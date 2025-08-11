newspaper
Ο δημοσιογράφος του Αλ Τζαζίρα Ανάς Αλ Σαρίφ και άλλοι 4 συνάδελφοί του σκοτώθηκαν από στοχευμένο πλήγμα του Ισραήλ στη σκηνή στην οποία διέμεναν έξω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα.

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η είδηση πως πέντε μέλη δημοσιογραφικού συνεργείου του Αλ Τζαζίρα,  συμπεριλαμβανομένου του πολύ γνωστού ανταποκριτή Ανάς Αλ Σαρίφ, έχασαν τη ζωή τους όταν ο στρατός του Ισραήλ έπληξε «στοχευμένα» σκηνή την οποία χρησιμοποιούσαν στην πόλη της Γάζας, και η οποία βρίσκονταν μπροστά στο νοσοκομείο Σίφα.

Συνολικά, οι νεκροί στο πλήγμα αυτό ήταν επτά, σύμφωνα με το καταριανό μέσο. Ο Ανάς αλ Σαρίφ και ο Μοχάμεντ Κουράικα, δημοσιογράφοι, καθώς και οι Ιμπραήμ Ζαχέρ, Μοχάμεντ Νούφαλ και Μοάμεν Αλίουα, εικονολήπτες του Αλ Τζαζίρα, είναι ανάμεσα στα θύματα, διευκρίνισε.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, το Ισραήλ απαγορεύει σε δημοσιογράφους να εισέλθουν στη Γάζα, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που δολοφονεί ανταποκριτές του AlJazeera. Αυτή την φορά στόχευσε δημοσιογράφους που καλύπτουν τις εξελίξεις στην πόλη της Γάζας, την όποια ο Νετανιάχου σχεδιάζει να καταλάβει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο τον Ανάς αλ Σαρίφ, χαρακτηρίζοντάς τον «τρομοκράτη» που «παρίστανε τον δημοσιογράφο».

Το Al Jazeera έχει απορρίψει στο παρελθόν τους ισραηλινούς ισχυρισμούς ως «κατασκευασμένα στοιχεία». Η Χαμάς καταδίκασε την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι αποσκοπεί στον εκφοβισμό των εναπομεινάντων δημοσιογράφων στη Γάζα και μπορεί να αποτελεί προάγγελο νέας ισραηλινής επιχείρησης.

Η σκηνή που έμεναν ο Αλ Σαρίφ και οι συνάδελφοί του μετά το δολοφονικό πλήγμα του Ισραήλ

Ποιος ήταν ο αλ Σαρίφ

Ο 28χρονος Ανάς Αλ Σαρίφ ήταν από τα πιο γνωστά πρόσωπα μεταξύ των ανταποκριτών του αραβόφωνου δικτύου στη Λωρίδα της Γάζας, κάλυπτε καθημερινά τον πόλεμο που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου 2023, σε αντίποινα για άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

Τον Μάιο του 2024, οι ισραηλινές αρχές αποφάσισαν να απαγορευτεί η μετάδοση του σήματος του δικτύου στη χώρα κι έκλεισαν τα γραφεία του. Επρόκειτο για την κορύφωση της μακράς διένεξης ανάμεσα στο μέσο ενημέρωσης του Κατάρ και την κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, που χειροτέρεψε ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου πολέμου.

Ο ισραηλινός στρατός έχει κατηγορήσει επανειλημμένα δημοσιογράφους του δικτύου πως είναι «τρομοκράτες» της Χαμάς.

Ο Αλ-Σαρίφ φαίνεται να δημοσίευε στο X λίγες στιγμές πριν από τον θάνατό του, προειδοποιώντας για τον σφοδρό ισραηλινό βομβαρδισμό μέσα στην πόλη της Γάζας.

«Σας εμπιστεύομαι την Παλαιστίνη» – Η τελευταία ανάρτηση του αλ Σαρίφ

O 28χρονος Ανάς αλ Σαρίφ γνώριζε πως δεν θα κατάφερνε πιθανότατα να βγει ζωντανός από τη Γάζα. «Αυτό είναι ό,τι ζήτησε ο αγαπημένος μας Ανάς να δημοσιευτεί μετά τον μαρτυρικό του θάνατο», σημειώνεται στην τελευταία ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στο λογαριασμό του, λίγο μετά την ανακοίνωση της δολοφονίας του.

Το μήνυμα φαίνεται πως είχε γραφτεί μήνες νωρίτερα και δημοσιεύτηκε από έναν φίλο του. Περιλαμβάνει τη διαθήκη του, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

«Σας προτρέπω να μην αφήσετε τις αλυσίδες να σας φιμώσουν ούτε τα σύνορα να σας περιορίσουν»

Αναλυτικά αναφέρει: «Αυτή είναι η διαθήκη μου και το τελευταίο μου μήνυμα. Αν αυτά τα λόγια φτάσουν σε εσάς, να ξέρετε ότι το Ισραήλ πέτυχε να με σκοτώσει και να φιμώσει τη φωνή μου. Πρώτα απ’ όλα, να έχετε τις ευλογίες του Αλλάχ.

Ο Αλλάχ γνωρίζει ότι κατέβαλα κάθε προσπάθεια για να αποτελώ στήριγμα και φωνή για τον λαό μου, από τότε που άνοιξα τα μάτια μου στη ζωή, στα σοκάκια και τους δρόμους του προσφυγικού καταυλισμού της Τζαμπάλια. Η ελπίδα μου ήταν ότι ο Αλλάχ θα μου χάριζε ζωή ώστε να επιστρέψω με την οικογένεια και τους αγαπημένους μου στην πατρίδα μας, την κατεχόμενη Ασκάλαν (Αλ-Ματζντάλ).

Αλλά το θέλημα του Αλλάχ προηγήθηκε και η απόφασή Του είναι τελική. Έζησα τον πόνο, γεύτηκα την οδύνη και την απώλεια πολλές φορές, κι όμως ποτέ δεν δίστασα να μεταφέρω την αλήθεια όπως είναι, χωρίς διαστρέβλωση ή παραποίηση – ώστε ο Αλλάχ να είναι μάρτυρας ενάντια σε εκείνους που έμειναν σιωπηλοί, που αποδέχθηκαν τον θάνατό μας, που έπνιξαν την ανάσα μας και που οι καρδιές τους δεν συγκινήθηκαν από τα διασκορπισμένα λείψανα των παιδιών και των γυναικών μας, χωρίς να κάνουν τίποτα για να σταματήσουν τη σφαγή που ο λαός μας υφίσταται για περισσότερο από ενάμιση χρόνο.

Σας εμπιστεύομαι την Παλαιστίνη – το κόσμημα στο στέμμα του μουσουλμανικού κόσμου, τον παλμό κάθε ελεύθερου ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο. Σας εμπιστεύομαι τον λαό της, τα αδικημένα και αθώα παιδιά της που ποτέ δεν πρόλαβαν να ονειρευτούν ή να ζήσουν με ασφάλεια και ειρήνη. Τα αγνά τους σώματα συνθλίφτηκαν κάτω από χιλιάδες τόνους ισραηλινών βομβών και πυραύλων, διαμελίστηκαν και σκορπίστηκαν πάνω στους τοίχους.

Σας προτρέπω να μην αφήσετε τις αλυσίδες να σας φιμώσουν ούτε τα σύνορα να σας περιορίσουν. Να γίνετε γέφυρες προς την απελευθέρωση της γης και του λαού της, μέχρι να ανατείλει ο ήλιος της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας πάνω από την κλεμμένη μας πατρίδα. Σας εμπιστεύομαι να φροντίσετε την οικογένειά μου. Σας εμπιστεύομαι την αγαπημένη μου κόρη Σαμ, το φως των ματιών μου, την οποία δεν πρόλαβα να δω να μεγαλώνει όπως ονειρευόμουν.

Σας εμπιστεύομαι τον αγαπημένο μου γιο Σαλάχ, που ήθελα να στηρίξω και να συνοδεύσω στη ζωή, μέχρι να γίνει αρκετά δυνατός ώστε να σηκώσει το βάρος μου και να συνεχίσει την αποστολή.

Σας εμπιστεύομαι την αγαπημένη μου μητέρα, της οποίας οι ευλογημένες προσευχές με έφεραν ως εδώ, της οποίας οι δεήσεις ήταν το φρούριό μου και το φως της καθοδήγησε τον δρόμο μου. Προσεύχομαι ο Αλλάχ να της δώσει δύναμη και να της χαρίσει εκ μέρους μου την καλύτερη ανταμοιβή.

Σας εμπιστεύομαι επίσης τη σύντροφο της ζωής μου, την αγαπημένη μου σύζυγο, Ουμ Σαλάχ (Μπαγιάν), από την οποία ο πόλεμος με χώρισε για πολλές ημέρες και μήνες. Κι όμως, έμεινε πιστή στον δεσμό μας, ακλόνητη σαν τον κορμό της ελιάς που δεν λυγίζει – υπομονετική, με εμπιστοσύνη στον Αλλάχ, κουβαλώντας την ευθύνη στην απουσία μου με όλη της τη δύναμη και την πίστη.

Σας προτρέπω να σταθείτε δίπλα τους, να είστε το στήριγμά τους μετά τον Παντοδύναμο Αλλάχ. Αν πεθάνω, πεθαίνω αμετακίνητος από τις αρχές μου. Μαρτυρώ ενώπιον του Αλλάχ ότι είμαι ικανοποιημένος με την απόφασή Του, βέβαιος για τη συνάντησή μας και σίγουρος ότι ό,τι έχει ο Αλλάχ είναι καλύτερο και αιώνιο.

Ω Αλλάχ, δέξου με ανάμεσα στους μάρτυρες, συγχώρησε τις προηγούμενες και τις μελλοντικές μου αμαρτίες και κάνε το αίμα μου φως που θα φωτίζει τον δρόμο της ελευθερίας για τον λαό και την οικογένειά μου. Συγχώρησέ με αν κάπου υστρεούσα, και προσευχηθείτε για μένα με έλεος, γιατί κράτησα την υπόσχεσή μου και ποτέ δεν την άλλαξα ή την πρόδωσα.

Μην ξεχάσετε τη Γάζα… Και μην με ξεχάσετε στις ειλικρινείς σας προσευχές για συγχώρηση και αποδοχή.

Ανάς Τζαμάλ Αλ-Σαρίφ
06.04.2025».

