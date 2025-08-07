Νετανιάχου: Το Ισραήλ «δεν θα προσαρτήσει τη Γάζα» – Θα κυβερνάται από «μεταβατική» κυβέρνηση

Λίγη ώρα πριν ξεκινήσει το υπουργικό συμβούλιο στο Ισραήλ, όπου αναμένεται να αποφασίσει αν θα προχωρήσει το Τελ Αβίβ σε πλήρη κατάληψη της Γάζας, ο Μπενιανίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ «δεν θα προσαρτήσει τη Γάζα».

Αλλά και ότι σχεδιάζει να μεταβιβάσει τον έλεγχο της περιοχής σε ένα απροσδιόριστο «μεταβατικό διοικητικό όργανο».

Σύμφωνα με τις δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν στον CNN-News18, ινδικό ειδησεογραφικό πρακτορείο, διευκρίνισε το στρατηγικό του όραμα για τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Νετανιάχου, που φαίνεται ότι προσπαθεί να κατευνάσει τις διεθνείς αντιδράσεις, επανέλαβε τους βασικούς στόχους του Ισραήλ: την πλήρη διάλυση της Χαμάς και την άνευ όρων επιστροφή όλων των εναπομεινάντων ομήρων. Ο Νετανιάχου λέει ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να τερματιστεί γρήγορα, εάν η Χαμάς καταθέσει τα όπλα της και απελευθερώσει τους ομήρους.

«Θα πάρουμε τον έλεγχο»

Επίσης, σε συνέντευξή του στο Fox News, στην ερώτηση αν το Ισραήλ θα «πάρει τον έλεγχο ολόκληρης της Γάζας», απάντησε:

«Σκοπεύουμε να το κάνουμε», απάντησε ο Νετανιάχου, «για να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας, να απομακρύνουμε τη Χαμάς από εκεί, να επιτρέψουμε στον πληθυσμό να απελευθερωθεί από τη Γάζα και να την παραδώσουμε σε πολιτική διακυβέρνηση που δεν είναι η Χαμάς και κανένας που υποστηρίζει την καταστροφή του Ισραήλ».

Και πρόσθεσε: «Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να απελευθερώσουμε τους εαυτούς μας και τον λαό της Γάζας από τον τρομερό τρόμο της Χαμάς».

Ο Νετανιάχου είπε επίσης στο Fox ότι το Ισραήλ δεν θέλει να είναι «ένα κυβερνητικό όργανο» στη Γάζα.

«Δεν θέλουμε να την κρατήσουμε. Θέλουμε να έχουμε μια περίμετρο ασφαλείας. Δεν θέλουμε να την κυβερνήσουμε», είπε.

Σχέδιο δύο φάσεων

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ άρχισε στις 6 μ.μ., ώστε να συζητήσει σχετικά με το εάν θα προχωρήσει σε μια πλήρη στρατιωτική κατοχή της Λωρίδας της Γάζας. Ταυτόχρονα είναι σε εξέλιξη διαδήλωση έξω από την κατοικία του με αίτημα να λήξει ο πόλεμος και να απελευθερωθούν οι όμηροι.

Το υπουργικό συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει μια στρατιωτική επιχείρηση δύο φάσεων με στόχο την κατάληψη του ελέγχου της πόλης της Γάζας.

Το σχέδιο περιλαμβάνει την απομάκρυνση περίπου ενός εκατομμυρίου κατοίκων, δηλαδή του μισού πληθυσμού της Γάζας. Ισραηλινοί αξιωματούχοι μιλούν για προσωρινό μέτρο για την εγκαθίδρυση πολιτικών υποδομών στην κεντρική Γάζα.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, η εκστρατεία παρουσιάζεται ως περιορισμένη επιχείρηση και όχι ως πλήρης εισβολή, σε αντίθεση με όσα έχει πει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Προφανής στόχος είναι να κατευνάσουν την ηγεσία των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, που αντιτίθεται στη μακροχρόνια κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών. Αξιωματούχος ασφαλείας που μίλησε στον Guardian υπό τον όρο της ανωνυμία είπε: «Εισερχόμαστε εν πλήρει συνειδήσει σε μοντέλο Βιετνάμ».

Ο αρχηγός του επιτελείου, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, φέρεται να έχει προειδοποιήσει ότι η κατοχή της Γάζας θα βυθίσει το Ισραήλ σε μια «μαύρη τρύπα» παρατεταμένης εξέγερσης, ανθρωπιστικής ευθύνης και αυξημένου κινδύνου για τους ομήρους.

Ο στόχος της επιχείρησης, που ενδεχομένως να περιλαμβάνει έως και πέντε μεραρχίες των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων και να διαρκεί τέσσερις έως πέντε μήνες, υποδηλώνει μια πολύ πιο εκτεταμένη εκστρατεία. Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι η εκστρατεία στοχεύει να πιέσει τη Χαμάς να επιστρέψει σε διαπραγματεύσεις και ενδεχομένως να ευθυγραμμιστεί με ένα ευρύτερο ειρηνευτικό πλαίσιο υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Τι λέει ο στρατός

Λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση, ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε: «Ασχολούμαστε με ζητήματα ζωής και θανάτου, για την υπεράσπιση της χώρας, και το κάνουμε αυτό έχοντας κατά νου τους στρατιώτες μας και τους πολίτες του Ισραήλ. Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με υπευθυνότητα, ακεραιότητα και αποφασιστικότητα – έχοντας κατά νου μόνο την ασφάλεια και την ευημερία του Ισραήλ».

Αναφερόμενος στην αντιπαράθεση που έχει προκύψει μεταξύ της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας σχετικά με τα επόμενα βήματα στη Λωρίδα της Γάζας, ο Εγιάρ Ζαμίρ δήλωσε: «Η κουλτούρα της συζήτησης είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του εβραϊκού λαού. Είναι ένα ζωτικό συστατικό της συνολικής κουλτούρας των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων – τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε τη θέση μας χωρίς φόβο – με επαγγελματικό, ανεξάρτητο και ουσιαστικό τρόπο».

Την Τετάρτη, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, αναφερόμενος στις αντιδράσεις του στρατού, είχε δηλώσει ότι «αφού ληφθούν αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο», ο στρατός «θα τις υλοποιήσει».

Έσωθεν και έξωθεν πιέσεις

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται υπό έντονη διεθνή πίεση για να καταλήξει σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, την ώρα που οι άμαχοι στη Γάζα λιμοκτονούν. Ωστόσο αντιμετωπίζει επίσης εσωτερικές πιέσεις από το εσωτερικό του συνασπισμού του για να συνεχίσει τον πόλεμο.

Ακροδεξιοί σύμμαχοι στην κυβέρνησή του πιέζουν για την πλήρη κατοχή της Γάζας και την εγκατάσταση εκεί εποίκων. Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, δήλωσε την Τετάρτη ότι ελπίζει ότι η κυβέρνηση θα εγκρίνει την ανάληψη του ελέγχου της υπόλοιπης Γάζας από τον στρατό.