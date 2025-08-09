newspaper
Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
«Αν κατακτήσεις τη Γάζα και οι όμηροι δολοφονηθούν, θα σε κυνηγήσουμε», λέει μητέρα αιχμαλώτου στον Νετανιάχου
«Αν κατακτήσεις τη Γάζα και οι όμηροι δολοφονηθούν, θα σε κυνηγήσουμε», λέει μητέρα αιχμαλώτου στον Νετανιάχου

Η μητέρα του Ματάν Ζανγκάουκερ έχει καταφερθεί ξανά και ξανά εναντίον του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου - Άλλοι 11 πέθαναν από πείνα στη Γάζα, νέες δολοφονίες πεινασμένων Παλαιστίνιων

Νεκτάριος Δαργάκης
Η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, μητέρα του ομήρου Ματάν Ζανγκάουκερ, προειδοποίησε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην επιδιώξει την κατάληψη της Γάζας επειδή θα κινδυνεύσουν οι αιχμάλωτοι που εξακολουθούν να βρίσκονται στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Τα χέρια σας θα είναι βαμμένα με το αίμα των ομήρων»

«Αν κατακτήσετε τμήματα της Λωρίδας και δολοφονηθούν όμηροι, θα σας κυνηγήσουμε στις πλατείες, στις εκλογές, οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε», είπε χαρακτηριστικά η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ.

Μιλώντας έξω από τα κεντρικά γραφεία του υπουργείου Άμυνας στο Τελ Αβίβ, πριν από τις εβδομαδιαίες διαμαρτυρίες του Σαββάτου που ζητούν συμφωνία με τη Χαμάς για τους ομήρους, η Ζανγκάουκερ είπε: «Θα υπενθυμίζουμε στον λαό του Ισραήλ, μέρα και νύχτα, ότι θα μπορούσατε να έχετε επιτύχει μια συμφωνία για τους ομήρους, αλλά αποφασίσατε να τους σκοτώσετε. Τα χέρια σας θα είναι βαμμένα με το αίμα των ομήρων».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Δεν φεύγουν από την πόλη της Γάζας οι Παλαιστίνιοι – Κι άλλοι νεκροί από πείνα και επιθέσεις

Παρά το σχέδιο του Ισραήλ να καταλάβει την πόλη της Γάζας και να εκτοπίσει βίαια σχεδόν ένα εκατομμύριο Παλαιστινίους σε στρατόπεδα στον νότο, πολλοί κάτοικοι της πόλης αρνούνται να φύγουν, όπως αναφέρει το Al Jazeera.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, άλλοι έντεκα άνθρωποι στoν παλαιστινιακό θύλακα πέθαναν από την πείνα τις τελευταίες 24 ώρες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων που σχετίζονται με την πείνα σε 212.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές που επικαλείται το Al Jazeera, τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά σήμερα.

Οι περισσότεροι, 14 άνθρωποι, περίμεναν για ανθρωπιστική βοήθεια, με το Ισραήλ να συνεχίζει να στοχοποιεί συστηματικά πεινασμένους Παλαιστίνιους.

Προσοχή, σκληρές εικόνες:

Δασμοί Τράμπ: Ποιος τους πληρώνει και ποιος τους εισπράττει

Δασμοί Τράμπ: Ποιος τους πληρώνει και ποιος τους εισπράττει

Αγροδιατροφικός τομέας: Ποιες προκλήσεις διαγράφονται στον ορίζοντα [γραφήματα]

Αγροδιατροφικός τομέας: Ποιες προκλήσεις διαγράφονται στον ορίζοντα [γραφήματα]

Βρετανία: Περισσότερες από 150 συλλήψεις διαδηλωτών κατά της απαγόρευσης του δικτύου Palestine Action
Φωτογραφίες και βίντεο 09.08.25

Περισσότερες από 50 συλλήψεις διαδηλωτών στο Λονδίνο κατά της απαγόρευσης του δικτύου Palestine Action

Οι αστυνομικοί έφτασαν να συλλάβουν τυφλό και ανάπηρο διαδηλωτή, με τις αντιδράσεις να είναι μεγάλες για την αντιμετώπιση των όσων συμμετείχαν στην κινητοποίηση υπέρ της Palestine Action

Σύνταξη
Ταϊλανδοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από νάρκη κοντά στην Καμπότζη εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας
Κόσμος 09.08.25

Ταϊλανδοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από νάρκη κοντά στην Καμπότζη εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας

Το νέο περιστατικό υπονομεύει την ήδη τεταμένη κατάσταση και δημιουργεί αμφιβολίες για το αν η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ταϊλανδή και την Καμπότζη μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα

Σύνταξη
Μαριχουάνα: Ο Τραμπ δεν μπορεί ούτε καν να τη μυρίσει, αλλά σκέφτεται να την… επαναφέρει – Γιατί;
Γιατί; 09.08.25

Μαριχουάνα: Ο Τραμπ δεν μπορεί ούτε καν να τη μυρίσει, αλλά σκέφτεται να την... επαναφέρει

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κάνει ελάχιστα στο θέμα από τότε που ανέλαβε, γεγονός που ώθησε το λόμπι που «σπρώχνει» τη μαριχουάνα να λάβει ολοένα και πιο επιθετικά μέτρα.

Σύνταξη
Το Ιράν συλλαμβάνει 20 φερόμενους κατάσκοπους του Ισραήλ – Εκτελεί έναν πυρηνικό επιστήμονα
Κόσμος 09.08.25

Το Ιράν συλλαμβάνει 20 φερόμενους κατάσκοπους του Ισραήλ – Εκτελεί έναν πυρηνικό επιστήμονα

Οι εκτελέσεις Ιρανών που καταδικάστηκαν για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ έχουν αυξηθεί σημαντικά, με τουλάχιστον οκτώ θανατικές ποινές να έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες

Σύνταξη
Πίσω από κάθε μεγάλο άντρα…: Η αυξανόμενη επιρροή της Μελάνια στον Ντόναλντ Τραμπ
FLOTUS 09.08.25

Πίσω από κάθε μεγάλο άντρα…: Η αυξανόμενη επιρροή της Μελάνια στον Ντόναλντ Τραμπ

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, βρίσκεται στο επίκεντρο πολιτικών αναλύσεων, καθώς κάποιοι υποστηρίζουν ότι ασκεί σημαντική επιρροή στις μεταβολές της στάσης του προέδρου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λος Άντζελες: Ένα δισ. δολάρια απαιτεί η κυβέρνηση Τραμπ από το UCLA για τις διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων
ΗΠΑ 09.08.25

Ένα δισ. δολάρια απαιτεί η κυβέρνηση Τραμπ από το UCLA για τις διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων

Το πανεπιστήμιο καλείται από την κυβέρνηση Τραμπ να καταβάλει και αποζημιώσεις 172 εκατ. δολαρίων σε εβραίους φοιτητές που υπέστησαν διακρίσεις ή εκφοβισμό, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης

Σύνταξη
Πρόταση Πούτιν σε Τραμπ: Κρατάω ανατολική Ουκρανία, σας δίνω ειρήνη και νομοθετική δέσμευση να μην επιτεθώ σε ΕΕ
Wall Street Journal 09.08.25

Πρόταση Πούτιν σε Τραμπ: Κρατάω ανατολική Ουκρανία, σας δίνω ειρήνη και νομοθετική δέσμευση να μην επιτεθώ σε ΕΕ

Η Wall Street Journal εκτιμά ότι η κίνηση του Πούτιν φαίνεται να στοχεύει εν μέρει στην αύξηση της εσωτερικής πίεσης προς τον Ζελένσκι

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
LIVE: Ελλάδα – Σερβία
Μπάσκετ 09.08.25

LIVE: Ελλάδα – Σερβία

LIVE: Ελλάδα – Σερβία. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Ελλάδα – Σερβία στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής μας. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1.

Σύνταξη
Ο Τζον Λεγκουίζαμο αποκαλεί τον Ντιν Κέιν «ηλίθιο» επειδή σκοπεύει να γίνει πράκτορας της ICE
«Θα αναλάβω δράση», 09.08.25

Ο Τζον Λεγκουίζαμο αποκαλεί τον Ντιν Κέιν «ηλίθιο» επειδή σκοπεύει να γίνει πράκτορας της ICE

«Ποιος χαμένος θα ήθελε να γίνει εθελοντικά πράκτορας της ICE;» αναρωτήθηκε ο Τζον Λεγκουίζαμο σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιταλία: «Basta» λένε οι γηγενείς στις ιδιωτικές παραλίες και «παίρνουν» τα βουνά
Planet Travel 09.08.25

Ιταλία: «Basta» λένε οι γηγενείς στις ιδιωτικές παραλίες και «παίρνουν» τα βουνά

«Ακόμη και με δύο μισθούς, πολλοί δεν μπορούν να καλύψουν τα βασικά, και η παραλία είναι το πρώτο που κόβεται από τον προϋπολογισμό», εξήγησε ο Φαμπρίτσιο Λικορντάρι, πρόεδρος του Assobalneari Italia

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανθρωπιστική κρίση στην εργασία: Ρεκόρ δυστυχημάτων το καλοκαίρι
Καταγγελίες ΟΣΕΤΕΕ 09.08.25

Ανθρωπιστική κρίση στην εργασία: Ρεκόρ δυστυχημάτων το καλοκαίρι

Για «ανθρωπιστική κρίση στην εργασία» κάνει λόγο η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, καθώς καταρρίπονται διαρκώς τα αρνητικά ρεκόρ σε εργατικά δυστυχήματα και ατυχήματα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Έμα Τόμσον λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ της ζήτησε να βγουν ραντεβού, ενώ βρισκόταν στο τροχόσπιτο της
Πολιτική σάτιρα 09.08.25

Η Έμα Τόμσον λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ της ζήτησε να βγουν ραντεβού, ενώ βρισκόταν στο τροχόσπιτο της

«Ναι, θα μπορούσα να είχα βγει ραντεβού με τον Ντόναλντ Τραμπ και να είχα αλλάξει την πορεία της αμερικανικής ιστορίας!», ανέφερε η ηθοποιός Έμα Τόμσον, εξιστορώντας ένα αλλόκοτο περιστατικό.

Σύνταξη
Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός 0-1: Σούπερ Θρύλος, απίθανο γκολ από τον Τσικίνιο!
Ποδόσφαιρο 09.08.25

Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός 0-1: Σούπερ Θρύλος, απίθανο γκολ από τον Τσικίνιο!

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 στην έδρα της Ουνιόν Βερολίνου, σε φιλική αναμέτρηση, με τον «κεραυνό» του Τσικίνιο (74′) και ετοιμάζεται για τα τεστ επιπέδου Champions League με Νάπολι και Ίντερ.

Σύνταξη
Σαμαριά: Επιχείρηση μεταφοράς τραυματία – Είναι ο μελισσοκόμος που βρήκε τη σορό Γερμανού τουρίστα τον Μάρτιο
Αναμένεται ελικόπτερο 09.08.25

Σαμαριά: Επιχείρηση μεταφοράς τραυματία – Είναι ο μελισσοκόμος που βρήκε τη σορό Γερμανού τουρίστα τον Μάρτιο

Ο άνδρας έχει χτυπήσει στα πλευρά, τη μέση και το κεφάλι. Επέστρεφε από τα μελίσσια του που έχει στη Σαμαριά όταν έπεσε από το μουλάρι του.

Σύνταξη
Αγωνία για Ζέλσον Μαρτίνς στον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 09.08.25

Αγωνία για Ζέλσον Μαρτίνς στον Ολυμπιακό

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζέλσον Μαρτίνς τραυματίστηκε στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου του φιλικού του Ολυμπιακού με την Ουνιόν Βερολίνου με αποτέλεσμα να γίνει αναγκαστική αλλαγή.

Σύνταξη
Απογοήτευση Πέσιτς για την απουσία του Αντετοκούνμπο: «Προγραμματίσαμε το τουρνουά εν μέρει εξαιτίας του»
Μπάσκετ 09.08.25

Απογοήτευση Πέσιτς για την απουσία του Αντετοκούνμπο: «Προγραμματίσαμε το τουρνουά εν μέρει εξαιτίας του»

Λίγες ώρες πριν το φιλικό της Σερβίας με την Ελλάδα (20:30) ο προπονητής των Σέρβων Σβέτισλαβ Πέσιτς εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Από πρόσφυγας στον πιο ακριβοπληρωμένο σεναριογράφο των 90’s: Ο Τζο Έστερχαζ ξαναγράφει το Βασικό Ένστικτο
Burn Hollywood Burn 09.08.25

Από πρόσφυγας στον πιο ακριβοπληρωμένο σεναριογράφο των 90’s: Ο Τζο Έστερχαζ ξαναγράφει το Βασικό Ένστικτο

Ο Τζο Έστερχαζ γεννήθηκε σε καταυλισμό προσφύγων, έκανε δουλειές του «ποδαριού», έγινε δημοσιογράφος για να καταλήξει να είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος σεναριογράφος του Χόλιγουντ. Τώρα επιστρέφει με ένα ακόμη «Βασικό Ένστικτο».

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
