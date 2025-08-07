Καμπάνια για τη Γάζα από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα: «Ενώστε τις φωνές σας για να μπει ένα τέλος στη φρίκη»

Δραματική έκκληση προς την ελληνική κυβέρνηση και τα μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου απευθύνουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, ζητώντας τους να πάρουν θέση για τη σφαγή των αμάχων στη Γάζα, όχι με λόγια αλλά με πράξεις.

Ταυτόχρονα, το ελληνικό παράρτημα της διεθνούς ανθρωπιστικής οργάνωσης, ζητά από όλους τους πολίτες που αναγνωρίζουν ότι στη Γάζα συντελούνται καθημερινά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, να «ενώσουν τις φωνές τους για να δοθεί ένα τέλος στη φρίκη».

Η επιστολή των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και η καμπάνια συλλογής υπογραφών, θέτει την ελληνική κυβέρνηση προ των ευθυνών της για συγκεκριμένα ζητήματα διεθνούς δικαίου, αλλά και στοιχειώδους ανθρωπιάς.

Η έκκληση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα σε κυβέρνηση – κοινοβούλιο

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καλούν την κυβέρνηση και τα μέλη του κοινοβουλίου να αναλάβουν δράση για τα παρακάτω:

Την προστασία των ανθρώπινων ζωών στη Γάζα – χρησιμοποιώντας όλη τη διπλωματική ισχύ προς το κράτος του Ισραήλ και του ηγέτες του.

Την άρση της πολιορκίας στη Γάζα, απαιτώντας πλήρη κατάπαυση πυρός εδώ και τώρα.

Τη διευκόλυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας, καταγγέλλοντας «τη χρήση τροφίμων, νερού και φαρμάκων ως όπλων πολέμου».

Την προστασία των ιατρικών δομών, απαιτώντας να σταματήσουν άμεσα οι επιθέσεις σε δομές υγείας.

Την άδεια μετακινήσεων για ιατρικούς λόγους, σε ασθενείς από τη Γάζα που έχουν ανάγκη από κρίσιμη εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια.

Χιλιάδες υπογραφές

Ήδη, στη διαδικτυακή πλατφόρμα της καμπάνιας των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 9.300 υπογραφές και συνεχώς αυξάνονται, αποδεικνύοντας ότι ο ελληνικός λαός απαιτεί από την κυβέρνηση να σταματήσει να κάνει τον «Πόντιο Πιλάτο» στη σφαγή των νηπίων, των μανάδων και των δεκάδων χιλιάδων αμάχων.

Η επιστολή των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, είναι μια κραυγή για βοήθεια, προς όσους ακόμα θέλουν να λέγονται άνθρωποι. Διαβάζεται και ως μια συνοπτική αλλά αντικειμενική περιγραφή όσων εκτυλίσσονται καθημερινά στη Γάζα, με άμεσους αυτουργούς τις στρατιωτικές δυνάμεις και την κυβέρνηση του Ισραήλ και με τη συνενοχή των κυβερνήσεων που κάνουν «τα στραβά μάτια» ή απλώς ψελλίζουν ευχολόγια.

Ομαδικός τάφος η Γάζα

Η πλήρης επιστολή των Γιατρών Χωρίς Σύνορα:

Η Γάζα έχει μετατραπεί σε ομαδικό τάφο. Από τον Οκτώβριο του 2023, οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα σφαγιάζονται καθημερινά. Περισσότεροι από 59.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, εκ των οποίων πάνω από 1.400 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, τουλάχιστον 180 δημοσιογράφοι και περίπου 400 άτομα που πρόσφεραν ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ οι τραυματίες φτάνουν τους 142.000.

Βλέπουμε, σε πραγματικό χρόνο, τη δημιουργία συνθηκών που μπορεί να οδηγήσουν στην πλήρη εξάλειψη της ζωής των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Είμαστε μάρτυρες της γενοκτονίας που εκτυλίσσεται στη Γάζα, όπως και της υποκρισίας και της αδράνειας της διεθνούς κοινότητας που επέτρεψε στο Ισραήλ να συνεχίσει να σφαγιάζει ανθρώπους με απόλυτη ατιμωρησία.

Η ισραηλινή κυβέρνηση αψηφά ανοιχτά τους κανόνες του πολέμου.

Ο λιμός ως όπλο εξόντωσης

Η σκόπιμη χρήση του λιμού ως όπλου από τις ισραηλινές αρχές στη Γάζα έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα. Αυτό που βλέπουμε είναι αδιανόητο: ένας ολόκληρος πληθυσμός στερείται σκοπίμως τροφής και νερού, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις διαπράττουν καθημερινά εγκλήματα, καθώς οι άνθρωποι παλεύουν για να πάρουν τα ψίχουλα τροφής στα σημεία διανομής με κίνδυνο να χάσουν τη ζωή τους. «Τα παιδιά λένε στους γονείς τους ότι θέλουν να πάνε στον παράδεισο, γιατί τουλάχιστον ο παράδεισος έχει φαγητό».

Οι σφαγές σε χώρους διανομής τροφίμων στη Γάζα συμβαίνουν σχεδόν καθημερινά.

Οι αεροπορικές ρίψεις για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας είναι μία αναποτελεσματική, επικίνδυνη και μάταιη πρωτοβουλία που αποπνέει κυνισμό, όταν υπάρχουν δρόμοι, φορτηγά, τρόφιμα και φάρμακα έτοιμα να μεταφερθούν στη Γάζα.

Βίαιος εκτοπισμός

Εν τω μεταξύ, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εκτοπίσει βίαια σχεδόν δύο εκατομμύρια εξαντλημένους Παλαιστίνιους σε λιγότερο από το 12% της Γάζας. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και οι βίαιες επιδρομές του ισραηλινού στρατού συνεχίζονται και στη Δυτική Όχθη. Τον Ιανουάριο του 2025, οι ισραηλινές δυνάμεις ξεκίνησαν τη στρατιωτική επιχείρηση «Σιδηρούν Τείχος» στη βόρεια Δυτική Όχθη, η οποία συνεχίζεται ακόμη και περισσότεροι από 42.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί βίαια και ζουν με περιορισμένη πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό και ιατρική περίθαλψη.

Η συστηματική και σκόπιμη διάλυση του συστήματος υγείας δεν έχει όριο. Σχεδόν όλα τα νοσοκομεία έχουν υποστεί ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου, μια τακτική που οδηγεί στην απώλεια ζωών ακόμη και πιο μακροπρόθεσμα μετά το τέλος των συγκρούσεων.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας περίπου 14.000 άνθρωποι εντός της Γάζας χρειάζονται επειγόντως ιατρική και χειρουργική θεραπεία και πρέπει να μεταφερθούν άμεσα εκτός Παλαιστίνης. Όμως οι ιατρικές εκκενώσεις μειώνονται. Σχεδόν τα δύο τρίτα των ασθενών που απομακρύνθηκαν από τη Γάζα για επείγουσα θεραπεία στο εξωτερικό έφυγαν πριν από το κλείσιμο του περάσματος της Ράφα τον Μάιο του 2024.

Τα αιτήματα των ΓΧΣ

Καλούμε άμεσα την ελληνική κυβέρνηση και τα μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου:

· ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΖΩΩΝ: Να λάβετε μέτρα και να χρησιμοποιήσετε άμεσα όλη τη διπλωματική ισχύ προς το κράτος του Ισραήλ και τους ηγέτες του για την προστασία των αμάχων στην Γάζα.

· ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ: Να απαιτήσετε τον άμεσο τερματισμό της πολιορκίας της Γάζας. Πρέπει να επιτευχθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός τώρα.

· ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ: Να υπερασπιστείτε δημόσια το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο καταγγέλλοντας τη χρήση τροφίμων, νερού και φαρμάκων ως όπλων πολέμου και να ηγηθείτε πρωτοβουλιών για την απρόσκοπτη είσοδο και διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

· ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ: Οι επιθέσεις σε δομές υγείας πρέπει να σταματήσουν άμεσα ως ζήτημα ύψιστης και άμεσης ανάγκης.

· ΑΔΕΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ: Να ηγηθείτε πρωτοβουλιών για την αύξηση των ιατρικών εκκενώσεων. Η Ελλάδα όπως και οι άλλες χώρες της ΕΕ πρέπει να ανοίξουν τις πόρτες τους για να δεχτούν περισσότερους ασθενείς που είναι παγιδευμένοι στη Γάζα και έχουν τεράστια ανάγκη από κρίσιμη εξειδικευμένη φροντίδα, διασφαλίζοντας παράλληλα στους Παλαιστίνιους το δικαίωμά τους να επιστρέψουν στη Γάζα μετά τη θεραπεία.

Παράλληλα καλούμε και όλους τους πολίτες που αναγνωρίζουν την παραβίαση όλων των κόκκινων γραμμών και την ευθύνη όλων για δράση να ενώσουν τις φωνές τους για να δοθεί ένα τέλος στη φρίκη.

Κατεβάστε ΕΔΩ την επιστολή των Γιατρών Χωρίς Σύνορα

Συλλογή υπογραφών ΕΔΩ