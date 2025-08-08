Το κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε πρόταση του Μπενιαμίν Νετανιάχου ο στρατός του Ισραήλ να καταλάβει την πόλη της Γάζας και να αφοπλίσει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, ανακοίνωσε στα εβραϊκά μέσω X τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργοί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, προβλέπεται η κατάληψη της πόλης της Γάζας (βόρεια) και η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό «εκτός των ζωνών μάχης».

Κατά την ίδια πηγή, το σχέδιο που εγκρίθηκε προβλέπει «τον αφοπλισμό της Χαμάς», «την επιστροφή των ομήρων, τόσο όσων βρίσκονται στη ζωή όσο και αυτών που έχουν αποβιώσει», την «αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας» και «τον έλεγχο ασφαλείας του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας», καθώς και την «εγκαθίδρυση εναλλακτικής πολιτικής διοίκησης» που δεν θα ανήκει «ούτε στη Χαμάς ούτε στην Παλαιστινιακή Αρχή».

🚨🚨🚨Israeli prime minister’s office: «The security cabinet approved the prime minister’s proposal to defeat Hamas. The IDF will prepare to take control of Gaza City while providing humanitarian aid to the civilian population outside the combat zones» https://t.co/5SsrfxWYEL — Barak Ravid (@BarakRavid) August 8, 2025

Δεν ξεκαθαρίζεται αν σχεδιάζεται η επιβολή ισραηλινής κατοχής σε όλη τη Δυτική Όχθη, κάτι που ανήγγειλε ο κ. Νετανιάχου χθες.

Ισραήλ: Μαραθώνια συνεδρίαση

Μιλώντας στο Fox News, ο ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε πως «για να εγγυηθούμε την ασφάλειά μας, έχουμε σκοπό να απαλείψουμε τη Χαμάς εκεί, να επιτρέψουμε στον πληθυσμό να είναι ελεύθερος και να περάσουμε (την εξουσία) σε πολιτική διακυβέρνηση που δεν θα είναι η Χαμάς και δεν θα είναι οποιοσδήποτε συνηγορεί υπέρ της καταστροφής του Ισραήλ. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Να απαλλάξουμε τους εαυτούς μας και να απελευθερώσουμε τον λαό της Γάζας από την απαίσια τρομοκρατία της Χαμάς».

Η έγκριση του σχεδίου τέθηκε επί τάπητος σε συνεδρίαση διάρκειας δέκα και πλέον ωρών, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, που ολοκληρώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί.

Κατά εκτιμήσεις που μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο, ο στρατός του Ισραήλ ελέγχει το 75% του θυλάκου υπό πολιορκία, που έχει υποστεί πελώριες καταστροφές έπειτα από 23 μήνες πολέμου, με τον πληθυσμό να απειλείται από γενικευμένο λιμό, όπως προειδοποιεί ο ΟΗΕ.

Η επιβολή πλήρους κατοχής στη Λωρίδα της Γάζας θα απαιτούσε επιχειρήσεις εξάμηνης διάρκειας, κατά δημοσιεύματα του Τύπου του Ισραήλ.

Διαφωνίες στο εσωτερικό του Ισραήλ

Η επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές αμέτρητων Παλαιστινίων και των περίπου 20 Ισραηλινών ομήρων που παραμένουν.

Οι οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα φοβούνται ότι μια κλιμάκωση μπορεί να στείλει τους αγαπημένους τους στον θάνατο, και μερικοί διαμαρτυρήθηκαν έξω από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας στην Ιερουσαλήμ. Πρώην ανώτατοι αξιωματούχοι ασφαλείας του Ισραήλ έχουν επίσης αντιταχθεί στο σχέδιο, προειδοποιώντας για μια κατάσταση αδιεξόδου χωρίς σημαντικά στρατιωτικά οφέλη.

Κατά τη συνεδρίαση του συμβουλίου πραγματοποιήθηκαν ηχηρές διαδηλώσεις τόσο στην Ιερουσαλήμ, κοντά στο ισραηλινό πρωθυπουργικό γραφείο, εκεί όπου διεξάγεται και η συνεδρίαση, όσο και στο Τελ Αβίβ, έξω από τα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος Λικούντ.

Εκατοντάδες διαδηλωτές διαμαρτύρονταν κατά του πολέμου στη Γάζα. Ζητούσαν την άμεση απελευθέρωση των ομήρων και απαιτούσαν μία ολοκληρωμένη συμφωνία ειρήνης.

Λευκή επιταγή από Τραμπ

Αμερικανικές και ισραηλινές πηγές που μίλησαν στο Axios επιβεβαιώνουν επίσης ότι ο Τραμπ δεν αντιτίθεται στα σχέδια του Νετανιάχου, ενώ βοηθός του ισραηλινού πρωθυπουργού δήλωσε στον αμερικανικό ιστότοπο:

«Δεν είμαστε διατεθειμένοι να παραμείνουμε στο τρέχον αδιέξοδο και δεν είμαστε διατεθειμένοι να παραδοθούμε στις απαιτήσεις της Χαμάς – επομένως ουσιαστικά απομένει μόνο μία επιλογή, να κάνουμε ένα δραστικό βήμα. Αυτό είναι το τελευταίο χαρτί που μας έχει απομείνει».

Τι λέει ο στρατός του Ισραήλ

Λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση, του υπουργικού συμβουλίου ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε: «Ασχολούμαστε με ζητήματα ζωής και θανάτου, για την υπεράσπιση της χώρας, και το κάνουμε αυτό έχοντας κατά νου τους στρατιώτες μας και τους πολίτες του Ισραήλ. Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με υπευθυνότητα, ακεραιότητα και αποφασιστικότητα – έχοντας κατά νου μόνο την ασφάλεια και την ευημερία του Ισραήλ».

Αναφερόμενος στην αντιπαράθεση που έχει προκύψει μεταξύ της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας σχετικά με τα επόμενα βήματα στη Λωρίδα της Γάζας, ο Εγιάρ Ζαμίρ δήλωσε: «Η κουλτούρα της συζήτησης είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του εβραϊκού λαού. Είναι ένα ζωτικό συστατικό της συνολικής κουλτούρας των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων – τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε τη θέση μας χωρίς φόβο – με επαγγελματικό, ανεξάρτητο και ουσιαστικό τρόπο».

Την Τετάρτη, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, αναφερόμενος στις αντιδράσεις του στρατού, είχε δηλώσει ότι «αφού ληφθούν αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο», ο στρατός «θα τις υλοποιήσει».