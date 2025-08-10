Όλη η Ελλάδα μια φωνή για την Παλαιστίνη – «Όχι άλλο αίμα στη Γάζα»

Μεγάλες διαδηλώσεις σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη και κινητοποιήσεις σε περισσότερες από 100 πόλεις σημειώθηκαν στη σημερινή «Ημέρα Δράσης» για την Παλαιστίνη που οργανώθηκε με πρωτοβουλία του March to Gaza.

Με συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», «Καμία συνεργασία με το Ισραήλ», «Η αλληλεγγύη δεν ποινικοποιείται», «Stop Genocide», «Όχι άλλο αίμα στη Γάζα» και άλλα, πολίτες έδωσαν ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, τη στιγμή που ο πρόεδρος του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επιχειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για την εν αναμονή -ολική- κατάληψη της Γάζας.

Στο Σύνταγμα χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρισκόντουσαν στο σημείο.

<br />

<br />

Ποτάμι αλληλεγγύης και στη Θεσσαλονίκη

Με βασικό αίτημα την άμεση παύση των πολεμικών επιχειρήσεων από την κυβέρνηση Νετανιάχου και την απεμπλοκή της Ελλάδας από κάθε μορφή συμμετοχής στις συγκρούσεις, εκατοντάδες άτομα βγήκαν στους δρόμος της Θεσσαλονίκης αργά το απόγευμα της Κυριακής.

Πλήθος κινητοποιήσεων σε τουριστικούς και μη τόπους

Παράλληλα, συγκεντρώσεις διοργανώθηκαν σε τουριστικές και μη περιοχές της χώρας, με τους πολίτες να δηλώνουν την αλληλεγγύη τους στην Παλαιστίνη, απαιτώντας να μπει τέλος στην αιματοχυσία στη Γάζα.

Από την Αστυπάλαια ώς την Πρέβεζα και από την Κάλυμνο ώς το Πήλιο οι διαδηλωτές έδωσαν βροντερά μηνύματα.

Μηνύματα από Φάμελλο και Ηλιόπουλο

«Μαζί με τους πολίτες σε όλη τη χώρα απαιτούμε Ειρήνη, άμεση εκεχειρία στην Παλαιστίνη και τερματισμό της γενοκτονίας στη Γάζα. Και είμαστε υπερήφανοι που από την αρχή είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας», τόνισε για τις δράσεις ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σημειώνεται ότι ο κ. Φάμελλος παρευρέθηκε στη δράση που πραγματοποιήθηκε στη Φολέγανδρο.

View this post on Instagram A post shared by Σωκράτης Φάμελλος (@famellossocratis)



«Σε όλη τη χώρα, ένα σύνθημα: Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Αυτό που έγινε σήμερα, από την Κεφαλονιά μέχρι την Ρόδο, σε ολόκληρη τη χώρα ήταν μια τεράστια ανάσα αλληλεγγύης, ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας. Καμία προσπάθεια καταστολής από την κυβέρνηση και όσους φαντάζονται την επιβολή της σιωπής δεν θα περάσει», ανέφερε από την πλευρά του ο βουλευτής Α’ Αθηνών με τη Νέα Αριστερά Νάσος Ηλιόπουλος.