτζερ, Μάρτζορι Μίλερ, προλογίζοντας τις βραβεύσεις.

Προλογίζοντας τα βραβεία η Μάρτζορι Μίλερ απαρίθμησε τις εκτεταμένες, πολύπλευρες πιέσεις – τόσο πολιτικές όσο και οικονομικές – στη δημοσιογραφία και τις τέχνες για να καταλήξει: «Τα πεδία είναι ισχυρά, χάρη σε τόσους πολλούς πεισματάρηδες και ταλαντούχους ανθρώπους»

«Δυστυχώς, αυτό χρειάζεται να επαναληφθεί σήμερα, καθώς η πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο και το Πεντάγωνο περιορίζεται, η ελευθερία λόγου αμφισβητείται στους δρόμους και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει καταθέσει αγωγές δισεκατομμυρίων δολαρίων για συκοφαντική δυσφήμιση και δόλο εναντίον πολλών εντύπων και ραδιοτηλεοπτικών μέσων».

Το σπουδαίο Πούλιτζερ για δημοσιογραφία στην υπηρεσία του κοινού απονεμήθηκε στην εφημερίδα The Washington Post για την εις βάθος κάλυψη των «χαοτικών» προσπαθειών του Τραμπ να ανασχηματίσει τη δημόσια διοίκηση των ΗΠΑ.

Η επιτροπή αναγνώρισε τη συνδυαστική χρήση δεδομένων, πηγών και αφηγηματικών εργαλείων στο δημοσιογραφικό έργο που λειτούργησε ως δημόσιο αρχείο μιας ταραγμένης πολιτικής συγκυρίας καθώς κατέγραψε τις δραστικές περικοπές του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Όπως ανέφερε η επιτροπή των Πούλιτζερ για την έρευνα των ρεπόρτερ της εφημερίδας σε επιμέλεια της δημοσιογράφου Χάνα Νέιτανσον, «διείσδυσαν στο πέπλο μυστικότητας γύρω από τη χαοτική αναδιάρθρωση ομοσπονδιακών υπηρεσιών από την κυβέρνηση Τραμπ και κατέγραψαν με λεπτομέρειες τις επιπτώσεις στους πολίτες και τη χώρα».

Το βραβείο ερευνητικού ρεπορτάζ απονεμήθηκε στους New York Times για τη σειρά δημοσιευμάτων που αποκάλυψε πώς ο Τραμπ «εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες κερδοφορίας που συνοδεύουν την εξουσία, πλουτίζοντας την οικογένεια και τους συμμάχους του».

Το πρακτορείο Reuters επιβεβαίωσε την επιστροφή του σε πρωταγωνιστικό ρόλο, αποσπώντας δύο σημαντικά βραβεία.

Το Reuters κέρδισε το Πούλιτζερ εθνικού ρεπορτάζ, για τους Νεντ Πάρκερ, Λίντα Σο, Πίτερ Άισλερ και Μάικ Σπέκτορ που σε μια σειρά άρθρων αποτύπωσαν την τιμωρητική εκστρατεία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και των θεσμικών συμμάχων του απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους, καθώς και του θεματικού ρεπορτάζ, για τις έρευνες που αποκάλυψαν πώς ο γίγαντας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Meta (META.O), εξέθεσε εν γνώσει του χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών, σε επιβλαβή chatbots τεχνητής νοημοσύνης και δόλιες διαφημίσεις.

Το βραβείο διεθνούς ρεπορτάζ απέσπασαν οι Ντέικ Κανγκ, Γκάρανς Μπιουρκ, Μπάιρον Τάου και Ανιρούντα Γκόσαλ με τη συνεργάτιδα Γιάελ Γκράουερ του Associated Press για «την εντυπωσιακή παγκόσμια έρευνα στα προηγμένα εργαλεία μαζικής παρακολούθησης, που αναπτύχθηκαν στη Σίλικον Βάλεϊ, εξελίχθηκαν στην Κίνα και εξαπλώθηκαν διεθνώς, πριν επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες  για νέες απόρρητες χρήσεις από την Αμερικανική Συνοριοφυλακή».

Το Πούλιτζερ για αφηγηματική δημοσιογραφία απονεμήθηκε στον Άαρον Πάρσλι του περιοδικού Texas Monthly για το κείμενό του για τις πλημμύρες στην κεντρική περιοχή του Τέξας, που κατέστρεψαν το σπίτι του και στοίχισαν τη ζωή στον ανιψιό του.

Το βραβείο Τοπικού Ρεπορτάζ απονεμήθηκε σε δύο μέσα ενημέρωσης. Το πρώτο μοιράστηκε στους Ντέιβ Αλτιμάρι και Τζινι Μονκ από την Connecticut Mirror και στις Σόφι Τσου και Χάρου Κορίνε της ProPublica για «την εντυπωσιακή σειρά που αποκάλυψε πώς η ιδιαίτερη νομοθεσία για τις ρυμουλκήσεις στην πολιτεία ευνοούσε εταιρείες που εκμεταλλεύονταν τους πολίτες με υπερβολικές χρεώσεις».

Το δεύτερο βραβείο δόθηκε στην Chicago Tribune για το ρεπορτάζ της γύρω από την «Επιχείρηση Midway Blitz» σχετικά με τον ορυμαγδό κυβερνητικών επιχειρήσεων μεταναστευτικού ελέγχου στο Σικάγο. Σύμφωνα με την επιτροπή, το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ «περιέγραψε με τον πλέον δυναμικό τροπο πώς η σχεδόν πολιορκητική παρουσία πρακτόρων της ICE οδήγησε τους κατοίκους της πόλης σε κοινή στάση αντίδρασης».

Η ρεπόρτερ της Miami Herald, Τζούλι Κ. Μπράουν, έλαβε ειδική μνεία για τα «πρωτοποριακά ρεπορτάζ» της που δημοσιεύθηκαν το 2017 και 2018 για τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

«Η ερευνητική σειρά της Perversion of Justice, που δημοσιεύθηκε πριν από σχεδόν μία δεκαετία, αποκάλυψε πώς οι εισαγγελείς προστάτευσαν τον Έπσταϊν από ομοσπονδιακές κατηγορίες για διακίνηση σεξ, όταν κατηγορήθηκε για πρώτη φορά ότι κακοποιούσε νεαρές γυναίκες», σχολίασε η Μίλερ.

Στην κατηγορία του επεξηγηματικού ρεπορτάζ βραβεύθηκε η San Francisco Chronicle και οι δημοσιογράφοι Σούζι Νέλσον, Μέγκαν Φαν Μιουνς και Σάρα Ντι Νατάλε για τη σειρά άρθρων Burned που αποκάλυψαν πώς οι ασφαλιστικές εταιρείες «απέτυχαν να στηρίξουν τους κατοίκους της Καλιφόρνια που έχασαν τα σπίτια τους στις καταστροφικές πυρκαγιές του Λος Άντζελες, υποτιμώντας συστηματικά την αξία των περιουσιών τους, απορρίπτοντας αιτήσεις αποζημίωσης και καθιστώντας αδύνατη την ανοικοδόμηση με τη χρήση αλγόριθμων».

Το Πούλιτζερ έκτακτης επικαιρότητας δόθηκε στη Minnesota Star Tribune «για την κάλυψη μιας επίθεσης με πυροβολισμούς σε καθολικό σχολείο που άφησε δύο παιδιά νεκρά και 17 τραυματίες, δυνατές ιστορίες που χαρακτηρίζονται από σχολαστικότητα και συμπόνια».

O Σάχερ Αλγκόρα των New York Times κέρδισε το Πούλιτζερ φωτογραφίας για έκτακτες ειδήσεις, με τις «στοιχειωτικές, ευαίσθητες εικόνες του  από την καταστροφή και την πείνα στη Γάζα ως αποτέλεσμα του πολέμου με το Ισραήλ», ο Τζάχι Τσικγουεντίου της Washington Post κέρισε το βραβείο θεματικής φωτογραφίας για το σπαρακτικό πρότζεκτ του όπου απαθανάτισε την καθημερινότητα μιας οικογένειας αντιμέτωπη με το θάνατο και τον καρκίνο.

Το Πούλιτζερ ηχητικού ρεπορτάζ δόθηκε στον δημοσιογράφο Πάμπλο Τόρρε για το Pablo Torre Finds Out σε παραγωγή Meadowlark Media.

Ο Ντάνιελ Κράους, συγγραφέας του πειραματικού πολεμικού δράματος Angel Down είναι μόλις ένας από τους νικητές των βραβείων Πούλιτζερ 2026 στις τέχνες.

Ο Κράους τιμήθηκε με το βραβείο μυθοπλασίας για το βιβλίο του που αφηγείται την ιστορία ενός στρατιώτη που συναντά στο πεδίο της μάχης του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου έναν άγγελο.

Το βιβλίο των 300 περίπου σελίδων είναι ένα «στιλιστικό tour de force λογοτεχνίας που συνδυάζει είδη όπως η αλληγορία, ο μαγικός ρεαλισμός και η επιστημονική φαντασία σε ένα συνεκτικό σύνολο, αφηγημένο σε μία μόνο πρόταση» σχολίασε η κριτική επιτροπή των βραβείων.

Άλλες λογοτεχνικές διακρίσεις απονεμήθηκαν στο Liberation της Μπες Βολ που κέρδισε το βραβείο δραματουργίας με ένα βιβλίο που επιτίθεται στο μισογυνισμό και την ομοφοβία διερευνώντας παράλληλα τους ρόλους των φύλων, στο We the People: A History of the US Constitution της Τζιλ Λεπόρ στην κατηγορία της ιστορίας και το Pride and Pleasure: The Schuyler Sisters in an Age of Revolution της Αμάντα Βέιλ στην κατηγορία της βιογραφίας.

Η Γιαγιούν Λι βραβεύθηκε στην κατηγορία απομνημονευμάτων-αυτοβιογραφίας για το Things in Nature Merely Grow, ένα βιβλίο σπαρακτικά δυνατό με την ίδια να αφηγείται τις αυτοκτονίες των δύο γιων της ενώ ο Μπράιαν Γκόλντστοουν βραβεύθηκε στην κατηγορία της γενικής μη μυθοπλασίας για το There is No Place for Us: Working and Homeless in America.

Η Τζουλιάνα Σπαρ τιμήθηκε με το βραβείο ποίησης για το Ars Poeticas, η Αμερικανίδα πιανίστρια και συνθέτης Γκαμπριέλα Λένα Φρανκ τιμήθηκε με το βραβείο μουσικής για το Picaflor: A Future Myth, το συμφωνικό της έργο για τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Φιλαδέλφειας έχει έμπνευση ένα θρύλο των Άνδεων και τις δασικές πυρκαγιές στην Καλιφόρνια.

Τα βραβεία του 2026 απονέμονται κάτω από τη σκιά του Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέβαλε αγωγή κατά του διοικητικού συμβουλίου των  Πούλιτζερ το 2022 μετά από την βράβευση ρεπορτάζ των New York Times και The Washington Post σχετικά με φερόμενη συμπαιγνία μεταξύ της προεδρικής εκστρατείας του Τραμπ το 2016 και της Ρωσίας. Η αγωγή είναι ακόμη ενεργή.

Τα βραβεία, που θεσπίστηκαν με τη διαθήκη του εκδότη εφημερίδων Τζόζεφ Πούλιτζερ, απονεμήθηκαν για πρώτη φορά το 1917. Οι νικητές λαμβάνουν 15.000 δολάρια, ενώ το βραβείο δημόσιας υπηρεσίας συνοδεύεται από χρυσό μετάλλιο.

Τις αποφάσεις λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο των Βραβείων Πούλιτζερ, που εδρεύει στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη.

