Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συνομίλησε χθες Κυριακή με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με τα νέα σχέδια του Ισραήλ για επίθεση στη Γάζα, ανακοίνωσε το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Tom Brenner, επάνω, Νετανιάχου, αριστερά, και Τραμπ).

Ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον αμερικανό πρόεδρο «για την ακλόνητη υποστήριξή του προς το Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου»

«Οι δύο συζήτησαν τα σχέδια του Ισραήλ να πάρει τον έλεγχο των εναπομεινάντων προπυργίων της Χαμάς στη Γάζα, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος, εξασφαλίζοντας την απελευθέρωση των ομήρων και νικώντας τη Χαμάς», ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός ευχαρίστησε, επίσης, τον αμερικανό πρόεδρο «για την ακλόνητη υποστήριξή του προς το Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου».

Prime Minister Netanyahu thanked President Trump for his steadfast support of Israel since the start of the war. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) August 10, 2025

Δολοφονία δημοσιογράφων

Στο μεταξύ, το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα του Κατάρ μετέδωσε πως πέντε μέλη του προσωπικού του, ανάμεσά τους δυο ανταποκριτές και τρεις εικονολήπτες του στο πεδίο, δολοφονήθηκαν σε «στοχευμένο» πλήγμα του ισραηλινού στρατού εναντίον της σκηνής όπου διέμεναν, έξω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα, στην πόλη της Γάζας χθες Κυριακή το βράδυ, επικαλούμενο τον διευθυντή του.

Ο Ανάς Αλ Σαρίφ και ο Μοχάμεντ Κουράικα, δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού δικτύου του Κατάρ, καθώς και οι Ιμπραήμ Ζαχέρ, Μοχάμεντ Νούφαλ και Μοάμεν Αλίουα, εικονολήπτες του, βρίσκονται ανάμεσα στα θύματα, εξήγησε (περισσότερα εδώ).