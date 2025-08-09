«Αν κατακτήσεις τη Γάζα και οι όμηροι δολοφονηθούν, θα σε κυνηγήσουμε», λέει μητέρα αιχμαλώτου στον Νετανιάχου
Η μητέρα του Ματάν Ζανγκάουκερ έχει καταφερθεί ξανά και ξανά εναντίον του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου - Άλλοι 11 πέθαναν από πείνα στη Γάζα, νέες δολοφονίες πεινασμένων Παλαιστίνιων
Η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, μητέρα του ομήρου Ματάν Ζανγκάουκερ, προειδοποίησε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην επιδιώξει την κατάληψη της Γάζας επειδή θα κινδυνεύσουν οι αιχμάλωτοι που εξακολουθούν να βρίσκονται στον παλαιστινιακό θύλακα.
«Τα χέρια σας θα είναι βαμμένα με το αίμα των ομήρων»
«Αν κατακτήσετε τμήματα της Λωρίδας και δολοφονηθούν όμηροι, θα σας κυνηγήσουμε στις πλατείες, στις εκλογές, οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε», είπε χαρακτηριστικά η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ.
Μιλώντας έξω από τα κεντρικά γραφεία του υπουργείου Άμυνας στο Τελ Αβίβ, πριν από τις εβδομαδιαίες διαμαρτυρίες του Σαββάτου που ζητούν συμφωνία με τη Χαμάς για τους ομήρους, η Ζανγκάουκερ είπε: «Θα υπενθυμίζουμε στον λαό του Ισραήλ, μέρα και νύχτα, ότι θα μπορούσατε να έχετε επιτύχει μια συμφωνία για τους ομήρους, αλλά αποφασίσατε να τους σκοτώσετε. Τα χέρια σας θα είναι βαμμένα με το αίμα των ομήρων».
Δείτε σχετική ανάρτηση:
🔴 Einav Zangauker, mère de Matan, retenu en otage à Gaza, a exhorté les Israéliens à lancer une grève générale afin de faire pression sur le gouvernement pour conclure un accord avec le Hamas et mettre fin à la guerre. Lors d’une conférence de presse à Tel-Aviv, elle a accusé le… pic.twitter.com/neUanbSbU5
— i24NEWS Français (@i24NEWS_FR) August 9, 2025
Δεν φεύγουν από την πόλη της Γάζας οι Παλαιστίνιοι – Κι άλλοι νεκροί από πείνα και επιθέσεις
Παρά το σχέδιο του Ισραήλ να καταλάβει την πόλη της Γάζας και να εκτοπίσει βίαια σχεδόν ένα εκατομμύριο Παλαιστινίους σε στρατόπεδα στον νότο, πολλοί κάτοικοι της πόλης αρνούνται να φύγουν, όπως αναφέρει το Al Jazeera.
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, άλλοι έντεκα άνθρωποι στoν παλαιστινιακό θύλακα πέθαναν από την πείνα τις τελευταίες 24 ώρες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων που σχετίζονται με την πείνα σε 212.
Σύμφωνα με ιατρικές πηγές που επικαλείται το Al Jazeera, τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά σήμερα.
Οι περισσότεροι, 14 άνθρωποι, περίμεναν για ανθρωπιστική βοήθεια, με το Ισραήλ να συνεχίζει να στοχοποιεί συστηματικά πεινασμένους Παλαιστίνιους.
Προσοχή, σκληρές εικόνες:
Dozens of injuries arrived at the Palestine Red Crescent Al-Quds Hospital after a group of civilians were targeted by Israeli occupation forces while waiting for aid trucks at the Nabulsi Junction. pic.twitter.com/eqJaTAQFAK
— Quds News Network (@QudsNen) August 9, 2025
