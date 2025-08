Γερμανία, Ισπανία και Γαλλία έριξαν τρόφιμα από αέρος στη Γάζα, ωστόσο τη διανομή μέσω χερσαίων διαδρομών ζητά ο ΟΗΕ αφού πρόκειται για πιο ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις συμμετέχουν από σήμερα εκ νέου σε επιχείρηση από αέρος παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από πρωτοβουλία της Ιορδανίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γερμανικού υπουργείου Άμυνας, στις δύο πρώτες πτήσεις της αεροπορίας σήμερα, έγιναν ρίψεις τροφίμων και ιατρικού υλικού συνολικού βάρους σχεδόν 14 τόνων, για λογαριασμό της Ιορδανικής Χασεμιτικής Φιλανθρωπικής Οργάνωσης (JHCO).

Μετά την συνεδρίαση του ομοσπονδιακού Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας στις 28 Ιουλίου, ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους έδωσε εντολή στην Πολεμική Αεροπορία να ξεκινήσει τις πτήσεις βοήθειας το συντομότερο δυνατό, ενώ προηγουμένως η Πολεμική Αεροπορία και ο Στρατός είχαν ξεκινήσει εκτεταμένες προετοιμασίες προκειμένου να εξασφαλίσουν την ταχύτερη δυνατή ανάπτυξη στο πλαίσιο της πολυεθνικής επιχείρησης αερομεταφοράς.

Το αρχικό αίτημα προήλθε από τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα Β’, ο οποίος ζήτησε εκ νέου υποστήριξη από τη διεθνή κοινότητα για μια επιχείρηση αερομεταφοράς υπό ιορδανικό συντονισμό, για την βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης του άμαχου πληθυσμού στην Γάζα.

«Ο άμαχος πληθυσμός χρειάζεται επειγόντως μεγάλες ποσότητες τροφίμων, φαρμάκων και άλλων προμηθειών. Μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη και τους διεθνείς οργανισμούς βοήθειας, πρέπει να αξιοποιηθούν και να επεκταθούν όλα τα διαθέσιμα κανάλια και μέσα, ιδίως όσον αφορά τις χερσαίες προμήθειες», αναφέρεται στην ανακοίνωση του γερμανικού υπουργείου Άμυνας.

Ο Μπόρις Πιστόριους δήλωσε: «Στην Γάζα, λείπουν αυτή τη στιγμή τα τρόφιμα και τα φάρμακα. Για πολλούς ανθρώπους -συμπεριλαμβανομένων πολλών παιδιών- είναι καθαρά θέμα επιβίωσης. Γι’ αυτό, μαζί με τον καγκελάριο Μερτς και τον υπουργό Εξωτερικών Βάντεφουλ, αποφάσισα ότι θα κάνουμε ρίψεις από αέρος με τα επειγόντως απαραίτητα εφόδια πάνω από την Γάζα – όπως κάναμε και το 2024. Οι λεγόμενες ‘ρίψεις από αέρος’ είναι απαιτητικές και απαιτούν σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία (…) Είναι επίσης σαφές ότι αυτές οι πτήσεις μπορούν να συμβάλουν πολύ λίγο στην παροχή των βασικών αγαθών».

Η προσδοκία μου, πρόσθεσε ο υπουργός, «είναι ότι το Ισραήλ θα διασφαλίσει ολοκληρωμένη ανθρωπιστική βοήθεια στους ανθρώπους στη Γάζα που υποφέρουν έντονα εδώ και μήνες».

Για το ίδιο θέμα, ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος βρίσκεται από χθες στο Ισραήλ, τόνισε ότι η Γερμανία «δεν θα αφήσει τίποτα στην τύχη προκειμένου να βοηθήσει τον λαό της Γάζας».

«Δεδομένης της απολύτως δραματικής κατάστασης, η ρίψη βοήθειας από αέρος αποτελεί έναν επιπλέον τρόπο για την ταχεία παράδοση επειγόντως απαραίτητων προμηθειών σε όσους έχουν ανάγκη. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε εντατικά για την αποκατάσταση της καθιερωμένης χερσαίας ανθρωπιστικής οδού με τις έμπειρες υπηρεσίες του ΟΗΕ, την οποία οι ρίψεις από αέρος δεν μπορούν να αντικαταστήσουν. Ένα πράγμα παραμένει σαφές: μόνο μέσω των χερσαίων οδών μπορεί να φτάσει στον λαό επαρκής βοήθεια», υπογράμμισε ο Βάντεφουλ και σημείωσε ότι σε όλες τις συνομιλίες «καλούμε επειγόντως την ισραηλινή κυβέρνηση να παράσχει στον ΟΗΕ και στους διεθνείς οργανισμούς βοήθειας ασφαλή πρόσβαση και, πάνω απ’ όλα, ασφαλή διανομή» της βοήθειας.

Η Γερμανία συμμετέχει στην αποστολή της Ιορδανίας με δύο αεροσκάφη A400M της Πολεμικής Αεροπορίας της και με δυνάμεις του Στρατού. Τα δύο αεροσκάφη σταθμεύουν στην αεροπορική βάση Μπουαφάκ Σάλτι στο Αλ Αζράκ της Ιορδανίας. Πρόκειται για την δεύτερη αντίστοιχη αποστολή, με την πρώτη να έχει υλοποιηθεί από τις 13 Μαρτίου έως τις 31 Μαρτίου 2024, στο πλαίσιο της οποίας παραδόθηκαν συνολικά 316 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας με 39 πτήσεις.

Η Ισπανία ανακοίνωσε σήμερα ότι προχώρησε στη ρίψη από αέρος 12 τόνων τροφίμων στη Λωρίδα της Γάζας, οι κάτοικοι της οποίας απειλούνται με λιμό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, έπειτα από 22 μήνες πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

«Η Ισπανία συμμετέχει στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας από αέρος χρησιμοποιώντας ένα στρατιωτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας μας, ένα Α400», ανακοίνωσε ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Άλμπαρες αναρτώντας στο Χ βίντεο από την επιχείρηση.

Συνολικά ερρίφθησαν 24 πακέτα «κάθε ένα από τα οποία περιείχε 500 κιλά, δηλαδή συνολικά 12 τόνοι» τροφίμων που ισοδυναμούν με «περίπου 2.500 μερίδες», πρόσθεσε ο ίδιος.

Εκτός από τις ρίψεις αυτές, τις οποίες είχε ανακοινώσει στις αρχές της εβδομάδας η ισπανική κυβέρνηση, ο Άλμπαρες σημείωσε ότι «φορτηγά με ισπανική ανθρωπιστική βοήθεια» βρίσκονται αυτή την περίοδο «σταθμευμένα στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας» αναμένοντας να εισέλθουν στον θύλακα.

«Η εναέρια οδός είναι ξεκάθαρα ανεπαρκής (…) Το Ισραήλ πρέπει να ανοίξει όλα τα χερσαία περάσματα με τρόπο οριστικό, προκειμένου η ανθρωπιστική βοήθεια να εισέλθει μαζικά» στη Λωρίδα της Γάζας, επέμεινε ο Ισπανός πρωθυπουργός απαιτώντας «εκεχειρία που θα επιτρέψει τη διανομή βοήθειας».

Η Γαλλία έριξε από αέρος 40 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε την Πέμπτη ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό. Η βοήθεια ρίχτηκε από αεροπλάνα που απογειώθηκαν από την Ιορδανία.

«Πρέπει να πλημμυρίσουμε τη Λωρίδα της Γάζας με τρόφιμα, νερό και φάρμακα», δήλωσε ο Μπαρό, προσθέτοντας ότι η τρέχουσα επείγουσα βοήθεια είναι σαφώς ανεπαρκής.

Πολλές δυτικές χώρες, ανάμεσά τους και η Βρετανία, αποφάσισαν τις τελευταίες ημέρες να στείλουν βοήθεια από αέρος στον παλαιστινιακό θύλακα που είναι αντιμέτωπος με δραματική ανθρωπιστική κρίση, ακολουθώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής.

Ωστόσο ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) Φιλίπ Λαζαρίνι έχει τονίσει ότι οι ρίψεις βοήθειας από αέρος δεν «θα τερματίσουν τον λιμό που επιδεινώνεται».

«Έχουν μεγάλο κόστος, είναι αναποτελεσματικές και μπορεί ακόμη και να σκοτώσουν αμάχους που λιμοκτονούν», έχει προσθέσει σε ανάρτησή του στο Χ.

