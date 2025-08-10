Γάζα: Ελλάδα, Βρετανία, Γαλλία, Σλοβενία, Δανία καταδικάζουν τα σχέδια Νετανιάχου

Η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία, η Γαλλία και η Σλοβενία εξέδωσαν κοινή δήλωση καταδικάζοντας την απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει τις επιχειρήσεις στη Γάζα. Ζητούν την ακύρωση του σχεδίου, εν όψει της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που είναι σε εξέλιξη.

Πρόκειται για τις πέντε ευρωπαϊκές χώρες-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η δήλωση έγινε λίγη ώρα αφότου ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ «δεν έχει άλλη επιλογή» από το να προχωρήσει τα σχέδιά του.

Στην ανακοίνωσή τους, επισημαίνουν ότι «αυτό το σχέδιο ενέχει τον κίνδυνο παραβίασης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Και προσθέτουν ότι «το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει επανειλημμένα ζητήσει την άνευ όρων και άμεση απελευθέρωση των ομήρων».

«Επαναλαμβάνουμε ότι οποιεσδήποτε απόπειρες προσάρτησης ή επέκτασης των εποικισμών παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο», σημειώνουν.

«Είμαστε σαφείς ότι η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί και να μην διαδραματίσει κανένα μελλοντικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, όπου η Παλαιστινιακή Αρχή πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο. Αλλά αυτή η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης δεν θα κάνει τίποτα για να διασφαλίσει την επιστροφή των ομήρων και ενέχει τον κίνδυνο να θέσει περαιτέρω σε κίνδυνο τη ζωή τους», επισημαίνουν.

«Ανθρωπιστική κρίση»

Τη δήλωση στον Τύπο διάβασε ο Σάμιουελ Ζμπόγκαρ, πρεσβευτής της Σλοβενίας στον ΟΗΕ, καταδικάζοντας τις επικίνδυνα επιδεινούμενες συνθήκες στη Γάζα.

«Παιδιά πεθαίνουν από την πείνα. Η πείνα είναι τόσο σοβαρή που απελπισμένοι πολίτες διατρέχουν τον κίνδυνο να σκοτωθούν σε σημεία διανομής βοήθειας για να θρέψουν τις οικογένειές τους», πρόσθεσε.

Οι πέντε χώρες χαρακτήρισαν την κατάσταση «ανθρωπιστική κρίση» που απαιτεί επείγουσα δράση για τον τερματισμό της πείνας και την αύξηση της βοήθειας στη Γάζα.

Απαίτησαν από το Ισραήλ να άρει τους περιορισμούς στην παράδοση βοήθειας και να άρει τις «παράλογες απαιτήσεις βίζας και εγγραφής» για τις διεθνείς ΜΚΟ.

«Ώρα για λύση δύο κρατών»

Καλούν επίσης για άμεση κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση ομήρων και προώθηση μιας λύσης δύο κρατών.

Το Ισραήλ αντιτίθεται σθεναρά στη λύση των δύο κρατών. Όσον αφορά τον επιδεινούμενο λιμό, έχει υποστηρίξει ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί στην παροχή βοήθειας προς τη Γάζα. Το ίδιο ισχυρίστηκε και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας στα διεθνή ΜΜΕ, κατηγορώντας τη Χαμάς για όποια στέρηση τροφίμων.

Ολόκληρη δήλωση των πέντε χωρών

Τα πέντε κράτη, μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναφέρουν αναλυτικά:

«Εμείς, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία, η Γαλλία, η Ελλάδα και η Σλοβενία, ζητήσαμε την επείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την κατάσταση στη Γάζα.

Καταδικάζουμε την απόφαση της Κυβέρνησης του Ισραήλ να επεκτείνει περαιτέρω τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Το σχέδιο αυτό κινδυνεύει να παραβιάσει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Καλούμε το Ισραήλ να αναστρέψει άμεσα αυτή την απόφαση και να μην την υλοποιήσει.

Επαναλαμβάνουμε ότι οποιεσδήποτε απόπειρες προσάρτησης ή επέκτασης των εποικισμών παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

Η επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές όλων των αμάχων στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων των εναπομεινάντων ομήρων, και θα οδηγήσει σε περαιτέρω αχρείαστο πόνο.

Αυτή την εβδομάδα, το Συμβούλιο Ασφαλείας άκουσε μια συγκλονιστική κατάθεση από τον Ιλάι Ντέιβιντ, τον αδελφό του Εβιάταρ Ντέιβιντ, ο οποίος απήχθη βάναυσα από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και κρατείται υπό απάνθρωπες συνθήκες στη Γάζα για πάνω από 21 μήνες.

Η παρουσίαση του ήταν μια αυστηρή υπενθύμιση ότι η ταλαιπωρία των υπόλοιπων ομήρων και των οικογενειών τους πρέπει να τερματιστεί. Το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει καλέσει επανειλημμένα για την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων. Και είμαστε σαφείς ότι η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί και να μην έχει μελλοντική συμμετοχή στην διακυβέρνηση της Γάζας, όπου η Παλαιστινιακή Αρχή πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο.

Αλλά αυτή η απόφαση της Ισραηλινής Κυβέρνησης δεν θα εξασφαλίσει την επιστροφή των ομήρων και θέτει σε κίνδυνο περαιτέρω τις ζωές τους.

Θα επιδεινώσει επίσης την ήδη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και κινδυνεύει να προκαλέσει περισσότερους θανάτους και μαζικούς εκτοπισμούς Παλαιστινίων πολιτών.

«Πείνα εκτυλίσσεται στη Γάζα»

Η IPC έχει προειδοποιήσει ότι η πείνα εκτυλίσσεται στη Γάζα. Παιδιά πεθαίνουν από ασιτία. Η πείνα είναι τόσο έντονη που απελπισμένοι πολίτες ρισκάρουν τη ζωή τους στα σημεία διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας για να θρέψουν τις οικογένειές τους.

Πρόκειται για μια ανθρωπογενή κρίση και συνεπώς είναι απαραίτητη η επείγουσα δράση για να σταματήσει η ασιτία και να αυξηθεί η βοήθεια στη Γάζα.

Έχουμε ένα σαφές μήνυμα προς το Ισραήλ: άρση των περιορισμών στην παράδοση βοήθειας, ώστε ο ΟΗΕ και οι καθιερωμένοι ανθρωπιστικοί εταίροι να μπορούν να επιχειρούν με ασφάλεια και σε κλίμακα, σύμφωνα με τις αρχές της ανθρωπιάς, της αμεροληψίας, της ουδετερότητας και της ανεξαρτησίας.

Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να μπορούν να επιχειρούν διεθνείς ΜΚΟ στη Γάζα. Οι αδικαιολόγητες απαιτήσεις για βίζα και εγγραφή από το Ισραήλ πρέπει να αφαιρεθούν και όλοι οι χερσαίοι δρόμοι να ανοίξουν για τις βασικές προμήθειες, περιλαμβανομένων τροφίμων, γάλακτος για βρέφη, φαρμάκων, καυσίμων και καθαρού νερού.

Μετά από 22 μήνες ταλαιπωρίας στη Γάζα, τώρα είναι η ώρα για διπλωματία, όχι για περισσότερους πολέμους.

Η εκεχειρία νωρίτερα φέτος έδειξε τι μπορεί να επιτευχθεί όταν υπάρχει πολιτική βούληση. Τερμάτισε τη σφαγή. Οι όμηροι επανενώθηκαν με τους αγαπημένους τους. Η αποτελεσματική ανθρωπιστική βοήθεια έφτασε σε εκείνους που είχαν επείγουσα ανάγκη.

Η διεθνής διάσκεψη για τη λύση των δύο κρατών τον περασμένο μήνα, που συν-προεδρεύεται από τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία, ήταν μια ισχυρή επίδειξη της δύναμης της διεθνούς αποφασιστικότητας να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον και να παραδώσουμε μακροπρόθεσμη ειρήνη για Ισραηλινούς, Παλαιστίνιους και την περιοχή.

Καλούμε και τις δύο πλευρές να εξασφαλίσουν άμεση και μόνιμη εκεχειρία, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και να προχωρήσουν επειγόντως τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας λύσης δύο κρατών».