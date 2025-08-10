Live: «Ημέρα Δράσης για την Παλαιστίνη» – Κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα – «Σταματήστε τον πόλεμο»
Κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, και στους αμάχους της Γάζας, που λιμοκτονούν, πραγματοποιούνται σε περισσότερα από 105 σημεία σε όλη τη χώρα. Εικόνες και βίντεο από την «Ημέρα Δράσης».
Με κεντρικά συνθήματα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», «Καμία συνεργασία με το Ισραήλ», «Η αλληλεγγύη δεν ποινικοποιείται», πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα κινητοποιήσεις. Η «Ημέρα Δράσης» για την Παλαιστίνη οργανώθηκε με πρωτοβουλία του March to Gaza.
