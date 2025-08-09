Μητσοτάκης: Ελληνικά αεροσκάφη έριξαν 8,5 τόνους ειδών διατροφής στη Γάζα
Η επιχείρηση που συμμετείχαν τα αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας οργανώθηκε σε συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής - Τι ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Δύο αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έκαναν ρίψεις 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής σε περιοχές της Γάζας, το πρωί του Σαββάτου 9 Αυγούστου, όπως γνωστοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Η επιχείρηση οργανώθηκε σε συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής και σκοπό είχε να στηρίξει τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων στην πολύπαθη περιοχή», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.
Τέλος, ανέφερε πως «η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την άμεση διακοπή των εχθροπραξιών, την απελευθέρωση των ομήρων και την ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Είναι χρέος όλων μας να σταματήσει αμέσως ο ανθρώπινος πόνος».
Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, κατόπιν συνεργασίας και συντονισμού των υπουργείων Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΞ και ΥΠΕΘΑ) με τις αρμόδιες ιορδανικές αρχές, εκτέλεσαν ρίψη τροφίμων (συνολικά 8,5 τόνους) σε ζώνες ρίψεως, εντός της Λωρίδας της Γάζας.
Παράλληλα, προσθέτουν η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή δύο μεταγωγικών αεροσκαφών (C -130H και C – 27J) της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) με το αντίστοιχο προσωπικό καθώς και προσωπικού της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ). Υπήρχε συνεχής παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ).
Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:
Τρόφιμα από αέρος από άλλες χώρες
Γερμανία, Ισπανία και Γαλλία έριξαν τις προηγούμενες μέρες τρόφιμα από αέρος στη Γάζα, ωστόσο τη διανομή μέσω χερσαίων διαδρομών ζητά ο ΟΗΕ αφού πρόκειται για πιο ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο.
Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις συμμετείχαν εκ νέου σε επιχείρηση από αέρος παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από πρωτοβουλία της Ιορδανίας.
«Ο άμαχος πληθυσμός χρειάζεται επειγόντως μεγάλες ποσότητες τροφίμων, φαρμάκων και άλλων προμηθειών. Μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη και τους διεθνείς οργανισμούς βοήθειας, πρέπει να αξιοποιηθούν και να επεκταθούν όλα τα διαθέσιμα κανάλια και μέσα, ιδίως όσον αφορά τις χερσαίες προμήθειες», αναφερόταν στην ανακοίνωση του γερμανικού υπουργείου Άμυνας.
