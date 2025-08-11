Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα του Κατάρ μεταδίδει πως πέντε μέλη του προσωπικού του, ανάμεσά τους δυο ανταποκριτές και τρεις εικονολήπτες του στο πεδίο, σκοτώθηκαν σε «στοχευμένο» πλήγμα του ισραηλινού στρατού εναντίον της σκηνής όπου διέμεναν, έξω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα, στην πόλη της Γάζας χθες Κυριακή το βράδυ, επικαλούμενο τον διευθυντή του (στη φωτογραφία από βίντεο του Αλ Τζαζίρα, επάνω, ο δημοσιογράφος Ανάς Αλ Σαρίφ).

Ο Ανάς Αλ Σαρίφ και ο Μοχάμεντ Κουράικα, δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού δικτύου του Κατάρ, καθώς και οι Ιμπραήμ Ζαχέρ, Μοχάμεντ Νούφαλ και Μοάμεν Αλίουα, εικονολήπτες του, βρίσκονται ανάμεσα στα θύματα, εξήγησε.

Οταν διαβάζεις την ανακοίνωση που εξέδωσε ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος ήταν καλά προετοιμασμένος για την επίθεση, είναι σχεδόν σαν να καυχιέται, γράφει το Αλ Τζαζίρα.

Ισχυρίζεται ότι ο Ανάς αλ-Σαρίφ ήταν μέλος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς και βρέθηκαν έγγραφα στη Γάζα που αποδεικνύουν τα λεγόμενά του.

🎯STRUCK: Hamas terrorist Anas Al-Sharif, who posed as an Al Jazeera journalist Al-Sharif was the head of a Hamas terrorist cell and advanced rocket attacks on Israeli civilians and IDF troops.

Intelligence and documents from Gaza, including rosters, terrorist training lists and… pic.twitter.com/ypFaEYDHse — Israel Defense Forces (@IDF) August 10, 2025

Περιλαμβάνουν ορισμένους συνδέσμους προς περιεχόμενο που θα μπορούσε να είχε εκτυπώσει οποιοσδήποτε, επισημαίνει το τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ.

Η ζωή του σε κίνδυνο

Αυτό συμβαίνει εδώ και μερικές εβδομάδες, από τότε που ο αλ-Ανάς άρχισε να γράφει για τον λιμό στη Γάζα, και είχε τεράστιο αντίκτυπο στον αραβικό κόσμο.

Ο αλ-Ανάς ήξερε ότι η ζωή του βρισκόταν σε μεγάλο κίνδυνο και έγραφε επανειλημμένα σε αναρτήσεις του στο Χ πως ήταν απλώς ένας δημοσιογράφος και ήθελε το μήνυμά του να διαδοθεί ευρέως, επειδή πίστευε ότι αυτός ήταν ένας τρόπος να τον προστατεύσει, σημειώνει το Αλ Τζαζίρα.

This is my will and my final message. If these words reach you, know that Israel has succeeded in killing me and silencing my voice. First, peace be upon you and Allah’s mercy and blessings. Allah knows I gave every effort and all my strength to be a support and a voice for my… — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 10, 2025

«Είχαμε προειδοποιήσει…»

Τον Οκτώβριο, το Ισραήλ κατηγόρησε τον αλ-Σαρίφ και «ορισμένους άλλους δημοσιογράφους ως τρομοκράτες χωρίς να προσκομίσει καμία αξιόπιστη απόδειξη», δήλωσε στο Al Jazeera η Τζόντι Γκίνσμπεργκ, διευθύνουσα σύμβουλος της Επιτροπής Προστασίας Δημοσιογράφων (CPJ).

«Είχαμε προειδοποιήσει τότε ότι αυτό μας φάνηκε σαν προάγγελος για να δικαιολογήσει τη δολοφονία και, φυσικά, τον περασμένο μήνα… είδαμε ξανά μια επαναλαμβανόμενη εκστρατεία δυσφήμισης», είπε.

#Breaking | The child Saif Helles from Gaza has died due to famine caused by the Israeli siege on the Strip. pic.twitter.com/xrMOSgoPbN — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 10, 2025

«Δεν πρόκειται μόνο για τον Ανας αλ-Σαρίφ. Αυτό είναι μέρος ενός μοτίβου που έχουμε δει από το Ισραήλ… και χρονολογείται δεκαετίες πριν, βάσει του οποίου δολοφονεί δημοσιογράφους», δήλωσε η Γκίνσμπεργκ.

Οι τρομοκράτες… δημοσιογράφοι

«Κατηγορεί δημοσιογράφους ότι είναι τρομοκράτες χωρίς να παρέχει αξιόπιστες αποδείξεις, και δεν είναι τυχαίο ότι τον Οκτώβριο ο Ανάς [αλ-Σαρίφ] ήταν ένας από τους δημοσιογράφους που ευαισθητοποίησαν τη διεθνή κοινή γνώμη για την αυξανόμενη ένταση της ισραηλινής επιδρομής στη Γάζα», είπε.

«Προειδοποίησε τον περασμένο μήνα για την πείνα που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι… και είδαμε τότε τις κατηγορίες να επαναλαμβάνονται, και, βεβαίως, τώρα βλέπουμε μια νέα επίθεση, σχέδια για μια νέα επίθεση στη Γάζα, κάτι για το οποίο ο Ανας έχει κάνει ρεπορτάζ εδώ και σχεδόν τρία χρόνια», επισήμανε.