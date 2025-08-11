newspaper
Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
Γάζα: Φωτορεπόρτερ υπέκυψε στα τραύματά του – και 6ος δημοσιογράφος νεκρός στη Γάζα από την ισραηλινή επίθεση
Κόσμος 11 Αυγούστου 2025 | 15:13

Γάζα: Φωτορεπόρτερ υπέκυψε στα τραύματά του – και 6ος δημοσιογράφος νεκρός στη Γάζα από την ισραηλινή επίθεση

Ο φωτορεπόρτερ Μοχάμεντ αλ-Χάλντι υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα Δευτέρα - Ήταν μέλος του συνεργείου του Al Jazeera στη Γάζα που δέχτηκε φονικό ισραηλινό πλήγμα

Σύνταξη
Υπέκυψε στα τραύματά του άλλος ένας δημοσιογράφος, ένας φωτορεπόρτερ, και αυτός μέλος του συνεργείου του Al Jazeera στη Γάζα, που δέχθηκε χθες φονικό ισραηλινό πλήγμα, ανεβάζοντας σε έξι τον αιματηρό απολογισμό.

Το Καταριανό δίκτυο Al Jazeera ανακοίνωσε ότι πέντε μέλη του σκοτώθηκαν από επίθεση στην τέντα τους, έξω από το νοσοκομείο, την Κυριακή, μεταξύ αυτών και ο γνωστός ρεπόρτερ Άνας αλ-Σαρίφ.

Ο Ανάς Αλ Σαρίφ και ο Μοχάμεντ Κουράικα, δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού δικτύου του Κατάρ, καθώς και οι Ιμπραήμ Ζαχέρ, Μοχάμεντ Νούφαλ και Μοάμεν Αλίουα, εικονολήπτες του, βρίσκονται ανάμεσα στα θύματα, εξήγησε.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, το Ισραήλ απαγορεύει σε δημοσιογράφους να εισέλθουν στη Γάζα, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που δολοφονεί ανταποκριτές του AlJazeera. Αυτή την φορά στόχευσε δημοσιογράφους που καλύπτουν τις εξελίξεις στην πόλη της Γάζας, την όποια ο Νετανιάχου σχεδιάζει να καταλάβει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι στόχος ήταν ο Σαρίφ, τον οποίο χαρακτηρίζει «τρομοκράτη» που «προσποιούνταν τον δημοσιογράφο».

Ο φωτορεπόρτερ Μοχάμεντ αλ-Χάλντι υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα Δευτέρα. Ο Χάλντι ήταν ελεύθερος επαγγελματίας και συνεργαζόταν περιστασιακά με τοπικά μέσα.

Η τελευταία ανάρτηση του αλ Σαρίφ

O 28χρονος Ανάς αλ Σαρίφ γνώριζε πως δεν θα κατάφερνε πιθανότατα να βγει ζωντανός από τη Γάζα. «Αυτό είναι ό,τι ζήτησε ο αγαπημένος μας Ανάς να δημοσιευτεί μετά τον μαρτυρικό του θάνατο», σημειώνεται στην τελευταία ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στο λογαριασμό του, λίγο μετά την ανακοίνωση της δολοφονίας του.

Το μήνυμα φαίνεται πως είχε γραφτεί μήνες νωρίτερα και δημοσιεύτηκε από έναν φίλο του. Περιλαμβάνει τη διαθήκη του, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων, είναι ένας από τους τουλάχιστον 186 δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Οι αρχές στη Γάζα αναφέρουν ότι το Ισραήλ έχει σκοτώσει σχεδόν 270 δημοσιογράφους και εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης από τον Οκτώβριο του 2023.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Τουρισμός
Τουρισμός: Η «μάχη» των κρατήσεων από Μύκονο και Σαντορίνη – Νέα μείωση στις αφίξεις

Τουρισμός: Η «μάχη» των κρατήσεων από Μύκονο και Σαντορίνη – Νέα μείωση στις αφίξεις

inWellness
Για όλα φταίει το σωστό timing
Έρευνα 11.08.25

Για όλα φταίει το σωστό timing

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι από τη γυμναστική μέχρι τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής, το σωστό timing παίζει τον ρόλο του.

Σύνταξη
inTown
Γιατί στην Ιταλία οι άνθρωποι δεν είναι τόσο παχύσαρκοι όσο οι Αμερικανοί;
Υγιεινή ζωή 11.08.25

Γιατί στην Ιταλία οι άνθρωποι δεν είναι τόσο παχύσαρκοι όσο οι Αμερικανοί;

Η κουλτούρα του φαγητού στην Ιταλία είναι αυτή που σώζει τους κατοίκους της από την παχυσαρκία. Μικρότερες μερίδες, λιγότερο κρέας, περισσότερο ψάρι, λίγοτερα αναψυκτικά. Πλάι στην πίτσα και το παγωτο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τραμπ εναντίον καρτέλ: Μπορεί η πανίσχυρη αμερικανική αεροπορία να αφανίσει του βαρώνους ναρκωτικών;
Απαισιοδοξία 11.08.25

Τραμπ εναντίον καρτέλ: Μπορεί η πανίσχυρη αμερικανική αεροπορία να αφανίσει του βαρώνους ναρκωτικών;

Αμερικανός αμυντικός αναλυτής υπενθυμίζει τι συνέβη στο παρελθόν όταν ηγέτες επιχείρησαν να επιστρατεύσουν τον στρατό εναντίον των βαρώνων ναρκωτικών

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ιαπωνία: Κατολισθήσεις και πλημμύρες από σφοδρές βροχοπτώσεις – Τραυματίες και αγνοούμενοι
Κατάσταση συναγερμού 11.08.25

Κατολισθήσεις και πλημμύρες από σφοδρές βροχοπτώσεις στην Ιαπωνία - Τραυματίες και αγνοούμενοι

Πάνω από 37 εκατοστά βροχής έπεσαν το πρωί της Δευτέρας στην πόλη Ταμάνα σε διάστημα έξι ωρών - Για «θανάσιμο κίνδυνο» προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι στην Ιαπωνία

Σύνταξη
Τουρκία: Πάνω από 230 μετασεισμοί μετά τα 6,1R – Αγνοούνται δύο ένοικοι κατοικίας που κατέρρευσε
Μεγάλη καταστροφή 11.08.25

Πάνω από 230 μετασεισμοί μετά τα 6,1R στην Τουρκία - Αγνοούνται δύο ένοικοι κατοικίας που κατέρρευσε

Ο δήμαρχος του Σιντιργκί δήλωσε ότι δύο από τους έξι ανθρώπους που ήταν στο τριώροφο δεν έχουν εντοπιστεί - «Κανένας από τους 29 τραυματίες δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση» δήλωσε ο υπ. Εσωτερικών

Σύνταξη
Τζέι Ντι Βανς: Οι ΗΠΑ θέλουν να «προγραμματίσουν» μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι
Κόσμος 11.08.25

Οι ΗΠΑ θέλουν να «προγραμματίσουν» μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι

Η αμερικανική κυβέρνηση εργάζεται πλέον για να «προγραμματίσει (τη στιγμή που) αυτοί οι τρεις ηγέτες θα μπορέσουν να καθίσουν και να συζητήσουν για το τέλος αυτής της σύγκρουσης» στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Ιταλία: Υγειονομικός συναγερμός μετά τους τρεις θανάτους από αλλαντίαση – Ερευνώνται γιατροί και λιανοπωλητές
Μεγάλη ανησυχία 11.08.25

Υγειονομικός συναγερμός στην Ιταλία μετά τους θανάτους από αλλαντίαση - Ερευνώνται γιατροί και λιανοπωλητές

Δέκα άνθρωποι βρίσκονται υπό έρευνα στην Ιταλία για τον θάνατο ενός άνδρα και δύο γυναικών που έφαγαν σάντουιτς με μολυσμένα λαχανικά και πέθαναν λίγες ώρες αργότερα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γάζα: Δολοφονία δημοσιογράφων του Αλ Τζαζίρα από το Ισραήλ – Το τελευταίο μήνυμα του Ανάς Αλ Σαρίφ
Al Jazeera 11.08.25

«Μην ξεχάσετε τη Γάζα» - Το τελευταίο μήνυμα του δημοσιογράφου Ανάς Αλ Σαρίφ που δολοφόνησε το Ισραήλ

Ο δημοσιογράφος του Αλ Τζαζίρα Ανάς Αλ Σαρίφ και άλλοι 4 συνάδελφοί του σκοτώθηκαν από στοχευμένο πλήγμα του Ισραήλ στη σκηνή στην οποία διέμεναν έξω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα.

Σύνταξη
Ισπανία: Σε πύρινο κλοιό η χώρα – Περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους
Κόσμος 11.08.25

Πύρινος εφιάλτης στην Ισπανία - Περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Η πολιτική προστασία εξέδωσε νέο έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο το οποίο κάνει λόγο για υψηλό ως ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε μεγάλο τμήμα στην Ισπανία.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σκότωσε τη νεογέννητη κόρη του επειδή «έκλαιγε πολύ» και τα έριξε στο μπιμπερό
Στην Αριζόνα 11.08.25

Σκότωσε στο ξύλο τη νεογέννητη κόρη του επειδή «έκλαιγε πολύ» και μετά τα έριξε στο μπιμπερό

Ο 22χρονος ήταν μόνος με την κόρη του στο σπίτι τους στην Αριζόνα των ΗΠΑ όταν αυτή σταμάτησε να αναπνέει - Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση όπου κατέληξε λίγες μέρες αργότερα

Σύνταξη
Τουρκία: Προειδοποίηση ειδικού για τα 6,1R – «Αναπτύσσεται μεταφορά τάσεων – Συνεχής η παραμόρφωση»
«Προσοχή στη Μανίσα» 11.08.25

Προειδοποίηση ειδικού για τα 6,1R στην Τουρκία - «Αναπτύσσεται μεταφορά τάσεων - Συνεχής η παραμόρφωση»

Το «σύμπλεγμα Ουσάκ» στην Τουρκία, όπου σημειώθηκαν τα 6,1R το Σάββατο, αφορά το ίδιο ρήγμα που προκάλεσε τα 7,2R στο Γκεντίζ το 1970, προειδοποιεί ο μηχανικός γεωλόγος-γεωφυσικός δρ. Οσμάν Μπεκτάς

Σύνταξη
Η Αυστραλία θα αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης τον Σεπτέμβριο – Αναγνώριση εξετάζει και η Νέα Ζηλανδία
Κόσμος 11.08.25

Η Αυστραλία θα αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης τον Σεπτέμβριο – Αναγνώριση εξετάζει και η Νέα Ζηλανδία

Συνολικά τα τρία τέταρτα των κρατών μελών του ΟΗΕ αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης, που είχε ανακηρύξει η εξόριστη παλαιστινιακή ηγεσία στα τέλη των χρόνων του 1980.

Σύνταξη
Η σοκαριστική αφήγηση της συγγραφέως Κέιτ Πράις: «Ο πατέρας μου με πούλησε για σεξ σε φορτηγατζήδες από την ηλικία των 6»
«Δεν τον μισώ» 11.08.25

Η σοκαριστική αφήγηση της συγγραφέως Κέιτ Πράις: «Ο πατέρας μου με πούλησε για σεξ σε φορτηγατζήδες από την ηλικία των 6»

Τη φρίκη που έζησε στην παιδική της ηλικία από τον πατέρα της περιγράφει η συγγραφέας Κέιτ Πράις στο νέο της βιβλίο με τίτλο «This Happened to Me».

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Ο Φαραντούρης ζητεί χάραξη ΑΟΖ Ελλάδας – Κύπρου «χωρίς άλλη κωλυσιεργία»
ΣΥΡΙΖΑ 11.08.25

Ο Φαραντούρης ζητεί χάραξη ΑΟΖ Ελλάδας – Κύπρου «χωρίς άλλη κωλυσιεργία»

«Είναι η ώρα-μηδέν για χάραξη ΑΟΖ, προτού η στρατηγική μας περικύκλωση καταλήξει μη-αναστρέψιμη και η γεωπολιτική συρρίκνωση μοιραία», τονίζει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Η Κάθι Γκρίφιν έκανε τρίτη, νέα επέμβαση στο πρόσωπό της – «Είμαι τόσο ματαιόδοξη»
Vanity fair 11.08.25

Η Κάθι Γκρίφιν έκανε τρίτη, νέα επέμβαση στο πρόσωπό της - «Είμαι τόσο ματαιόδοξη»

«Ξέρω ότι μοιάζει ματαιόδοξο. Είμαι πολύ ματαιόδοξη χωρίς λόγο. Κανείς δεν έχει πάει ποτέ σε παράσταση της Κάθι Γκρίφιν για να δει το όμορφο, νεανικό πρόσωπό της. Έρχεται να ακούσει τα αστεία μου, αυτό που θέλω κι εγώ» είπε η Αμερικανίδα κωμικός.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση έχει… εξαφανίσει το καλοκαίρι – Το 46% των Ελλήνων δεν μπορεί να πάει διακοπές
ΠΑΣΟΚ 11.08.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση έχει… εξαφανίσει το καλοκαίρι – Το 46% των Ελλήνων δεν μπορεί να πάει διακοπές

«Το 46 % του Ελλήνων βάσει στοιχείων της Eurostat δεν μπορούν να πάνε διακοπές, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ε.Ε είναι 27%», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Γυναίκες ενός κατώτερου μισθού – Πληρώνονται τουλάχιστον 200 ευρώ λιγότερο από τους άντρες
Ισότητα φύλων 11.08.25

Γυναίκες ενός κατώτερου μισθού – Πληρώνονται τουλάχιστον 200 ευρώ λιγότερο από τους άντρες

Οι γυναίκες εργαζόμενες αμείβονται κατά μέσο όρο 17% λιγότερο από τους άντρες. Η ψαλίδα στις συντάξεις ξεπερνάει το 20%. Τι μετρα λαμβάνει το υπουργείο Εργασίας για τη γεφύρωση του έμφυλου χάσματος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γιατί στην Ιταλία οι άνθρωποι δεν είναι τόσο παχύσαρκοι όσο οι Αμερικανοί;
Υγιεινή ζωή 11.08.25

Γιατί στην Ιταλία οι άνθρωποι δεν είναι τόσο παχύσαρκοι όσο οι Αμερικανοί;

Η κουλτούρα του φαγητού στην Ιταλία είναι αυτή που σώζει τους κατοίκους της από την παχυσαρκία. Μικρότερες μερίδες, λιγότερο κρέας, περισσότερο ψάρι, λίγοτερα αναψυκτικά. Πλάι στην πίτσα και το παγωτο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΣΥΡΙΖΑ: Με τις κινητοποιήσεις για την Παλαιστίνη ο ελληνικός λαός έστειλε μήνυμα ειρήνης και δικαιοσύνης
Αλληλεγγύη στη Γάζα 11.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Με τις κινητοποιήσεις για την Παλαιστίνη ο ελληνικός λαός έστειλε μήνυμα ειρήνης και δικαιοσύνης

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ χαιρετίζει τις κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης, που πραγματοποιήθηκαν χθες σε ολόκληρη τη χώρα»

Σύνταξη
Σάρον Στόουν – Τα οικογενειακά μυστικά, η σεξουαλική κακοποίηση και η επιστροφή μετά το εγκεφαλικό
Συνέντευξη στον Guardian 11.08.25

Σάρον Στόουν - Τα οικογενειακά μυστικά, η σεξουαλική κακοποίηση και η επιστροφή μετά το εγκεφαλικό

Η Σάρον Στόουν μιλάει για τη δύναμη, την επιβίωση, τις βίαιες περιπέτειές της με τον Χάρβι Γουάνστιν και τις ερμηνείες για τις οποίες είναι πιο περήφανη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραμπ εναντίον καρτέλ: Μπορεί η πανίσχυρη αμερικανική αεροπορία να αφανίσει του βαρώνους ναρκωτικών;
Απαισιοδοξία 11.08.25

Τραμπ εναντίον καρτέλ: Μπορεί η πανίσχυρη αμερικανική αεροπορία να αφανίσει του βαρώνους ναρκωτικών;

Αμερικανός αμυντικός αναλυτής υπενθυμίζει τι συνέβη στο παρελθόν όταν ηγέτες επιχείρησαν να επιστρατεύσουν τον στρατό εναντίον των βαρώνων ναρκωτικών

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καιρός: Έρχεται ασυνήθιστα «καυτός» Σεπτέμβριος – Τι δείχνουν στοιχεία με βάση 400 σενάρια πρόγνωσης
Καιρός 11.08.25

Έρχεται ασυνήθιστα «καυτός» Σεπτέμβριος - Τι δείχνουν στοιχεία με βάση 400 σενάρια πρόγνωσης

Γραφήματα του Meteo με τις αποκλίσεις που παρουσιάζει ο Σεπτέμβριος στη μέση θερμοκρασία - Οι μεγαλύτερες τιμές στην Ευρώπη εντοπίζονται στην Γαλλία και τα Βαλκάνια όπου ξεπερνούν τον +1°C

Σύνταξη
Τζούρισιτς: «Οι Έλληνες οπαδοί είναι πιο… φτιαγμένοι για το μπάσκετ – Αυτά που γίνονται στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός δεν τα βλέπεις πουθενά»
Ποδόσφαιρο 11.08.25

Τζούρισιτς: «Οι Έλληνες οπαδοί είναι πιο… φτιαγμένοι για το μπάσκετ – Αυτά που γίνονται στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός δεν τα βλέπεις πουθενά»

Ο χαφ του Παναθηναϊκού, Φίλιπ Τζούρισιτς, μίλησε σε εκπομπή της Σερβίας για το αιώνιο ντέρμπι, αλλά και για την προτίμηση των Ελλήνων φιλάθλων μεταξύ ποδοσφαίρου και μπάσκετ.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Κατολισθήσεις και πλημμύρες από σφοδρές βροχοπτώσεις – Τραυματίες και αγνοούμενοι
Κατάσταση συναγερμού 11.08.25

Κατολισθήσεις και πλημμύρες από σφοδρές βροχοπτώσεις στην Ιαπωνία - Τραυματίες και αγνοούμενοι

Πάνω από 37 εκατοστά βροχής έπεσαν το πρωί της Δευτέρας στην πόλη Ταμάνα σε διάστημα έξι ωρών - Για «θανάσιμο κίνδυνο» προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι στην Ιαπωνία

Σύνταξη
Όμιλος Calilo: Πώς η Ίος διακρίθηκε από το Condé Nast Traveller ως ένας από τους πιο αυθεντικούς προορισμούς της Μεσογείου
Τα Νέα της Αγοράς 11.08.25

Όμιλος Calilo: Πώς η Ίος διακρίθηκε από το Condé Nast Traveller ως ένας από τους πιο αυθεντικούς προορισμούς της Μεσογείου

Η Ίος επαναπροσδιορίζει την έννοια της φιλοξενίας, χάρη στις επενδύσεις του Ομίλου Calilo και κερδίζει μία διεθνή διάκριση από το Condé Nast Traveller.

Σύνταξη
Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα είχε εμβρυϊκό αλκοολικό σύνδρομο από την εγκυμοσύνη της μητέρας της
Νέα βιογραφία 11.08.25

Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα είχε εμβρυϊκό αλκοολικό σύνδρομο από την εγκυμοσύνη της μητέρας της

Η υποψήφια για βραβείο Πούλιτζερ συγγραφέας Meryle Secrest διατυπώνει τον ισχυρισμό ότι η Βασιλομήτωρ Ελισάβετ κατανάλωνε αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, στην επερχόμενη βιογραφία «Princess Margaret and the Curse» (Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα και η κατάρα).

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λένα Σαμαρά: «Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του» – Συγκλόνισε με τον επικήδειο του ο Αντώνης Σαμαράς
Ελλάδα 11.08.25

«Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του» - Συγκλόνισε με τον επικήδειο του ο Αντώνης Σαμαράς

Η σορός της Λένας Σαμαρά στο λευκό φέρετρο βγήκε από την εκκλησία λίγο μετά τις 13:40 ακολουθούμενη από τον πατέρα της, τη μητέρα της, Γεωργία και τον αδελφό της, Κωνσταντίνο.

Σύνταξη
Αθηνών – Σουνίου: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 12 μέτρων στις «τρύπες του Καραμανλή» – Σοβαρά η οδηγός
Τροχαίο 11.08.25

Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 12 μέτρων στις «τρύπες του Καραμανλή» - Σοβαρά η οδηγός (βίντεο)

Η οδηγός του Ι.Χ. που κατέληξε στα βράχια της Αθηνών - Σουνίου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ενώ διατηρούσε τις αισθήσεις της κατά τον απεγκλωβισμό της από την Πυροσβεστική

Σύνταξη
