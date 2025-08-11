Υπέκυψε στα τραύματά του άλλος ένας δημοσιογράφος, ένας φωτορεπόρτερ, και αυτός μέλος του συνεργείου του Al Jazeera στη Γάζα, που δέχθηκε χθες φονικό ισραηλινό πλήγμα, ανεβάζοντας σε έξι τον αιματηρό απολογισμό.

Το Καταριανό δίκτυο Al Jazeera ανακοίνωσε ότι πέντε μέλη του σκοτώθηκαν από επίθεση στην τέντα τους, έξω από το νοσοκομείο, την Κυριακή, μεταξύ αυτών και ο γνωστός ρεπόρτερ Άνας αλ-Σαρίφ.

Ο Ανάς Αλ Σαρίφ και ο Μοχάμεντ Κουράικα, δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού δικτύου του Κατάρ, καθώς και οι Ιμπραήμ Ζαχέρ, Μοχάμεντ Νούφαλ και Μοάμεν Αλίουα, εικονολήπτες του, βρίσκονται ανάμεσα στα θύματα, εξήγησε.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, το Ισραήλ απαγορεύει σε δημοσιογράφους να εισέλθουν στη Γάζα, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που δολοφονεί ανταποκριτές του AlJazeera. Αυτή την φορά στόχευσε δημοσιογράφους που καλύπτουν τις εξελίξεις στην πόλη της Γάζας, την όποια ο Νετανιάχου σχεδιάζει να καταλάβει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι στόχος ήταν ο Σαρίφ, τον οποίο χαρακτηρίζει «τρομοκράτη» που «προσποιούνταν τον δημοσιογράφο».

Ο φωτορεπόρτερ Μοχάμεντ αλ-Χάλντι υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα Δευτέρα. Ο Χάλντι ήταν ελεύθερος επαγγελματίας και συνεργαζόταν περιστασιακά με τοπικά μέσα.

Η τελευταία ανάρτηση του αλ Σαρίφ

O 28χρονος Ανάς αλ Σαρίφ γνώριζε πως δεν θα κατάφερνε πιθανότατα να βγει ζωντανός από τη Γάζα. «Αυτό είναι ό,τι ζήτησε ο αγαπημένος μας Ανάς να δημοσιευτεί μετά τον μαρτυρικό του θάνατο», σημειώνεται στην τελευταία ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στο λογαριασμό του, λίγο μετά την ανακοίνωση της δολοφονίας του.

Το μήνυμα φαίνεται πως είχε γραφτεί μήνες νωρίτερα και δημοσιεύτηκε από έναν φίλο του. Περιλαμβάνει τη διαθήκη του, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

This is my will and my final message. If these words reach you, know that Israel has succeeded in killing me and silencing my voice. First, peace be upon you and Allah’s mercy and blessings. Allah knows I gave every effort and all my strength to be a support and a voice for my… — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 10, 2025

Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων, είναι ένας από τους τουλάχιστον 186 δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Οι αρχές στη Γάζα αναφέρουν ότι το Ισραήλ έχει σκοτώσει σχεδόν 270 δημοσιογράφους και εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης από τον Οκτώβριο του 2023.