Μητσοτάκης: Επικοινώνησε με τον Μάρκο Ρούμπιο – Κεντρικά ζητήματα οι επενδύσεις και η Λιβύη
Επικαιρότητα 08 Αυγούστου 2025 | 18:05

Μητσοτάκης: Επικοινώνησε με τον Μάρκο Ρούμπιο – Κεντρικά ζητήματα οι επενδύσεις και η Λιβύη

Τηλεφωνικά επικοινώνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο

Σύνταξη
A
A
Τηλεφωνική επικοινωνία υπήρξε μεταξύ του πρωθυπυοργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Τι συζήτησαν Μητσοτάκης και Ρούμπιο

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, οι οποίες ενισχύονται από την ανάπτυξη αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα, καθώς και η αμοιβαία βούληση περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων τόσο διμερώς όσο και πολυμερώς, μέσω σχημάτων όπως το «3+1» με την συμμετοχή της Κύπρου και του Ισραήλ.

Ακόμη, ανταλλάγησαν απόψεις για την κατάσταση στη Λιβύη. Συζητήθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της πολιτικής διαδικασίας που θα οδηγήσει τη χώρα σε ελεύθερες εκλογές και θα την απαλλάξει από ξένη παρουσία και επιρροές, η υποχρέωση καθολικού σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου σε σχέση με την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και η ανάγκη ελέγχου των παράνομων μεταναστευτικών ροών.

Συζητήθηκαν τέλος, οι διεθνείς εξελίξεις, ιδίως στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε το profit taking – Στο 5,6% τα κέρδη της εβδομάδας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε το profit taking – Στο 5,6% τα κέρδη της εβδομάδας

Markets
EXAE: Συνεχίζονται οι κινήσεις των funds στη μετοχή – Τα ποσοστά που απέκτησαν UBS, Qube

EXAE: Συνεχίζονται οι κινήσεις των funds στη μετοχή – Τα ποσοστά που απέκτησαν UBS, Qube

Νέα Στύρα: Το υπ. Ναυτιλίας στέλνει στον εισαγγελέα την πλοιοκτήτρια εταιρεία του φέρι μποτ που έπεσε σε ξέρα
Στα Νέα Στύρα 06.08.25

Το υπ. Ναυτιλίας στέλνει στον εισαγγελέα την πλοιοκτήτρια εταιρεία του φέρι μποτ που προσάραξε σε ξέρα

Ο καπετάνιος του φέρι μποτ που προσάραξε στην ξέρα στα Νέα Στύρα έχει προσαχθεί στο πλαίσιο της προνάκρισης και αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή - Η ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για αποκάλυψη in: Η κυβέρνηση απαξιεί να απαντήσει – Έχουν κάτι να κρύψουν και σφυρίζουν αδιάφορα;
Επικαιρότητα 05.08.25

ΠΑΣΟΚ για αποκάλυψη in: Η κυβέρνηση απαξιεί να απαντήσει – Έχουν κάτι να κρύψουν και σφυρίζουν αδιάφορα;

Το ΠΑΣΟΚ στηλιτεύει τη σιωπή της κυβέρνησης σχετικά με την αποκάλυψη του in για τα 2,5 εκατ. που φέρεται έλαβαν την περίοδο 2019-2024 οι οικογένειες Μαγειρία - Σεμερτζίδου

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Έγκλημα τα σχέδια Νετανιάχου για πλήρη κατάληψη της Γάζας – Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία
Επικαιρότητα 05.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Έγκλημα τα σχέδια Νετανιάχου για πλήρη κατάληψη της Γάζας – Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία

«Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία και να προχωρήσει η ίδρυση Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Αυτή πρέπει να είναι η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης και της διεθνούς κοινότητας» τονίζει ο ΣΤΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Δεν αξίζει στον λαό η ασυδοσία και η αλαζονεία της κυβέρνησης της ΝΔ
ΟΠΕΚΕΠΕ 04.08.25

Ανδρουλάκης: Δεν αξίζει στον λαό η ασυδοσία και η αλαζονεία της κυβέρνησης της ΝΔ

«Το φιάσκο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η μεθόδευση με τις επιστολικές ψήφους αποτελεί την πιο ξεκάθαρη απόδειξη ότι το Μέγαρο Μαξίμου έχει απωλέσει κάθε ίχνος πολιτικής αξιοπιστίας» τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να πάρει θέση για όσα είπε ο ισραηλινός πρέσβης για την Αθήνα
Αντιδράσεις 03.08.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να πάρει θέση για όσα είπε ο ισραηλινός πρέσβης για την Αθήνα

«Παραινούμε τον Πρέσβη του Ισραήλ να ασχοληθεί με τα τεκταινόμενα στη Γάζα» «και όλα τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττει η Κυβέρνηση της χώρας του», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Ο Ισραηλινός πρέσβης με όσα είπε για την Αθήνα ξεπέρασε κάθε όριο
ΣΥΡΙΖΑ 03.08.25

Ζαχαριάδης: Ο Ισραηλινός πρέσβης με όσα είπε για την Αθήνα ξεπέρασε κάθε όριο

Στις δηλώσεις του Ισραηλινού πρέσβη για την Αθήνα απάντησε με ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και επικεφαλής της δημοτικής κίνησης Ανοιχτή Πόλη, Κώστας Ζαχαριάδης.

Σύνταξη
Κικίλιας: «Συγχαρητήρια» στο Λιμενικό για την εξιχνίαση της υπόθεσης με το κοριτσάκι στο Παλαιό Φάληρο
Συνεχίζεται η προανάκριση 01.08.25

Συγχαρητήρια Κικίλια στο Λιμενικό για την εξιχνίαση της υπόθεσης με το κοριτσάκι στο Παλαιό Φάληρο

Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν το σπίτι στα Πατήσια όπου άφησε τη μητέρα του 3χρονου ο οδηγός ταξί ο οποίος την είχε παραλάβει από το Παλαιό Φάληρο, μαζί με τα δύο από τα τρία παιδιά

Σύνταξη
Βουλή: Εγκρίθηκε από τη ΝΔ ο διορισμός της Ρογκάκου ως διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
Βουλή 01.08.25

Εγκρίθηκε από τη ΝΔ ο διορισμός της Ρογκάκου ως διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Υπέρ της πρότασης για τον διορισμό της Αλεξάνδρας Ρογκάκου τάχθηκε η ΝΔ, καταψήφισαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Νίκη, «παρών» δήλωσε το ΚΚΕ, απουσίασαν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας.

Σύνταξη
Κικίλιας: «Το λιμάνι του Πειραιά αναβαθμίζεται διαρκώς, σε συνεργασία με τον ΟΛΠ»
Επικαιρότητα 29.07.25

«Το λιμάνι του Πειραιά αναβαθμίζεται διαρκώς» - Βασίλης Κικίλιας για τα έργα στον ΟΛΠ

Είναι εμφανές ότι, η δουλειά με επιμονή και υπομονή αποδίδει καρπούς» υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας - Αναλυτικά οι εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί στο λιμάνι του Πειραιά

Σύνταξη
Φαραντούρης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σκάνδαλο εξαπάτησης της ΕΕ με πολλές διαστάσεις»
«Άσχημη η αλήθεια» 29.07.25

Πυρά Φαραντούρη στην κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - «Σκάνδαλο εξαπάτησης της ΕΕ με πολλές διαστάσεις»

Για σκάνδαλο εκπόρνευσης του ελληνικού λαού, πελατειακών σχέσεων και διαιώνισης των ρουσφετιών, έκανε λόγο ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης, αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς λειτουργούσε το καθετοποιημένο «γαλάζιο» κύκλωμα;
Πολιτική 28.07.25

Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς λειτουργούσε το καθετοποιημένο «γαλάζιο» κύκλωμα;

Ο μόνος που δεν καταλαβαίνει ή κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που συνεχίζει και μπαίνει εμπόδιο στο να φτάσουν στη Δικαιοσύνη οι δύο υπουργοί» σημειώνει μεταξύ άλλων ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Υπουργικό: Ο Μητσοτάκης πατάει γκάζι στην επικοινωνία και στην εξυπηρέτηση των «κολλητών»
Επικαιρότητα 25.07.25

ΣΥΡΙΖΑ για Υπουργικό: Ο Μητσοτάκης πατάει γκάζι στην επικοινωνία και στην εξυπηρέτηση των «κολλητών»

«Ο κ. Μητσοτάκης, εν μέσω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και της επιβολής ομερτά διά της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, συγκάλεσε το Υπουργικό για να κάνει επικοινωνιακό σόου δήθεν μεταρρυθμίσεων», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Η Βικτόρια Μπόκο γράφει ιστορία
Από το Κονγκό 08.08.25

Η Βικτόρια Μπόκο γράφει ιστορία

Η νέα αποκάλυψη του τένις, Βικτόρια Μπόκο, είναι κόρη προσφύγων και νίκησε τέσσερις πρωταθλήτριες Grand Slam.

Γιώργος Μαζιάς
Νεκρός στη φωτιά στην Κερατέα
Τραγωδία 08.08.25

Νεκρός στη φωτιά στην Κερατέα

Ιδιαίτερα δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η φωτιά στην Κερατέα, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να ανακοινώνει πως εντόπισε έναν νεκρό

Σύνταξη
Πομπηία: Οι επιζώντες της έκρηξης του Βεζούβιου επέστρεψαν στην κατεστραμμένη πόλη, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους
«Φαβέλα» 08.08.25

Πομπηία: Οι επιζώντες της έκρηξης του Βεζούβιου επέστρεψαν στην κατεστραμμένη πόλη, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους

Παρά την τεράστια καταστροφή που υπέστη η Πομπηία πιστεύεται ότι επιζώντες που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να ξεκινήσουν μια νέα ζωή αλλού επέστρεψαν για να ζήσουν στην κατεστραμμένη περιοχή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό – Σκληρές ρυθμίσεις στα όρια της νομιμότητας
Καταστολή 08.08.25

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό – Σκληρές ρυθμίσεις στα όρια της νομιμότητας

Επιβεβαιώθηκε ο σκληρός δρόμος της καταστολής αντί της δικαιοσύνης και της ποινικοποίησης αντί της ένταξης που επέλεξε η κυβέρνηση για τη μετανάστευση

Σύνταξη
Νέο φιάσκο με τα επιδόματα ανεργίας: «Κουτσουρεμένα ποσά» και καθυστερήσεις στην προπληρωμένη κάρτα
ΔΥΠΑ 08.08.25

Νέο φιάσκο με τα επιδόματα ανεργίας: «Κουτσουρεμένα ποσά» και καθυστερήσεις στην προπληρωμένη κάρτα

Η «προπληρωμένη κάρτα δεν πληρώνει» καταγγέλλουν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Νέο φιάσκο με ελλιπείς καταβολές ποσών καταγγέλλουν και οι εργαζόμενοι ΟΑΕΔ- νυν ΔΥΠΑ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χρυσός: Αντίστροφη πορεία για τιμές spot και futures – Η απόφαση-ανατροπή Τραμπ για τους ράβδους
Ριζικές αλλαγές 08.08.25

Αντίστροφη πορεία για τιμές spot και futures στον χρυσό - Η απόφαση- ανατροπή Τραμπ για τους ράβδους

Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ αποφάσισε ότι οι ράβδοι χρυσού θα πρέπει να υπόκεινται σε δασμούς, διαψεύδοντας τις προσδοκίες ότι θα εξαιρούνταν

Ναταλία Δανδόλου
Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση έχει πιει το αμίλητο νερό για τη Σεμερτζίδου – Είναι σε αποδρομή
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 08.08.25

Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση έχει πιει το αμίλητο νερό για τη Σεμερτζίδου – Είναι σε αποδρομή

«Θα σπάσουμε το μοτίβο της ατιμωρησίας, της διαφθοράς και της μεθόδευσης», ανέφερε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Όλγα Μαρκογιαννάκη

Σύνταξη
Ο Ινίγο Μαρτίνεθ αποχωρεί από τη Μπαρτσελόνα προκειμένου να γίνει συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 08.08.25

Ο Ινίγο Μαρτίνεθ αποχωρεί από τη Μπαρτσελόνα προκειμένου να γίνει συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Ινίγο Μαρτίνεθ ζήτησε αιφνιδίως να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα, καθώς έχει δεχθεί «ηγεμονική» πρόταση από την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Σύνταξη
Μαμουλάκης: Όσο ο πολίτης κυνηγιέται για 500 ευρώ στην εφορία, η ΝΔ χρωστάει 541 εκατ. ευρώ
ΣΥΡΙΖΑ 08.08.25

Μαμουλάκης: Όσο ο πολίτης κυνηγιέται για 500 ευρώ στην εφορία, η ΝΔ χρωστάει 541 εκατ. ευρώ

«τα χρέη της εκτοξεύτηκαν στα 541 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 531 εκατ. είναι στις τράπεζες», αναφέρει για τη Νέα Δημοκρατία ο τομεάρχης Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Χάρης Μαμουλάκης

Σύνταξη
Έντι Μέρφι: «Θα κερδίσω Όσκαρ όταν θα είμαι γέρος και δεν θα έχω δόντια»
«90 χρονών» 08.08.25

Έντι Μέρφι: «Θα κερδίσω Όσκαρ όταν θα είμαι γέρος και δεν θα έχω δόντια»

«Η ανταπόκριση του κόσμου και το γεγονός ότι η ταινία έχει μακροβιότητα, αυτό είναι το βραβείο» υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο Έντι Μέρφι, αναφερόμενος στο γεγονός ότι δεν έχει βραβευτεί ποτέ με Όσκαρ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός
Φιλικό παιχνίδι 08.08.25

LIVE: Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός

LIVE: Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης μεταξύ του Ολυμπιακού και της Αλ Τααβόν. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το νεοφιλελεύθερο μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης είναι αδιέξοδο
Έρευνα Levy Institute 08.08.25

Τσουκαλάς: Το νεοφιλελεύθερο μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης είναι αδιέξοδο

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς αναφέρει πως «αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδη. Ο κόσμος της εργασίας αξίζει πολλά περισσότερα»

Σύνταξη
Στους Παξούς ο Φάμελλος – Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει ερωτήσεις για τις ανάγκες του νησιού
Στη Βουλή 08.08.25

Στους Παξούς ο Φάμελλος – Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει ερωτήσεις για τις ανάγκες του νησιού

Ο Σωκράτης Φάμελλος δεσμεύθηκε πως η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία θα αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες και θα καταθέσει δύο σχετικές ερωτήσεις στους αρμόδιους υπουργούς

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Η ΕΛ.ΑΣ. ταυτοποίησε οκτώ άτομα για απειλές σε διαιτητές μετά τους τελικούς της Basket League
Μπάσκετ 08.08.25

Η ΕΛ.ΑΣ. ταυτοποίησε οκτώ άτομα για απειλές σε διαιτητές μετά τους τελικούς της Basket League

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ταυτοποιήθηκαν οκτώ άτομα για απειλές διαιτητών μετά τους τελικούς του πρωταθλήματος της Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: «Έτσι οδηγήθηκε στον θάνατο ο Βασίλης Καλογήρου» – Όλη η εισαγγελική διάταξη για το «θρίλερ του Τυρνάβου»
Ελλάδα 08.08.25

Αποκάλυψη in: «Έτσι οδηγήθηκε στον θάνατο ο Βασίλης Καλογήρου» – Όλη η εισαγγελική διάταξη για το «θρίλερ του Τυρνάβου»

Η απάντηση σε όλα τα ερωτήματα για την δραματική υπόθεση. Αναφορές σοκ από τον εισαγγελέα για «κατασκευασμένα» και «πλαστά» στοιχεία με υποτιθέμενες δορυφορικές καταγραφές που έδειχναν «δολοφονία» του Βασίλη Καλογήρου.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Τα superfoods από την κουζίνα της γιαγιάς
Πατάτες και φακές 08.08.25

Τα superfoods από την κουζίνα της γιαγιάς

Μαζί με όλες τις άλλες μόδες που κυριαρχούν είναι και αυτή των superfoods. Ωστόσο, διατροφολόγοι εξηγούν ότι τέτοιες τροφές, συχνά πολύ φθηνές, υπάρχουν στις κουζίνες μας, ki ίσως να μην το ξέρουμε.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
