Μητσοτάκης: Επικοινώνησε με τον Μάρκο Ρούμπιο – Κεντρικά ζητήματα οι επενδύσεις και η Λιβύη
Τηλεφωνικά επικοινώνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο
Τηλεφωνική επικοινωνία υπήρξε μεταξύ του πρωθυπυοργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.
Τι συζήτησαν Μητσοτάκης και Ρούμπιο
Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, οι οποίες ενισχύονται από την ανάπτυξη αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα, καθώς και η αμοιβαία βούληση περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων τόσο διμερώς όσο και πολυμερώς, μέσω σχημάτων όπως το «3+1» με την συμμετοχή της Κύπρου και του Ισραήλ.
Ακόμη, ανταλλάγησαν απόψεις για την κατάσταση στη Λιβύη. Συζητήθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της πολιτικής διαδικασίας που θα οδηγήσει τη χώρα σε ελεύθερες εκλογές και θα την απαλλάξει από ξένη παρουσία και επιρροές, η υποχρέωση καθολικού σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου σε σχέση με την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και η ανάγκη ελέγχου των παράνομων μεταναστευτικών ροών.
Συζητήθηκαν τέλος, οι διεθνείς εξελίξεις, ιδίως στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία.
