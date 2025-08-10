Γάζα: Σφαγή αμάχων που πήγαν να παραλάβουν τρόφιμα – Ανατριχιαστικό βίντεο
Τουλάχιστον 75 άνθρωποι δολοφονήθηκαν από ελεύθερους σκοπευτές, όταν πήγαν να παραλάβουν τρόφιμα στην Γάζα
Τουλάχιστον 75 άμαχοι δολοφονήθηκαν πριν από τρεις ημέρες στη Γάζα, όταν προσπάθησαν να παραλάβουν τα στοιχειώδη τρόφιμα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του in, το πυρ άνοιξαν ελεύθεροι σκοπευτές του Ισραηλινού στρατού, κάτι που συμβαίνει κάθε φορά που άμαχοι προσπαθούν να παραλάβουν τρόφιμα.
Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται παιδιά, όπως και νέοι ενήλικες. Στο παρακάτω βίντεο βλέπουμε την απάνθρωπη εικόνα σφαγής. Ορισμένα από τα κορμιά των νεκρών έχουν πατηθεί από βαριά οχήματα.
Στη συγκεκριμένη επίθεση κατά των αμάχων έχασε τη ζωή του και ο ανιψιός του παλαιστίνιου ποιητή Εσσάμ Θεόδωρου Αλαντάση, ο οποίος μοιράστηκε το συγκινητικό του αποχαιρετισμό στο facebook:
