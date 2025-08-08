ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το Σάββατο το Συμβούλιο Ασφαλείας για τη Γάζα
Εκτάκτως θα συνεδριάσει το Σάββατο το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με αφορμή τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Ισραήλ για τη Γάζα
- Νέο φιάσκο με τα επιδόματα ανεργίας: «Κουτσουρεμένα ποσά» και καθυστερήσεις στην προπληρωμένη κάρτα
- Η απόγνωση σε μια φωτογραφία – Η πύρινη λαίλαπα καταστρέφει τα πάντα στην Κερατέα
- «Χωρίς ανταλλακτικά, χωρίς μηχανικούς» – Η Ρωσία κινδυνεύει να ξεμείνει από αεροπλάνα
- Πώς η Apple πόνταρε 600 δισ. δολάρια για να κερδίσει την εύνοια του Τραμπ
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αποφάσισε την πραγματοποίηση έκτακτης συνεδρίασης το Σάββατο στις 22:00 (ώρα Ελλάδας) με θέμα τη Γάζα.
Η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού σχεδίου για τον έλεγχο της πόλης, σύμφωνα με όσα ανέφεραν διπλωματικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Ανησυχία στον ΟΗΕ για την απόφαση του Ισραήλ
Nωρίτερα, ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε το Ισραήλ, μέσω μιας εκπροσώπου Τύπου, για μια «επικίνδυνη κλιμάκωση», που «κινδυνεύει να επιδεινώσει τις ήδη καταστροφικές συνέπειες για εκατομμύρια Παλαιστινίους».
I’m gravely alarmed by the decision of the Israeli Government to «take control of Gaza City».
This marks a dangerous escalation & risks deepening the already catastrophic consequences for millions of Palestinians.
It could further endanger more lives, including of the remaining… pic.twitter.com/nHxXTWNaFn
— António Guterres (@antonioguterres) August 8, 2025
Πολλές χώρες, μεταξύ των 15 κρατών μελών που συνθέτουν το Συμβούλιο Ασφαλείας, ζήτησαν αυτήν την έκτακτη συνεδρίαση, την οποία χαιρέτισε η παλαιστινιακή αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ.
Η απόφαση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να δώσει εντολή στον ισραηλινό στρατό να πάρει τον έλεγχο της Γάζας για να «νικήσει» τη Χαμάς έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.
Υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει «περαιτέρω βίαιους εκτοπισμούς, θανάτους και μαζικές καταστροφές, επιδεινώνοντας τον αδιανόητο πόνο του παλαιστινιακού πληθυσμού στη Γάζα», προειδοποίησε επίσης ο Αντόνιο Γκουτέρες.
Τα Ηνωμένα Εθνη τόνισαν χθες Πέμπτη ότι τάσσονται εναντίον οποιασδήποτε επέκτασης των επιχειρήσεων του στρατού του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.
- Ο διευθυντής της Βασιλικής Όπερας για την διαμαρτυρία του χορευτή με την παλαιστινιακή σημαία
- Λετονία – Ελλάδα 74-68: Ήττα στην πρεμιέρα για την Εθνική Παίδων
- Πλανήτης «κοντά στη Γη» μπορεί να έχει δορυφόρους ικανούς να φιλοξενήσουν ζωή
- Συγκλονιστική εικόνα από τη φωτιά στο Λατζόι Ηλείας
- Μεντιλίμπαρ: «Θα μπορούσαμε να βάλουμε 6-7 γκολ»
- Φωτιά στην Κερατέα: Ο καπνός κάλυψε τον ουρανό της Αττικής – Δείτε εικόνες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις