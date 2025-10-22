Love+War – Η ζωή της βραβευμένης με Πούλιτζερ φωτορεπόρτερ ανάμεσα στην εμπόλεμη ζώνη και το σαλόνι της

Η ταραχώδης ζωή και καριέρα της βραβευμένης με Πούλιτζερ φωτορεπόρτερ Λίνζι Αντάριο είναι το θέμα της ταινίας Love+War του National Geographic, που έγινε σε παραγωγή και σκηνοθεσία της Ελίζαμπεθ Τσάι Βασαρχέλι και του Τζίμι Τσιν (που έκαναν το ντοκιμαντέρ Free Solo για τον ορειβάτη Άλεξ Χόνολντ και την βιογραφική ταινία Nyad με την Ανέτ Μπένινγκ στον ρόλο της κολυμβήτριας αντοχής Νταϊάνα Νάιαντ).

Η δουλειά της είναι μόνο για σκληρούς ανθρώπους. Ένας αξιωματικός του αμερικανικού στρατού την αποκαλεί «σκληρή σαν τα χείλη ενός δρυοκολάπτη»

Σκληρές εικόνες

Το έργο της Αντάριο είναι σίγουρα εκπληκτικό και θαρραλέο. Έχει τραβήξει συγκλονιστικές εικόνες στην Ουκρανία, όπου η φωτογραφία της με θύματα πολίτες συνέβαλε στην κινητοποίηση της δυτικής κοινής γνώμης εναντίον του Πούτιν, στη Λιβύη, όπου κρατήθηκε αιχμάλωτη για μέρες μαζί με τρεις άλλους συναδέλφους της από την New York Times, και σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπου οι εικόνες της με θανάτους μητέρων έχουν αποτελέσει κίνητρο για φιλανθρωπικές δράσεις σε όλο τον κόσμο.

Η Αντάριο είναι μια έξυπνη και ειλικρινής συνεντευξιαζόμενη –βλέπουμε επίσης πλάνα από κορυφαίους δημοσιογράφους της τηλεόρασης, όπως η Κριστιάν Αμανπούρ και η Κέιτι Κάουρικ– που έχει συνείδηση των κινδύνων της εξάρτησης από την αδρεναλίνη και ενός κόσμου στον οποίο οι δημοσιογράφοι θεωρούνται όλο και περισσότερο εύκολος στόχος σε εμπόλεμες ζώνες.

Έχει επίσης συνείδηση των κινδύνων που ενέχει η παραγωγή εικόνων που είναι υπερβολικά όμορφες από καλλιτεχνική άποψη. Η δουλειά της είναι μόνο για σκληρούς ανθρώπους. Ένας αξιωματικός του αμερικανικού στρατού την αποκαλεί «σκληρή σαν τα χείλη ενός δρυοκολάπτη».

«Ωστόσο, δεν είμαι σίγουρος για τον τρόπο με τον οποίο η ταινία διολισθαίνει προς το έδαφος του περιοδικού Hello!» γράφει ο σινεκριτικός Peter Brandshaw στον Guardian «δείχνοντάς μας τόσο πολύ το πανέμορφο, εξαιρετικά ακριβό και καλαίσθητο σπίτι της στο Λονδίνο, τον ευαίσθητο σύζυγό της και τα αξιολάτρευτα παιδιά της».

«Δεν υπάρχει λόγος για τον οποίο αυτή η ταλαντούχα και επιτυχημένη φωτογράφος να μην είναι και πλούσια. Το αξίζει. Ωστόσο, μερικές από αυτές τις σκηνές μοιάζουν με εικόνες από τα παρασκήνια μιας φωτογράφισης, του είδους που συνήθως ελέγχουν οι υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων των διασημοτήτων. Λοιπόν, το αποτέλεσμα της δουλειάς είναι το πιο σημαντικό και αυτό της Αντάριο μιλάει από μόνο του».

*Το Love+War προβάλλεται στο Disney+ από τις 7 Νοεμβρίου.

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: Lynsey Addario